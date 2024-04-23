«Единственный вариант досуга ― отсюда уехать»: 10 худших районов Москвы

Евгений Коноплев: «Есть тут, конечно, отдельные кластеры, где расцвела современная жизнь. Их жильцы могут и в Сад им. Баумана ходить гулять, и дальний от метро конец улицы Красносельской сейчас в активной фазе ревитализации. Потенциальные покупатели жилья уже не воспринимают этот угол как депрессивный. Но это островки на общем фоне большой территории, где о комфорте городской среды на этапе планирования думали в последнюю очередь. Одним словом, сказать „я живу на Красносельской“ — звучит даже немножко гордо, но реалии гордость едва ли оправдывают: это не тот район, где есть все нужное мне для жизни; погулять, в театры и в рестораны жители района наверняка поедут или в центр, или в недалеко расположенные „Сокольники“».