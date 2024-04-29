Чем заняться в Москве на первых майских? Евгений Чебатков, «Копы в огне» и еще 12 событий

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Концерты
Концерт группы «Хадн дадн»
29 апреля, в клубе Pravda (16+)
Инновационная музыкальная группа, которая играет в придуманном жанре «ляоакын», где «ляо» означает «залихватство и присутствие этники», а «акын» — «познание мира через собственное переживание». На выступлении авторы хита «Мы сегодня дома» презентуют свой новый альбом «Поцелуйчик солнышка», посвященный радостям и горестям землян.
Концерт Booker
5 мая, в клубе «Урбан» (12+)
«Я еду в первый за три года тур со своим лучшим за десять лет альбомом. Такое событие нельзя повторить или сыграть, его можно только прожить», — говорит о своем концерте рэпер и ведущий подкаста VSRap.
Вечеринки
«Копы в огне»: Копская вечеринка
30 апреля, в клубе «16 тонн» (18+)
«Копы в огне» дебютировали на сцене пятнадцать лет назад, став символом нового жанра — хип-хопера. А уже в 2010-м отгремели с лайвом на Пикнике «Афиши». »«Клуб восьми убийц» во главе со злодеем ДжигурдаНейроМорисом вновь взялся за производство опаснейшего наркотика «Блуги». Сможет ли его остановить самоуверенный офицер отдела особо опасных дел Козульски, едва держащий в рамках свой воспаленный разум? Узнаете на «Копской вечеринке» в Тоннах»», — гласит описание события. Помимо лайва ожидаются диджей-сеты Черного Копа и Пипи.
Концерт групп «Молодость простит» и «Ранетки»
3 мая, в клубе «Урбан» (18+)
Дискотека для зумеров и всех ностальгующих по эмо-вайбам 2000-х. В этот день популярные хиты будут миксовать MC Bafa, DJ Gridi и Straplatinum. А с лайвом на сцену поднимется Аня Руднева (да, та самая!), чтобы исполнить хиты группы «Ранетки».
Концерт «Synchron 5 Years»
3 мая, в клубе Arma (18+)
Большая вечеринка от московского лейбла электронной музыки Synchron. В лайнапе — более тридцати выступлений представителей отечественной электронной сцены: Abelle, Artem Grebnev, Celsior, Dawn, Denny Kay, Shuliko и другими. И даже три зарубежных артиста: Badador (Иран), HICCUP (Турция) и Ianiiiron (Узбекистан).
Фестиваль Space Wave
4 мая, в клубе Atmosphere (16+)
Фестиваль с DK, RAM и Славой Марлоу в лайнапе. Последний исполнит несколько треков во время своего диджей-сета. Еще за пульт встанет музыкальный журналист и автор канала «Брокен дэнс» Коля Редькин и другие специальные гости, имена которых пока не разглашаются.
Концерт Aura II
4 мая, в клубе «Урбан» (18+)
Самый большой мультиформатный рейв этой весны. Этим вечером «ласкать ушки» зрителей «будут чудо-колотушки» XS Project и Hard Bass School. Также в лайнапе — Summer of Haze, «Одолжи юность», Talib, Lera Lera, tb3, «Местами экспонат», Crispy Noise, Acid Trip и TMNV.
Концерт «DOPE90 12 уears»
4 мая, в клубе Aglomerat (18+)
Одному из главных рэп-объединений столицы исполняется 12 лет. По этому случаю на одной сцене выступят Гуляй Рванина, KOVSH, Folkpro, Snekzy и секретный гость.
Стендапы
«Разгоны Офлайн»
2 и 5 мая, в «Standup Club на Трубной», 18+
Офлайн-формат популярного ютуб-проекта, в рамках которого комики помогают друг другу придумать шутки, накидывая смешные идеи. Состав участников «Разгонов» каждый раз разный, так что кто попадется именно вам — сюрприз.
Елизавета Аранова
29 апреля, в ресторане Bolshevik Loft, 18+
Выступление участницы «Женского стендапа» на ТНТ, шоу «Разгоны» и «Что у вас случилось?». По словам самой Арановой, в стендап она попала совершенно случайно: училась на медицинском факультете и однажды, чтобы отвлечься от учебы, решила пойти на открытый микрофон.
Евгений Чебатков
30 апреля, в стендап-баре «Stand Up Патрики» (18+)
Комик из Казахстана, ведущий «Stand up» на ТНТ и актер, который дебютировал во второй части «Майора Грома». В своих шутках поднимает темы, связанные с культурными различиями, семейными отношениями и повседневной жизни.
Спектакли
«Гранд. История в отеле»
1 мая, в концертном зале «Москва» (6+)
Шоу двукратного победителя «Танцев со звездами» Дениса Тагинцова, которое срежессировал худрук Театра имени Маяковского Егор Перегудов. 25 ведущих танцоров откроют двери во все номера отеля и раскроют тайны, что они хранят. И все это — под мировые хиты от ABBA до Maneskin.
«Дни нашей жизни»
2 мая, в театре «Практика» (18+)
Постановка Арсения Мещерякова по драме Леонида Андреева. Она расскажет трагическую историю любви студента Николая и молодой девушки Ольги в не совсем реальном мире. Спектакль уже успел получить признание на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.
И еще кое‑что
Книжная ярмарка
1 мая, в Доме творчества «Переделкино» (6+)
Уже традиционная ярмарка в поселке писателей для тех, кто не успел на апрельскую Non/fiction. Более двадцати издательств представят переводную и отечественную художественную, научно-популярную и детскую литературу. А некоторые писатели — например, Виктор Ремизов и Екатерина Гущина — проведут лекции. Вход свободный.