Такос, буррито и бургеры на японский лад в Noribar, кофе и сэндвичи в Mátes, необычный фуд-корт от создателей «Солянки» и неаполитанская пицца без глютена в новом итальянском ресторане Арама Мнацаканова — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Noribar Если бы такос, буррито и бургеры придумали в Японии

1 из 5 Сушибургер с лососем и маринованными водорослями, 430 р. 2 из 5 Нори такос, 210 р. за 1 шт. 3 из 5 Курица кацу с кумой из капусты, 430 р. 4 из 5 Суширитто с тунцом и трюфелем, 430 р. 5 из 5

Что? В корнере Noribar в «Депо» готовят популярный стрит-фуд в японском стиле. От классических роллов, суши и сашими принципиально отказались. Кто? Noribar — дебютный гастрономический проект Артемия, Арсения и Полины Васильчуков. Кухней руководит молодой шеф-повар Дмитрий Лим. Что есть? Меню небольшое. Главная фишка заведения — бургеры, такос и буррито, которые готовят как роллы: из нори, риса и начинки с морепродуктами. Сушибургеры, например, есть c лососем и маринованными водорослями (430 р.) а также с крабом (550 р.). По сути, это квадратной формы рис с начинкой, завернутый в нори. Тако по виду похож на классический мексиканский вариант, но внутри — рис с опаленным угрем, креветкой-темпура, лососем или тунцом (все по 210 р.), а вместо тортильи — нори. С суширитто то же самое — по форме похоже на буррито, но из нори, риса и морепродуктов. Ко всем блюдам подают пипетку с соевым соусом. Что пить? Наливают лимонады на основе матчи и каламанси (150 р. за 300 мл), милкшейк «Пикачу сладкий» с манго, пломбиром и бананом (250 р.), кофе и чай. Из алкоголя есть три вида саке (от 110 р. за 50 мл), сливовое вино (360 р. за 100 мл), соджу (270 р. за 70 мл). Также есть пиво и коктейли.

Адрес Лесная, 20, стр. 3, фуд-молл «Депо. Москва» Время работы вс-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–2.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Two One Food Religion Гастропроект от создателей «Солянки»

Лимонад «Барбарис», 320 р. 1 из 7 Холодный чай «Масала», 280 р. 2 из 7 Лимонный кекс из кукурузной муки с розмарином и глазурью, 260 р. 3 из 7 Фишкейк из дикого лосося с пюре из шпината и сливочно-лимонной заправкой, 320 р. 4 из 7 Том-ям с креветками и рисом на кокосовом молоке, 360 р. 5 из 7 Обжаренный говяжий язык с соусом из красного вина и инжира с подкопченным картофельным пюре, 460 р. 6 из 7 Свекольник с ферментированной свеклой, перепелиным яйцом и вишневым желе, 240 р. 7 из 7

Что? Изначально Two One Food Religion был сервисом доставки кулинарии в офисы и на дом, а две недели назад проект получил оффлайн воплощение во дворике на Баррикадной. Заведение работает в формате фуд-корта: официантов нет — гость делает заказ на кассе, получает номерок, ждет сигнала и сам забирает еду с напитками. Это необычно как минимум потому, что само пространство вообще не ассоциируются с подобным форматом: приглушенный свет, винтажная мебель, золотые занавески из фольги и стоящая в углу розовая статуя коня. Кто? Основатели — Роман Бурцев и Лейла Салиева из творческого объединения S-11, выросшего из команды «Солянки». По словам ребят, цели создать полноценное заведение не было: хотели работать в формате dark kitchen и доставлять блюда ресторанного уровня в офисы крупных московских компаний. Но пандемия внесла коррективы: в апреле они попали в агрегаторы и «Яндекс.Лавку», запустили собственную доставку и начали равозить блюда на дом. Сейчас решили открыть кафе, где планируют проводить вечеринки и концерты. Что есть? За кухню отвечает бренд-шеф Шарль Виссер, он работал су-шефом в лондонском отеле The Durchester и шефом в компании Urban Carprice, которая готовила для британской королевской семьи. Меню делится на два раздела: «дневной» (действует с 13.00 до 23.00) и «ночной» (с 13.00 до 6.00). Первый раздел больше — в нем блюда, которые запустили вместе с доставкой: разноцветные блины (например, зеленые шпинатные с курицей, чечевицей и вялеными томатами за 220 р.), творожная запеканка с рябиновым вареньем и сметаной (180 р.), оладьи из зеленого горошка с лососем и йогуртом (320 р.), салат «Цезарь» с креветками (420 р.). «Ночной» раздел ввели специально к открытию веранды: в нем есть креветки в темпуре с сычуаньской карамелью (420 р.), гречка с крабом (420 р.), салат с арбузом и сулугуни (320 р.) и шаурма (280 р.) — классическая и мексиканская поострее. В целом, меню многонациональное: есть и индийские блюда, и тайские, и европейские. Еду из «дневного» раздела приносят в стильных бумажных боксах, которые используют и в доставке — если не доел, можно сразу взять оставшуюся порцию домой и хранить пару дней в холодильнике. Что пить? Фирменные лимонады: «Барбарис» с лаймом и бобами Тонка (320 р. за 0,5 л), кокосовый лимонад «Том Ям» (360 р.), щавелевый лимонад «Форрест Гамп» (360 р.) — безалкогольная версия коктейля из «Солянки», и холодный чай «Масала» (280 р.). Алкоголь заказывают отдельно — у барной стойки рядом с кассами. В меню есть классические White Russian (450 р.), Negroni (550 р.) и авторские коктейли — шоты Forrest Gump (700 р. за 4 шт.), Barbarry на фирменном лимонаде (500 р.). Также есть несколько позиций вин по бокалам (от 500 р.).

Адрес Баррикадная, 2/1, стр. 18 Время работы пн-вс 13.00–6.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

Mátes Дружелюбная кофейня в синих цветах на Патриарших

1 из 7 2 из 7 • Яйца Бенедикт с пастрами, 550 р.

• Яйца Бенедикт с авокадо, 450 р. 3 из 7 Поке с лососем, 600 р. 4 из 7 • Bumble mates, 310 р.

• Гранола, 300 р. 5 из 7 Тост с сыром, 350 р. 6 из 7 Чай Mango-coriander, от 250 р. 7 из 7

Что? Небольшую кофейню на Малой Бронной открыли совсем молодые ребята — друзья Доминик Раманаускасс, Митя Марков и Семен Шимичев. Внутри приятно — места немного, но при этом не тесно, много зелени, хороший свет, компенсирующий отсутсвие окон; два зала друг от друга отделяет ярко-синего цвета стена и небольшой, такого же цвета подиум. Саму компанию товарищей-предпринимателей можно встретить здесь буквально каждый день, беззаботно болтающих друг с другом и с гостями – в целом атмосфера в кофейне царит очень дружелюбная под стать названию, но без лишнего панибратства. Что есть? Меню для Mátes разработал австралиец Сэбби Кеньон, за плечами которого Les Artists, Steak It Easy и «Воронеж». С 9 до 16 здесь подают завтраки: омлеты с разными добавками (от 310 р.), яйца Бенедикт, горячие круассаны — с начинками и без (от 150 р.), сырники, гранолу и авокадо-тост с лососем и яйцом пашот (570 р.). В основном меню несколько видов поке — все минималистичные, без изворотов, есть веганская версия с тофу и авокадо. Из чего‑то посытнее заказывайте сэндвичи — с щедрой порцией расплавленного сыра (350 р.) или с пастрами, которую Сэбби Кеньон, имея репутацию одного из важнейших мясников Москвы, делает сам (690 р.). На десерт — ароматное домашнее печенье (100 р.) и банановый хлеб (300 р.). Что пить? Кофейную карту в Mátes поставил Михаил Лихтарь (он же занимался кофе в Pinch, «Северянах», «Горыныче»). Варят в основном строгую классику на основе эспрессо, есть также фильтр, холодный bumble, несколько напитков с матчей и авторские чаи, которые разработала команда бренда «Нитка».

Адрес Малая Бронная, 16 Время работы пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Maritozzo Итальянский ресторан Арама Мнацаканова на Патриках

1 из 7 2 из 7 • Чизкейк с мацони, 450 р.

• Торта Альба, 600 р. 3 из 7 • Буррата BOMBA с песто, 990 р.

• Булочки маритоццо с камчатским крабом, 750 р.

• Вителло тоннато, 550 р. 4 из 7 • Тортелли с бурратой и черным трюфелем, 1250 р. 5 из 7 • Пицца с бурратой, вялеными томатами и рукколой, 1190 р. 6 из 7 • Буррата BOMBA с песто, 990 р. 7 из 7

Что? Новый проект Арама Мнацаканова открылся на месте итальянского ресторана Maritozzo, в том же здании, где недавно заработал грузинский Mama Tuta. Название решили оставить: маритоццо — это мягкая римская булочка, обычно со взбитыми сливками в качестве начинки. По старинной итальянской традиции женихи, вместо словесного предложения, дарили невестам эти булочки с обручальным кольцом внутри. При желании романтичный жест можно повторить и здесь — для этого как нельзя лучше подходит небольшой открытый балкончик на два столика. По формату и дизайну заведение напоминает итальянскую остерию, выполненную на московский лад, конечно; но при этом сильно отличается от Probka — другого итальянского проекта ресторатора. Maritozzo получился более уютным и камерным. Что есть? Как и в Probka, в новом заведении готовят отменную домашнюю пасту — легендарную качо-э-пепе (790 р.), лингвини с песто (750 р.), тортелли с бурратой и черным трюфелем (1250 р.) и несколько других видов. К любому соусу можно заказать безглютеновую пасту. Также в меню — 12 видов неаполитанской пиццы: от классической Маргариты (550 р.) или пиццы с мортаделлой и фисташками до варианта с лососем и черной икрой Aram Mnatsakanov selection (3990 р.). Бренд-пиццайоло Мануэль Сурачи разработал также тесто без глютена, на котором могут приготовить любой из вариантов — по вкусу и текстуре такая пицца немного отличается от классической, но при этом не менее хороша — настоящая радость для тех, кто по разным причинам отказался от глютена. В разделе с закусками стоит обратить внимание на огромную буррату BOMBA, щедро начиненную домашним песто (990 р.), на нежную запеченную цветную капусту с соусом из анчоусов (650 р.), ну и, конечно, на сами булочки маритоццо: здесь их подают с помидорами (450 р.), страчателлой и анчоусами (650 р.) и камчатским крабом (750 р.). Десертное меню Maritozzo и Mama Tuta делят между собой. Из итальянской классики рекомендуют попробовать два торта (оба без глютена) — «Альба» на миндальной муке с прослойкой из нутеллы (ее, кстати, придумали в Пьемонте) и шоколадно-ореховый «Капрезе», который подают с шариком домашнего ванильного мороженого. Что пить? Конечно же вино. В наследство от предыдущего Maritozzo ресторану достался «винный погреб», благодаря которому ресторан дважды получал «винный Мишлен» — «Два Бокала» рейтинга Wine Spectator. Отвечают за винную карту сомелье Сергей Голубев и сам Арам.

Maritozzo Итальянский ресторан Арама Мнацаканова на Патриках

Адрес Малая Бронная, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Facebook