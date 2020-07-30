Ревеневый лимонад, полезные крекеры без муки, тарелка из осколков и ягодный вкус чоко-пая из детства — «Афиша Daily» рассказывает, чем радовать себя в продуктовом в ближайший месяц.

Столовая терелка Kintsugi бренда Seletti

Коллекцию назвали в честь японского искусства реставрации разбитой посуды — осколки соединяют с помощью лака с добавлением золота.

Купить 6000 р.
Напиток Sanpellegrino Momenti со вкусом клементина и персика

Новая коллекция газированных напитков итальянского бренда с соком фруктов, в меру сладких и освежающих.

Купить 95,3 р.
Кофе Colombia el Refugio от Adept Coffee

Кофе натуральной обработки — пряный вкус с оттенком персика, интенсивным телом, винной кислотностью и пряностями в послевкусии.

Купить 900 р.
Лимонад Fritz Spritz со вкусом ревеня

Натуральный сокосодержащий лимонад из Гамбурга с ревенем — безоговорочно главный гастрономический тренд лета.

Купить 1850 р. за ящик
Протеиновый батончик «Вишневый пай» от R.A.W. Life

Новая коллекция веганских протеиновых батончиков, в основе которых три вида растительного белка: семяна чиа, конопли и гороха.

Старт продаж в августе
Равиоли с тыквой и поджаренным луком Pastificio Rana

Отличные равиоли итальянского производства для быстрого обеда или ужина — 2 минуты в кипящей воде, и готово.

Купить 339 р.
Льняные крекеры с розмарином Trawa & Get Health

Полезные тонкие крекеры без глютена и сахара в пару к хумусу, крем-супу, салату и вообще чему угодно.

Купить 329 р.
Orion Choco Pie со вкусом вишни

Легендарное пирожное с вишневой начинкой — вот вам повод поностальгировать по детству. А вы разогреваете его в микроволновке?

Купить 149 р.
Гречишный латте в жестяной банке из кофейни Flip

Удобный формат, который легко взять с собой; помимо напоминающего овсяное печенье гречишного латте в коллекции есть кофе-тоник и маття-сода.

Купить 200 р.
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