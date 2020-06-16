Сегодня в Москве официально заработали летние веранды, а сами заведения откроются уже на следующей неделе. Конечно, будут соблюдаться меры безопасности — расстояния между столиками, регулярная дезинфекция, работа в масках и перчатках. Все это не отменяет радости встречи с друзьями за бокалом вина. Рассказываем, какие рестораны и бары уже работают.
«Салют»
Если вы уже открыли велосезон и вовсю катаетесь по центру, заруливайте в велокафе «Салют» на чашку кофе и завтрак — английский с глазуньей и колбасками, французский со свежеиспеченным круассаном или же просто сырники со сметанно-маковым соусом, они здесь тоже хороши. В маленьком дворике поставили несколько столиков, скамеек и оборудовали велопарковку.
Powerhouse
Завсегдатаи с нетерпением ждали открытия веранды Powerhouse, поэтому можно c уверенностью предполагать, что во дворе особняка в ближайшее время будет по-человечески тепло и весело. Помимо легендарных английских пирогов, кесадильи и бургеров в меню появятся новинки.
Blanc
На двух верандах ресторанчика в Хохловском переулке прошлым летом тусовалась, кажется, большая часть Москвы. Танцев в ближайшее время, конечно, не предвидится, но позавтракать полулежа на кожаном диване в окружении зелени здесь можно с 9.00 до 14.00. В основном меню много зеленых салатов, закусок со свежими овощами, мясные и рыбные блюда, а также спасительный в жару холодный огуречный гаспачо.
Ra’men
Во дворе ресторана построили небольшую веранду на 20 человек. Заказать можно все блюда из привычного меню — японские закуски, гедза, булочки бао, роллы и, конечно, внушительные порции рамена.
«Ровесник»
Пока без шумных вечеринок, но с не меньшим задором заработал бар «Ровесник», совсем недавно отметивший свой первый день рождения. Блюда из меню, а также фирменные коктейли и настойки можно взять навынос или расположиться за одним из пяти столиков.
Mitzva Bar
Терраса, представляющая собой большой белый амфитеатр с ретрогирляндами и переносными подушками-сиденьями, будет работать каждый день с шести вечера. Полюбившиеся многим за время доставки питы с кебабом, курицей и фалафелем перекочуют в летнее меню. Также заказать можно будет несколько сетов из трех бутилированных коктейлей «Кислое, сладкое, горькое».
Bigati Bar
Сегодня на веранде винного бара на Земляном Валу запустили новое меню — уже можно заказать большой греческий салат, копченого угря с авокадо и соусом унаги, брускетту с печенью трески и перепелиным яйцом, холодные супы, грушу в карамельном соусе на десерт, ну и, конечно же, вино. Обещают, что в ближайшее время меню будут пополнять новинками ежедневно.
«Горыныч»
Скорее занимайте места — уверены, здесь будет ажиотаж. Первым делом заказывайте невероятный хлеб только что из дровяной печи и холодные супы из сезонного меню – окрошку, свекольник и гаспачо. Ну и, конечно, завтраки, по которым все так истосковались, — оладьи из батата, миндальный круассан и творожное кольцо с маком.
Buro TSUM
Заработала и красивая терраса на крыше ЦУМа — атмосфера прямо-таки располагает начать свой день с бокала игристого. Да и закончить им же, любуясь закатным солнцем над Кузнецким Мостом. Меню обновили прямо перед карантином — если еще не пробовали, заказывайте пряный нут с карри, яйцом и лепешками роти и французский тост с карамелью и ягодами на завтрак, а в качестве основного блюда — запеченного сибаса с томатами и розмарином или утиный кебаб с томатной сальсой.
Touché
По случаю открытия террасы, рассчитанной на 32 человека, обновили меню. Пробовать рекомендуют большой зеленый салат с черешней и сыром грюйер, вариации окрошки с говядиной, овощами и зеленью (на квасе или кефире — решать вам), равиоли с творогом и цыпленка в ореховом соусе с горячей сырной лепешкой.
«Техникум»
На веранде «Техникума» всегда аншлаг, поэтому бронируйте столик заранее. И, конечно же, заказывайте блюда из сезонного меню: в нем окрошка, гаспачо, салат с пастромой и черешней, а также ароматная картошечка со сморчками, сметаной и трюфельным маслом.
Remy Kitchen Bakery
Вдоль стены выстроился стройный ряд деревянных столиков и белых складных стульев — на безопасном расстоянии, все как полагается. Здесь можно позавтракать, наблюдая в лучших европейских традициях за жизнью Малой Бронной, а также побеседовать за ужином с друзьями.
«Северяне»
Желающих попасть в «Северян» будет очень много, а места на веранде — очень мало, поэтому бронируйте столик заранее. За время карантина популярность набрала пастрома в обожженном лаваше — если еще не попробовали, то самое время. Ну и, само собой, всеми любимые легендарные завтраки — сырники из топленого творога, гречка с пармезаном, хот-дог с куриной сосиской и отличный кофе.
Кафе Музея «Гараж»
Одновременно с открытием музея заработала летняя терраса кафе — под навесом можно спрятаться и от дождя, и от палящего солнца. Если заглянете сюда, обязательно закажите сырники, салат с ростбифом и куриные котлеты с картофельным пюре из детского меню (они понравятся и взрослым).
Bambule
Выпить в Bambule бокал вина или холодный коктейль жарким летним вечером под отличный музыкальный микс — милое дело. Расположиться можно за столиком-бочкой у входа и за барной стойкой у распахнутых огромных окон.
Tilda Food & Bar
Террасы в прямом смысле этого слова у ресторана нет, зато есть длинная лавка с небольшими столиками и деревянные подоконники, на которых можно комфортно расположиться с бокалом вина и тарелкой фирменных картофельных пончиков.
Introvert Place + «5 + 2»
За время самоизоляции два проекта образовали коллаборацию, предсказываем, что вполне удачную: теперь Introvert отвечает за кофе и напитки, а команда «5 + 2» — за еду. Готовят все по-прежнему без продуктов животного происхождения, а еще без лука и чеснока. Расположиться можно во дворе кофейни.
Margarita Bistro
На небольшой террасе можно позавтракать большим френч-тостом со взбитыми сливками и пеканом, пообедать большой порцией пасты с белыми грибами и пастромой, а затем поужинать кальмаром с печеным картофелем, заказав к нему бокальчик вина.
«Сибирьсибирь»
Светлая и уютная веранда, напоминающая дачу какого‑нибудь академика под Новосибирском. Рассадка максимально вальяжная (и безопасная) — каждый столик в отдельной беседке. Среди новинок в меню — беляши с уткой, разноцветные фаршированные перчики с начинкой из лося, соленая жареная селедка с редисом, брокколи и тремя видами лука, салат из крапивы и дикой черемши с копченым муксуном и огурцом. Ну и какая дача без холодных супов: здесь их три — свекольник, окрошка и огуречный.