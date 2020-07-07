Как понять, что перед вами правильный «Наполеон», каким должен быть крем, должно ли тесто хрустеть и почему этот торт имеет такую популярность? Задали эти вопросы Алексею Серебрякову, шеф-кондитеру кафе «Пушкин», и заодно выведали простой рецепт любимого с детства десерта.

Алексей Серебряков Шеф-кондитер кафе «Пушкин»

Что же такое «Наполеон» и когда он появился? Считается, что десерт впервые приготовили придворные кондитеры Николая II для приема в честь столетней годовщины победы в Отечественной войне 1812 года. Торт, по форме напоминающий двууголку, состоял всего из двух основных компонентов: заварного крема и коржей из бездрожжевого слоеного теста. На приеме, конечно же, заметили, что торт похож на головной убор Бонапарта, поэтому десерт мгновенно окрестили «Наполеоном». Название прижилось. Скорее всего, приготовленный на приеме торт подсмотрели на родине Наполеона. В то время во французской кухне уже существовало похожее пирожное мильфей (mille-feuille), что означает «миллион лепестков». Главное отличие заключается в том, что французские кондитеры готовили заварной крем на яичных желтках, а сам торт подавали сразу после приготовления, за счет чего он получался хрустящим; российские повара, в свою очередь, приготовили крем на муке и оставили десерт на ночь, чтобы коржи успели хорошо пропитаться. В результате «Наполеон» получился более мягким и воздушным , нежели его французский собрат. Хотя в России и мильфей иногда называют «Наполеоном», гостям так привычнее.

Как уже было сказано, главное в «Наполеоне» — тесто и крем . Тесто обязательно должно быть слоеным, без него торт ни в классической, ни в так называемой авторской интерпретации не получится. Крем используют только заварной — на муке или желтках, это уже на ваш вкус.



Можно ли экспериментировать с классическим рецептом? В крем можно добавить ваниль, ром или корицу. Раньше в «Пушкине» к ванильному заварному крему на желтках мы добавляли соленую карамель — получался контраст хрустящего теста, сладкой ванили и слегка соленой карамели. В принципе, крем можно приготовить даже из сахара или сгущенного молока и сливочного масла , в советское время многие именно так и делали. Конечно, это будет совсем не классический «Наполеон». А вот ягоды в крем лучше не добавлять, они слишком сочные — испортят текстуру. Их можно использовать в качестве украшения. С тестом особо не поэкспериментируешь — оно должно быть слоеным, и все. Можно поработать с текстурой, например карамелизировать, добавив сахара, — тогда вы получите пласт слоеного теста с тонкой золотой корочкой, что усилит вкус и хруст. В нашей кондитерской делают вариант «Наполеона» из фило — тончайшего теста, из которого делают пахлаву и другие восточные сладости. По текстуре фило напоминает слоеное тесто, так что его можно использовать для «Наполеона», правда, приготовить фило на собственной кухне вряд ли получится.



Почему «Наполеон» — один из самых популярных тортов в России? Секрет успеха — в беспроигрышном сочетании вкуса и текстуры. Хрустящее тесто вместе с жирным обволакивающим заварным кремом трудно испортить. К тому же «Наполеон» — простой торт, всего два основных ингредиента, дома почти всегда найдется все для его приготовления.

Как приготовить торт «Наполеон»?

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Ингредиенты Для слоеного теста (можно купить готовое) — Сливочное масло — 863 г (масло должно быть мягким)

— Пшеничная мука — 875 г

— Вода — 230 мл

— Соль — 25 г

— Уксус 9% — 7 мл Для заварного крема на муке — Пшеничная мука — 250 г

— Сливки 35% — 1 л

— Сахар — 400 г

— Молоко — 500 мл

— Ванилин — 1,5 г

Готовим слоеное тесто 01 Сделать масляную прослойку. Для этого смешать 690 г сливочного масла и 300 г муки до однородного состояния. 02 Замесить тесто из остальной муки, масла, воды, соли и уксуса. Долго месить не надо, тесто должно выглядеть как будто недовымешанным. Убрать в холодильник на 3–4 часа, а лучше на ночь. 03 Достать заготовки из холодильника и сделать из масляной прослойки квадрат толщиной примерно 1,5 см (чтобы получились ровные стороны квадрата, отрезать лишнее ножом или специальной лопаткой). 04 Раскатать тесто в квадрат, но большего размера. Вписать квадрат из прослойки внутрь квадрата из теста (углы меньшего квадрата должны касаться середины сторон большего). Сложить заготовку в конверт и тщательно защипнуть швы. 05 Раскатать конверт в прямоугольник толщиной в 0,5 см (конверт увеличится примерно в два раза). Сложить получившийся прямоугольник в три раза: один край заворачиваем на одну треть, другой на две трети. 06 Получившийся пласт сложить пополам и раскатать на толщину 3 см. Убрать в холодильник на 1 час. 07 Повторить складывание еще четыре раза (на второй, третий и пятый разы сложить тесто не в три раза, а в четыре).

Готовим заварной крем 01 Смешать сливки, сахар и ванилин. Поставить на огонь и довести до кипения. 02 Тщательно смешать молоко с мукой, пропустить через сито или марлю. 03 Залить мучную смесь кипящими сливками, постоянно помешивая. Убрать в холодильник на ночь. 04 На следующий день пробить крем блендером. Можно добавить ром или коньяк по вкусу.

Собираем «Наполеон» 01 Разогреть духовку до 180 градусов. 02 Получившееся тесто выложить на противень. Выпекать 10–12 минут. Остудить. 03 Аккуратно разделить тесто на четыре коржа, верхнюю часть можно срезать для присыпки. 04 Каждый корж смазать заварным кремом, а также обмазать им сверху. 05 Украсить присыпкой.