Аромат создавали, чтобы передать уникальный запах Powerhouse, который находится в историческом особняке XIX века на Таганке и известен своими вечеринками, концертами и танцами до утра со стаканом виски в руках. Для создания запаха использовали ноты черного чая, оманского ладана, черного перца и ветивера. Также можно почувствовать оттенки дуба, близкого по ароматике бочке из‑под виски, и запах кожи винтажных диванов шестидесятых годов. В целом аромат получился довольно строгим, но теплым и не очень тяжелым.