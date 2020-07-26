Пицца, бургеры и паста на «Стрелке», свежий хлеб и нежнейшие булочки с корицей в кафе-пекарне 6 am Bread Kitchen, необычные сочетания в Ray и мясной фудтрак Тахира Холикбердиева на территории «Флакона» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Strelka Bar & Food
Бургеры на вафлях, паста и пицца в обновленном меню
Авокадо-тост с яйцом пашот, 640 р.
Шакшука с питой, 420 р.
Завтрак «Стрелка», 690 р.
Оладьи с кленовым сиропом, мягким сыром и беконом, 450 р.
Бургер с говядиной на картофельной вафле, 820 р.
Такос на салате романо с цыпленком, авокадо и соусом хабенеро, 400 р.
Пицца «Маргарита», 450 р.
Вафля с карамельным мороженым и сезонными ягодами, 390 р.
Что?
За время карантина меню бара обновили полностью, оставив разве что несколько неизменных позиций-хитов заведения вроде яблочного пирога и салата «Цезарь».
Кто?
За изменения отвечал Сухроб Ахмедов — последние пять лет он занимал должность су-шефа на кухне «Стрелки».
Что есть?
Выбор тапасов увеличили в несколько раз: среди них появился долгожданный хумус со свежими овощами и питой, такос на салате романо с цыпленком и авокадо, а также креветки с васаби-мусом и миндалем. Также добавили пару позиций в разделе с салатами.
Главные изменения коснулись горячих блюд — в меню вернули бургеры (есть с говядиной и с тунцом), которые подают на картофельной вафле вместо булочки. Также появился целый раздел, посвященный грилю, несколько видов пасты и четыре вида пиццы на толстом тесте с пышными краями.
Переделали и завтраки — теперь вместо шведского стола в течение всего дня можно заказать фирменный завтрак «Стрелка» с яйцами пашот, беконом, сосиской, тостами и намазками, сырники со сгущенкой и сметаной, шакшуку с питой и еще несколько традиционно утренних блюд.
6 am Bread Kitchen
Миниатюрное кафе-пекарня на Болотном острове
Булка с корицей, 170 р.
Круассаны, от 120 р.
Булка с корицей, 170 р.
Хлеб на закваске с маслом, 150 р.
Капучино, 200 р.
Что?
Кафе-пекарня открылось на Болотном острове. Формат очень европейский — с раннего утра здесь пекут ремесленный хлеб на закваске, булочки, круассаны и киши, варят хороший кофе и готовят несколько незамысловатых блюд, которые подойдут как для завтрака, так и для обеда или ужина.
Кто?
Заведение открыла Юлия Артамонова. Несколько лет назад она, оставив работу в крупной компании, вместе с семьей переехала во Францию учиться хлебопечению и кондитерскому мастерству. После возвращения в Москву Юлия с супругом долго искала помещение для собственной пекарни, в итоге было решено начать с совсем небольшого места, зато сделанного так, как хотелось. Вместе с парочкой помощников супруги сами же придумывают и готовят все блюда, сервируют, общаются с гостями и вообще создают всю атмосферу, по-европейски радушную и расслабленную.
Что есть?
Меню меняют каждый день, все зависит от сезонности и настроения хозяйки заведения. В качестве идеального завтрака заказывайте большой ломоть горячего хлеба с маслом, а также свежеиспеченные круассаны и мягчайшие булки с корицей. Есть также несколько видов кишей (например, с камамбером и брокколи) и пирогов — сладких и сытных, запеканка из рикотты с соусом из жимолости и лаванды и несколько блюд из яиц.
По субботам делают бранчи, о чем заранее пишут в соцсетях — все места бронируют моментально. Меню не повторяют: на следующей неделе, например, обещают приготовить разноцветную молодую морковку. В воскресенье кафе не работает — опять же по европейской традиции команда устраивает себе честный выходной.
Что пить?
Кофе варят на зерне «Сварщицы Екатерины» — из альтернативы есть большая кружка фильтра. Есть также несколько видов чая — если пьете черный, обязательно попробуйте «Грузинский завтрак». В скором времени 6 am Bread Kitchen получит алкогольную лицензию — обещают интересное натуральное в винной карте. Пока можно зайти со своей бутылкой – нужно только показать чек.
Ray.
Названный в честь шеф-повара гастрономический и коктейльный бар напротив ЦУМа
Хот-дог с крабом Ray, 930 р.
Равиоли с судаком и лососем, 730 р.
Копченый гребешок с картофелем, 730 р.
Судак с сыром фета и овощами, 830 р.
Коктейль Sorrel (водка, кордиал из щавеля и яблока, рислинг, ликер бузины), 670 р.
Коктейль Smoked Passion Fruit (джин, кордиал из маракуйи, мескаль, комбуча на зеленом чае), 670 р.
Коктейль Spiced Milk Punch (джин, темный ром, грушевый шнапс, абсент, ананас, лимон, специи, лаванда, молоко), 670 р.
Что?
Ресторан открылся на месте винного бара Simple Wine & Kitchen. Концепцию и интерьер полностью изменили, и теперь на первом этаже разместился основной зал ресторана с частично открытой кухней, длинным аквариумом посередине и белым роялем возле окна.
На цокольном этаже, где раньше работала винотека, организовали коктейльный бар с несколькими столиками. Его особенность — встроенная в общее пространство зона, за которой бармены смешивают коктейли. Получилась как бы альтернатива барной стойке, которая не разделяет гостей от бармена, а, наоборот, стирает границы.
Кто?
Создали новый ресторан Алексей и Дмитрий Васильчуки (RESTart Vasilchuk brothers) совместно с Максимом Кашириным и Алексеем Корнеевым (Simple Group). Шеф-повар — Александр Райлян (Birds), в честь которого и назван ресторан, что в России пока что воспринимается непривычно.
Барную карту с десятком авторских коктейлей создал Петр Сороковов (Mendeleev, Community).
Что есть?
Александр Райлян — поклонник неожиданных сочетаний и экспериментов с ингредиентами. Поэтому любопытство вызывает практически каждое блюдо в меню — традиционных сочетаний здесь практически нет. Начать предлагают, например, с бурраты с черной смородиной и взбитым кофейным муссом, которую дополняют крошкой из солодового печенья, батата со страчателлой и копченой уткой, козьего сыра с ревенем и черешней.
Шеф-повар считает, что в гастрономии очень скоро не будет границ между кухнями разных частей света, и поэтому активно работает с сочетанием элементов европейского и азиатского стилей. Так появились закуски из жареного салата романо с креветкой и кунжутным соусом, запеченной капусты с мисо и сметаной, тартар из лосося с хрустящим луком пореем и вполне французский сливочный крем-суп из сельдерея с азиатской хрустящей уткой хойсин.
На горячее готовят равиоли с неожиданными начинками — с судаком и лососем и с помидорами и креветками, и примерно одинаковое количество блюд из мяса и рыбы. Некоторые из них сытные и даже немного грубоватые — как, например, лосось с картофельным пюре с трюфелем и маринованной морковью, а некоторые — более элегантные, и здесь пример — маленькая перепелка со свежими грибами и изюмом.
Десертов в меню четыре: для любителей ореховых вкусов и воздушных десертов есть кокосовый мусс, внутри которого фисташковое мороженое, а тем, кто не мыслит жизни без шоколада, понравится брауни из фиников. Его готовят без добавления муки и яиц, только финики и какао — поэтому десерт получается плотным, тягучим и очень шоколадным. Если нравится сочетание сладкого с кислым, закажите маршмеллоу из черной смородины с солодом. Ну а миндальная бриошь с черешней и шоколадом, кажется, может понравиться всем.
Что пить?
При создании коктейльного меню Петр следовал мировому тренду low ABV, что означает пониженное содержание алкоголя. Поэтому в карте много легких миксов. При этом он всячески экспериментируют с ингредиентами и химическими реакциями — например, обесцвечивает натуральными способами напитки.
Большинство коктейлей предлагают пить в паре с блюдами из меню. Например, аперитивный и напоминающий сладкий грушевый сидр Perry Soda из грушевого шнапса, ликера бузины и содовой рекомендуют пробовать в сочетании с салатом с цыпленком и соусом эбара, Beetroot на джине с кордиалом из свеклы, персиковым ликером, биттером и козьим сыром — с козьми же сыром с ревенем и черешней. Чтобы развивать культуру сочетания еды с коктейлями, в Ray решили указывать в меню цену и за коктейль отдельно, и за пару с блюдом, при этом заказать пейринг будет выгоднее, чем блюдо и коктейль по отдельности.
И еще…
С четверга по воскресенье по вечерам в Ray обещают демонстрировать рояль в действии и организовывать живую музыку, а после него — продолжать веселье с диджеем и коктейлями.
«Ребро Адама»
Мясная лавка Тахира Холикбердиева в летнем фудтраке
Стейк в пите с яйцом пашот, 400 р.
Брискет с маринованными овощами, 400 р.
Копченый цыпленок в пите с абрикосовым барбекю, 350 р.
Копченые свиные ребра, 350 р.
Рваная говяжья лопатка с маринованными огурцами и халапеньо и соусом барбекю с тмином, 400 р.
Что?
«Ребро Адама» — лавка на Даниловском рынке, где можно купить мясо или съесть тартар, стейк или кебаб прямо на месте. Этим летом ее «филиал» появился на «Флаконе», но в другом формате: помимо фудтрака, выполняющего роль кухни, здесь же находится большой смокер, в котором коптят мясо. Ввиду больших размеров и конструктивных особенностей он может функционировать только на открытом воздухе, поэтому лавка сезонная.
Кто?
Проект сделал Тахир Холикбердиев, ресторатор из Краснодара, для которого мясо — основная и любимая специализация. Он сам организовал фудтрак и часто лично готовит здесь для гостей.
Что есть?
Меню фудтрака невелико и непостоянно, может обновляться от одного до семи раз в неделю. Что неизменно — наличие копченого мяса. Пробовать нужно брискет — говяжью грудинку, которую коптят в смокере в течение 12-14 часов. Его подают в пите с маринованными овощами. Также периодически коптят говяжью лопатку, свиные ребра и цыпленка. Последнего тоже подают в пите с абрикосовым соусом барбекю. Иногда жарят стейки.