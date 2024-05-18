5 вариантов речных прогулок по Москве: с вечеринкой, театральной постановкой или релаксом

Сейчас трамваи ходят по двум маршрутам: от ЗИЛа до парка «Печатники» и от метро «Киевская» до парка «Фили». В зависимости от выбора направления можно увидеть разные достопримечательности — Белый дом, одну из сталинских высоток, отреставрированный Южный речной вокзал и не только. На борту есть бесплатный вайфай и посадочные места со столиками, а вот выйти на открытую палубу, как на больших кораблях, нельзя — любоваться видом на город придется через панорамные окна. Речные трамваи в Москве курсируют каждый день, а билеты на такие прогулки можно купить как онлайн, так и на самом причале.