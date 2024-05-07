Пикник «Афиши», «Дикая мята», «Субботник» от Cream Soda и еще 7 ключевых фестивалей лета

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Пикник «Афиши»
3–4 августа, Москва; 10–11 августа, Санкт-Петербург
Наш родной городской Пикник возвращается, чтобы громко отметить двадцатилетие. И заодно заглянуть в Санкт-Петербург: в этом году Пикник «Афиши» впервые пройдет не только в Москве.
Среди артистов первой волны — Хаски и Boulevard Depo, Feduk и Эрика Лундмоен, «Базар» и «нееет, ты что». И это только малая часть артистов, которые будут радовать нас с вами в начале августа.
«Субботник» от Cream Soda
18 мая, Диево-Городище
Во второй половине мая под Ярославлем пройдет однодневный фестиваль-субботник, посвященный памяти участника Cream Soda Димы Nova, погибшего в прошлом году. Вспоминать Диму будут с любовью и светом: в лайнапе Cream Soda, Tim Aminov, Lovanda, Lavblast и другие артисты, делающие электронную музыку в России добрее.
«Дикая Мята»
14–16 июня, Тульская область
Фестиваль, который зародился в конце нулевых как однодневный ивент, посвященный в первую очередь этнической сцене, в итоге дорос до одного из ключевых событий летнего музыкального сезона.
Выезжать в Тульскую область в этом году можно ради юбилейной программы Вячеслава Бутусова, сетов Zoloto и The Hatters, а также целого среза самых разных инди-артистов — от Вадяры Блюза до «Созвездия Отрезок». Про этнику на «Мяте» тоже не забывают: в лайнапе можно найти, например, экс-участницу «Фабрики» Сати Казанову, которая последние годы выступает с проектом с говорящим названием «Sati Ethnica».
«Стереолето»
15–16 июня, Санкт-Петербург; 6 июля, Москва
Стандартно ключевой фестиваль для Петербурга, стандартно с лайнапом, где большие звезды разных эпох сочетаются с интригующими артистами масштабом поменьше. С одной стороны — Валерий Сюткин, Дора и Sirotkin. С другой — «Обе две», «Заточка» и Nemiga. И многие другие.
6 июля фестиваль приедет в Москву, это будет однодневный ивент в саду «Эрмитаж», среди хедлайнеров — Лев Лещенко и Антоха MC.
Moscow Jazz Festival
10–16 июня, Москва
Большой недельный фестиваль, открывающий джаз для самых разных поколений слушателей. За семь дней тут успеют выступить Игорь Бутман, Константин Хабенский (это будет его дебютное джазовое выступление), Дмитрий Маликов, группа «Меджикул» и еще целый ряд артистов из России и не только.
Ural Music Night
28 июня, Екатеринбург
Ежегодный фестиваль в Екатеринбурге, в рамках которого город на одну ночь превращается в гигантскую площадку с сотнями выступающих артистов. Главный упор — на начинающих артистов (посмотреть на список отправивших заявки можно здесь), их разбавят более звездные имена, которые пока не раскрывали.
Motherland
29–30 июня, Москва
В этом году Motherland вновь забирает себе нишу крупнейшего московского инди-сборища. В первый день хедлайнерами будут «Свидание» и «Хадн дадн», а во второй будет чуть мрачнее — на главной сцене выступит Слава КПСС.
«Внимание брусника», «Золотые зубы», «Конец солнечных дней», «Видеокассета твоих родителей» — имена участников довольно громко намекают, где пройдет смотр инди-талантов с вычурными названиями.
Outline
18–22 июля, берег реки Дубна
Рейв-фестиваль в 90 км от Москвы, где электронная музыка соединяется с современным городским искусством. Большая часть сцен построена внутри восстановленных бруталистских зданий, там же разместили арт-объекты для выставок и перформансов.
Лайнап объявляется постепенно, и в нем передовые электронные продюсеры соседствуют с более привычными фестивальными именами: Mirele, «Утро», «Залпом» и другими.
Trip Music Festival
25–28 июля, Ростов-на-Дону
Масштабный фестиваль электронной музыки на юге России, который заодно служит неочевидным направлением для музыкальных выходных за пределами насыщенных фестивалями столиц. В лайнапе — самые разные электронные артисты, от доброго хауса до агрессивного техно.
Chess & Jazz
27–28 июля, Москва
Ежегодный праздник живой музыки в саду «Эрмитаж». Есть и уже привычные для фестиваля имена (вновь будет группа Marselle), а есть и приятные неожиданности — здесь в этом году будут выступать Анжелика Варум и, например, Ёлка.
Signal
15–19 августа, Никола-Ленивец
Уже классическое развлечение августа — пятидневный фестиваль электронной музыки, архитектуры и современного искусства в Никола-Ленивце. В лайнапе уже заявлены привычные Никита Забелин, резидентка бара Simach Prizma, а также привозы из Индонезии, Туниса и не только.