В России сложилось неоднозначное отношение к оливкам: их либо очень любят, либо не могут терпеть вообще. Расспросили совладельца греческого ресторана Molon Lave Самсона Моисидиса о том, какие вообще бывают оливки, как их выбирать и с какими продуктами сочетать, а также есть ли разница между оливками и маслинами.

Самсон Моисидис совладелец греческого ресторана Molon Lave

Какие бывают? Оливковые деревья растут во многих странах — их сортов огромное количество. Сейчас, по моему мнению, лучшие оливки растут в Средиземноморье: в Греции, Италии, Испании, хороший продукт встречается в Марокко и Египете. Глобально все оливки можно разделить на два вида: для еды и для приготовления оливкового масла. Для производства оливкового масла часто используют сорт коронейки, плоды которого отличаются плотным вкусом и фруктовым ароматом, а также манаки и афинайки (athinaiki переводится как «оливковое дерево из Афин»). Среди столовых оливок самые распространенные — зеленая и черная, более известная в России как маслинаОтдельное название для черных оливок есть только в русском языке. . Темный цвет она имеет потому, что собирают ее позже, чем зеленую; на цвет могут влиять высота и местность произрастания, а также процессы брожения во время консервации. Один из самых известных сортов съедобных оливок — каламата (назван в честь региона произрастания). Регион Каламата находится под защитой правоохранительных органов — там не строят заводы и магистрали, чтобы сохранить природу и климат, ведь это единственное место, где растет данный сорт. Каламата отличается от остальных сортов внешним видом: оливка имеет миндалевидную форму, по цвету может быть красной и светло-коричневой.

Как отличить качественные оливки от всего остального? Человека тяжело обмануть в вопросе качества: если тебе кажется, что с продуктом что‑то не так, то ты просто не будешь его есть. Первое, на что нужно обратить внимание, — это запах, в нем вас не должно ничего смущать. Внешне оливка должна быть блестящей и выглядеть в меру упругой, так как твердость плода говорит о том, что он может быть неспелым или высохшим. В целом оливка может быть немного мягкой, но главное, чтобы она не разваливалась. Кожица должна быть деликатной и красивой, все остальное — уже не то. Да, бывают оливки с «морщинами», но это особенность сорта: во всех остальных случаях морщинок быть не должно. Если вдруг вам подадут такие, лучше их не есть и вернуть обратно.



Как выбрать оливки в супермаркете? При покупке оливок в магазине в первую очередь обратите внимание на дату консервации: чем дольше срок хранения, тем больше консервантов, из‑за которых оливки теряют вкус и полезные свойства. Оптимальный срок хранения — три месяца. В Греции люди чаще всего покупают оливки на развес или в стекле, а не в алюминиевых банках, так как нельзя увидеть, какой внутри продукт. Фаршированные оливки — дело вкуса: нужно помнить, что если вам нравятся продукты по отдельности, это не значит, что вам понравится комбинация вкусов (например, оливки с миндалем). Здесь тоже нужно следить за качеством ингредиентов: если c продуктом, которым фаршируют оливку, будет что‑то не так, он испортит вкус плода.

Почему оливки не пользуются популярностью в России и как их полюбить? Можно объяснить предвзятое отношение к оливкам в России тем, что они здесь не растут, поэтому у людей нет культуры приема такой пищи: они зачастую даже не понимают, с чем их можно сочетать. Если человек не любит оливки, но хочет попробовать, то ему просто нужно выбрать качественные оливки. Это очень важно. С чем есть? Чаще всего оливки ассоциируются с закуской к вину, но это далеко не универсальный вариант: если вино не очень сухое, то к нему хорошо подойдут зеленые оливки, другие же вина, особенно с ярко выраженным фруктовым вкусом, сочетаться с плодами не будут. Для меня идеальное дополнение к оливкам — это свежеиспеченный хлеб, немного морской соли и оливковое масло с орегано и перцем, в которое можно обмакивать хлеб. Оливка идеально дополняет овощи — например, те, что входят в состав греческого салата: огурцы, томаты, лук. Если в блюдо добавить мелко нарезанную оливку, она может одновременно заменить как соль, так и масло.