Чем заняться в Москве на этой неделе: «Буерак», «Москва слезам не верит» и еще 11 событий

Постановка Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли. По сюжету учительница английского языка Татьяна живет в провинциальном городке и работает в той же школе, которую закончила сама. Ее жизнь наполнена скукой и унынием, но неожиданно она узнает, что в город собирается приехать знаменитый летчик-космонавт. Но не все так просто: он же ее бывший одноклассник и первая любовь.