Для составления списка дог-френдли-заведений «Афиша Daily» обратились к завсегдатаю столичных ресторанов чау-чау Кексу, который ведет свой инстаграм. В списке нет заведений, которые называют себя дог-френдли, но таковыми не являются: где гостей выпроваживают при виде питомца или не разрешают его поить. Ниже — только проверенные Кексом места.

«Дом культур»

«С наибольшим трепетом ко мне относятся в «Доме культур». Дружелюбно встречают, разрешают приходить со своей едой и даже пускают посидеть на лавке рядом с хозяевами. Официанты всегда интересуются, как мои дела, ни холодная ли вода, ни сделать ли музыку потише. В общем, осталось только дог-френдли-бранч провести!»

Адрес Сретенка, 23/25, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Кафе музея «Гараж»

«Здесь я зависаю с мая по сентябрь, когда работает очень «зеленая» и умиротворенная терраса. Радуют удобные поилки, модное кетоменю, из которого многие собаководы заказывают блюда своим питомцам, и возможность посетить после ужина музейный кинотеатр. В этом году он «дышащий и продуваемый», так что здесь комфортно даже с густой шерсткой».

Адрес Крымский Вал, 9, парк Горького, в здании музея современного искусства «Гараж» Время работы пн-вс 11.00–22.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Негодники»

«В «Негодниках» ценник выше среднего, но за такое отношение к четвероногим хозяину и заплатить не жалко. Часто ходим сюда в теплое время года, когда каждую неделю появляются новые завтраки с сезонными ягодами. Пока хозяева уплетают камамбер с инжиром или сырники с земляникой, наслаждаюсь вкусной водой (она тут, кстати, не из‑под крана) и осматриваю кропотливо собранные предметы интерьера: держалка для салфеток в виде камня с изображением Пушкина — это ж надо было заморочиться».

Адрес Спиридоновка, 26 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

«Старик и море»

«Ходим в «Старик и море», когда мне хочется красивых фотографий на фоне плитки, напоминающей росписи в Помпеях, а хозяевам — морепродуктов. Тут настолько быстрое и качественное обслуживание, что успеваем не только оперативно решить все гастрономические делишки, но и прогуляться вокруг Чистых прудов».

Адрес Чистопрудный б-р, 12а, стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Салют»

«Велокафе — беспроигрышное место для завтраков, причем как для песиков, так и для их хозяев. Хвостатые могут угоститься тут глазуньей с сосисками или тостом с курицей, а еще встретить приветливых жителей соседних сталинок (мне, к примеру, везет на Мусю Тотибадзе). Будьте готовы — здесь любят фотографировать собачек».

Адрес Страстной б-р, 12, корп. 5 Время работы пн-вс 8.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

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Margarita Bistro

«В Margarita Bistro самые приятные запахи — каждый второй столик заказывает круассаны или пасту. Могу часами смотреть через панорамные окна на Патриаршие, где постоянно что‑то происходит. Ну, вы поняли: у меня тут свой телевизор».

Адрес М.Бронная, 28 Время работы пн-вс 9.00–0.00, пт-сб 9.00–2.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

Belka

«Если хозяева любят коктейли и поплясать под Виталия Козака или Наташу Туровникову, советую заглянуть в гастрономический бар Belkа. Брать беруши не придется: можно сесть за столики с диванами на улице и слушать музыку, не напрягая ушки».

Адрес Петровка, 15, стр. 1 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

Ресторан гольф-клуба «Сколково»

«Во-первых, в ресторане при гольф-клубе «Сколково» самые красивые виды: не знаю таких, кого местные поля и пруды оставляют равнодушными. Во-вторых, тут самое подходящее место для знакомства с другими четвероногими: все воспитанные, после груминга и в костюмчиках Moncler. Даже не знаю, на что глядеть — на красоток-корги или в родительскую тарелку с местными деликатесами».



Адрес Сколковское ш., 50, на территории гольф-клуба «Сколково» Время работы пн-вс 8.00–22.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram