Чем заняться в Москве на неделе: Найк Борзов, арт-прогулка по Патрикам и еще 12 событий

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Концерты
Найк Борзов
24 мая, «16 тонн», 16+
Самобытный концерт в честь дня рождения Найка Борзова — одного из главных хитмейкеров нулевых годов. Без «Лошадки» и «Верхом на звезде», конечно, никуда, но будут и свежие хиты вроде «Полимера».
«Свидание»
24 мая, Summer Stage, 6+
Уютный и романтичный концерт от одной из главных инди-рок-группы Москвы. Кстати, в песне «Любовь» то самое слово за три минуты повторятся ровно 20 раз!
«Дайте танк (!)»
24 и 25 мая, VK Stadium, 16+
Традиционный панк-беспредел в честь пробуждения природы от зимнего сна. «Гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», — говорят о своей музыке сами музыканты.
Вечеринки
Мурат Ункуоглу
24 мая, Gazgolder, 18+
Российским промогруппам все чаще удается привозить в страну иностранных артистов. На этот раз в столицу в качестве хедлайнера вечеринки в Gazgolder приедет турецкий диджей Мурат Ункуоглу. «Он начинал в первую турецкую хаус-волну, когда турецкие релизы оседали на лучших прогрессив-хаус-лейблах. Продолжает сейчас, когда чувственность и эмоции востребованы как никогда», — говорят об артисте организаторы. Еще в этот день отыграют Azmo, Pozdnyakov, Zakir, Rocca, PAYSAGE, Palmira, Bblaze и Steering.
Dark Jazz #5
24 мая, Arma,18+
Электронные эксперименты в уже пятом эпизоде мистической лайв-сессии дарк-джаза. Томным вечером в стенах «Армы» отыграют такие коллективы, как БРОМ, Low Kick Collective и Dizzy Dutch Duck.
«Это база»
25 мая, «Суперметалл», 18+
Ежегодная весенняя вечеринка «Диско-клуба» на «Суперметалле». Традиционно событие начнется со скейт-состязания, затем программа плавно перетечет в лайвы на главной сцене. Ночью мероприятие и вовсе разделится на две части: одна пройдет на улице, а вторая в здании.
С лайвами выступят Saluki + Ssensee + J.rouh, амбассадор хорошего настроения DJ Stonik1917, Sqwore + 17 Seventeen, Cupsize, Polovinka, «Стерео Ширина» и другие. За пульт встанут Karina Istomina, Errortica, Fraukrauze, Mashkov и другие. «База — дом, база — семья, база — база», — напоминают организаторы.
«Я превращусь⁵»
25–27 мая, Arma, 18+
30-часовой (!) танцевальный марафон, ради которого, кажется, придется взять отгул на работе в понедельник. В честь дня рождения легендарного клуба Mutabor (теперь Arma) будут работать все его пространства. Вот так в стенах клуба вновь прозвучит заклинание «мутабор»Сказав его, человек мог превращаться в любое животное. из сказки Вильгельма Гауфа «Калиф-аист». Слышим: «Я превращусь» — кричим: «МУ-ТА-БОР»!
За пульт встанут берлинский колумбиец David Delgado и Denis Kaznacheev. Компанию им составят Abelle, Amal, Shapovalov, Stab9 и другие артисты.
Стендапы
«Дима Гаврилов думает вживую»
21 мая, Standup Club на Трубной, 18+
Заранее подготовленного сценария вечера нет. Все, что произойдет на сцене, — сплошная импровизация, прям как в одноименном подкасте комика. В этот день Дима, как и всегда, будет делиться со зрителями мыслями обо всем на свете.
«Разгоны офлайн»
23 и 26 мая, «Стендап клуб на Трубной», 18+
Ставший популярным на ютубе формат, вживую проходящий в камерной обстановке. Состав участников «Разгонов» станет известен перед самым шоу.
Спектакли
«Слава. Молодость»
22 мая, Театр на Бронной
Постановка Константина Богомолова по популярной в прошлом стихотворной пьесе Виктора Гусева «Слава», написанной в 1934 году. История рассказывает о двух инженерах, которым нужно сделать выбор, о любви, которая вдохновляет на подвиги, и о том, как слава может стать и даром, и испытанием.
«Враги. История любви»
23 мая, «Современник», 16+
Писатель и журналист Герман Бродер прошел ужасы немецкой оккупации, но потерял смысл жизни и теперь ищет спасение в любви. Его сердце разрывается между тремя женщинами: спасительницей, страстной любовницей и преданной женой. «Враги. История любви» — обладатель «Золотой маски» в номинации «Работа художника по свету».
И еще кое‑что
ND UP x Context
23 мая
Мультижанровый спектакль-перформанс «Созерцание: Вариации» на музыку Филипа Гласса от Sound Up и Context. Diana Vishneva. В постановке драматург Михаил Дегтярев, хореограф Павел Глухов и режиссер Юрий Квятковский объединят современный танец, музыку Гласса и идеи писателя Томаса Манна.
«Созерцание: Вариации» состоит из четырех частей: танцевальной, инструментальной, вокальной и мультимедийной. Ее главной темой становится размышление о красоте, о ее рождении и смерти, о конфликте молодости и старости, о противоречиях между любимыми и любящими.
Арт-прогулка по Патрикам
25 мая
Двухчасовая арт-прогулка по актуальным выставкам современного искусства района Патриарших прудов от команды To Know Project. Группа посетит две выставки молодых художников, зайдет в самое атмосферное место района и в лобби отеля «Марко Поло». Точная программа не раскрывается.
Маршрут составил арт-куратор и член международного совета музеев Николай Коротков. В конце прогулки участники смогут обсудить увиденное за бокалом вина. Стоимость участия — 3500 р.
«Маркет на диване: Spring Edition»
26 мая, Yauza Place
Весенний эпизод специального проекта Yauza Place, который помогает брендам найти своих искренних поклонников. На маркете будет представлена одежда, украшения, аксессуары и керамика от Ogurez showroom, By pan store, Yana Lepre shop, Isma, Silver rings, Kumari, Fleur, Kuprit, Kalabasa home collection, Fil. Познакомиться с участниками получше можно в соцсетях пространства.