Спешалти-кофе без кофеина, канадский кленовый сироп из Пензы и популярные английские сладости — «Афиша Daily» рассказывает, чем радовать себя в продуктовом в ближайший месяц.
Легкая для чтения книга о важных для евреев блюдах — популярных и не очень. В ней описаны не только рецепты, но и занятные народные традиции, факты и истории.
Коллекция фруктовых батончиков, созданная в коллаборации с блогером Катей Адушкиной и посвященная таким темам, как бодипозитив, антиглобализм и др.
Классический десерт в веганском исполнении, который удобно брать с собой. Купить можно в интернет-магазине проекта и в сети «ВкусВилл».
Летняя новинка — гречишный чай с кусочками сушеного манго, который моментально заполнит ярким фруктовым ароматом всю вашу кухню.
Отличный кофе класса спешалти без кофеина. Подойдет тем, кто любит вкус кофе по вечерам, но не может себе позволить из‑за проблем со сном или давлением.
Приготовленным в пензенской области, но по канадской технологии сиропом можно поливать что угодно — станет вкуснее. Дешевле своих заграничных аналогов.
Минималистичные и брутальные ложки, вилки и ножи из стали прослужат вам долгие годы, а также станут стильным дополнением коллекции кухонной утвари.
Фадж — сладость, напоминающая сливочную ириску с нежной тягучей консистенцией. В Англии такую можно купить на каждом углу, в России это пока диковинка.