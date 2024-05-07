Пикник «Афиши», «Дикая мята», «Субботник» от Cream Soda и еще 7 ключевых фестивалей лета

Выезжать в Тульскую область в этом году можно ради юбилейной программы Вячеслава Бутусова, сетов Zoloto и The Hatters, а также целого среза самых разных инди-артистов — от Вадяры Блюза до «Созвездия Отрезок». Про этнику на «Мяте» тоже не забывают: в лайнапе можно найти, например, экс-участницу «Фабрики» Сати Казанову, которая последние годы выступает с проектом с говорящим названием «Sati Ethnica».