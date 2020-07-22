В любой стране еда — часть культуры, каждый прием пищи имеет свое значение. Много ли мы знаем о том, как проходит утро за пределами нашей страны? «Афиша Daily» начинает серию материалов о том, как, с кем и чем завтракают в разных уголках Земли. В первом выпуске — Индия.

Пратик Садху Сооснователь и шеф-повар ресторана Masque в Мумбае

Культура завтраков Как и во многих странах, завтрак, прежде всего, воспринимается как прием пищи, который должен зарядить энергией на предстоящий день. Традиционно в Индии готовили горячие завтраки, и до сих пор большинство предпочтет позавтракать чем‑то теплым. Европейцам индийский завтрак может напомнить скорее обед или ужин и по составу блюд, и по энергетической ценности. А вот разные хлопья и мюсли в Индии явно не в почете.

Региональные отличия Отношение в завтраку, его объем и состав сильно варьируются в разных регионах. В сельскохозяйственных областях обычно завтракают очень сытно, для того чтобы зарядиться энергией перед рабочим днем, который предполагает тяжелый физический труд. В северных регионах Индии, где становится холодно зимой, завтрак тоже может быть довольно калорийным. В некоторых регионах — скажем, на юге, где уже утром очень жарко, — завтрак вообще нетрадиционная практика. Там он может состоять только из чая и кусочка хлеба или роти, плоской постной лепешки из цельнозерновой пшеничной муки, и воды. Время завтрака тоже может разниться в зависимости от места: где‑то его едят очень-очень рано, а где‑то ближе к полудню или вовсе совмещают с обедом. Кроме этого, важно отметить, что, к сожалению, большая часть населения нашей страны до сих пор финансово не может себе позволить три приема пищи в день — часто жертвуют как раз завтраком.

Идияппам © santhosh_varghese/Getty Images

Завтрак дома В Индии люди часто живут большими семьями: с родителями, детьми. Поэтому любой прием пищи, как правило, происходит в кругу семьи. Еда в целом играет в семейной жизни индийцев огромную роль: это то, что объединяет поколения. Особенно это характерно для традиционных семей, живущих за пределами больших городов. А вот собираются ли родственники все вместе именно за завтраком в какой‑то определенный день — зависит от традиций и устоев конкретной семьи. Я думаю, что если говорить о каких‑то традиционно семейных застольях, то эту роль чаще всего все же играет ужин Более молодые люди, живущие в больших городах, часто не придают такого значения приемам пищи, так как их ритм жизни, ввиду занятости на работе и стремлении все успеть, невероятно быстрый. Они как раз скорее предпочтут разную готовую еду, более «западные» завтраки или вовсе пропуск утреннего приема пищи.

Идли с соусами чатни и самбар © Mahesh Shrigani/Getty Images

Что едят? Ответ на вопрос, что едят в Индии на завтрак, очень зависит от того, с кем вы говорите. В каждом штате свои традиции и культура. Но почти все их объединяет отсутствие в рационе мяса, птицы и даже рыбы.

Если в очень общих чертах, то индийский завтрак — это чай или кофе, пшеничная, рисовая или чечевичная лепешка роти, рисовый блинчик доса или жаренный во фритюре хлеб пури, сладкая или несладкая каша и, возможно, овощное блюдо с картофелем и чечевицей.

Рынок готовых завтраков, безусловно, вырос за последние годы. На юге Индии завтрак обычно состоит из блюд, приготовленных на основе бобовых и риса. Главные блюда на завтрак в штатах Карнатака, Керала, Телангана и других:

идли — паровая лепешка из ферментированного гороха маш и рисовой муки;

доса — тонкий и хрустящий блинчик из рисовой и чечевичной муки;

идияппам — лапша из рисовой муки и чечевицы, приготовленная на пару с разными чатни и самбарами. Во многих штатах готовят кашу из рисовых хлопьев с разными, как правило несладкими наполнителями, она называется поху. Ближе к северу Индии обязательно встретите лепешки паратха . Их, как и роти, готовят из цельнозерновой пшеничной муки, но тесто делают слоеным; они получаются более толстыми и пышными, часто их фаршируют овощами и подают с горячими маслом.

Майсур-масала-доса © The Washington Post/Getty Images

Мое любимое блюдо на завтрак — майсур-масала-доса . Оно названо по имени города Майсур в штате Карнатака на юге Индии. Это доса — визитная карточка юга Индии, — сделанная из ферментированного риса и фаршированная картофелем и специями. И это только малая часть всех блюд, с которыми можно застать индийца утром.

Завтрак не дома В больших городах завтраки вне дома набирают все большую популярность — открываются даже специальные кафе и рестораны. Но они до сих пор составляют очень маленькую часть от общей массы. В Индии мало заведений, которые открываются рано и готовят еду в западном стиле. Поэтому если говорить о завтраке как выходе в свет для встречи с друзьями, например, то это явление в Индии не массовое — такие походы чаще всего может позволить себе прогрессивная и состоятельная городская молодежь. И уж точно это не столь популярно, как, скажем, во Франции или США. При этом очень много кафе и ресторанов, где подают традиционные индийские завтраки из разных регионов. Например, в Мумбае многие готовят комплексные блюда, называемые удипи. Они, как правило, состоят из идли или дос с разными добавками — чатни , густыми соусами из сезонных фруктов, овощей и ягод, оттеняющих вкус основного блюда, и самбара , густого соуса из чечевицы с овощами. Их удобно есть, поэтому такая еда пользуется популярностью у офисных сотрудников, которым нужен быстрый горячий завтрак.

Что готовят на завтрак в ресторанах? Более современные кафе и рестораны сейчас подают завтраки, привычные людям с Запада, в то время как традиционные заведения отдают предпочтение блюдам из разных регионов Индии. Это обусловлено еще и тем, что люди активно мигрируют из региона в регион, происходит смешение, особенно в больших городах, — люди стремятся найти понятную для себя еду «из дома», на нее есть спрос. С «западными» блюдами бывают курьезы. Например, если в Индии вы попросите приготовить вам френч-тост, скорее всего, вам принесут несладкий поджаренный хлеб с кетчупом и зеленым чатни. Что пьют? В Индии любят молоко и кисломолочные продукты. Поэтому, помимо чая, фильтр кофе и сока, к завтраку часто подают чаас , кисломолочный напиток на основе йогурт с водой и специями, или ласси , густой и сладкий молочный напиток на основе густого йогурта).

Масала-чай © Taka/Getty Images

Конечно, на завтрак пьют и, пожалуй, самый популярный напиток в Индии — масала-чай . Его варят на жирном молоке с добавлением специальной смеси специй и пьют повсеместно — дома, в кафе и ресторанах, просто на улице.