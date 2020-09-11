Деликатные десерты в Angel Cakes на Патриках, кофе с круассаном в стенах Церкви Антипы, епископа Пергамского, новое меню в баре Bambule и итальянский ресторан Mozza на Белой площади — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Кафе с завтраками и десертами из натуральных ингредиентов разместилось на первом этаже нового дома в Большом Козихинском переулке. В светлом интерьере преобладают натуральные материалы, а между столиков расставлены настоящие деревья в кадках.

Заказы принимают на кассе, здесь же на витрине представлены все красивые десерты. Выбрать торт по внешнему виду очень сложно, поэтому не стесняйтесь спросить совета у любого сотрудника по ту сторону прилавка — они отлично ориентируются в меню и с радостью все расскажут.

Кто?

Angel Cakes в Москве — третье кафе семейной пары Алины и Дмитрия Тютьковых. Первое они открыли в родном Волгограде 3 года назад, а этим летом появилось второе — в Краснодаре. Алина начала увлекаться кондитерским делом 6 лет назад и со временем пришла к тому, чтобы открыть свое кафе. Она сама придумывает все блюда и десерты для Angel Cakes. Дмитрий — сооснователь креативного агентства TutkovBudkov — вместе с Алиной реализует концепцию проекта, занимается развитием, открытиями и операционным управлением.

Что есть?

Прежде всего — деликатные и веганские десерты. Последние составляют около 40% всего меню. Главная особенность почти всех тортов, капкейков, тартов и других сладостей — отсутствие рафинированного сахара. Вместо него используют сироп топинамбура и кокосовый сахар. Вместо белой пшеничной муки используют рисовую и ореховые.

Торты (500 р. за кусочек), с виду похожие на классические с тяжелым сырным кремом и плотным бисквитом, на деле оказываются почти невесомыми. Например, в фисташковом торте с малиной крем и бисквит — воздушные, сахара — в меру. Для влюбленных в шоколад есть шоколадный торт с соленой карамелью, варианты покислее — с лимоном или маракуйей. Помимо этого — несколько видов «Наполеона» и медовика, капкейки (250 р.), макарон (150 р./шт.) и два вида «Павловой» (390 р.). Любой торт, кстати, могут изготовить на заказ.

Важный раздел меню, за которым приходят многие, — веганские десерты, которые крайне сложно отличить от классических. Выбор большой: шоколадный, ягодный или манговый тарт (по 490 р. за каждый), капкейки, брауни (300 р.) и другое.

Несладкое тоже есть — и это завтраки, которые подают весь день. Многие из них вполне можно есть и на обед, и на ужин, например тосты на безглютеновом хлебе «Печорин» с авокадо (490 р.), миндальной рикоттой (500 р.) или страчателлой (550 р.) и хумус (390 р.).

Для маленьких гостей придумали отдельное меню с «макарошками», «рисовой кашкой» и сладкими вафлями. Все блюда по одной цене — 350 р.

Что пить?

Всю кофейную классику на основе эспрессо варят на зернах кооператива «Черный», а для альтернативных методов заваривания используют зерна разных обжарщиков, сейчас, например, — «Восхода».

Тема натуральности и суперфудов раскрыта и в меню напитков: в нем найдете, например, какао-латте с суперфудами и перцем или «Матча-латте от Алины» с суперфудами и карамельным вкусом (390 р.).

И еще…

Сюда приятно приходить с семьей — для детей есть игровой уголок, рады здесь и четвероногим питомцам.