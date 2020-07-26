Пицца, бургеры и паста на «Стрелке», свежий хлеб и нежнейшие булочки с корицей в кафе-пекарне 6 am Bread Kitchen, необычные сочетания в Ray и мясной фудтрак Тахира Холикбердиева на территории «Флакона» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Strelka Bar & Food Бургеры на вафлях, паста и пицца в обновленном меню

Авокадо-тост с яйцом пашот, 640 р. 1 из 8 Шакшука с питой, 420 р. 2 из 8 Завтрак «Стрелка», 690 р. 3 из 8 Оладьи с кленовым сиропом, мягким сыром и беконом, 450 р. 4 из 8 Бургер с говядиной на картофельной вафле, 820 р. 5 из 8 Такос на салате романо с цыпленком, авокадо и соусом хабенеро, 400 р. 6 из 8 Пицца «Маргарита», 450 р. 7 из 8 Вафля с карамельным мороженым и сезонными ягодами, 390 р. 8 из 8

Что? За время карантина меню бара обновили полностью, оставив разве что несколько неизменных позиций-хитов заведения вроде яблочного пирога и салата «Цезарь». Кто? За изменения отвечал Сухроб Ахмедов — последние пять лет он занимал должность су-шефа на кухне «Стрелки». Что есть? Выбор тапасов увеличили в несколько раз: среди них появился долгожданный хумус со свежими овощами и питой, такос на салате романо с цыпленком и авокадо, а также креветки с васаби-мусом и миндалем. Также добавили пару позиций в разделе с салатами. Главные изменения коснулись горячих блюд — в меню вернули бургеры (есть с говядиной и с тунцом), которые подают на картофельной вафле вместо булочки. Также появился целый раздел, посвященный грилю, несколько видов пасты и четыре вида пиццы на толстом тесте с пышными краями. Переделали и завтраки — теперь вместо шведского стола в течение всего дня можно заказать фирменный завтрак «Стрелка» с яйцами пашот, беконом, сосиской, тостами и намазками, сырники со сгущенкой и сметаной, шакшуку с питой и еще несколько традиционно утренних блюд.

Адрес Берсеневская наб., 14, стр. 5, арт-кластер «Красный Октябрь» Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

6 am Bread Kitchen Миниатюрное кафе-пекарня на Болотном острове

1 из 5 2 из 5 Булка с корицей, 170 р. 3 из 5 Круассаны, от 120 р.

Булка с корицей, 170 р. 4 из 5 Хлеб на закваске с маслом, 150 р.

Капучино, 200 р. 5 из 5

Что? Кафе-пекарня открылось на Болотном острове. Формат очень европейский — с раннего утра здесь пекут ремесленный хлеб на закваске, булочки, круассаны и киши, варят хороший кофе и готовят несколько незамысловатых блюд, которые подойдут как для завтрака, так и для обеда или ужина. Кто? Заведение открыла Юлия Артамонова. Несколько лет назад она, оставив работу в крупной компании, вместе с семьей переехала во Францию учиться хлебопечению и кондитерскому мастерству. После возвращения в Москву Юлия с супругом долго искала помещение для собственной пекарни, в итоге было решено начать с совсем небольшого места, зато сделанного так, как хотелось. Вместе с парочкой помощников супруги сами же придумывают и готовят все блюда, сервируют, общаются с гостями и вообще создают всю атмосферу, по-европейски радушную и расслабленную. Что есть? Меню меняют каждый день, все зависит от сезонности и настроения хозяйки заведения. В качестве идеального завтрака заказывайте большой ломоть горячего хлеба с маслом, а также свежеиспеченные круассаны и мягчайшие булки с корицей. Есть также несколько видов кишей (например, с камамбером и брокколи) и пирогов — сладких и сытных, запеканка из рикотты с соусом из жимолости и лаванды и несколько блюд из яиц. По субботам делают бранчи, о чем заранее пишут в соцсетях — все места бронируют моментально. Меню не повторяют: на следующей неделе, например, обещают приготовить разноцветную молодую морковку. В воскресенье кафе не работает — опять же по европейской традиции команда устраивает себе честный выходной. Что пить? Кофе варят на зерне «Сварщицы Екатерины» — из альтернативы есть большая кружка фильтра. Есть также несколько видов чая — если пьете черный, обязательно попробуйте «Грузинский завтрак». В скором времени 6 am Bread Kitchen получит алкогольную лицензию — обещают интересное натуральное в винной карте. Пока можно зайти со своей бутылкой – нужно только показать чек.

Адрес Садовническая, 80 Время работы пн-пт 8.00–20.00, сб 10.00–18.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

Ray. Названный в честь шеф-повара гастрономический и коктейльный бар напротив ЦУМа

1 из 9 2 из 9 Хот-дог с крабом Ray, 930 р. 3 из 9 Равиоли с судаком и лососем, 730 р. 4 из 9 Копченый гребешок с картофелем, 730 р. 5 из 9 Судак с сыром фета и овощами, 830 р. 6 из 9 Коктейль Sorrel (водка, кордиал из щавеля и яблока, рислинг, ликер бузины), 670 р. 7 из 9 Коктейль Smoked Passion Fruit (джин, кордиал из маракуйи, мескаль, комбуча на зеленом чае), 670 р. 8 из 9 Коктейль Spiced Milk Punch (джин, темный ром, грушевый шнапс, абсент, ананас, лимон, специи, лаванда, молоко), 670 р. 9 из 9

Что? Ресторан открылся на месте винного бара Simple Wine & Kitchen. Концепцию и интерьер полностью изменили, и теперь на первом этаже разместился основной зал ресторана с частично открытой кухней, длинным аквариумом посередине и белым роялем возле окна. На цокольном этаже, где раньше работала винотека, организовали коктейльный бар с несколькими столиками. Его особенность — встроенная в общее пространство зона, за которой бармены смешивают коктейли. Получилась как бы альтернатива барной стойке, которая не разделяет гостей от бармена, а, наоборот, стирает границы. Кто? Создали новый ресторан Алексей и Дмитрий Васильчуки (RESTart Vasilchuk brothers) совместно с Максимом Кашириным и Алексеем Корнеевым (Simple Group). Шеф-повар — Александр Райлян (Birds), в честь которого и назван ресторан, что в России пока что воспринимается непривычно. Барную карту с десятком авторских коктейлей создал Петр Сороковов (Mendeleev, Community). Что есть? Александр Райлян — поклонник неожиданных сочетаний и экспериментов с ингредиентами. Поэтому любопытство вызывает практически каждое блюдо в меню — традиционных сочетаний здесь практически нет. Начать предлагают, например, с бурраты с черной смородиной и взбитым кофейным муссом, которую дополняют крошкой из солодового печенья, батата со страчателлой и копченой уткой, козьего сыра с ревенем и черешней. Шеф-повар считает, что в гастрономии очень скоро не будет границ между кухнями разных частей света, и поэтому активно работает с сочетанием элементов европейского и азиатского стилей. Так появились закуски из жареного салата романо с креветкой и кунжутным соусом, запеченной капусты с мисо и сметаной, тартар из лосося с хрустящим луком пореем и вполне французский сливочный крем-суп из сельдерея с азиатской хрустящей уткой хойсин. На горячее готовят равиоли с неожиданными начинками — с судаком и лососем и с помидорами и креветками, и примерно одинаковое количество блюд из мяса и рыбы. Некоторые из них сытные и даже немного грубоватые — как, например, лосось с картофельным пюре с трюфелем и маринованной морковью, а некоторые — более элегантные, и здесь пример — маленькая перепелка со свежими грибами и изюмом. Десертов в меню четыре: для любителей ореховых вкусов и воздушных десертов есть кокосовый мусс, внутри которого фисташковое мороженое, а тем, кто не мыслит жизни без шоколада, понравится брауни из фиников. Его готовят без добавления муки и яиц, только финики и какао — поэтому десерт получается плотным, тягучим и очень шоколадным. Если нравится сочетание сладкого с кислым, закажите маршмеллоу из черной смородины с солодом. Ну а миндальная бриошь с черешней и шоколадом, кажется, может понравиться всем. Что пить? При создании коктейльного меню Петр следовал мировому тренду low ABV, что означает пониженное содержание алкоголя. Поэтому в карте много легких миксов. При этом он всячески экспериментируют с ингредиентами и химическими реакциями — например, обесцвечивает натуральными способами напитки. Большинство коктейлей предлагают пить в паре с блюдами из меню. Например, аперитивный и напоминающий сладкий грушевый сидр Perry Soda из грушевого шнапса, ликера бузины и содовой рекомендуют пробовать в сочетании с салатом с цыпленком и соусом эбара, Beetroot на джине с кордиалом из свеклы, персиковым ликером, биттером и козьим сыром — с козьми же сыром с ревенем и черешней. Чтобы развивать культуру сочетания еды с коктейлями, в Ray решили указывать в меню цену и за коктейль отдельно, и за пару с блюдом, при этом заказать пейринг будет выгоднее, чем блюдо и коктейль по отдельности. И еще… С четверга по воскресенье по вечерам в Ray обещают демонстрировать рояль в действии и организовывать живую музыку, а после него — продолжать веселье с диджеем и коктейлями.

Адрес Неглинная, 8/10 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

«Ребро Адама» Мясная лавка Тахира Холикбердиева в летнем фудтраке

1 из 6 Стейк в пите с яйцом пашот, 400 р. 2 из 6 Брискет с маринованными овощами, 400 р. 3 из 6 Копченый цыпленок в пите с абрикосовым барбекю, 350 р. 4 из 6 Копченые свиные ребра, 350 р. 5 из 6 Рваная говяжья лопатка с маринованными огурцами и халапеньо и соусом барбекю с тмином, 400 р. 6 из 6

Что? «Ребро Адама» — лавка на Даниловском рынке, где можно купить мясо или съесть тартар, стейк или кебаб прямо на месте. Этим летом ее «филиал» появился на «Флаконе», но в другом формате: помимо фудтрака, выполняющего роль кухни, здесь же находится большой смокер, в котором коптят мясо. Ввиду больших размеров и конструктивных особенностей он может функционировать только на открытом воздухе, поэтому лавка сезонная. Кто? Проект сделал Тахир Холикбердиев, ресторатор из Краснодара, для которого мясо — основная и любимая специализация. Он сам организовал фудтрак и часто лично готовит здесь для гостей. Что есть? Меню фудтрака невелико и непостоянно, может обновляться от одного до семи раз в неделю. Что неизменно — наличие копченого мяса. Пробовать нужно брискет — говяжью грудинку, которую коптят в смокере в течение 12-14 часов. Его подают в пите с маринованными овощами. Также периодически коптят говяжью лопатку, свиные ребра и цыпленка. Последнего тоже подают в пите с абрикосовым соусом барбекю. Иногда жарят стейки.

Адрес Мытная, 74, территория дизайн-квартала «Флакон» Время работы вс-чт 11.00–20.00, пт-сб 12.00–23.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram