Неприлично аппетитные хот-доги в Underdog, бар в гараже в Большом Трехсвятительском переулке, перерождение Kebab Masters в новом месте и с обновленным меню, триумф итальянской пасты в «Папа Ньокки» и поп-ап на веранде бара Happy End — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Underdog Образцовый джанк-фуд во дворах Маросейки

Что? Небольшой бар, спрятавшийся в одном из двориков Маросейки, заработал еще в самый разгар карантина, перебравшись с Таганки, где он раньше находился в пространстве «Смена». Еще до снятия ограничений количество посетителей в Underdog превзошло все ожидания основателей: гости брали еду навынос и заказывали доставку, а также покупали фирменные острые соусы в бутылочках и классный мерч, которому позавидует не один бренд одежды. Потертые стены кафе украшают постеры, под потолком висят гирлянды-флажки, а в воздухе смешиваются запахи бургеров, картофеля фри и благовоний; в небольшом пространстве кафе по новым стандартам помещается всего несколько столиков (все куплены на Avito) — однако можно разместиться снаружи, усевшись прямо на газон или на заботливо расставленные основателями стулья. Кто? Роман Ужакин (Pho Fighters, Ferma Burger) и Павел Косов (Ferma Burger) запустили проект несколько лет назад — он существовал в формате кейтеринга, фуд-трака, а затем как окошко с бургерами и хот-догами в «Смене». К заведению на Маросейке присоединились еще два партнера — Анатолий Колупаев и Денис Сычев. Что есть? В меню — качественный джанк-фуд, одинаково красивый и вкусный, по праву заслуживающий звание «фуд-порн». В противостоянии между бургерами и хот-догами хороши и те и другие. Из первых советуют попробовать бургер с тимьяном, соусом, сыром и карамелизированным луком с малиной (420 р.), из вторых — хот-дог Cheesy Boy (320 р.) с сырной сосиской и щедрой порцией запечного чеддера, в котором окажется все ваше лицо уже при первом укусе. Есть также несколько видов мак-энд-чиз в густом соусе из сливок и трех видов сыра и берлинский карривурст — колбаска с томатным карри-соусом и картошкой фри. Целый раздел посвящен так называемому фингер-фуду, который удобно взять с собой и разделить с другом: есть батат и авокадо фри, тягучие сырные палочки и несколько видов картошки: популярностью пользуется трюфельная. Что пить? Крепкого алкоголя здесь нет — он и не нужен. На кранах пара позиций Zagovor и Berliner, неплохой выбор бутылочного крафта (в том числе на удивление отличного безалкогольного) и модных заграничных лимонадов.

Адрес Маросейка, 6–8, стр. 1 Время работы пн-вс 13.00–23.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

«Сюр» Бар в гараже, в котором, кажется, уже побывали все

Что? Кафе-бар, открытый в настоящем гараже в Большом Трехсвятительском переулке, стал настоящим местом силы «послекарантинных» времен — заглянуть сюда этим летом, кажется, считает своим долгом каждый заскучавший в самоизоляции москвич, поэтому с самого открытия в «Сюре» аншлаг и полный сюр. Внимания заслуживает каждая деталь: распахнутые гаражные двери, разномастная старая мебель, скрывающаяся в глубине огромная картина с нагими барышнями и напоминающий проуны Эль Лисицкого светильник, советская мозаика во втором зале — и даже туалеты, каждый из которых имеет свое название. А главное — какое‑то открытое радушие этого очень нетипичного для столицы места. Кто? «Каждый нормальный парень мечтает открыть свой бар, чтобы водить туда друзей, — и мы не исключение», — рассказывают сооснователи бара, Никита, Никита и Кирилл. Для ребят это первый гастрономический проект, который они открывали, полагаясь частично на собственные навыки и интуицию, частично на видео с ютьюба. Получилось душевно: в «Сюре» не протолкнуться даже в понедельник, однако это никого не смущает; вместе с едой и напитками гости удобно устраиваются на близлежащих бордюрах — благо лето и атмосфера всеобщего веселья способствуют этому. Саму троицу основателей можно встретить в баре практически в любое время: они встречают гостей, измеряют температуру и выдают маски, а также снуют между столиками, разнося заказы и беззаботно болтая с посетителями. Что есть? В меню — все, что любят сами ребята. Например, есть печеная картошка с разными начинками (370 р.): Кирилл посоветует брать с курицей и сыром, а Никита — с тунцом и соусом голландез. Мы рекомендуем брать обе. Есть несколько салатов, куриный суп (180 р.) и «Тост-убийца» (690 р.), он же — португальская франсезинья: большой тост с ветчиной, покрытый толстым слоем плавленого сыра и острого соуса из томатов и пива. Отдельный раздел посвятили гриль-чизам (от 380 р.) — горячим сэндвичам с щедрой порцией расплавленного сыра. До 17.00 можно заказать бесхитростный завтрак, собрав его из яиц и других ингредиентов (от 200 р.). Для любителей легкого завтрака есть хлопья с йогуртом или соком на выбор. Что пить? Выбор напитков небольшой и простой, но со всеми жизненно необходимыми в летние дни позициями — есть несколько видов сидра, лагер, гиннес и ипа, лимонады собственного приготовления (от 150 р.), довольно неплохой кофе (от 80 р.), соки, безалкогольная «Кровавая Мэри» с беконом (250 р.) и молочный коктейль (280 р.).

Адрес Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8 Время работы пн-вс 11.00–22.30 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Kebab Masters Переезд на Сретенку и новое меню

Донер с говядиной, 300 р. 1 из 5 Донер с фалафелем, 250 р. 2 из 5 Большой турецкий завтрак, 400 р. 3 из 5 Мезе, 300 р. 4 из 5 Искандер-кебаб, 350 р. 5 из 5

Что? Проект, прославившийся берлинскими донерами, переехал с фуд-корта «Брикет —маркет» в «Лобби» на первом этаже «Дома культур» еще задолго до снятия ограничений и весь карантин работал на доставку и навынос. Сейчас Kebab Masters прочно обосновались на новом месте — как подтверждение этому на окне красуется красная неоновая вывеска, а на столах лежит большое меню проекта, заменившее собой старое меню «Лобби». Кто? Состав команды Kebab Masters не изменился: в ней по-прежнему Никита Мальцев (шеф-повар «Дома культур»), Олег Розов (диджей и организатор вечеринок Vision и Capital Bass) и Мария Дмитриева (ранее — Burger Heroes). Что есть? Меню расширили в несколько раз. В центре внимания, конечно же, четыре вида увесистого донера и столько же дюрюма — есть с курицей (250 р.), говядиной (300 р.), фалафелем (250 р.) и халуми (280 р.). Разница между донером и дюрюмом в том, что первый подают в хлебе рамадан (его пекут здесь же), а второй — в лаваше. Помимо этого появился более гастрономичный искандер-кебаб (350 р.), несколько видов хумуса, чечевичный суп, бабагануш (200 р.) и мезе (350 р.) — отличная закуска в стол. Весь день теперь подают большой турецкий завтрак (400 р.) — два яйца, оливки, хумус, свежие овощи и брынзу, приправленные ароматным маслом, к ним — кофе или чай с лимоном. Вместо десерта заказывайте привезенное из Стамбула блюдо — каймак, щедро политый медом, который нужно зачерпывать свежеиспеченным симитом (здесь он, кстати, не хрустящий, а мягкий и воздушный). Что пить? Выбор безалкогольных напитков большой — есть кофе, черный чай с лимоном, каркаде и морс, а также ассортимент набирающей по Москве популярность «Фриц-колы». Из алкоголя — только лагер.

Адрес Сретенка, 23/25, стр. 1, «Дом культур», 1 этаж Время работы пн-вс 12.00–22.00, пт-сб 12.00–0.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Подробности по теме Все о настоящем донер-кебабе: рассказывает команда Kebab Masters Все о настоящем донер-кебабе: рассказывает команда Kebab Masters

«Папа Ньокки» Монокафе, посвященное ньокки, на «Пушкинской»

1 из 7 2 из 7 Ньокки с гребешком в соусе эстрагон, 690 р.

3 из 7 Ньокки с песто и вялеными томатами, 310 р.

4 из 7 Ньокки «Три сыра», 400 р.

5 из 7 Зеленые равиоли с говядиной в шалфеевом соусе, 570 р.

6 из 7 Творожные ньокки с брусникой и соусом из горгонзолы, 380 р. 7 из 7

Что? Пока единственное в Москве кафе, поющее оды итальянским ньокки — пасте в виде подушечек из картофеля и муки с разными соусами и добавками. Ньокки — главное блюдо ежегодного карнавала в Вероне, возглавляет который Папа Ньокки, выбираемый среди горожан, — отсюда название заведения и седовласый веселый старик на логотипе. Кто? Основал кафе большой любитель ньокки Дмитрий Вишняков, считающий, что пасту незаслуженно недооценивают в России, и серьезно намеревающийся это исправить. Что есть? Кухней руководит шеф-повар Никита Овчинников. Ньокки катают вручную здесь же, на кухне — их готовят из картофеля и пшеничной муки, яйца в тесто не кладут. Сейчас в меню больше 10 видов этой пасты (от 310 до 690 р.). Говорят, что популярностью пользуются ньокки с тремя видами сыра, а также с гребешком в соусе с эстрагоном. Есть веганский вариант с песто без сыра и вялеными томатами; если не едите картошку, заказывайте ньокки из рикотты со шпинатом и кедровыми орешками. В качестве десерта — да, тоже ньокки: творожные со сладкими добавками. C ними соседствуют равиоли, классическая паста, тартары, брускетты и супы. Что пить? Несколько авторских лимонадов, среди которых точно стоит попробовать «Базилик-саган-дайля», с чудодейственной (так говорят) ароматной алтайской травой. Есть кран с итальянским пивом и несколько видов крафта в бутылках. Пока пускают со своим алкоголем — пробкового сбора нет, нужно только показать чек. И еще… Если вы экстраверт до мозга костей, но почему‑то зашли сюда без компании, но с отчаянным желанием с кем‑то познакомиться, на стол можно попросить поставить табличку «Садись, поешь со мной» — вдруг кто‑то и правда подсядет.

Адрес М.Дмитровка, 3 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Подробности по теме 30 видов итальянской пасты: рассказываем, чем они отличаются и для чего подходят 30 видов итальянской пасты: рассказываем, чем они отличаются и для чего подходят

Happy End Bar Поп-ап-веранда с японской кухней на Патриках

1 из 5 2 из 5 Коктейль Bad Girl, 800 р. 3 из 5 4 из 5 Запеченный ролл с креветкой, 500 р.; суши: с угрем, 170 р., с креветкой эби, 170 р., с лососем, 150 р.; криспи унаги, 800 р.; авокадо с соусом понзу, 600 р. 5 из 5

Что? В баре Happy End в Спиридоньевском переулке решили поэкспериментировать с форматом и построили веранду. В отличие от компактного помещения самого бара, веранда получилась просторной и светлой. Акцент здесь сделали на еде и коллаборациях с другими проектами. Веранда будет открыта до конца лета ежедневно с 12.00 до 23.00. Кто? За изменения отвечает Юлия Миничева (в прошлом — «Дом культур», Ketch Up) и команда поваров суши-проекта Ryba — они стали первым поп-апом, «захватившим» кухню в Happy End. Что есть? Как уже было сказано, главные изменения коснулись еды: исчезли бургеры, картошка фри и прочие закуски, а на их место пришла рыба. Теперь в Happy End готовят суши (от 150 р. за шт.), сашими (от 600 р.), тар-тар из лосося (700 р.), мисо-суп (250 р.) и другие блюда из меню Ryba. Выбор роллов внушительный — аж 30 видов, необычно для коктейль-бара. Есть классические с огурцом (200 р. за 8 шт.), лососем (300 р.), тунцом (390 р.) и классическая «Филадельфия» (490 р.). Из необычного — «Калифорния» с камчатским крабом (690 р.), магуро с желтоперым тунцом (690 р.). Помимо постоянных позиций из меню Ryba разработали парочку эксклюзивов: креветки темпура с соусом васаби или манго (600 р.) и татаки из говядины (600 р.), также на гриле готовят курицу терияки (500 р.) и медовую морковь (350 р.). Что пить? На веранду без изменений перешла вся барная карта Happy End. Авторские коктейли по-прежнему готовит Маша Баранец: Happy Gonzalez, Happy Porn Star Martini, фирменный Happy End и, конечно же, «Космополитен» — все по 700 р. В винной карте 35 позиций — из них 8 разливают по бокалам (от 500 р.). Из безалкогольных напитков — кофе (170 р. за американо), чай (350 р.) и лимонады (250 р.).

Адрес Спиридоньевский пер., 9 Время работы вс–вт 12.00–00.00, ср–чт 12.00–3.00, пт–сб 12.00–5.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram