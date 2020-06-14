Солнечные выходные — отличный повод приготовить что‑нибудь на мангале, если вы запланировали поездку на дачу. Шеф-повар Алексей Каневский рассказал «Афише Daily», как приготовить на огне плов и мясное рагу — на случай, если шашлыки уже изрядно надоели.

Плов

Сразу скажу, что я очень редко готовлю плов по всем канонам: считаю не обязательной покупку узбекского риса, желтой морковки и курдючного жира. Напротив, я рекомендую экспериментировать и готовить плов не только с бараниной, но и с курицей, говядиной — это не менее вкусно.

Рис вполне подойдет кубанский круглозерный (но не советую брать пропаренный), морковь — обыкновенная, вместо курдюка — растительное масло. И обязательно маринованный лук в качестве дополнения. Если собираетесь готовить с бараниной, лучше взять мякоть бедра или лопатку ягненка, если с говядиной — лопатку, шею или грудинку. Для плова с курицей можно использовать как целую птицу, так и отдельные части — например, хорошо подойдут окорочка. Не рекомендую готовить плов с грудкой — он, скорее всего, получится сухим.

Для приготовления на огне лучше всего использовать чугунный казан. Если готовите дома, возьмите любую чугунную посуду, если такой нет — тефлоновую глубокую кастрюлю с толстыми стенками.