Куда мы катимся: 14 лучших катков в Москве

В новом зимнем сезоне в Москве открылось около сотни катков, от популярных до менее очевидных, но достойных внимания локаций. Собрали места, где можно покататься на коньках под приятную музыку, праздничные огни, в окружении природы или архитектурных памятников.

Каток в парке Горького

© Пресс-служба парка Горького

К началу сезона один из самых больших и любимых москвичами катков обновил визуальное оформление: концепция вдохновлена творчеством советского художника Александра Дейнеки. Тематической основой катка стало кино: оформление павильонов отсылают к образу кинопленки, в программе — встречи с актерами и режиссерами, презентации крупных кинопроектов и показ фрагментов из предстоящих премьер, а джинглы озвучил актер Сергей Чонишвили. Площадь ледового покрытия, которое занимает пространство вокруг Фигурного фонтана, центральную и боковые аллеи, составляет 16 385 квадратных метров.

Адрес Крымский Вал, 9 Режим работы вт-вс 10.00–15.00, 17.00–23.00 Стоимость 450–1000 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 500 р., заточка — 600 р.

Каток в парке Северного речного вокзала

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Каток площадью 648 квадратных метров, расположенный напротив Северного речного вокзала, участвует в масштабном городском фестивале «Зима в Москве». Посетить его можно бесплатно; длительность одного сеанса составляет 1,5 часа. Здесь можно арендовать коньки и дополнительное оборудование, а также переодеться и оставить вещи на время катания в теплом павильоне. Организаторы обещают насыщенную развлекательную программу с выступлениями известных фигуристов и мастер-классами, концертами и тренировками для всех желающих.

Адрес Ленинградское ш., 51 Режим работы вт-вс 10.00–22.00 Стоимость бесплатно Дополнительные услуги прокат коньков — 500 р., залог 2000 р., возвращается при сдаче коньков

Каток «Полярный» в парке «Фили»

Еще один бесплатный каток с искусственным льдом открыт в северной части парка «Фили». Он работает при температуре не выше +5 градусов. Площадь катания — 800 квадратных метров; прийти можно без предварительной регистрации на один из четырех сеансов. В «Полярном» можно взять напрокат коньки и дополнительное оборудование, арендовать шкафчик для хранения вещей и заточить собственные коньки.

Адрес Новозаводская, 18, стр. 1 Режим работы сеансы: 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–22.00 Стоимость бесплатно Дополнительные услуги прокат коньков для взрослых и детей — 450 р. за час, комплект защиты — 300 р. за час, шкафчик — 250 р. за час, помощник фигуриста — 600 р. за час, заточка коньков — 450 р.

«Live! Каток» в усадьбе Воронцово

«Live! Каток» — площадка с искусственным льдом в Воронцовском парке. Для посетителей открыт просторный павильон, где можно переодеться и оставить вещи в камере хранения. Каток может не работать при плюсовой температуре, актуальную информацию команда публикует в своей группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале. Вход на «Live! Каток» с этого года платный: стоимость сеанса в будний день составляет 400 р., а билет в выходные обойдется в 500 р. Также команда проводит обучающие занятия для детей.

Адрес Воронцовский парк, улица Архитектора Власова Режим работы сеансы: пн-чт 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–22.00, пт-вс и праздники до 23.00 Стоимость пн-пт 400 р., сб-вс 500 р., льготный билет — 280 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 400 р. за сеанс, камера хранения — 250 р., помощник фигуриста — 400 р. за 30 минут, заточка коньков — 400 р.

Каток на стадионе «Огонек»

Стадион «Огонек» находится на территории музея-заповедника «Царицыно». Несколько лет назад его решили реконструировать, и здесь также появился каток с ровным искусственным льдом площадью 1456 квадратных метров. Он работает в любую погоду, а ночью освещается прожекторами. Оставить личные вещи, арендовать и заточить коньки можно в пункте проката. Также есть опция платных занятий с тренером. Найти стадион, а вместе с ним и каток легко: центральный вход на площадку расположен напротив выезда с 6-й Радиальной улицы, рядом с Центром электронного декларирования. Подробный маршрут описан на сайте музея. При прокате коньков придется оставить залог 1500 р. за пару (принимаются только наличные).

Адрес Спортивная, влад. 2 Режим работы сеансы: 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–21.00, пн с 16.00 Стоимость пн-пт 300 р., сб-вс и праздники 400–500 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 200 р., ячейка для хранения вещей — 100 р., комплект защиты — 200 р., помощник фигуриста — 300 р., заточка коньков — 300 р.

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

© ПКиО «Бабушкинский»

В Бабушкинском парке открыто 1350 квадратных метров ледового покрытия. Вход на каток «Метелица» возможен во время одного из четырех сеансов с 10.00 до 22.00 в любой день, кроме понедельника. Рекомендуем заглянуть на последний сеанс в пятницу, субботу или воскресенье: на 3 часа каток превращается в танцевальную площадку на льду с зажигательной музыкой. А рядом есть теплая раздевалка, кафе и пункт проката коньков. Купить билет можно онлайн или отсканировав QR-код при входе. При прокате инвентаря просят оставить залог 2000 р. или любой документ, подтверждающий личность.

Адрес Менжинского, 6, стр. 8 Режим работы сеансы: вт-вс 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–22.00 Стоимость 300 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 250 р. за час, камера хранения — 50 р., помощник фигуриста — 350 р. за час, заточка коньков — 200 р.

Каток в парке «Кузьминки»

Пополнение на ледовой карте столицы: новый каток открылся в парке «Кузьминки», что по соседству с «Коломенским». Помимо самой площадки для катания площадью 1450 квадратных метров, здесь есть теплые раздевалки, ячейки для хранения вещей, пункты по заточке коньков, а еще магазины и кафе. Кататься можно в окружении живописной природы, яркой иллюминации и под музыку.

Адрес Кузьминский парк, 1, стр. 2 Режим работы пн-вс 10.00–22.00 Стоимость 400 р., льготный и детский билет — 200 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 300 р., помощник фигуриста — 250 р.

Каток на площади Революции

© Владимир Гердо/ТАСС

По традиции зимой в столице открылось более 20 бесплатных катков с искусственным льдом в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Один из них расположен в самом центре Москвы, на площади Революции. Вокруг — знаковые достопримечательности и многочисленные сувенирные лавки. Также есть пункт проката и теплая раздевалка с ячейками хранения.

Адрес пл. Революции, влад. 1 Режим работы пн-пт 11.00 до 22.00, сб-вс 10.00–22.00, время начала сеанса может меняться из‑за погодных условий Стоимость бесплатно, по предварительной регистрации Дополнительные услуги прокат коньков — 50 р. (залог — 2000 р.), прокат специального снаряжения — 50 р. (залог — 1000 р.)

Каток в Перовском парке

Найти каток в Перовском парке несложно: он расположен рядом с детским клубом «Крошка енот», со стороны Коренной улицы. Благодаря искусственному покрытию площадью 800 квадратных метров работа площадки не зависят от погодных условий. Рядом есть специальная зона для детей и теплый шатер, где можно переодеться и оставить вещи. По понедельникам проводят 3 сеанса, со вторника по пятницу — 4. При прокате дополнительного инвентаря просят залог — любой удостоверяющий личность документ с фотографией, кроме паспорта.

Адрес Лазо, 7 Режим работы пн 12.00–21.00, вт-пт 10.00–21.00, сб-вс 10.00–22.00 Стоимость 300 р., детский билет — 200 р., льготный — 150 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 400 р. за сеанс, для детей — 300 р. за сеанс, помощник фигуриста — 550 р. за час, камера хранения — 100 р.

Каток в парке развлечений «Сказка»

© Парк развлечений «Сказка»

В декабре открытый каток с искусственным льдом площадью 1000 квадратных метров также заработает на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском. Дополнительный плюс к новогоднему настроению — праздничная иллюминация в вечернее время, украшенная елка и музыка. Переодеться можно в просторном «Эколофте», а согреться чашкой горячего кофе или чая — в одном из многочисленных кафе и точек питания. В течение зимнего сезона на катке будут проводить праздники, фестивали, мастер-классы и другие активности для гостей любого возраста. В будние дни вход на каток свободный, а в выходные придется заплатить 500 р. Преимущество локации в том, что время катания здесь не ограничено — можно прийти хоть на целый день.

Адрес Крылатская, 18 Режим работы пн-вс 10.00–22.00, расписание технических перерывов указано на сайте Стоимость пн-пт бесплатно, сб-вс и праздники — 500 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 400 р. (залог — 1000 р.), прокат стойки «Пингвин» 400 р. за 30 минут, гардеробная бесплатно

Каток в парке Дружбы

Путь от станции метро «Речной вокзал» до катка в парке Дружбы займет всего несколько минут пешком. Здесь можно кататься без ограничения по времени, а приятная музыка и яркая праздничная иллюминация только усилят впечатления. Перекусить и согреться горячими напитками можно в соседнем кафе. Это каток с натуральным покрытием, поэтому работа площадки зависит от погодных условий. Вход на каток бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Есть пункт проката и индивидуальные камеры хранения.

Адрес Флотская, 1а Режим работы пн-вс 10.00–22.00, расписание сеансов — на сайте Стоимость бесплатно

Каток в музее-заповеднике «Коломенское»

Один из старейших катков столицы находится в музее-заповеднике «Коломенское», на Ярмарочной площади. Катание здесь можно совместить с посещением знаковых архитектурных достопримечательностей локации. Площадь катка составляет 3000 квадратных метров, рядом есть кафе и теплая раздевалка. Вход осуществляется сеансами.

Адрес просп. Андропова, 39 Режим работы пн-пт 11.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00, время начала сеансов может зависеть от погодных условий Стоимость 300–550 р. Дополнительные услуги прокат коньков — 250 р. за сеанс (залог — 1500 р.), заточка коньков — 200 р., помощник фигуриста — 350 р. за сеанс, прокат специального снаряжения — 50 р. (залог — 1500 р.)

Каток в Ростокино

Каток у Ростокинского акведука входит в территорию парка «Яуза» — самого протяженного в Европе. Помимо сеансов свободного катания на площадке действуют часы для свободного катания с шайбой, скоростной езды и игры в хоккей. Кроме катка в Ростокино, в парке «Яуза», открыты еще две площадки с искусственным льдом — в Южном Медведково и в Отрадном.

Адрес Бажова, напротив дома 2 Режим работы пн-вс 9.00–23.00, подробное расписание сеансов — на сайте Стоимость бесплатно Дополнительные услуги прокат коньков пн-вс — 350 р. за час, сб-вс и праздники — 400 р. за час, заточка коньков — 200 р.

«Каток FM» в парке «Ходынское поле»

© Парк «Ходынское поле»

«Каток FM» с яркой неоновой подсветкой, уютной новогодней атмосферой и приятной музыкой находится в зоне спортивных активностей парка «Ходынское поле». Здесь можно взять напрокат коньки и помощника фигуриста, а еще воспользоваться услугой индивидуальных тренировок по фигурному катанию. Переодеться можно в теплой раздевалке, а согреться в перерывах между катанием — в расположенных поблизости павильонах с кафе.