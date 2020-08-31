9 продуктов и фуди-новинок месяца

Веганская кокосовая сгущенка, спешалти-кофе в дрип-пакетах для удобного заваривания дома, сет коктейлей из сезонных ягод и фруктов, а также новая линейка популярных чипсов — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться в продуктовом в ближайшее время.

Растительный протеиновый коктейль с малиной Trad

Отличный перекус с натуральным составом. В основе гороховый и рисовый протеин, семена чиа. Без сахара и лактозы.

Цена 2380 р.
Батончик «Трюфель с морской солью» «Сила ветра» x R.A.W. LIFE

Для тех, кто любит ходить под парусом или скучает по морю: какао, финики и соль. Продается на тренировочной базе «Силы ветра».

Цена 100 р.
Кокосовая сгущенка с ванилью от «Город-Сад»

Веганская сгущенка на основе кокосового молока и сиропа топинамбура, которую можно намазать на что угодно или просто есть ложкой.

Цена 590 р.
Лимонад Club Mate

Культовый для берлинской тусовки бодрящий лимонад на основе экстракта чая мате продолжает покорять и наши сердца.

Цена 1850 р. за ящик (12 бутылок)
Чистая питьевая вода I am water

Питьевая вода из скважины в упаковке, на 85% состоящей из картона, древесину для которого заказывают в специальных питомниках.

Цена 68 р.
Кукурузные снэки Cheetos Crunchy со вкусом сыра и ветчины

Линейку Crunchy наконец завезли в Россию, и теперь на полках «Ленты» можно найти два вкуса: «Ветчина и Сыр» и «Сладкий Чили».

Цена 79,59 р.
Набор кофе в фильтр-пакетах от обжарщиков Verle

Дрип-пакеты — это очень удобно, быстро и вкусно. Классный кофе в льняном мешочке от модных и душевых петербургских обжарщиков.

Цена 300 р.
Сет коктейлей «Август» от бара «Журавли»

Каждый месяц бар выпускает сет коктейлей из сезонных продуктов: в августе за основу взяли малину, сливу, крыжовник и чернику.

Цена 2500 р.
Шоколадные тарталетки с соленой карамелью от Vinicook

Идеальные тарталетки на песочной основе с кусочками миндаля, тягучей соленой карамелью и очень шоколадным, таящем во рту кремом.

Цена 1400 р. за 4 шт.
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