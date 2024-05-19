Чем заняться в Москве на неделе: Найк Борзов, арт-прогулка по Патрикам и еще 12 событий

Российским промогруппам все чаще удается привозить в страну иностранных артистов. На этот раз в столицу в качестве хедлайнера вечеринки в Gazgolder приедет турецкий диджей Мурат Ункуоглу. «Он начинал в первую турецкую хаус-волну, когда турецкие релизы оседали на лучших прогрессив-хаус-лейблах. Продолжает сейчас, когда чувственность и эмоции востребованы как никогда», — говорят об артисте организаторы. Еще в этот день отыграют Azmo, Pozdnyakov, Zakir, Rocca, PAYSAGE, Palmira, Bblaze и Steering.