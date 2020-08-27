Что такое гречишный чай и можно ли поставить его в один ряд с привычными улунами, маття, черным и зеленым чаем? «Афиша Daily» поговорила с Еленой Пажетных — чайным мастером компании Japanese Tea — и рассказывает, из чего и где его делают, чем он полезен и можно ли заварить чай из обычной гречки?

Елена Пажетных Чайный мастер компании Japanese Tea, ученица школы традиционной японской чайной церемонии «Омотэ Сэнкэ»

Чай из гречки или просто совпадение в названии? Гречишный чай в сухом виде — это и есть сама гречка. На японском гречишный чай называется «соба-тя», где «соба» — это гречка. Чаще всего для заваривания используют татарскую гречиху. Это дикий вид травянистых растений. Технология приготовления такого «чая» следующая: татарскую гречку собирают при определенном уровне созревания — до того, как она созреет полностью. Затем ядра ферментируют или обжаривают для того, чтобы они сохранили яркий вкус, который затем будет раскрываться при заваривании. По вкусу гречишный чай напоминает выпечку с орехами — у него яркий, ни на что не похожий десертный вкус.

Чем татарская гречка отличается от обычной? По смыслу дикая татарская гречиха и культивируемая или посевная (та самая, которую мы едим) аналогичны, это одно семейство растений. Однако первая значительно выигрывает у второй по содержанию полезных веществ, основным из которых является рутин — в татарской гречке его больше в 120 раз. По внешнему виду татарскую гречку отличить от привычной крупы тоже не составит труда: ее зернышки более мелкие, по размеру больше напоминают булгур или киноа. Но универсального ответа на вопрос, как должна выглядеть татарская гречка, нет, потому что она бывает очень разной. Например, если зернышки крупные, значит, гречку собирали уже довольно зрелой, если мелкие, значит, это молодое растение. Предпочтительно выбирать для заваривания мелкую — в ней больше вкуса и полезных веществ. Цвет гречки тоже может быть разным: от светлого кремового до темно-коричневого. Это прежде всего зависит от степени обжарки, которая, в свою очередь, существенно влияет на вкус.

Чем полезен гречишный чай? Этот чай можно пить всем: детям, взрослым и пожилым людям, независимо от состояния здоровья. Как‑то ограничивать его потребление, в отличие от черного или зеленого чая, тоже не нужно. Самое активное вещество, содержащееся в гречишном чае в большом количестве, — рутин. При регулярном употреблении он способствует кровотоку и улучшает состояние сосудов, благодаря чему могут улучшаться состояние и внешний вид кожи, снижаться риск образования возрастных пигментных пятен на ней. Помимо рутина в гречихе много антиоксидантов, витамины групп А, В, Е, клетчатка, флавоноиды и белок.

Где сегодня растет татарская гречка? Сегодня татарскую гречиху выращивают преимущественно в Азии — в Китае, Японии и на Тайване. С древних времен там ее использовали в пищу в качестве гарнира. Позже с ней начали готовить десерты и заваривать как чай. Кстати, именно Китай считается родиной всего семейства гречишных. А вот на территории нашей страны и ближайших еще сто лет назад татарскую гречиху считали вездесущим сорняком и не знали, как от нее избавиться, в пищу использовали только в самые неурожайные годы. В конце концов уничтожить сорняк удалось, и сегодня такой проблемы нет, как и гречишного чая, производимого в России. Большинство гречишного чая, который продается в России, — из Китая, гораздо меньше — из Японии. В Китае и на Тайване этот чай называется «Ку Цяо». Гречку для него выращивают в промышленных масштабах, после сбора обжаривают и иногда колят или превращают в гранулы. В Японии для соба-тя используют только дикую высокогорную гречиху и предпочитают оставлять ее зерна целыми.

Где и при каких обстоятельствах пьют гречишный чай? В Японии любят гречишный чай, это напиток пьют каждый день. Он не относится к церемониальным чаям, поэтому значимых традиций вокруг гречишного чая в японской культуре нет. В соба-тя нет кофеина, поэтому его вполне можно заваривать вечером. Еще он может выручить, когда хочется чего‑то сладкого — чай дает ощущение сытости и кажется, будто съели печенье или десерт. Как правильно заваривать? Если попробовать заварить обычную гречку и татарскую одновременно, разница между ними станет очевидна почти сразу: обычная гречка быстро набухает в горячей воде, татарская может лишь незначительно увеличиваться в размере. Их аромат при заваривании тоже отличается: у татарской гречки очень яркий аромат гречневой выпечки с орехами, у обычной — гораздо менее выраженный привычный запах гречки. Заваривать гречишный чай правильно кипятком, в отличие от многих других чаев . На один чайник объемом 350 мл в среднем требуется 3–4 столовых ложек гречки и 1–2 минуты на заваривание. Прелесть в том, что здесь нет никаких четких правил. Если хочется более насыщенного вкуса, можно взять побольше гречки или увеличить время настаивания. Кстати, это можно делать до 3–5 раз с одной «заваркой». В результате у вас должна получиться прозрачная жидкость желтого цвета с ароматом выпечки. Оттенок может отличаться в зависимости от цвета зерен и величины зерен, формы и времени заваривания. Сами зерна потом можно использовать в салат или приготовить с ними что‑нибудь — они съедобные.