Деликатные десерты в Angel Cakes на Патриках, кофе с круассаном в стенах Церкви Антипы, епископа Пергамского, новое меню в баре Bambule и итальянский ресторан Mozza на Белой площади — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Angel Cakes
Кафе-кондитерская из Волгограда с натуральными сладостями на Патриарших
Фисташковый торт с малиной, 500 р.
Вафля (из детского меню), 350 р.
Морковный капкейк с домашней соленой карамелью, 250 р.
Гранола с веганским ванильно-кокосовым соусом и ягодами, 450 р.
Гречка с авокадо, яйцом, семенами и микрозеленью, 390 р.
Что?
Кафе с завтраками и десертами из натуральных ингредиентов разместилось на первом этаже нового дома в Большом Козихинском переулке. В светлом интерьере преобладают натуральные материалы, а между столиков расставлены настоящие деревья в кадках.
Заказы принимают на кассе, здесь же на витрине представлены все красивые десерты. Выбрать торт по внешнему виду очень сложно, поэтому не стесняйтесь спросить совета у любого сотрудника по ту сторону прилавка — они отлично ориентируются в меню и с радостью все расскажут.
Кто?
Angel Cakes в Москве — третье кафе семейной пары Алины и Дмитрия Тютьковых. Первое они открыли в родном Волгограде 3 года назад, а этим летом появилось второе — в Краснодаре. Алина начала увлекаться кондитерским делом 6 лет назад и со временем пришла к тому, чтобы открыть свое кафе. Она сама придумывает все блюда и десерты для Angel Cakes. Дмитрий — сооснователь креативного агентства TutkovBudkov — вместе с Алиной реализует концепцию проекта, занимается развитием, открытиями и операционным управлением.
Что есть?
Прежде всего — деликатные и веганские десерты. Последние составляют около 40% всего меню. Главная особенность почти всех тортов, капкейков, тартов и других сладостей — отсутствие рафинированного сахара. Вместо него используют сироп топинамбура и кокосовый сахар. Вместо белой пшеничной муки используют рисовую и ореховые.
Торты (500 р. за кусочек), с виду похожие на классические с тяжелым сырным кремом и плотным бисквитом, на деле оказываются почти невесомыми. Например, в фисташковом торте с малиной крем и бисквит — воздушные, сахара — в меру. Для влюбленных в шоколад есть шоколадный торт с соленой карамелью, варианты покислее — с лимоном или маракуйей. Помимо этого — несколько видов «Наполеона» и медовика, капкейки (250 р.), макарон (150 р./шт.) и два вида «Павловой» (390 р.). Любой торт, кстати, могут изготовить на заказ.
Важный раздел меню, за которым приходят многие, — веганские десерты, которые крайне сложно отличить от классических. Выбор большой: шоколадный, ягодный или манговый тарт (по 490 р. за каждый), капкейки, брауни (300 р.) и другое.
Несладкое тоже есть — и это завтраки, которые подают весь день. Многие из них вполне можно есть и на обед, и на ужин, например тосты на безглютеновом хлебе «Печорин» с авокадо (490 р.), миндальной рикоттой (500 р.) или страчателлой (550 р.) и хумус (390 р.).
Для маленьких гостей придумали отдельное меню с «макарошками», «рисовой кашкой» и сладкими вафлями. Все блюда по одной цене — 350 р.
Что пить?
Всю кофейную классику на основе эспрессо варят на зернах кооператива «Черный», а для альтернативных методов заваривания используют зерна разных обжарщиков, сейчас, например, — «Восхода».
Тема натуральности и суперфудов раскрыта и в меню напитков: в нем найдете, например, какао-латте с суперфудами и перцем или «Матча-латте от Алины» с суперфудами и карамельным вкусом (390 р.).
И еще…
Сюда приятно приходить с семьей — для детей есть игровой уголок, рады здесь и четвероногим питомцам.
Antipа
Вдохновенное кафе на территории Церкви Антипы, епископа Пергамского
Что?
Кафе-трапезная (создатели настаивают именно на таком названии) заработала в середине лета на территории красивой Церкви Антипы, епископа Пергамского, возле Пушкинского музея.
Здание, некогда бывшее хозяйственным блоком, полностью отремонтировали. Создатели старались максимально сохранить его исторический облик, но при этом сделать его современным, функциональным и подчеркнуть важные архитектурные элементы. Продолжение Antipa снаружи — столики на улице с видом на храм, лужайка, на которой можно сидеть, и много зелени в теплое время года — очень спокойно и тихо.
Результатом трудов авторов стало лаконичное снаружи и светлое внутри пространство с окнами в пол и деревянной мебелью, изготовленной ModernMemphis & Co. В кафе-трапезной минимум декора, ничто не отвлекает от настоящего момента. Красота в деталях: например, столики, которые в обычное время расставлены по одному, собираются вместе и образуют большой трапезный стол с мозаикой посередине. Здесь можно выпить кофе и перекусить. В ближайшее время тут планируют проводить лекции и кинопоказы.
Кто?
У Antipa трое создателей: отец-настоятель Андрей Щенников (в прошлом актер мастерской Петра Фоменко) и архитекторы Михаил Князев и Анастасия Балакирева. Отец Андрей видит Antipa как шаг к тому, чтобы сделать церковь ближе к людям, которые сами бы в нее не пришли, чтобы два мира — современный городской и церковный — сошлись.
Михаил и Анастасия воплощали эту идею с точки зрения проектирования и дизайна пространства, стремясь сделать его комфортным и для прихожан, и для светской публики.
Что есть?
По задумке еда здесь — не самое главное. Поэтому в меню в основном выпечка — круассаны, киши (210 р.) и несколько десертов. В других церковных и монастырских лавках такого в продаже не встретишь. А вот из более традиционного здесь есть коврижка (150 р.) и сырники (210 р.).
Что пить?
Кофе на основе эспрессо, фильтр и чай. Молоко для капучино (150/180 р.), флэт-уайта (180 р.) и латте (180 р.) могут заменить на альтернативное за 70 р.
Babmule
Новый шеф и новое меню в баре на Солянке — меню совсем скоро вновь изменят, поэтому торопитесь
Буррата с томатами и маринованным персиком, 760 р.
• Лаймовый крем с клубникой (слева), 460 р.
• «Шоколадный Bambule» (справа), 490 р.
Салат, крем из рикотты, малина, 440 р.
Трюфельный бургер, 690 р.
Карпаччо из говядины с соленым кампотским перцем и лимоном, 540 р.
Кебаб из цыпленка с картофельным кремом, 480 р.
Что?
За два года, что работает винный бар Bambule, многие полюбили его за ламповую атмосферу и очень насыщенную винную карту. Теперь здесь новое меню — поменьше, чем было, но от этого еще более интересное.
Кто?
Автор изменений — шеф Артем Мухин из Нижнего Новгорода, который в прошлом году перебрался в Москву и работал в поп-ап-веранде Алексея Васильчука «На свежем воздухе». После он сменил несколько проектов, а сейчас закрепился в Bambule.
Что есть?
Как говорит Артем, ему нравится удивлять и, вообще, готовить еду, вызывающую эмоции. Это заметно: не успеешь привыкнуть к 18 позициям меню, как оно изменится. Так задумано — в блюдах используют сезонные продукты.
Сейчас в меню, например, картофельный крем с лисичками и чипсами из молока (780 р.) и грибной бульон с лисичками и бриошью (490 р.), но через пару недель лисичек уже не будет — заменят другими грибами или корнеплодами, сезон которых продолжится, а сами блюда, скорее всего, оставят. Не обошлось без закусок: есть освежающий летний карпаччо с соленым кампотским перцем и лимоном (540 р.), тартар из лосося со шрирачей и маринованной дыней (590 р.), буррата с томатами и маринованным персиком (760 р.) — в их составе продукты хоть и сезонные, но маринованные, поэтому еще какое‑то время будут в меню. Еще готовят три десерта: в двух — бисквите (400 р.) и лаймовом креме (460 р.) — есть сезонные малина и клубника, которые скоро заменят, а третий останется нетронутым — «Шоколадный Bambule» (490 р.).
В целом остается только гадать, что изменит Артем Мухин, и ждать — интересно очень.
Что пить?
Выбор вина в Bambule по-прежнему большой, а карта часто меняется. Не все можно заказать по бокалам, но позиций достаточно — цена за бокал начинается от 450 рублей. Раньше было два коктейля на кранах — вермут с хересом и шприц — но теперь остался только вермут (450 р.). Вместо шприца льется просекко (380 р.).
Mozza
Паста, пицца и блюда с трюфелем в новой итальянской траттории на Белой площади
Апельсиновый тарт, 250 р.
Брускетта «Помодоро», 320 р.
Буррата с трюфелем, 950 р.
Пицца «Маргарита», 420 р.
Крудо из сладкой креветки, 650 р.
Что?
Mozza на Белой площади заработала на месте ресторана Adri, который закрылся еще осенью. Ресторан оформили на манер итальянской траттории: теплые пастельные оттенки, светлое дерево, панорамные окна (особенность большинства мест на Белой площади) и плитка с апельсинами и инжирами.
Кто?
Место открыли Антон Лялин и Кирилл Мартыненко, известные благодаря ресторанам Torro Grill и Boston Seafood & Bar.
Что есть?
Кухню, как и во всех предыдущих проектах, возглавляет сам Мартыненко — в этот раз акцент сделан на пицце, пасте собственного производства (есть даже безглютеновая) и сыре. В меню много позиций с трюфелем: его подают к сырам, например к буррате (950 р.) и страчателле (450 р.), а также к приготовленной в сырной голове пасте (990 р.) и пицце (980 р.). Веганам тоже есть из чего выбрать: например, здесь рекомендуют попробовать брускетту со сладкими томатами (320 р.), теплые оливки (390 р.), артишоки (650 р.) и суп из баклажанов (290 р.).
Что пить?
Пока у ресторана нет лицензии, но с винной картой уже можно ознакомиться; позиции разделили по регионам Италии. Здесь большой выбор просекко (по вечерам на него дают скидку 50%), есть также несколько позиций органических и биодинамических вин. В кофейной карте, помимо привычных позиций, есть очень итальянские напитки: ристретто (крепче эспрессо, но меньше по объему), аффогато (кофе с мороженым) и коретто (эспрессо с ликером на выбор).