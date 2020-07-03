В жару совершенно не хочется есть — спасают мороженое, свежие фрукты и, конечно, холодные супы. Гаспачо, ботвинья, свекольник и даже веганская окрошка, которая, кстати, не хуже мясной — «Афиша Daily» выведала у московских шефов восемь рецептов освежающих блюд.

Гаспачо от шеф-повара Наташи Березовой

Ингредиенты На 4–5 порций Для супа — Помидоры в собственном соку — 400 г

— Свежие спелые помидоры — 3 шт.

— Огурец (без кожуры) — 4 шт.

— Цукини среднего размера — ½ шт.

— Красный сладкий лук — ½ шт.

— Чеснок — 2 зубчика

— Перец рамиро — 2 шт.

— Свежий или сухой тимьян — 1 чайная ложка

— Винный уксус (можно взять красный или белый) — 3–4 столовых ложки

— Соль, перец — по вкусу

— Оливковое масло хорошего качества с ярким вкусом Для овощной заправки — Огурец — 2 шт.

— Цукини — ½ шт.

— Красный острый перец — ¼ шт.

— Редис — 6 шт.

— Свежий перец рамиро — 1 шт.

— Клубника — 8 ягод

Как готовить 01 Включить духовку на режим гриль (верх и низ). 02 Разрезать перцы пополам, вынуть семечки. Запекать в духовке, пока корочка не почернеет. Затем положить перцы в пластиковый пакет на пять минут. Вынуть, снять кожуру. 03 Все овощи для супа нарезать крупным кубиком, посолить, поперчить, заправить уксусом и парой столовых ложек оливкового масла. Положить в холодильник и хорошо охладить. 04 Мелким кубиком нарезать все ингредиенты на заправку. Клубнику переложить в отдельную посуду, иначе вся заправка окрасится в нежно-розовый цвет. 05 Вынуть овощи из холодильника и пробить в блендере до однородной массы. 06 Добавить еще 3–4 столовых ложки оливкового масла, перемешать. Попробовать — если надо, добавить еще соли, перца, уксуса. Можно положить в гаспачо пару кубиков льда. 07 В тарелку или в широкий стакан налить суп, сверху выложить овощи, клубнику и капнуть еще пару капель оливкового масла.

Гаспачо из авокадо из Lucky Izakaya Bar от шеф-повара Никиты Рендино

Ингредиенты На 4 порции — Авокадо — 200 г

— Огурец (без кожуры) — 100 г

— Шалот — 10 г

— Шпинат — 30 г

— Лед (можно лед фраппе) — 400 г

— Вода — 400 мл

— Оливковое масло — 50 мл

— Соевый соус — 50 мл

— Мирин — 100 мл

— Сок лайма — по вкусу

— Цедра 1 лайма

— Лимонная кислота — 2 г (разбавить в воде)

— Зелень для украшения

Как готовить 01 Измельчить в блендере огурец, шалот и часть воды с лимонной кислотой. 02 Бланшировать шпинат: опустить на 5–10 секунд в кипящую воду. 03 Добавить оливковое масло, соевый соус и мирин, снова измельчить в блендере. 04 Добавить авокадо, бланшированный шпинат и цедру, добавить лед и пробить в блендере до однородности. 05 Добавить сок лайма по вкусу. 06 Подавать блюдо с кусочками авокадо и зеленью.

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Суп из перца из ресторана «Северяне» от шеф-повара Георгия Трояна

Ингредиенты На 1 порцию Для супа — Сладкий болгарский перец — 1 кг

— Растительное масло — 20 г

— Оливковое масло — 25 г

— Газированная вода — 100 г

— Рисовый уксус мицукан — 20 г

— Тимьян — 5 г

— Чеснок — 10 г

— Соль, перец — по вкусу Дополнительно — Сыр страчателла — 30 г

— Фундук — 2 г

— Кислица или другая зелень для украшения — 1 г

— Оливковое масло — 4 г

Как готовить 01 Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застелить фольгой, выложить перец, добавить тимьян и чеснок и сбрызнуть растительным маслом. Сверху выложить еще один слой фольги и плотно закрыть. 02 Поставить в духовку и запекать 40 минут. 03 После запекания перцы остудить, снять с них кожу и очистить от семечек. 04 Сложить в чашу блендера мякоть перцев, оливковое масло, газированную воду, уксус. 05 Посолить и поперчить. Пробить в блендере до однородной консистенции. 06 Налить суп в тарелку, сверху выложить страчателлу. 07 Посыпать тертым или колотым фундуком, украсить кислицей или другой зеленью и сбрызнуть оливковым маслом.

Зеленый гаспачо с прошутто из ресторана Loro

Ингредиенты На 4 порции — Зеленый горошек — 400 г

— Газированная вода — 400 мл

— Сыр маскарпоне — 80 г

— Белый бальзамический уксус — 20 г

— Табаско — по вкусу (4 капли)

— Свежая мята — 20 г

— Прошутто или другое вяленое мясо — 40 г

— Соль, перец — по вкусу

Как готовить 01 Горошек отварить до мягкости. 02 Пробить в блендере с газированной водой. Остудить. 03 Добавить маскарпоне, табаско и уксус и пробить до однородного состояния. 04 Выложить в тарелку и украсить прошутто и мятой.

Ботвинья с раковыми шейками из ресторана «Dr. Живаго»

Ингредиенты На 3 порции — Щавель — 400 г

— Шпинат — 400 г

— Мангольд — 400 г

— Вода — 1 л

— Квас — 400 г

— Лук зеленый — 20 г

— Огурец — 240 г

— Раковые шейки (можно заменить на креветки или краба) — 40 г

— Судак или другая отварная рыба — 240 г

— Сок лимона, соль, сахар — по вкусу

Как готовить 01 Воду налить в кастрюлю, добавить всю зелень, кроме зеленого лука, отварить до готовности. 02 Затем пробить в блендере и процедить. 03 Добавить сок лимона, соль, сахар и довести до вкуса. Остудить. 04 Перед подачей добавить квас. 05 Нарезать кубиком огурцы, предварительно очистив их от кожицы, добавить в базу с квасом. 06 Туда же добавить мелконарезанный зеленый лук, сверху выложить кусочки отварного судака и раковые шейки.

Окрошка с рыбой из ресторана Erwin от шеф-повара Андрея Палесики

Ингредиенты На 1 порцию — Огурец — 25 г

— Яйцо перепелиное — 2 шт.

— Редис — 15 г

— Вареный картофель — 20 г

— Укроп — 5 г

— Зеленый лук — 5 г

— Копченые караси или другая копченая рыба — 100 г

— Квас — 300 г

— Яичные желтки — 5 шт.

— Соль — 5 г

— Сахар — 10 г

— Дижонская горчица — 30 г

Как готовить 01 Яйца отварить, остудить и отделить желтки от белков. 02 Карасей коптить на горячем копчении в течение 45 минут, в качестве альтернативы можно сразу купить готовую копченую рыбу. 03 Все овощи нарезать соломкой. 04 Квас смешать с отварными измельченными желтками, горчицей и хреном, затем посолить и добавить сахар. 05 Все овощи выложить в тарелку и залить квасом, украсить зеленью. 06 Разобрать рыбу на филе и добавить в окрошку.

Веганская окрошка из кафе «Мох», которую сложно отличить от мясной

Ингредиенты На 4 порции — Вареный картофель — 300 г

— Вареная морковь — 200 г

— Зелень (петрушка, укроп) — 50 г

— Соленый или малосольный огурец — 100 г

— Свежий огурец — 100 г

— Консервированный горошек — 100 г

— Размоченные орехи кешью — 70 г

— Сейтан (заменитель мяса на основе пшеничной муки, его можно заменить на пшеничную колбасу или соевое мясо) — 150 г

— Тофу — 100 г

— Черная соль (она придаст яичный запах) — 5 г

— Куркума — 2 г

— Несладкий квас (идеально подойдет неосветленный и непастеризованный) — 600 мл

— Редис — 4 шт.

— Чили или халапеньо — по вкусу

— Соль — 3–5 г

— Огурец — 50 г

Как готовить 01 Отварить и нарезать кубиком морковь и картофель. 02 Огурцы и сейтан нарезать на равные кубики. 03 Тофу размять руками, добавить черную соль и куркуму. Это имитация яйца в окрошке. 04 Смешать картофель, морковь, сейтан, огурцы и консервированный горошек. 05 Для бульона пробить в блендере размоченные кешью, зелень, огурец свежий, халапеньо, соль и квас до однородной консистенции. Попробовать, при необходимости добавить соль, можно добавить немного сока лимона. 06 Разложить начинку по тарелкам, залить бульоном. 07 Выложить сверху тофу и нарезанный слайсами редис для украшения.

Свекольник из ресторана «Горыныч» от шеф-повара Артема Лосева

Ингредиенты На 1 порцию Для свекольного бульона — Вода — 300 г

— Сметана — 15 г

— Хрен — 13 г

— Горчица — 5 г

— Кленовый сироп или сироп топинамбура — 3 г

— Сахар — 5 г

— Соль — 3 г

— Свекла — 40 г

— Свежевыжатый свекольный сок — 50 г

— Уксус — 10 г Заправка — Свежий щавель — 10 г

— Редис — 10 г

— Куриное яйцо — 1 шт.

— Огурец — 15 г

— Укроп, зеленый лук — по 5 г

Как готовить 01 Яйцо сварить вкрутую, остудить. 02 Свеклу очистить и натереть на крупной терке (40 г), из остальной выжать сок. Если нет соковыжималки, можно натереть всю свеклу. 03 В кастрюлю налить воду, положить свеклу, добавить уксус, соль и сахар. Поставить на средний огонь, довести до кипения и проварить 10 минут. Дать остыть, убрать в холодильник. 04 Смешать сметану, горчицу, хрен и сироп, немного посолить. 05 Редис и огурец нарезать соломкой, щавель порубить. Укроп и зеленый лук мелко нарезать. Все перемешать. 06 Яйцо очистить и разрезать на 4 части. 07 В тарелку налить холодный свекольный бульон, положить овощи, яйцо и сметанную заправку сверху.

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