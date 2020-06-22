Для этого нужно просто купить футболку.

Бистро Underdog выпустило футболки Support Your Local Monkey Business. Как можно догадаться по названию, основная цель релиза — поддержать «друзей, единомышленников и соратников», локальные московские проекты, по которым особенно сильно ударил карантин.

В их числе: кофейня и обжарщик кооператив «Черный», мерч-студия Blankgang, винтажный магазин Kings of Denim, гастропаб с веганской кухней Mission, бар Method, алкобуфет «Рюмка», пивоварня Zagovor, производители лимонадов Classy, тату-мастера Love Life Tattoo и Kichatiy Tattoo, сеть парикмахерских Mute (бывший Noir — Прим.ред.), барбершоп Die Apotheke.