Кажется, что мода на «Цезарь» прошла уже очень давно, тем не менее заведения упорно продолжают его готовить, а гости — любить и заказывать. «Афиша Daily» рассказывает о московских заведениях, где легендарный салат точно стоит попробовать, особенно его поклонникам.
Strelka Bar & Food
«Цезарь» с курицей, 640 р., «Цезарь» с креветками, 760 р.
Попробовать «Цезарь» в баре — обязательная часть программы, если вы бываете на «Стрелке». Классический салат в отличном исполнении, всегда есть в двух вариантах: с курицей и креветками.
Maestrello
«Цезарь», 350 р.
«Цезарь» здесь можно заказать как в составе ланча по будням, с 12.00 до 16.00, так и в качестве отдельного блюда в течение всего дня. В Maestrello готовят только вариант с курицей. В качестве изюминки — чипсы из пармезана, которые кладут поверх щедрой порции тертого сыра.
«Кофемания»
«Цезарь» с глазуньей, 750 р.
Всегда добротный «Цезарь» в «Кофемании» периодически видоизменяют, что не делает его лучше или хуже. Сейчас, например, подают с теплой глазуньей — в таком виде блюдо кажется вполне уместным и для завтрака.
«Кофемания ХП!»
«Цезарь хеллоу пипл», 670 р.
А вот новый проект «Кофемании» сильно ушел от классической подачи. Место привычной куриной грудки в салате заняло яйцо по-шотландски, то есть в оболочке из фарша индейки, с добавлением горчичных зерен, лука и паприки. Соус тоже «докрутили», добавив в него копченое на вишневой щепке масло — в общем вкусе эта копченость более чем уместна.
«Без рецепта»
Веганский «Цезарь», 490 р.
Когда дело доходит до веганских версий совсем не веганских блюд, к ним принято относиться с пренебрежением: мол, смиритесь, что это никогда не будет так же вкусно, как оригинал. В отношении салата в «Без рецепта» такой мысли даже не возникает — здесь подают очень достойную неклассическую версию «Цезаря». В качестве белковой составляющей к хрустящему романо кладут жареный нут, вместо сырной — кедровые орешки. Все это дополняют вкусный (и, кстати, гораздо менее жирный, чем обычно) соус на основе тофу и классические сухарики.
«Пропаганда»
«Цезарь» с курицей, 420 р.
Еще одна не меняющаяся годами классика, которую должен попробовать каждый. «Цезарь» с курицей в «Пропаганде» стал настолько легендарным, что многие сюда приходят целенаправленно за ним. Есть в меню и классический вариант (400 р.) — кстати, немногие знают, но в своей первоначальной версии, придуманной поваром Цезарем Кардини, салат состоял только из листьев романо, гренок, пармезана и заправки. Все как обычно: сложил в тарелку остатки еды, перемешал, получил гениальное блюдо.
«Уголек»
Черный «Цезарь» с кебабами из морепродуктов, 980 р.
Черный «Цезарь» занимает почетное место среди хитов ресторана уже много лет и выглядит как произведение искусства. В составе — обожженный на гриле салат романо, яркая заправка, куда подмешивают чернила каракатицы вместо анчоусов, тертый пармезан. Украшают все это кебабы из рубленых креветок, кальмаров и осьминогов.