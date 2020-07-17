Грузинская кухня в ресторане Арама Мнацаканова, рыба и морепродукты в «Охотке», закуски и настойки в японском татиноми-баре «Тебурасика», обновленное меню в ресторане Peqlo Barbecue и коктейли на виски в бильярдном доме «Круглый шар» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Mama Tuta Грузинский ресторан Арама Мнацаканова на Патриарших

1 из 8 2 из 8 3 из 8 • Хлеб шотис пури, 250 р.

• Грузинский салат со свежими овощами и ореховой заправкой, 500 р.

• Пхали из шпината, 500 р.

• Пхали из болгарского перца, 500 р.

• Гурийская квашеная капуста, 290 р. 4 из 8 Суп бозбаш с фрикадельками из ягненка, 590 р. 5 из 8 Равиоли с кучмачи, 550 р. 6 из 8 Хумус с запеченным баклажаном, 600 р. 7 из 8 Мегрельский хачапури с сыром, 590 р. 8 из 8

Что? Это второй проект Арама Мнацаканова с грузинской кухней, первый Mama Tuta уже больше двух лет работает в Санкт-Петербурге. В столице ресторан занял сразу два этажа: на месте прежнего Maritozzo Cafè на первом этаже расположили основной зал с открытой кухней, оформленный в спокойных синих тонах с использованием ярких акцентов, например картина Георгия Тотибадзе «Мясо». На втором этаже постарались воспроизвести камерную атмосферу грузинского дома, поэтому зал называют «квартирой». Интерьером занималась архитектурная студия S+S Sundukovy Sisters. Кто? Как и в Санкт-Петербурге, кухней руководит Гиа Хучуа, с которым Арам Мнацаканов познакомился на съемках сериала «Адская кухня» на Украине. У шеф-повара авторский подход к интерпретации грузинской кухни. Винную карту Арам и Гиа составляли совместно. Что есть? В отличие от традиционного грузинского ресторана в Mama Tuta меню лаконичное — всего около 30 блюд. Есть как отлично исполненная классика грузинской кухни — мегрельский (590 р.) и аджарский хачапури (560 р.), хинкали калакури со свининой и говядиной (360 р./3 шт.), чахохбили (горячее блюдо из курицы), чакапули (блюдо из ягненка с травами) и цыпленок табака (950 р.), так и необычные и авторские версии известных блюд. Например, в разделе закусок стоит обратить внимание на пхали из шпината и болгарского перца, в основе которых не протертая зелень или овощи с орехами, а слегка припущенный цельный свежий шпинат и кусочки запеченного сладкого перца. Гиа говорит, что так готовят на востоке Грузии. Для любителей сырого мяса Гиа придумал тартар из говядины в грузинском стиле со специями (680 р.). С хинкали тоже поэкспериментировали: помимо классики, в меню есть мини-хинкали с говядиной в перечном соусе (690 р.), месхури с бараниной и копченым сулугуни (790 р.). В Грузии десерт — далеко не обязательное условие завершения застолья. Поэтому десертное меню одно на два ресторана — Mama Tuta и соседний итальянский Maritozzo. Из сладкого с грузинским акцентом предлагают медовые гозинаки и чизкейк с мацони, а с итальянским — торт капрезе, римские булочки, миндальный торт «Альба», тирамису, панна котту и мороженое. Что пить? В винной карте далеко не только грузинские вина. Есть и Франция с Италией, и Россия; правда, последняя представлена только одной винодельней Константина Дзитоева из Северной Осетии, друга Арама Мнацаканова. Помимо вина есть чача с настойкой из сливы и даже грузинское пиво. И еще… «Тута» в названии — вовсе не наречие, указывающее на место нахождения чего‑либо. Это имя дерева — тута, тутовника, или шелковицы, которое занимает важное место в культуре и философии стран Кавказа. А еще в разговорной грузинской речи «тута» — это хорошее, очень положительное и доброе прозвище для друга.

Адрес М.Бронная, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

«Охотка» Рыба и морепродукты из Охотского моря в районе «Китай-города»

1 из 8 2 из 8 3 из 8 Крабовый салат, 390 р. 4 из 8 Мячики с щукой, 250 р. 5 из 8 Корюшка магаданская, 280 р. 6 из 8 Кета-шаурма магаданская, 350 р. 7 из 8 Краб, от 900 р. 8 из 8

Что? Демократичный рыбный ресторан «Охотка» заработал на месте Jis Asian Bistro & Wine в конце июня. Концепция проекта проста: сделать морепродукты доступными, а нюансы рыболовецкого промысла — понятными. Практически всю рыбу и морепродукты из меню вылавливают из Охотского моря и везут в Москву, предварительно подвергнув шоковой заморозке, которая позволяет сохранить вкус и полезные свойства рыбы. Все манипуляции с продуктами максимально прозрачны: открытая кухня, экраны с трансляциями из открытого моря и интерактивная карта, показывающая местонахождение каждого судна. Интерьер создавали дизайнеры архитектурного бюро Saga (Veladora и «Вода») — Юлия Ардабьевская и Артем Стаборовский: в нем преобладают серые и белые оттенки, прямые линии. Но интереснее рассматривать вписанные в пространство арт-объекты: длинный стол-пирс, уходящий в море, запись разговоров рыбаков, щедро приправленная рыбацким жаргоном и, конечно, символ Магадана — скалистые острова Три Брата в миниатюре. В будущем проект обещают расширить до федеральной сети. Кто? Идеолог проекта — уроженец Магадана Николай Акулич («Чихо», «КК 12/10») открыл «Охотку» в тандеме с супругой Анной Акулич («Чихо», руководительница школы ресторанного менеджмента Novikov School) при участии рыболовецкой компании Магадана «Тихрыбком». Кухней командует концепт-шеф Николай Бакунов (Duran Bar, Crabolove). Что есть? Хороший старт задают море-доги — вариация на тему хот-дога (290–450 р.). Вместо привычной сосиски между воздушными ломтиками бриоши кладут палтус, треску, кету или краба. Магаданские креветки подают с соусом биск, с узбекскими томатами, в сливках или в азиатском стиле (480–550 р.). В разделе «Фри фри фри» найдете барабульку залетную (350 р.), «залетевшую» из Черного моря, креветки-семечки (350 р.) и «мячики» из краба и щуки, которые рекомендуют заказывать с гаспачо (250 р.) или окрошкой (210 р.). Не пренебрегайте также нежным на вкус крабом опилио: с ним есть крабовый салат (390 р.), краб-кейк с пюре (420 р.) и «Crab’stvo» — полусекретное блюдо на 5–6 человек, стоимость которого вам раскроют непосредственно при заказе. Многие позиции из меню можно купить здесь же в лавке полуфабрикатов и приготовить дома. Что пить? Алкоголя в меню пока нет, но можно прийти со своим или попробовать лимонады собственного производства, например «Морской эликсир» с щавелем, хлореллой и лаймом (250 р.), а также и целебные шоты «Северное сияние» на основе кедрового молока, со спирулиной и лаймом (120 р.).

Адрес Маросейка, 6/8, стр. 1 Время работы пн-чт 11.00–23.00, пт 11.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Тебурасика» Японская рюмочная по мотивам советского мультфильма

1 из 8 2 из 8 Окономияки, 350 р. 3 из 8 Гюдон, 330 р. 4 из 8 Тагараши темпура, 370 р. 5 из 8 Карри-пан, 290 р. 6 из 8 Гедза, 230 р. 7 из 8 Якитори (слева-направо):

• цкуне, 210 р.

• томато-бекон, 210 р.

• тори, 220 р.

• эби-бекон, 310 р. 8 из 8

Что? В июне во дворах на Страстном бульваре открылся татиноми-бар «Тебурасика» — простой японский формат, когда гости выпивают и закусывают, сидя на ящике или стоя за промышленной бочкой, пока во дворике над головой сушится белье. Название «Тебурасика» переводится с японского как «Чебурашка» — персонаж советского мультика стал символом заведения, неожиданно удачно вписавшись в японские декорации. Кто? Авторы идеи — Дмитрий Левицкий и Георгий Карпенко, на счету которых бар «Дорогая, я перезвоню.,», алкобуфет «Рюмка», кластер «Профсоюз» и много других проектов. За кухню отвечает Макс Кулешов (Genso Sushi, «Я в Тай»), за бар — Сергей Шигин («Дорогая, я перезвоню.,», Metafora). Что есть? Все блюда японские, большинство названий трудны и для произношения, и для понимания — без помощи официанта не обойтись. Как таковых полноценных горячих блюд нет, в основном это закуски — довольно жирные, но за счет этого сытные. Готовят тагараши темпуру — зеленый перец чили в темпуре, фаршированный свининой (370 р.), карри-пан — жаренные во фритюре булочки со свининой внутри и карри-соусом (290 р.), гедза — жареные японские пельмени со свининой и овощами (230 р.), а также вегетарианские закуски, например эдамамэ с солью (210 р.) и томорокоши, она же кукуруза на гриле (190 р.). Через пару недель в здании по соседству откроют минималистичный суши-бар, внутри будет только п-образная стойка и несколько посадочных мест. Что пить? Точно стоит попробовать саке (от 210 р.). Также в меню есть настойки на ревене и клубнике, сливе и мяте, сенче и лемонграссе — все по 130 рублей за порцию 40 мл. Для тех, кто не хочет заморачиваться с названиями, в «Тебурасике» есть закатанные в банки коктейли (похожие на баночку колы), которые называют «Номер один», «Номер два» и «Номер три». Также в меню есть пиво, джин и виски. Из безалкогольного только лимонады (230 р.). Сергей Шигин, шеф-бармен: «Задача была сделать место, в котором бармен уделяет максимальное время гостю. У нас нет официантов, все наши ребята — бармены. Они работают в зале, на улице, общаются с людьми, а не стоят за стойкой и с томным видом смешивают непонятный для посетителя коктейль. Все напитки мы сделали максимально удобными и комфортными, как наши коктейли в банках».

Адрес Страстной бульвар, 7, стр. 3 Время работы вс-чт 16.00–0.00, пт-сб 16.00–3.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

Peqlo Barbecue Кебабы и тако в обновленном меню

1 из 9 Авокадо на гриле с лососем, рикоттой и понзу, 350 р. 2 из 9 Томатный гаспачо с печеными на огне перцами, 250 р. 3 из 9 Десерт авокадо-лайм с обожженным арахисом, 290 р. 4 из 9 Кальмар на огне с рыбным соусом, 430 р. 5 из 9 Тако с говядиной, 350 р. за 3 шт. 6 из 9 Баклажан на гриле с тхинным соусом, 300 р. 7 из 9 Овощи на гриле с соусом-тхиной, 450 р. 8 из 9 Кебаб с говядиной, 390 р. 9 из 9

Что? Сам ресторан не новый: до карантина там полгода готовили блюда, сочетающие в себе азиатские стиль и техники работы с мясом — копчение и гриль. В интерьере небольшого помещения с исторической вывеской «Булочная» на Покровке в этот раз ничего не меняли, а вот меню пересмотрели практически полностью, желая сделать место более демократичным. В выходные ресторан будет работать в формате коктейльного бара. Кто? Проектом по-прежнему руководит Тахир Холикбердиев («Южане», «Ребро Адама» в Москве и «Скотина», Mr. Drunke, Bikini в Краснодаре), он же и инициировал смену концепции, посчитав, что в нынешних не самых благоприятных экономических условиях заведение с понятной едой и доступными ценами будет более актуально. Будучи известным в большей степени своими мясными проектами, Тахир сделал акцент на мясе и в обновленном Peqlo Barbecue. Что есть? Теперь в меню центральное место занимают четыре вида кебабов: с говядиной, бараниной, курицей (по 390 р.) и креветками (490 р.). Всех их подают на теплой лепешке с овощами, хумусом и соусом. Из говяжьего и бараньего фарша готовят люля-кебаб, а курицу жарят и нарезают кусочками перед подачей. Если нет аппетита для большого кебаба, а настроение для уличной еды есть, можно заказать тако с говядиной или курицей (350 р. за 3 шт.). Для тех, кто, напротив, голоден, есть и горячие мясные блюда «с дымком»: копченая говяжья грудинка в соусе барбекю, копченые свиные ребра и цыпленок в сырном соусе и копченым чипотле. Отголоски предыдущего меню прослеживаются в разделе закусок и салатов — там есть и севиче из тунца и лосося, и авокадо на гриле с лососем, рикоттой и понзу. В будущем также планируют снова готовить завтраки по выходным. Что пить? Ставки делают на доступные вина и новые коктейли. Помимо этого, можно заказать несколько видов лимонадов, чая и кофе.

Адрес Покровка, 1/13/6, стр. 2 Время работы пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Круглый шар» Бар-бильярдная во дворе «Энтузиаста»

1 из 3 2 из 3 Коктейль Bloody Molly, 450 р. 3 из 3

Что? Бильярдный дом заработал в минуте ходьбы от почившего «Симачева», прямо по соседству с «Энтузиастом». Конечно, ничего общего с типичными бильярдными домами, где все пространство окутывает табачный дым, на столах красуются прожженные сигаретами дыры, а игроки с многолетним стажем поражают презренным взглядом всякого впервые входящего, — у нового заведения нет. В небольшом помещении с приглушенным светом поставили 4 американских стола Brunswick разных цветов, минималистичный бар и две линии кресел вдоль стен — получилось уютно и стильно, днем пространство заливает светом из огромных окон во всю стену. Внутри довольно спокойно, несмотря на ажиотаж в первые дни открытия; играет хорошая музыка, а стильно одетые миллениалы (все те же, кто явно захаживал в «Симачев» или заглядывал на кружку пива в «Энтузиаст»), хорошо (и не очень хорошо) гоняют шары, попутно попивая коктейли. Этакая идиллия. Зайти поиграть сюда можно в любой день, с 14.00 до 18.00; час игры обойдется в 600 р., а с 18.00 до 2.00 — 1000 р. Бронь принимают через инстаграм. Кто? Бильярдный дом открыли друзья со школы: Миша Ганнушкин (сооснователь «Пакета картошки», ранее креативный директор Пикника «Афиши»), Дмитрий Пантюшин (соорганизатор клуба Clevermoto, основатель мотокафе «Энтузиаст»), Юра Антонов (арт-директор FOTT, основатель мотокафе «Энтузиаст») и Антон Курильчик (продюсер). Коктейльное меню для «Круглого шара» разработал Никита Доровских («Лобби», «Дом культур», «Юность»). Что пить? В лаконичном меню — легкие и незамысловатые коктейли на виски. Есть несколько видов «Коллинзов» (450 р.) — коктейлей на основе содовой, лимонного сока и крепкого алкоголя, которые делают без использования шейкера, просто смешивая все ингредиенты прямо в стакане. Есть в меню и пара «Сауэров» (по 450 р.): сухой с прослойкой пино-нуар и вишневый с домашним пряным сиропом. Для любителей джина есть джин-тоник: классический (420 р.) и ревеневый с сиропом из сычуаньского перца. Также не обошлось и без вариации «Кровавой Мэри» — правда, здесь она Bloody Molly (450 р.) на виски, который настаивают на жареном беконе. Помимо коктейлей, можно выпить бокал игристого или виски, бутылку лимонада или чашку эспрессо. В качестве комплимента к напиткам подают небольшое блюдце с чипсами — это единственная еда здесь, которая по большому счету и не нужна.

Адрес Столешников переулок, 7, стр. 5 Время работы пн-вс 14.00–2.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram