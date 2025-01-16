Стою на асфальте я, в лыжи обутый: 7 локаций для лыжных прогулок в Москве

Новогодние праздники остались позади, но впереди — еще полтора месяца зимы! Самое время навострить лыжи и активно отдохнуть в чудесных московских лесах и парках. «Афиша Daily» посоветовалась с профессионалами и любителями и собрала для вас 7 лучших мест, где можно бесплатно насладиться прогулкой на лыжах, а еще взять напрокат весь нужный инвентарь.

Важный нюанс: температура в январе в столице будет не раз подниматься выше нуля. Перед тем как отправиться на лыжню Москвы или Подмосковья, изучите информацию о состоянии конкретной трассы на сайте sneg.today. Там выкладывают отчеты с прогулок спортсмены-энтузиасты — они практически ежедневно рассказывают, как хорошо сегодня катают лыжи в Измайлово, Ромашково да Алешкино.

Мещерский парк

Лыжная трасса длиной 4 км порадует своим разнообразием — на ней присутствуют как горки, так и равнины. Здесь много света, работают сразу три точки проката лыж, но будьте готовы: по выходным в Мещере весьма многолюдно. После продуктивной прогулки советуем заглянуть в уютную «Лесную чайную» на блины и чай из самовара.

Как добраться до входа в лес от метро «Говорово» идти пешком 10 минут, а от ж/д станции «Мещерская» — 20 минут Где арендовать лыжи MesherSkiServiсe, Devi Club, Prokatvelosport

Спортивный клуб «Альфа-Битца»

В Битцевском парке можно найти комфортные трассы для спокойных и длительных лыжных тренировок. Здесь вас не потревожит суета и толпа, работает прокат лыжного инвентаря с теплыми раздевалками, а еще есть возможность заказать персональное занятие с тренером. Стоит отметить, что освещение ночью оставляет желать лучшего.

Как добраться от метро «Ясенево» на автобусах 202 и 165 до остановки «Зона отдыха Битца»; от платформы «Битца» Курской ж/д или от метро «Теплый стан» на автобусе 37 до остановки «Зона отдыха Битца» Где арендовать лыжи «Альфа-Битца»

БЛК «Марьино»

© БЛК «Марьино»

Биатлонно-лыжный комплекс в парке 850-летия Москвы может похвастаться более 7 км подготовленных и освещенных трасс, где можно наслаждаться зимними прогулками бесплатно в любое время суток. Бонус: здесь профессиональные инструкторы смогут обучить вас искусству биатлона. К вашим услугам также сервисный лыжный центр, теплые раздевалки с индивидуальными шкафчиками и экипировочный центр.

Как добраться От метро Братиславская на автобусе 957 до остановки «8-й микрорайон Марьинского парка». Оттуда — 5 минут пешком до комплекса. Где арендовать лыжи Биатлонно-лыжный комплекс «Марьино»

Измайловский парк

© Измайловский парк

В одном из самых больших парков столицы функционирует сразу несколько лыжных маршрутов: 5 км и 3,5 км в Северной части парка, 4,5 км, 3 км и 1 км в Центральной. В конце тренировки можно посетить пиццерию Pizzamento и прокататься на колесе обозрения.

Как добраться парк находится в пешей доступности от станций МЦК «Соколиная гора», «Измайлово» и «Шоссе Энтузиастов», а также от станций метро «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов» Где арендовать лыжи пункт проката Измайловского парка

«Лазутинка»

До парка имени Ларисы Лазутиной в Одинцово москвичам не так просто добраться — но оно того стоит! В «Лазутинке» живописные трассы разделены по уровням сложности, каждая из которых проходит по пересеченной местности среди живописных пейзажей Подушкинского леса. Там можно взять лыжи напрокат, переодеться в раздевалке и наесться бургерами.

Как добраться Белорусское направление до платформы «Одинцово», далее — на маршрутке № 11 до конечной остановки «Парк» Где арендовать лыжи Devi Club, «МарСпорт», Экипировочный центр им. А.Легкова

Лыжероллерная трасса «Алешкино»

В Северном Тушино находится круговая трасса протяженностью 7,5 км, большая часть которых освещается до 22.40. На территории «Алешкино» можно перекусить мороженым и шоколадками, а также выпить прохладительные напитки и чай.

Как добраться От метро «Сходненская» на трамвай № 6 до остановки «Туристская улица». Где арендовать лыжи «Спортпрокат»

Спортивный клуб «Ромашково»

История лыжной трассы в Ромашковском лесу берет начало еще в 50-х годах. Все это время лыжня поддерживалась лишь силами инициативных групп и организаций. «Ромашково» обосновался на лыжно-футбольном стадионе, находящимся на окраине села, что всего в трех километрах от МКАД. Общая протяженность трассы составляет впечатляющие 20 километров. На территории клуба также работают прокат лыж, палатки с чаем и медом и даже баня.