Чем заняться в Москве на этой неделе: «Буерак», «Москва слезам не верит» и еще 11 событий

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Концерты
Lumen & Orchestra
16 мая, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium), 12+
В этот день «Сид и Нэнси», «Гореть» и другие культовые песни группы впервые прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Lumen — одна из главных рок-групп российской сцены, которой в прошлом году исполнилось 25 лет.
Хмыров
19 мая, Урбан, 18+
Выступление Хмырова и группы в поддержку будущего альбома. Его музыка широко завирусилась после совместной работы с Олей Маркес из группы Alai Oli. Результатом творческой коллаборации стал концептуальный альбом «Последний из ушедших». В ВИП-зоне уже проданы все билеты, так что всем желающим попасть на концерт советуем поспешить.
«Буерак»
19 мая, Base, 16+
Зумеров и миллениалов хватит удар! Сложно представить, но знаковой постпанк-группе десятых исполняется десять лет. В честь этого события музыканты устраивают концерт для всех диско-эстетов в спортивных очках.
Вечеринки
Radio Season Opening
17 мая, Пространство «Суперметалл», 18+
Летняя площадка на «Суперметалле» шумно открылась и не собирается сбавлять градус ни на один уик-энд. Поэтому прямиком из Рима организаторы везут продюсера и техно-диджея Ivan Masa. Еще со своими лайвами на сцену выйдут Krasa Rosa и Iberian Muse, а за пульт встанут Cheese & Cheese, Mr Morek, Highlite, Barabash и Shevashura.
L33T
18 мая, 1930 Moscow, 18+
Большой концерт от андеграундной промогруппы Nedostupnostь. На электронном рейве выступят Chernoburkv, Sibewest, M ()RE и другие локальные артисты.
Prodigy Con 2024
18 мая, ARMA, 18+
Ежегодный слет поклонников Prodigy. В этот раз мультиформатный фестиваль будет посвящен пятилетию со дня смерти Кита Флинта. На девятичасовом ивенте ожидается выступление спикеров, выставка, пресс-конференция с хедлайнерами и прочий интерактив. За пульт встанут Виктор Строгонов, Gancher & Ruin, Fonarev, Спирали, Profit, Saint Rider, Prodigy Con Squad, Dzhura, Long Arm и еще 15 артистов.
Спектакли
«Москва слезам не верит»
15–19 мая, театр «Одеон», 12+
Яркий гастрономический мюзикл рассказывает историю любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. На протяжении всей постановки зрителям предлагают попробовать вдохновленное атмосферой шоу меню от шеф-повара сети Pinskiy & Co Дмитрия Яковлева.
«Дуэнья»
16 мая, ЦДКЖ, 12+
Комическая опера по пьесе Ричарда Шеридана с сольными и хоровыми партиями в исполнении Семена Стругачева, Олеси Железняк, Александра Клюквина, Андрея Гайдуляна и других артистов. По сюжету отец собирается выдать дочь замуж за богатого ростовщика, а та хочет выйти за бедного Антонио. Разбираться в этих страстях берется воспитательница девушки Дуэнья.
«Космос»
17 мая, Театр им. Пушкина, 18+
Постановка Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли. По сюжету учительница английского языка Татьяна живет в провинциальном городке и работает в той же школе, которую закончила сама. Ее жизнь наполнена скукой и унынием, но неожиданно она узнает, что в город собирается приехать знаменитый летчик-космонавт. Но не все так просто: он же ее бывший одноклассник и первая любовь.
И еще кое‑что
Мастер-класс по актерскому мастерству
14 мая, «Студия свободы», 18+
Пробное занятие курса «Актерское мастерство для жизни» от Школы театра Москвы (бывшей «Студии свободы»). На этом занятии каждый сможет освоить базовые навыки актерского мастерства. Стоимость участия — 900 рублей, затем при желании можно записаться на трехмесячный курс, который стартует уже 15 мая. В конце всего обучения участников будет ждать сценический показ в присутствии зрителей. Педагоги студии — действующие актеры театра и кино: Иван Титов, Григорий Семикашев, Павел Степанов, Егор Сачков, Денис Аврамов, Петр Королев, Дмитрий Подадаев и Никита Оносов.
Underground Bizne$
15 мая, ГУМ, 18+
Презентация баскетбольной команды-участницы чемпионата «Лига ставок Media Basket» Underground Bizne$ от лейбла Oni Music. На мероприятии выступят рэпер и саунд-продюсер Недры, Кассета, экс-участник группы ОУ74 Пастор Напас, молодые рэперы Yasmi и Секушарю. За пульт встанут Dj Worm, Dj ilja, Dj Smokeudreams и Dj YY o’Prince. Еще ожидается звездный гость, чье имя организаторы пока держат в секрете.
«На высоте»
19 мая, Campus Loft, 18+
Фестиваль творчества и практик на крыше в центре Москвы. В программе атмосферные сеты диджеев, йога, гвоздестояние, медитации, чайный бар, лекторий и маркет. Проходить мероприятие будет сразу в пяти локациях.
Фестиваль «Мелиховская весна»
17–26 мая, Дом-музей Чехова в Мелихово
Важное театральное событие недалеко от Москвы. С 17 по 26 мая в подмосковной усадьбе Антона Чехова покажут 21 постановку театральных коллективов из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира. Традиционно в «Мелиховской весне» поучаствуют спектакли по пьесам Чехова или о самом писателе. Откроет фестиваль постановка японского режиссера Мотои Миуры по пьесе «Вишневый сад».