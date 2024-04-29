Чем заняться в Москве на первых майских? Евгений Чебатков, «Копы в огне» и еще 12 событий

«Копы в огне» дебютировали на сцене пятнадцать лет назад, став символом нового жанра — хип-хопера. А уже в 2010-м отгремели с лайвом на Пикнике «Афиши». »«Клуб восьми убийц» во главе со злодеем ДжигурдаНейроМорисом вновь взялся за производство опаснейшего наркотика «Блуги». Сможет ли его остановить самоуверенный офицер отдела особо опасных дел Козульски, едва держащий в рамках свой воспаленный разум? Узнаете на «Копской вечеринке» в Тоннах»», — гласит описание события. Помимо лайва ожидаются диджей-сеты Черного Копа и Пипи.