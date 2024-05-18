5 вариантов речных прогулок по Москве: с вечеринкой, театральной постановкой или релаксом

Cruise by Kuznyahouse, известный мероприятиями в Санкт-Петербурге, начал работу в Москве. В распоряжении команды — двухпалубный лайнер, на котором устраивают фортепианные концерты и вечеринки. В разных частях корабля одновременно проходит несколько мероприятий: на его схеме отмечены зоны отдыха с лежаками, прослушивания живой музыки и танцев. Перемещаться между ними можно свободно, меняя формат активностей во время круиза.
Прогулка по реке подойдет и для гурманов: особую ставку в Cruise by Kuznyahouse делают на кухню. Для москвичей подготовили особое сезонное меню с рыбой и зеленью. Блюда нужно оплачивать отдельно.
Маршруты начинаются и заканчиваются на причале Фрунзенской набережной и проходят вдоль храма Христа Спасителя, сталинских высоток, «Красного Октября». Прогулки длятся 2–2,5 часа.
Кому‑то может показаться, что все корабли на Москве-реке старые и несовременные — это, конечно, не так. Подтверждение тому — дизайнерские пароходы «Волна» и «Морис» с интерьерами в стиле новой классики и ресторанами-лаунжами. Прогулка по историческому центру на таких суднах занимает три часа, они отправляются с причалов Крымский мост или Экспоцентр-Сити.
Во время плавания можно сделать не только красивые фотографии, но и попробовать фирменные блюда. Гостям «Волны» и «Мориса» предлагают папарделле с креветками и белыми грибами, том-ям, телячьи щеки с пюре и трюфелями. Еда и напитки не включены в стоимость билетов.
Во время речных прогулок можно посмотреть не только виды Москвы, но и театральные представления — прямо на палубе корабля. Такой вид отдыха предлагает флотилия Radisson Royal.
Гости круиза могут увидеть представления по произведениям Оскара Уайлда, Карло Гольдони, Чехова и Островского. Рассчитывать на поставку уровня МХТ не стоит, зато можно будет попробовать блюда эпохи, в которой разворачиваются события спектаклей. Меню для каждого представления уникально: для «Лжеца» Гольдони команда Radisson Royal подготовила итальянский сет с брускеттами и муссом из трески, для «Загадочной женщины» Уайлда — салат с ростбифом, традиционный британский фиш-энд-чипс и медальоны из говядины с вустерским соусом. Все блюда уже включены в стоимость билетов.
Корабли отправляются с причала около гостиницы Radisson Collection Hotel, Moscow (бывшая «Украина»), прогулки длятся не менее двух часов. На представление можно взять ребенка, для детей предусмотрена отдельная категория билетов.
Такие суда — один из старейших видов общественного транспорта Москвы: впервые его запустили еще в начале ХХ века. В 1990-е речные перевозки почти прекратились. Летом 2023 года трамваи вновь вернулись в качестве общественного транспорта — уже в современном формате.
Сейчас трамваи ходят по двум маршрутам: от ЗИЛа до парка «Печатники» и от метро «Киевская» до парка «Фили». В зависимости от выбора направления можно увидеть разные достопримечательности — Белый дом, одну из сталинских высоток, отреставрированный Южный речной вокзал и не только. На борту есть бесплатный вайфай и посадочные места со столиками, а вот выйти на открытую палубу, как на больших кораблях, нельзя — любоваться видом на город придется через панорамные окна. Речные трамваи в Москве курсируют каждый день, а билеты на такие прогулки можно купить как онлайн, так и на самом причале.
Тем, кто хочет отдохнуть на природе, может подойти «Кругосветка» — речная прогулка на теплоходе «Амстердам» вокруг острова Серебряный Бор, которая длится чуть меньше часа. Организаторы тура обещают спокойное путешествие «по тихой реке, окруженной хвойными лесами», а по пути предлагают полюбоваться не только природой, но и Троицкой церковью, Живописным мостом и Хорошевским судоходным каналом.
Приносить с собой еду нельзя, на борту есть буфет. Маршрут начинается от причалов Троице-Лыково, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3. На прогулку можно попасть каждый день с 11 до 19 часов.