У проекта сложилась непростая судьба: впервые Testa громко открылась почти два года назад на Лесной — на открытии тогда гудели добрые полторы тысячи человек. Запустили его тогда владельцы бара «Голова» с партнером, из‑за конфликтаПартнер, находясь в сговоре с другими лицами, совершил попытку отнять бизнес у совладельцев. с которым пиццерию закрыли спустя полгода успешной работы. Спустя год проект возродили в формате небольшого корнера на фуд-корте «Брикет-маркет» в универмаге «Цветной», где ребята проработали до самого карантина. В период самоизоляции команде не разрешили продолжить работу на доставку, что послужило одной из причин ухода проекта с площадки.

И вот, пережив множество трудностей, новая Testa открылась на Сретенке, неподалеку от «Головы», на прошлой неделе в тестовом формате, а сегодня официально. Чтобы попасть в пиццерию, нужно свернуть со Сретенки в Селиверстов переулок, зайти через арку в тихий дворик, а затем спуститься в подвал. Внутри очень уютно: приглушенные розовые и зеленые цвета, отсылающие к интерьеру пиццерии на Лесной, приятный спокойный свет, удобная мебель. Во входной зоне установили высокие столы, где можно как в баре расположиться, стоя с бокалом вина или стаканом пива, во втором зале можно сесть за столик или разместиться за бетонной барной стойкой, отделяющей открытую кухню и, собственно, печь — тогда весь процесс приготовления пиццы окажется прямо перед вами. Третий зал получился камерным: низкий столик в углу идеально подойдет для свиданий, а длинный общий стол — для спокойных дружеских посиделок. Дизайном занималась Александра Бурмистрова (она же работала над интерьером Blau).