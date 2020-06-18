Фокачча — всем известный итальянский хлеб, ассоциирующийся с солнцем и безмятежной сиестой. Он отлично подойдет на завтрак или в качестве закуски к нему. Узнали у шеф-повара и пекаря Марии Дмитриевой, как испечь фокаччу дома.

Самое главное в этом рецепте — вода (я использую фильтрованную) и закваска. Со всеми остальными ингредиентами можно экспериментировать: использовать разную муку, масло, разные травы для украшения, начинку. Тесто для фокаччи можно замешивать руками или с помощью тестомеса. Я всегда вымешиваю руками — мне лень мыть тестомес.

Если у вас нет закваски — не беда. Совсем не обязательно тратить неделю на то, чтобы ее вырастить, — вместо этого можно использовать так называемый Poolish. Для этого накануне вечером смешайте 50 г воды, 50 г муки и 1–3 г обычных дрожжей. Накройте замес на час, затем закройте крышкой и уберите на всю ночь в холодильник — утром можете начинать печь.

Также могут возникнуть вопросы, чем отличается сильная мука от обычной. В сильной содержится гораздо больше белка (от 10 г белка на 100 г муки), а соответственно, при взаимодействии с водой лучше развивается клейковина. Это нам и надо. Чаще всего на полках в магазинах повышенное содержание белка у итальянской муки.