9 продуктов и фуди-новинок месяца

Веганская кокосовая сгущенка, спешалти-кофе в дрип-пакетах для удобного заваривания дома, сет коктейлей из сезонных ягод и фруктов, а также новая линейка популярных чипсов — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться в продуктовом в ближайшее время.
Отличный перекус с натуральным составом. В основе гороховый и рисовый протеин, семена чиа. Без сахара и лактозы.
Для тех, кто любит ходить под парусом или скучает по морю: какао, финики и соль. Продается на тренировочной базе «Силы ветра».
Веганская сгущенка на основе кокосового молока и сиропа топинамбура, которую можно намазать на что угодно или просто есть ложкой.
Культовый для берлинской тусовки бодрящий лимонад на основе экстракта чая мате продолжает покорять и наши сердца.
Питьевая вода из скважины в упаковке, на 85% состоящей из картона, древесину для которого заказывают в специальных питомниках.
Линейку Crunchy наконец завезли в Россию, и теперь на полках «Ленты» можно найти два вкуса: «Ветчина и Сыр» и «Сладкий Чили».
Дрип-пакеты — это очень удобно, быстро и вкусно. Классный кофе в льняном мешочке от модных и душевых петербургских обжарщиков.
Каждый месяц бар выпускает сет коктейлей из сезонных продуктов: в августе за основу взяли малину, сливу, крыжовник и чернику.
Идеальные тарталетки на песочной основе с кусочками миндаля, тягучей соленой карамелью и очень шоколадным, таящем во рту кремом.