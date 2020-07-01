Спешалти-кофе без кофеина, канадский кленовый сироп из Пензы и популярные английские сладости — «Афиша Daily» рассказывает, чем радовать себя в продуктовом в ближайший месяц.

Книга «Топ-100 самой еврейской еды» Аланы Ньюхаус

Легкая для чтения книга о важных для евреев блюдах — популярных и не очень. В ней описаны не только рецепты, но и занятные народные традиции, факты и истории.

Купить 980 р.
Батончик «Двойной шоколад» Bite Slim

Коллекция фруктовых батончиков, созданная в коллаборации с блогером Катей Адушкиной и посвященная таким темам, как бодипозитив, антиглобализм и др.

Купить 75 р.
Тирамису в банке от «5+2»

Классический десерт в веганском исполнении, который удобно брать с собой. Купить можно в интернет-магазине проекта и в сети «ВкусВилл».

Купить 330 р.
Гречишный чай с манго Nature’s Own Factory

Летняя новинка — гречишный чай с кусочками сушеного манго, который моментально заполнит ярким фруктовым ароматом всю вашу кухню.

Купить 800 р.
Колумбия Эль Кармен без кофеина от «Человек и пароход»

Отличный кофе класса спешалти без кофеина. Подойдет тем, кто любит вкус кофе по вечерам, но не может себе позволить из‑за проблем со сном или давлением.

Купить 700 р.
Пензенский кленовый сироп

Приготовленным в пензенской области, но по канадской технологии сиропом можно поливать что угодно — станет вкуснее. Дешевле своих заграничных аналогов.

Купить 475 р.
Набор столовых приборов от Redneck Ware

Минималистичные и брутальные ложки, вилки и ножи из стали прослужат вам долгие годы, а также станут стильным дополнением коллекции кухонной утвари.

Купить 1400 р.
Фаджи от Fudge Store

Фадж — сладость, напоминающая сливочную ириску с нежной тягучей консистенцией. В Англии такую можно купить на каждом углу, в России это пока диковинка.

Купить 650 р.
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