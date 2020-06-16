Сегодня в Москве официально заработали летние веранды, а сами заведения откроются уже на следующей неделе. Конечно, будут соблюдаться меры безопасности — расстояния между столиками, регулярная дезинфекция, работа в масках и перчатках. Все это не отменяет радости встречи с друзьями за бокалом вина. Рассказываем, какие рестораны и бары уже работают.

«Салют»

Если вы уже открыли велосезон и вовсю катаетесь по центру, заруливайте в велокафе «Салют» на чашку кофе и завтрак — английский с глазуньей и колбасками, французский со свежеиспеченным круассаном или же просто сырники со сметанно-маковым соусом, они здесь тоже хороши. В маленьком дворике поставили несколько столиков, скамеек и оборудовали велопарковку.

Адрес Страстной б-р, 12, корп. 5 Соцсети Instagram

Powerhouse

Завсегдатаи с нетерпением ждали открытия веранды Powerhouse, поэтому можно c уверенностью предполагать, что во дворе особняка в ближайшее время будет по-человечески тепло и весело. Помимо легендарных английских пирогов, кесадильи и бургеров в меню появятся новинки.

Адрес Гончарная, 7/4 Соцсети Instagram

Blanc

На двух верандах ресторанчика в Хохловском переулке прошлым летом тусовалась, кажется, большая часть Москвы. Танцев в ближайшее время, конечно, не предвидится, но позавтракать полулежа на кожаном диване в окружении зелени здесь можно с 9.00 до 14.00. В основном меню много зеленых салатов, закусок со свежими овощами, мясные и рыбные блюда, а также спасительный в жару холодный огуречный гаспачо.

Адрес Хохловский пер., 7–9, стр. 2 Соцсети Instagram

Ra’men

Во дворе ресторана построили небольшую веранду на 20 человек. Заказать можно все блюда из привычного меню — японские закуски, гедза, булочки бао, роллы и, конечно, внушительные порции рамена.

Адрес Цветной б-р, 21, стр. 7 Соцсети Instagram

«Ровесник»

Пока без шумных вечеринок, но с не меньшим задором заработал бар «Ровесник», совсем недавно отметивший свой первый день рождения. Блюда из меню, а также фирменные коктейли и настойки можно взять навынос или расположиться за одним из пяти столиков.

Адрес М.Гнездниковский пер., 9, стр. 1 Соцсети Instagram

Mitzva Bar

Терраса, представляющая собой большой белый амфитеатр с ретрогирляндами и переносными подушками-сиденьями, будет работать каждый день с шести вечера. Полюбившиеся многим за время доставки питы с кебабом, курицей и фалафелем перекочуют в летнее меню. Также заказать можно будет несколько сетов из трех бутилированных коктейлей «Кислое, сладкое, горькое».

Адрес Пятницкая, ¾, стр. 1 Соцсети Instagram

Bigati Bar

Сегодня на веранде винного бара на Земляном Валу запустили новое меню — уже можно заказать большой греческий салат, копченого угря с авокадо и соусом унаги, брускетту с печенью трески и перепелиным яйцом, холодные супы, грушу в карамельном соусе на десерт, ну и, конечно же, вино. Обещают, что в ближайшее время меню будут пополнять новинками ежедневно.

Адрес Земляной Вал, ¼, стр. 1 Соцсети Instagram

«Горыныч»

Скорее занимайте места — уверены, здесь будет ажиотаж. Первым делом заказывайте невероятный хлеб только что из дровяной печи и холодные супы из сезонного меню – окрошку, свекольник и гаспачо. Ну и, конечно, завтраки, по которым все так истосковались, — оладьи из батата, миндальный круассан и творожное кольцо с маком.

Адрес Рождественский б-р, 1, Центральный рынок Соцсети Instagram

Buro TSUM

Заработала и красивая терраса на крыше ЦУМа — атмосфера прямо-таки располагает начать свой день с бокала игристого. Да и закончить им же, любуясь закатным солнцем над Кузнецким Мостом. Меню обновили прямо перед карантином — если еще не пробовали, заказывайте пряный нут с карри, яйцом и лепешками роти и французский тост с карамелью и ягодами на завтрак, а в качестве основного блюда — запеченного сибаса с томатами и розмарином или утиный кебаб с томатной сальсой.

Адрес Петровка, 2, ЦУМ, 5-й этаж Соцсети Instagram

Touché

По случаю открытия террасы, рассчитанной на 32 человека, обновили меню. Пробовать рекомендуют большой зеленый салат с черешней и сыром грюйер, вариации окрошки с говядиной, овощами и зеленью (на квасе или кефире — решать вам), равиоли с творогом и цыпленка в ореховом соусе с горячей сырной лепешкой.

Адрес Рочдельская, 15, стр. 22, БЦ «Трехгорная мануфактура» Соцсети Instagram

«Техникум»

На веранде «Техникума» всегда аншлаг, поэтому бронируйте столик заранее. И, конечно же, заказывайте блюда из сезонного меню: в нем окрошка, гаспачо, салат с пастромой и черешней, а также ароматная картошечка со сморчками, сметаной и трюфельным маслом.

Адрес Б.Дмитровка, 7/5, стр. 2 Соцсети Instagram

Remy Kitchen Bakery

Вдоль стены выстроился стройный ряд деревянных столиков и белых складных стульев — на безопасном расстоянии, все как полагается. Здесь можно позавтракать, наблюдая в лучших европейских традициях за жизнью Малой Бронной, а также побеседовать за ужином с друзьями.

Адрес М.Бронная, 2, стр. 1 Соцсети Instagram

«Северяне»

Желающих попасть в «Северян» будет очень много, а места на веранде — очень мало, поэтому бронируйте столик заранее. За время карантина популярность набрала пастрома в обожженном лаваше — если еще не попробовали, то самое время. Ну и, само собой, всеми любимые легендарные завтраки — сырники из топленого творога, гречка с пармезаном, хот-дог с куриной сосиской и отличный кофе.

Адрес Б.Никитская, 12 Соцсети Instagram

Кафе Музея «Гараж»

Одновременно с открытием музея заработала летняя терраса кафе — под навесом можно спрятаться и от дождя, и от палящего солнца. Если заглянете сюда, обязательно закажите сырники, салат с ростбифом и куриные котлеты с картофельным пюре из детского меню (они понравятся и взрослым).

Адрес Крымский Вал, 9, парк Горького, в здании Музея современного искусства «Гараж» Соцсети Instagram

Bambule

Выпить в Bambule бокал вина или холодный коктейль жарким летним вечером под отличный музыкальный микс — милое дело. Расположиться можно за столиком-бочкой у входа и за барной стойкой у распахнутых огромных окон.

Адрес Солянка, ½ Соцсети Instagram

Tilda Food & Bar

Террасы в прямом смысле этого слова у ресторана нет, зато есть длинная лавка с небольшими столиками и деревянные подоконники, на которых можно комфортно расположиться с бокалом вина и тарелкой фирменных картофельных пончиков.

Адрес Сытинский туп., 5 Соцсети Instagram

Introvert Place + «5 + 2»

За время самоизоляции два проекта образовали коллаборацию, предсказываем, что вполне удачную: теперь Introvert отвечает за кофе и напитки, а команда «5 + 2» — за еду. Готовят все по-прежнему без продуктов животного происхождения, а еще без лука и чеснока. Расположиться можно во дворе кофейни.

Адрес Мясницкая, 41, стр. 3 Соцсети Instagram

Margarita Bistro

На небольшой террасе можно позавтракать большим френч-тостом со взбитыми сливками и пеканом, пообедать большой порцией пасты с белыми грибами и пастромой, а затем поужинать кальмаром с печеным картофелем, заказав к нему бокальчик вина.

Адрес М.Бронная, 28/2 Соцсети Instagram

«Сибирьсибирь»

Светлая и уютная веранда, напоминающая дачу какого‑нибудь академика под Новосибирском. Рассадка максимально вальяжная (и безопасная) — каждый столик в отдельной беседке. Среди новинок в меню — беляши с уткой, разноцветные фаршированные перчики с начинкой из лося, соленая жареная селедка с редисом, брокколи и тремя видами лука, салат из крапивы и дикой черемши с копченым муксуном и огурцом. Ну и какая дача без холодных супов: здесь их три — свекольник, окрошка и огуречный.

Адрес Смоленская, 8 Соцсети Instagram

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