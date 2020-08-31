9 продуктов и фуди-новинок месяца

Веганская кокосовая сгущенка, спешалти-кофе в дрип-пакетах для удобного заваривания дома, сет коктейлей из сезонных ягод и фруктов, а также новая линейка популярных чипсов — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться в продуктовом в ближайшее время.