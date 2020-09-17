Кажется, что мода на «Цезарь» прошла уже очень давно, тем не менее заведения упорно продолжают его готовить, а гости — любить и заказывать. «Афиша Daily» рассказывает о московских заведениях, где легендарный салат точно стоит попробовать, особенно его поклонникам.

Strelka Bar & Food «Цезарь» с курицей, 640 р., «Цезарь» с креветками, 760 р.

Попробовать «Цезарь» в баре — обязательная часть программы, если вы бываете на «Стрелке». Классический салат в отличном исполнении, всегда есть в двух вариантах: с курицей и креветками.

Адрес Берсеневская наб., 14/5 Время работы пн-пт 10.00–0.00, пт 10.00–3.00, сб-вс 12.00–3.00 Соцсети Instagram

Maestrello «Цезарь», 350 р.

«Цезарь» здесь можно заказать как в составе ланча по будням, с 12.00 до 16.00, так и в качестве отдельного блюда в течение всего дня. В Maestrello готовят только вариант с курицей. В качестве изюминки — чипсы из пармезана, которые кладут поверх щедрой порции тертого сыра.

Адрес Покровка, 16 Время работы вс-чт 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00 Соцсети Instagram

«Кофемания» «Цезарь» с глазуньей, 750 р.

Всегда добротный «Цезарь» в «Кофемании» периодически видоизменяют, что не делает его лучше или хуже. Сейчас, например, подают с теплой глазуньей — в таком виде блюдо кажется вполне уместным и для завтрака.

Адрес БЦ «Белая площадь», Лесная, 5с Время работы Круглосуточно Соцсети Instagram

«Кофемания ХП!» «Цезарь хеллоу пипл», 670 р.

А вот новый проект «Кофемании» сильно ушел от классической подачи. Место привычной куриной грудки в салате заняло яйцо по-шотландски, то есть в оболочке из фарша индейки, с добавлением горчичных зерен, лука и паприки. Соус тоже «докрутили», добавив в него копченое на вишневой щепке масло — в общем вкусе эта копченость более чем уместна.

Адрес БЦ «Белая площадь», Лесная, 5с Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Соцсети Instagram

«Без рецепта» Веганский «Цезарь», 490 р.

Когда дело доходит до веганских версий совсем не веганских блюд, к ним принято относиться с пренебрежением: мол, смиритесь, что это никогда не будет так же вкусно, как оригинал. В отношении салата в «Без рецепта» такой мысли даже не возникает — здесь подают очень достойную неклассическую версию «Цезаря». В качестве белковой составляющей к хрустящему романо кладут жареный нут, вместо сырной — кедровые орешки. Все это дополняют вкусный (и, кстати, гораздо менее жирный, чем обычно) соус на основе тофу и классические сухарики.

Адрес Кутузовский просп., 1/7 Время работы пн-чт 8.00–22.00, пт 8.00–23.00, сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00 Соцсети Instagram

«Пропаганда» «Цезарь» с курицей, 420 р.

Еще одна не меняющаяся годами классика, которую должен попробовать каждый. «Цезарь» с курицей в «Пропаганде» стал настолько легендарным, что многие сюда приходят целенаправленно за ним. Есть в меню и классический вариант (400 р.) — кстати, немногие знают, но в своей первоначальной версии, придуманной поваром Цезарем Кардини, салат состоял только из листьев романо, гренок, пармезана и заправки. Все как обычно: сложил в тарелку остатки еды, перемешал, получил гениальное блюдо.

Адрес Большой Златоустинский пер., 7 Время работы пн-ср 11.30–6.00, чт-пт 11.30–0.00, сб-вс 12.00–0.00 Соцсети Instagram

«Уголек» Черный «Цезарь» с кебабами из морепродуктов, 980 р.

Черный «Цезарь» занимает почетное место среди хитов ресторана уже много лет и выглядит как произведение искусства. В составе — обожженный на гриле салат романо, яркая заправка, куда подмешивают чернила каракатицы вместо анчоусов, тертый пармезан. Украшают все это кебабы из рубленых креветок, кальмаров и осьминогов.

Адрес Большая Никитская, 12 Время работы пн-чт, вс 8.30–0.00, пт-сб 8.30–2.00 Соцсети Instagram