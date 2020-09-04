Завтраки весь день в «Овсянках», отличный кофе и демократичная винная карта в переоткрывшемся кафе «Сойка напела» и два новых проекта на Даниловском рынке — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
«Овсянки»
Завтраки весь день и отличный кофе на территории бывшего завода «Рассвет»
Классическая овсянка, 250 р.
Венская вафля с мороженым и апельсиновым соусом голландез, 320 р.
Апельсиновая вафля с лососем, 360 р.
Сэндвич с лососем, 370 р.
Французский тост с камамбером и гуакамоле, 490 р.
Шакшука, 390 р.
Что?
Крохотное кафе расположилось в новом и пока просторном центре притяжения района у станции метро «Улица 1905 года». Среди других резидентов бывшего завода, переживающего постепенную реставрацию, — Lao Lee Café, Pita Daily, «Моремания» и винный бар «Рассвет».
Хоть в «Овсянках» и готовят каши, кафе назвали в честь одноименных птиц, которые смотрят на гостей с вывески.
Пока на улице тепло, все столики выставляют на пешеходную зону перед кафе. В погожие дни они залиты солнцем, поэтому сюда здорово приходить в выходной на неспешный завтрак. Немногочисленные столики не резервируют, поэтому в пиковое время придется подождать и место, и еду.
Кто?
«Овсянки» «выросли» из кофейни Дарьи Сонкиной («Дашины пирожки», «Банч»), которая раньше находилась неподалеку в клинике «Рассвет». Несмотря на то что Даша управляет производством готовых блюд, здесь она запустила полноценное кафе с кухней, где всю еду готовят по заказу.
Емкое меню, при этом подходящее для крохотных размеров кухни, разработал Кирилл Мясников («Дом культур»), а все напитки придумала Катя Мутовкина (Rate of Rise). Кофе в «Овсянках» — тоже дело рук Кати, начиная от обжарки зерен и заканчивая рецептурой и технологией приготовления.
Что есть?
Кормят завтраками, но разнообразно настолько, что вызывает удивление, как все эти блюда умудряются готовить на такой маленькой кухне. В будни и выходные меню может незначительно отличаться. Все блюда понятные и простые в подаче. Можно выбрать завтрак по сытности — легкий из салата с авокадо, апельсиновой заправкой и яйцом пашот (350 р.), плотный с яичницей, жареным картофелем, луком, беконом и колбасками (490 р.) или «вега» из обжаренных во фритюре овощей (320 р.).
Помимо этого, предлагают сытные драники или тост с лососем и яйцом пашот (осторожно, большая порция!), шакшуку, тост с беконом и скрэмблом. Французский тост здесь готовят в несладком варианте — с камамбером и гуакамоле (490 р.). Из сладкого предлагают сырники с малиновой сгущенкой (190 р.). Два самостоятельных раздела — апельсиновые вафли (с беконом, лососем или мороженым) и сэндвичи.
Что пить?
Кофе — вся классика здесь в отличном исполнении. Напитки на основе эспрессо готовят на зернах из Эфиопии собственной обжарки. Цены весьма демократичны — в Москве уже редко встретишь достойный флэт-уайт за 160 рублей.
Кроме кофе есть и другие горячие напитки: какао, матча и авторский «Банановый Corny» с кофе, домашним карамельным сиропом и банановым молоком.
Холодные лимонады, как и все остальные напитки, готовят без использования готовых сиропов — все заготовки делают сами. Например, загадочный лимонад цвета «Р» (260 р.) приносят фиолетовым, затем добавляют цитрусовый сок, и напиток меняет цвет. Всех секретов рецептуры не раскрывают, но на вкусе такие эксперименты сказываются отлично.
«Хватай»
Тайские блюда на Даниловском рынке
Что?
Проект ищите между «Koupes Bar. Кухня Кипра» и «Ребром Адама». Готовят десять блюд тайской кухни, от пад-тая до зеленого карри с рисом, базиликом, корнем бамбука и овощами.
Кто?
Идея создать «Хватай» появилась у владельца корнера Chowder & Pie (также на Даниловском рынке) Джея Миллера после знакомства с поваром Ноквидз Сериватан (Simachev Shop & Bar). Джей выступил как владелец, а Ноквидз возглавила кухню нового проекта.
Что есть?
Меню небольшое. Любое блюдо (кроме супа с вонтонами и спринг-роллов) можно заказать с курицей, креветками или тофу на выбор. Цена меняется в зависимости от главного ингредиента — позиции с тофу обойдутся дешевле, а с креветками — дороже других.
Все блюда в меню достаточно острые. Самые жгучие позиции — суп том ям (420–460 р.), «пьяная» лапша с древесными грибами, шиитаке, ростками сои и яйцом (430-480 р.) и рис в ананасе (530–690 р.) — порция такая большая, что блюда вполне хватит на двоих с лихвой. Том ка гай (куриная грудка с корнем галангала и рисом — 440 р.), суп с вонтонами (410 р.) и спринг-роллы (350 р.) уже в меру пряные.
Что пить?
Из напитков есть только лимонады собственного производства в трех вариациях: с щавелем, маракуйей и огурцом, а также с ягодами (220 р).
«Август»
Кафе от создателей Avocado Point на Даниловском рынке
Душистый хумус с карамельными овощами, 450 р.
Паштет из печени индейки с карамельной грушей, 450 р.
Салат «Неклассический нисуаз» с копченым лососем, 900 р.
Завтрак с яйцом и тостом № 1, 200 р.
Сэндвич с пастрами и спаржей, 650 р.
Что?
«Август» заработал на на месте магазина «Город-сад» — здесь разместили собственную посадку на 35 гостей и открытую кухню. Интерьером занималась дизайнер и архитектор Даша Синотто: спокойная цветовая палитра с преобладанием серых, розовых и зеленых оттенков.
Кто?
Место открыли партнеры сети кафе Avocado Point Элина Осипова и Анна Залысина. Кухню, так же, как и в прошлых проектах владелиц, возглавила бренд-шеф Варя Бубнова — в новом меню продублировали самые популярные блюда, конечно же, с авокадо во главе.
Что есть?
Готовят порядка 20 блюд. Часть из них — популярные позиции Avocado Point, например три завтрака: зеленый с песто из петрушки (480 р.), оранжевый с соусом из желтых перцев (450 р.) и розовый со свекольным хумусом (450 р.). Но есть и новинки: хумус с хрустящими овощами (450 р.), салат с копченым лососем, картофелем и яйцом (900 р.), сибас с соусом из укропа и пюре из батата (500 р.). Хороший выбор блюд для тех, кто предпочитает рыбу мясу и любит овощи.
Что пить?
Кофейную карту поставила Настя Годунова (Nude. Coffee & Wine Bar, Twins Garden). Помимо классики, готовят пряный фильтр с вишней (250 р.), латте с клубникой и базиликом (200/300 р.) и раф с лимонным печеньем (300 р.).
Пока погода позволяет, можно пробовать холодные варианты, например эспрессо с тоником Rocket со вкусом лаванды и лимонным соком или фильтр-кофе, также с тоником и пюре из черной смородины; любой обойдется в 300 р.
«Сойка напела»
Переоткрытие кафе: завтраки весь день, отличный кофе и демократичная винная карта
Гаспачо из томатов с креветками, 480 р.
Бенедикт с пастрами на бородинском, 480 р.
Мидии в соусе дор-блю, 750 р.
«Птичье молоко», 350 р.
Цветочный юдзу, 250 р.
Цветочный латте, 300 р.
Что?
Небольшое кафе Полины Ефимовой на районе закрылось еще в самом начале карантина. Проект перекупили Дмитрий Бородай (сооснователь кофейни Floo Coffee, совладелец кофейной компании «Сварщица Екатерина») и Станислав Коротецкий (сооснователь кофейни Floo Coffee), как раз искавшие помещение для своего нового проекта. Название и эстетику место решили оставить — новые владельцы немного изменили интерьер и полностью переосмыслили меню кухни и напитков.
Что есть?
Новое меню «Сойки» сделал шеф-повар Максим Сорокин (он же отвечает за еду во Floo Coffee; ранее работал с Мирко Дзаго, а также в White Rabbit).
Завтраки подают в течение всего дня: есть совсем простые варианты вроде глазуньи с томатами (280 р.), авокадо-тоста с семечками (380 р.), сырников и панкейков с черничным соусом, есть варианты поинтереснее, например омлет с вешенками и трюфельной пастой (480 р.), яйцо пашот на дранике из батата (380 р.) и бенедикт с крабом и соусом ремулад, который подают на добротном куске бриоши. Весь хлеб, кстати, пекут здесь же — можно купить целую буханку.
В основном меню есть легкие закуски, к примеру, карпаччо из грибов с пармезаном (320 р.), который отлично подойдет к бокалу белого полусухого, и основательные блюда на любой вкус, которые вполне комфортны для того, чтобы есть их каждый день и не уставать: котлетки из трески с картофельным пюре (530 р.), ризотто с белыми грибами, говяжьи щечки с соусом портвейн и вареньем из шишек (680 р.), свекольные ньокки. В разделе с супами внимание привлекает буйабес с креветками, голубым мидиями, лососем и кальмаром (550 р.) — любителям морепродуктов точно понравится.
Десерты тоже готовят сами — на это выделен целый кондитерский цех. Пробовать рекомендуют ромовую бабу и лимонную тарталетку (280 р.).
Для тех, кто следит за калориями или не ест какие‑то продукты, на сайте кафе разместили подробное описание блюд, указав состав и возможные аллергены. Чтобы перейти на сайт, достаточно навести свой смартфон на QR-код посередине стола.
Что пить?
Кофе, с которым тут, чего стоило ожидать, полный порядок. Варят классику и альтернативу, плюс несколько авторских вариантов, например цветочный латте (300 р.). Есть также несколько лимонадов. Здесь же можно купить зерна, капсулы и растворимый спешалти-кофе «Сварщицы Екатерины».
Над винной картой поработал сомелье Анатолий Жданов. По бокалам разливают 40 из 50 позиций — все благодаря модному винному диспенсеру, позволяющему сохранять вино даже после открытия бутылки. Все вина, с одной стороны, простые и понятные, а с другой — небанальные, за свою цену (от 250 р. за бокал) — то, что нужно.