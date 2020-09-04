Завтраки весь день в «Овсянках», отличный кофе и демократичная винная карта в переоткрывшемся кафе «Сойка напела» и два новых проекта на Даниловском рынке — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Завтраки весь день и отличный кофе на территории бывшего завода «Рассвет»

Что?

Крохотное кафе расположилось в новом и пока просторном центре притяжения района у станции метро «Улица 1905 года». Среди других резидентов бывшего завода, переживающего постепенную реставрацию, — Lao Lee Café, Pita Daily, «Моремания» и винный бар «Рассвет».

Хоть в «Овсянках» и готовят каши, кафе назвали в честь одноименных птиц, которые смотрят на гостей с вывески.

Пока на улице тепло, все столики выставляют на пешеходную зону перед кафе. В погожие дни они залиты солнцем, поэтому сюда здорово приходить в выходной на неспешный завтрак. Немногочисленные столики не резервируют, поэтому в пиковое время придется подождать и место, и еду.

Кто?

«Овсянки» «выросли» из кофейни Дарьи Сонкиной («Дашины пирожки», «Банч»), которая раньше находилась неподалеку в клинике «Рассвет». Несмотря на то что Даша управляет производством готовых блюд, здесь она запустила полноценное кафе с кухней, где всю еду готовят по заказу.

Емкое меню, при этом подходящее для крохотных размеров кухни, разработал Кирилл Мясников («Дом культур»), а все напитки придумала Катя Мутовкина (Rate of Rise). Кофе в «Овсянках» — тоже дело рук Кати, начиная от обжарки зерен и заканчивая рецептурой и технологией приготовления.

Что есть?

Кормят завтраками, но разнообразно настолько, что вызывает удивление, как все эти блюда умудряются готовить на такой маленькой кухне. В будни и выходные меню может незначительно отличаться. Все блюда понятные и простые в подаче. Можно выбрать завтрак по сытности — легкий из салата с авокадо, апельсиновой заправкой и яйцом пашот (350 р.), плотный с яичницей, жареным картофелем, луком, беконом и колбасками (490 р.) или «вега» из обжаренных во фритюре овощей (320 р.).

Помимо этого, предлагают сытные драники или тост с лососем и яйцом пашот (осторожно, большая порция!), шакшуку, тост с беконом и скрэмблом. Французский тост здесь готовят в несладком варианте — с камамбером и гуакамоле (490 р.). Из сладкого предлагают сырники с малиновой сгущенкой (190 р.). Два самостоятельных раздела — апельсиновые вафли (с беконом, лососем или мороженым) и сэндвичи.

Что пить?

Кофе — вся классика здесь в отличном исполнении. Напитки на основе эспрессо готовят на зернах из Эфиопии собственной обжарки. Цены весьма демократичны — в Москве уже редко встретишь достойный флэт-уайт за 160 рублей.

Кроме кофе есть и другие горячие напитки: какао, матча и авторский «Банановый Corny» с кофе, домашним карамельным сиропом и банановым молоком.

Холодные лимонады, как и все остальные напитки, готовят без использования готовых сиропов — все заготовки делают сами. Например, загадочный лимонад цвета «Р» (260 р.) приносят фиолетовым, затем добавляют цитрусовый сок, и напиток меняет цвет. Всех секретов рецептуры не раскрывают, но на вкусе такие эксперименты сказываются отлично.