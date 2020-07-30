Ревеневый лимонад, полезные крекеры без муки, тарелка из осколков и ягодный вкус чоко-пая из детства — «Афиша Daily» рассказывает, чем радовать себя в продуктовом в ближайший месяц.
Коллекцию назвали в честь японского искусства реставрации разбитой посуды — осколки соединяют с помощью лака с добавлением золота.
Новая коллекция газированных напитков итальянского бренда с соком фруктов, в меру сладких и освежающих.
Кофе натуральной обработки — пряный вкус с оттенком персика, интенсивным телом, винной кислотностью и пряностями в послевкусии.
Натуральный сокосодержащий лимонад из Гамбурга с ревенем — безоговорочно главный гастрономический тренд лета.
Новая коллекция веганских протеиновых батончиков, в основе которых три вида растительного белка: семяна чиа, конопли и гороха.
Отличные равиоли итальянского производства для быстрого обеда или ужина — 2 минуты в кипящей воде, и готово.
Полезные тонкие крекеры без глютена и сахара в пару к хумусу, крем-супу, салату и вообще чему угодно.
Легендарное пирожное с вишневой начинкой — вот вам повод поностальгировать по детству. А вы разогреваете его в микроволновке?
Удобный формат, который легко взять с собой; помимо напоминающего овсяное печенье гречишного латте в коллекции есть кофе-тоник и маття-сода.