Возвращение неаполитанской пиццы от владельцев бара «Голова».
У проекта сложилась непростая судьба: впервые Testa громко открылась почти два года назад на Лесной — на открытии тогда гудели добрые полторы тысячи человек. Запустили его тогда владельцы бара «Голова» с партнером, из‑за конфликтаПартнер, находясь в сговоре с другими лицами, совершил попытку отнять бизнес у совладельцев. с которым пиццерию закрыли спустя полгода успешной работы. Спустя год проект возродили в формате небольшого корнера на фуд-корте «Брикет-маркет» в универмаге «Цветной», где ребята проработали до самого карантина. В период самоизоляции команде не разрешили продолжить работу на доставку, что послужило одной из причин ухода проекта с площадки.
И вот, пережив множество трудностей, новая Testa открылась на Сретенке, неподалеку от «Головы», на прошлой неделе в тестовом формате, а сегодня официально. Чтобы попасть в пиццерию, нужно свернуть со Сретенки в Селиверстов переулок, зайти через арку в тихий дворик, а затем спуститься в подвал. Внутри очень уютно: приглушенные розовые и зеленые цвета, отсылающие к интерьеру пиццерии на Лесной, приятный спокойный свет, удобная мебель. Во входной зоне установили высокие столы, где можно как в баре расположиться, стоя с бокалом вина или стаканом пива, во втором зале можно сесть за столик или разместиться за бетонной барной стойкой, отделяющей открытую кухню и, собственно, печь — тогда весь процесс приготовления пиццы окажется прямо перед вами. Третий зал получился камерным: низкий столик в углу идеально подойдет для свиданий, а длинный общий стол — для спокойных дружеских посиделок. Дизайном занималась Александра Бурмистрова (она же работала над интерьером Blau).
• Пицца с прошутто, 590 р.
• Пицца с лососем, 650 р.
• Маринара, 390 р.
• Грибная пицца, 580 р.
Идти сюда нужно, конечно же, за неаполитанской пиццей — одной из лучших в городе. Любую из них готовят в двух размерах: классическом 30 см и мини-формате. Сейчас в меню 11 видов: есть и «Маргарита» с Маринарой (обе — 390 р.), и фирменная Testa с мортаделлой, страчателлой и фисташками (590 р.) или грибная с трюфельным маслом (580 р.), а также несколько новинок: сырная и пицца с печеными баклажанами и козьим сыром. Наливают сейчас модные европейские лимонады и несколько видов вина по очень демократичным ценам — 300–400 р. за бокал.
В скором времени меню дополнят салатами и незамысловатыми, но толковыми десертами, а барную карту — сидром и пивом на кране, а также настойками из «Головы». Еще одна хорошая новость: обещают увеличить время работы пиццерии до утра, а значит, на карте Москвы появится еще одно место, где можно будет вкусно поесть ночью, а таких, как мы знаем, дефицит.