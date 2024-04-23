«Единственный вариант досуга ― отсюда уехать»: 10 худших районов Москвы

Как мы считали
Всего в Москве 146 районов вместе с Новой Москвой. Топ худших районов мы составляли по тем же критериям, что и топ лучших, однако рейтингов было меньшеВ этот антирейтинг не вошли списки лучших районов для владельцев собак и удаленной работы.: худшие районы хотят определять не всегда. В подборку вошли топы по стоимости аренды и покупки квартиры, экологическим показателям, количеству ДТП, точек общепита и парков. Также мы посмотрели, какие районы были наиболее удобными для самоизоляции во время пандемии, а еще самыми подходящими для доставки еды. Не могли не учесть и список, в котором лучшие районы определяют сами москвичи.
В финальный антирейтинг вошли места, которые наиболее часто упоминаются внизу этих списков.
Эксперты
Руководитель аналитического отдела CM International
Москвовед, ведущий видеоблога Moscowwalks
Риелтор
Создатель проекта «Глазами инженера»
Гид
Гид
Гид
Основательница проекта «А если с детьми?»
Что получилось
Беговой
По результатам рейтингов район оказался слишком дорогим для покупки вторичной недвижимости и почти без парков. И хотя Беговой расположен близко к центру, по нему проходят две слишком загруженные магистрали — ТТК и Ленинградский проспект. Шум и вечные пробки — основной недостаток района. Но есть и плюсы: новенькие современные ЖК и интересные точки притяжения, например, ипподром, который откроется после реконструкции в 2025 году, дом на ножках, Музей русского импрессионизма.
Александр Усольцев: «Это район, на который наложен большой крест. Крест из Ленинградки и Третьего транспортного кольца. Круглосуточные пробки, пыль, шум… Беговой можно покинуть на метро „Белорусская“ или „Динамо“, на машине сделать это очень сложно и некомфортно».
Антон Айсин: «Исторически Беговой район — место Московского ипподрома, который был расположен на городских выселках. Ипподром обычно ассоциируется с прожиганием денег, и, возможно, неудивительно, что неподалеку располагался ресторан „Яр“ — главное место купеческих кутежей. Советская власть решила было улучшить репутацию района, сделав из задворок Белорусского вокзала новый центр культурных индустрий — комбинат главной советской газеты „Правда“. Получилась, однако, очередная промзона с жильем под боком, и здесь же наиболее травматичным оказалось Третье транспортное кольцо: под него у района забрали две главные улицы, сделав их бесчеловечными магистралями. Как результат, район так и остался чересполосицей блеска столичной жизни и нищеты реального сектора экономики».
Анастасия Студенкина: «В районе не самая лучшая экологическая обстановка, так как здесь нет зеленых массивов. Но есть и плюсы — близость к центру и отличная транспортная доступность. Кроме того, есть такие жемчужины, как Музей русского импрессионизма, Дом авиаторов, он же дом на ножках, парящий над землей, и Ажурный дом (крупноблочное строительство с художественным оформлением фасада). Реставрируемый в настоящее время Центральный Московский ипподром должен открыться вновь во всем великолепии в 2025 году».
Евгений Коноплев: «Может быть, здесь и недостаточно парков и театров, но у риелторов этот район считается вполне престижным. Да, территория вокруг ипподрома еще ждет своей полноценной ревитализации, но флер этого места по-прежнему связан с некоторой элитарностью, запахом денег и кутежом. Напротив через дорогу уже выстроен ЖК „Царская площадь“, и подобная застройка жильем бизнес-класса однозначно будет продолжаться. Считается престижным квартал вокруг улицы Правды: он сформирован телерадиоцентрами и издательским кластером, а воспоминания о когда‑то существовавшем здесь главном казино города еще задают общий тон местности. Да, застроен этот квартал плотнее, чем хотелось бы для комфортной жизни. Но плохим его не назовут ни риелторы, ни сами жители этих мест».
Новокосино
По результатам анализа рейтингов район не может похвастаться хорошей экологией, плохо показал себя в пандемию, здесь мало парков. В Новокосино есть и проблемы с доставкой еды. Типичный спальный район, который не может конкурировать с центром за досуг и разнообразие инфраструктуры. Среди главных минусов — удаленность от центра, плотная однотипная застройка и мало интересных локаций.
Антон Айсин: «Новокосино не хуже и не лучше других районов с видом на внешнюю сторону МКАД. И вроде как парк рядом есть, и жилье не самое плохое — не качеством, так хотя бы планировками. Но, наверное, здесь нет розы ветров Солнцево, нет жителей бывшего центра Митино, нет таунхаусов Куркино — вот и получается, что в целом обычному району совсем нечем похвастаться, за что его почти никто не любит».
Александр Усольцев: «Новокосино ― это классический спальник. Там даже погулять особо негде, приезжаешь чисто поспать. Любой досуг связан с тем, что ты из этого района уезжаешь. Жители района являются москвичами, в отличие от Реутова, хотя многие его обитатели живут ближе к МКАД и метро. Слабые стороны района ― это удаленность и очень плотная застройка. Проблема с парковками, слабо развитая дорожная сеть, постоянные пробки на выезд ― отсюда проблемы и повседневный стресс».
Евгений Коноплев: «Я бы не назвал этот район одним из худших. Вполне себе тихий примкадный спальник. Причем еще и со своей конечной станцией метро желтой ветки, которая далеко не так загружена, как соседняя фиолетовая. И с лесными зонами тут все неплохо, и, скорее всего, в обозримом будущем эти „зеленки“ полноценно наполнятся освещенными дорожками и велосипедными маршрутами».
Игорь Мачехин: «Может быть, это и не такой уж плохой район, но несколько лет назад в одной радиопередаче между ученым-религиоведом и ведущим состоялся такой диалог:
— Вообще, у нас в Москве очень хорошо относятся к различным религиозным течениям, нет никаких запретов. Вот, к примеру, в Новокосино уже идет постройка пирамиды майя для человеческих жертвоприношений.
— А почему именно в Новокосино?
— Ну а где еще?!
Разумеется, это была шутка, но в любой шутке есть доля шутки. Есть и хорошие моменты: район граничит с парком и участком Балашихинского лесопарка, а рядом есть два озера, Черное и Белое. На набережной последнего можно посетить уникальный для Москвы частный музей-коллекцию предметов моряцкого быта и боцманского дела».
Пресненский
Район оказался одновременно и в рейтинге лучших, и в рейтинге худших. Плох дороговизной покупки квартиры и возглавляет рейтинг самой дорогой аренды в Москве, при этом не очень хорош с точки зрения экологии. А еще здесь много ДТП. Главная сложность района — его неоднородность, в части района наблюдаются все проблемы, характерные для типичных спальных: пробки и вечная стройка.
Александр Усольцев: «Патриаршие ― это Пресня. Метро „Краснопресненская“, районы вокруг Ваганьковского кладбища, дальняя часть Звенигородского шоссе, Шелепиха ― это тоже Пресня. Здесь те же проблемы, что и в спальных районах. Очень сильное уплотнение застройки, пробки из‑за Сити, такси стоит очень дорого, хотя выехать не проблема, потому что есть метро, МЦД и МЦК. Множество развязок, магистралей, которые вечно стоят в пробках, хотя в этом районе есть и парки, и набережные напротив».
Евгений Коноплев: «Вообще не понимаю, как Пресню можно было отнести к худшим московским. Знали бы вы, как часто те, кто ищет жилье, ставят этот район в список приоритетных! Для тех, кто не хочет жить в мире побеждающего стеклобетона, в Пресненском огромное разнообразие атмосферных мест. В детском „Пресненском“ парке — атмосфера одна, в районе бизнес-кластера вокруг ДК „Рассвет“ — совершенно другая. Про знаменитые Патрики, административно тоже отнесенные к Пресненскому району, — отдельный разговор. Одним словом, это престижный район, где хотят поселиться и хипстеры, и ценители „истинной Москвы“, и чиновники из Белого дома. И все факторы, конечно, очень тянут вверх цены на недвижимость в этой локации. Единственным минусом, пожалуй, можно назвать неоднородность района: здесь есть и ветшающие квартальчики, и полноценные деловые и культурные кластеры».
Анастасия Славская: «Район большой и разный, насыщен различной инфраструктурой. Есть и модные кофейни, и деловой центр с бурлящей в нем жизнью, и тихая, практически спальная застройка. И даже зоопарк! Для семейной жизни вполне удобен: есть несколько семейных заведений, парков с хорошими детскими площадками, хоть и небольшими. Но, наверное, для детей подойдет неприближенная к Сити и множеству транспортных развязок часть района».
Арбат
Слишком дорогой для аренды и покупки квартиры, при этом не может похвастаться хорошей экологией. И если для туристов Арбат — ключевое место на карте города, то для повседневной жизни он не подойдет: здесь практически нет «человеческой» инфраструктуры — магазинов у дома, мест для прогулок с детьми и домашними питомцами, тихих уголков, парков. Вдобавок — все прелести старого жилого фонда (такие, как отсутствие парковки и изношенные коммуникации).
Виктория Успенская: «Славные времена Арбата давно в прошлом. Его главная транспортная артерия, улица Новый Арбат — один из самых радикальных градостроительных проектов эпохи советского модернизма, для строительства которого в 1960-е была уничтожена ценная историческая застройка, — так и не полюбилась москвичам, заслужив нелестное прозвище „вставная челюсть“. Здесь шумно, постоянные пробки и сопутствующие проблемы с парковкой. Комфорта не добавляет и солидный участок всегда загруженного Садового кольца.
Кроме трафика, налицо и проблема бытового обслуживания. Парадокс: в районе, где когда‑то появилась первая в Советском Союзе торговая улица, нет ни одного большого торгового центра. А еще много старого жилого фонда и не так много современной элитной застройки: люди, имеющие возможность купить жилье в центре, предпочитают соседние Хамовники».
Анастасия Славская: «Мой самый нелюбимый район Москвы из центральных. Арбат кажется очень неуютным и неприспособленным именно для жизни, тем более с детьми, в плане безопасности, социальной инфраструктуры, озеленения».
Александр Усольцев: «Пешеходная улица — скорее проблема для жителей: огромное количество туристов не всегда в хорошем настроении, куча мусора. Есть районы подальше от самой улицы Арбат, но они также некомфортны для повседневности. Собаку здесь негде выгуливать: зелени фактически нет. Во дворах куцые детские площадки, хороших игровых комплексов нет. Стоимость коммерческой недвижимости высокая, а проходимость низкая (кроме самого Арбата), поэтому маленькие продуктовые магазины не задерживаются, есть только редкие дорогие супермаркеты. У дома спонтанно ничего не купишь к ужину или к чаю. Нет хозяйственных магазинов. Для повседневных нужд надо ехать в „Ашан“ на Третье транспортное кольцо».
Нижегородский
Плох с точки зрения экологии и нелюбим жителями. В прошлом сугубо индустриальный район, в который недавно пришла плотная застройка. Весь главный досуг — в центре. Тяжело пешеходам и почти негде гулять. Конечно, когда‑нибудь это поменяется, но пока жители района все еще конкурируют за место под солнцем с промзонами.
Евгений Коноплев: «За десять лет практики ни разу не припомню, чтобы кто‑то хотел переехать в этот район. Для москвичей это какая‑то слепая зона. Попросите их показать на карте, где находится Нижегородский, — никто не справится. Потому что, увы, району нечем ни похвалиться, ни запомниться. Эстакады, ж/д пути и промка-промка-промка, гаражи и склады. И все это в Юго-Восточном округе, который в негласном рейтинге престижности у москвичей занимает последнюю строчку».
Александр Усольцев: «Район очень сегментирован: жилые дома стоят на островках между магистралями, промзонами и складами. Здесь максимально некомфортно даже гулять. Недвижимость сравнительно дорогая, потому что близко к центру, но делать здесь будет нечего. Это промышленный пригород. Единственный вариант досуга ― отсюда уехать».
Команда «Глазами инженера»: «Из плюсов — близость к центру и транспортная доступность. Но минусов больше: повсюду транспортные развязки и промышленные предприятия, тяжело передвигаться пешком по району, почти нет зеленых зон».
Люблино
Если верить рейтингам, здесь большое количество ДТП, а сам район не любят жители. Соседство с рынком «Москва» и полями аэрации плюсов Люблино не добавляет. В остальном есть все для обычной жизни: однотипная застройка, до центра неблизко и недалеко, непримечательные парки и скромные возможности для досуга.
Александр Усольцев: «Люблино было отдельным городом до 1960 года. Отсюда и проблема: старый жилой фонд 1930–1950-х годов, но не московский, а подмосковный и менее качественный. Рядом поля аэрации в Марьино, поэтому долгое время здесь не было хороших ЖК. Район маргинализовался за 1990-е годы. Во многом этому поспособствовал „Москва“: грязь, нелегальные мигранты, человеческий трафик, рост плотности в разы».
Антон Айсин: «Люблино не повезло: старая его часть застраивалась слишком рано, когда еще не умели делать хорошую среду, а новая — слишком поздно, когда мастера индустриального домостроения освоили высотное строительство. В итоге депрессивные пятиэтажки соседствуют с депрессивными многоэтажками, наличие парка где‑то на севере не спасает, зато соседство с комплексом „Москва“ — „новым Черкизовом“ в просторечье — еще больше усугубляет ситуацию».
Евгений Коноплев: «У района более трудная репутация, чем он заслуживает. И вообще, его бы стоило рассматривать не как единое целое, а как два отдельных кластера. На восток от Совхозной здесь будет и знаменитая на всю Москву Капотня (НПЗ, портящий экологию во всех прилегающих к нему районах), и „знаменитый“ рынок „Садовод“. А вот на запад от Совхозной будут рядовые, ничем не выдающиеся спальники. Про эту половину Люблино не скажешь ничего особенного: район как район, зелени достаточно, метро недалеко, до центра можно доехать быстро. Вполне себе место для обычной жизни».
Анастасия Славская: «Конечно, это не Хамовники, но там есть приятный прилегающий Кузьминский парк, есть социальная инфраструктура. Старый спальный район, который не пестрит бурным выбором культурных или модных активностей».
Дорогомилово
Судя по рейтингам, район дорогой для покупки жилья и не в почете у жителей. Дорогомилово, который пересекает и ТТК, и Кутузовский проспект, — сам район совсем неоднородный: где‑то строятся благополучные ЖК, где‑то глаз спотыкается о неухоженные пространства. Однако среду значительно изменит «Бадаевский» — новый ЖК от звездных архитекторов на месте старого завода.
Антон Айсин: «Если показать этот район на карте, мало кто согласится, что это плохой район. Место это „намоленное“: устье Кутузовского проспекта, та самая гостиница „Украина“, легендарный „речной фасад“ Москвы и Смоленский метромост, торговый центр „Европейский“ и Дорогомиловский рынок — все эти атрибуты сытой московской жизни в первом поколении словно обрекают район на успех. Но что хорошо Юпитеру, то не хорошо жителю крупного города. Обласканный советской властью — здесь жили генсеки, — он словно оказался детдомовским, и ему нужна заботливая родительская рука, чтобы найти себя, ведь кажется, что район малоэтажной застройки с такими видами на Сити обречен стать Гринвич-Виллидж».
Александр Усольцев: «Дорогомилово доходит до Филей, хотя больше связан с Киевским вокзалом, который и является его негативным фактором. Железная дорога и сопутствующая инфраструктура проходит через район насквозь. Хотя жители делового центра, Сити, Кутузовского проспекта вряд ли скажут, что район плохой».
Евгений Коноплев: «У риелторов этот район считается вполне престижным. Здесь есть любопытное смешение пафоса парадных сталинок и заброшек. Но эта заброшка доживает свои последние годы: ревитализация ЖК „Бадаевский“ уже вовсю идет. Как только его достроят, неоднородность ландшафта выровняется. И есть ощущение, что лет через пять-семь район сильно поменяет качество и удобство своей среды».
Анастасия Славская: «Старый московский район, довольно шумный из‑за „трешки“ и Кутузовского проспекта. Думаю, скоро Дорогомилово станет приятнее за счет редевелопмента „Бадаевского“ и еще нескольких проектов. Этот район скорее подходит не для семей, а для активных молодых людей, которым важна доступность центра, близость к деловому центру и Сити. При всем этом та часть, которая находится ближе к гостинице „Украина“, очень приятная в плане публики. Здесь много жилого фонда со сформированным классным комьюнити: и собачники там, и старожилы района. Как ни крути, район статусный, худшим его назвать очень сложно, принимая во внимание другие районы Москвы. Но детской инфраструктуры очень мало, если не сказать, что нет совсем».
Южнопортовый
По результатам анализа рейтингов здесь плохая экология и жители Южнопортовый недолюбливают. Район с торгово-промышленным прошлым, который пока не смог от него отказаться. Когда‑то ориентированный полностью на порт, он проигрывает в инфраструктуре и досуге. Среда неравномерна, но поэтому может быть и интересна: есть здесь и новые ЖК, неплохо подходящие для инвестиций, и единственное в Москве творение Захи Хадид, и старинное Крутицкое подворье.
Команда «Глазами инженера»: «Долгое время Южнопортовый был промышленным — тут много промзон и не очень хорошая экология из‑за розы ветров. Но есть и плюсы: развитая инфраструктура, район расположен близко к центру, довольно большая прибрежная зона у Кожуховского затона».
Евгений Коноплев: «Сложный район. Во-первых, трудно рассматривать как единую локацию его части, находящиеся за ТТК и внутри ТТК. То, что за — хоть и вполне жилые районы, но из‑за „репутационного давления“ Южного порта воспринимается москвичами как промзона. Часть района внутри ТТК, увы, сильно ассоциируется с Дубровкой в трагичном смысле этого слова. Но если от этого получится абстрагироваться, то это очень даже неплохой район, где и относительно тихо и спокойно. Тут вам и Заха Хадид, и иракская церковь, и прямо по границе района и Крутицкое подворье, и Новоспасский и Покровский монастыри. У меня нет ощущения, что жители этой части Южнопортового от ТТК к центру думают, что живут в каком‑то „не таком“ районе».
Антон Айсин: «Южный порт и его окрестности так и не смогли преодолеть дух спящей провинциальности. По-своему это аналог старого московского района Зарядье — места между торговыми рядами и пристанью. Так и здесь идентичность строится вокруг того, что рядом, а не того, что внутри. Показательно, что сам жилой район находится на удалении от воды, и догадаться о близости к Москве-реке можно только по названию района. Нет парков, но повсюду цветущие аллергенами тополя, милые сталинки, но в ужасном состоянии, близость к метро, но неудачная салатовая ветка — все эти парадоксы не добавляет очков Южнопортовому району».
Западное Дегунино
Очень плохая экологическая обстановка и низкая оценка от жителей. Район, вытянутый вдоль хорды и железной дороги, во многом только на нее и ориентированный. Появляются новые ЖК, но пока основной массив района — промзона и устаревшая застройка с минимумом досуга и интересных мест.
Антон Айсин: «По неведомым причинам советская власть решила сделать в окрестностях станции „Ховрино“ медицинский кластер: с той стороны планировалась легендарная недостроенная Ховринская больница, а со стороны Дегунино оказались сразу несколько учреждений, во главе с Центром микрохирургии глаза. Району даже успели дать главную доминанту — комплекс Метростроя на развилке Коровинского и Дмитровского шоссе. Но все это — высокая поэтика искусства градостроительного планирования, а куда прозаичнее оставшееся расселение. Здесь нет зелени, как в районах к востоку, нет компактности, как в районе ближе к центру, и нет респектабельных вузов, как в районах на западе, — а есть только бесконечные склады Октябрьской железной дороги».
Александр Усольцев: «Узкий длинный район и вдоль хорды, и вдоль железной дороги, а значит, склады, мелкие производства, гаражи. Жилье здесь выдавали вовсе не академикам. Район был предназначен не для жизни, а для обеспечения железной дороги. Дома строились не самые лучшие, да и со временем деградировали».
Евгений Коноплев: «Длинная промка вдоль железной дороги и СВХ — так вам скажут все про Западное Дегунино. На удивление жизнь больше концентрируется в середине этого длинного района, а на его концах преобладают коммерческие кварталы — склады ближе к МКАД и организации ближе к ТТК. Интересно, где ревитализация случится быстрее — на одном или на другом конце. Но есть ощущение, что она произойдет не в самом ближайшем будущем, скорее через десятилетие».
Анастасия Славская: «Не самый комфортный для семей район. Место с неочевидными перспективами: сейчас этот район точно не отличается развитой инфраструктурой, доступностью и насыщенностью культурной жизни, и вряд ли что‑то быстро существенно изменится. Но промку, очевидно, уберут и застроят».
Красносельский
Все внимание оттягивают три вокзала — отсюда здесь и заторы, и вечно сменяющаяся публика, и железные дороги, которые пересекают район и делают невозможными длинные пешеходные маршруты. Но кто‑то называет район парадоксальным — здесь много интересных мест с историей: и парк «Сокольники», и фабрика «Бабаевский», и бывшая фабрика-кухня.
Александр Усольцев: «Такое недоЦАО. Здесь два существенных негативных момента. С одной стороны, Третье транспортное кольцо, большая магистраль, постоянные пробки на этом участке кольца. Еще один негативный фактор ― три вокзала. От них нельзя никак отгородиться, они влияют не только тем, что по соседству всегда вокзальная публика, но и тем, что железные дороги расходятся в разные стороны и связанность района получается не очень».
Айрат Багаутдинов: «Красносельский район Москвы парадоксален. Я здесь живу, и мне нравится. Сначала я жил у станции „Чистые пруды“, там вообще кайф: в районе какого‑нибудь Костянского или Даева переулка, между проспектом Сахарова и Сретенкой очаровательные старинные переулки. Сейчас я живу прямо напротив фабрики „Бабаевский“. Это в прошлом рабочий район, примыкающий к ремонтным мастерским, железным дорогам, предприятиям. Теперь эта территория разрезана Третьем кольцом, но все-таки сохранились черты конструктивистского авангардного городка, есть замечательный показательный жилой комплекс Бориса Иофана, бывшая фабрика-кухня, поликлиника в духе раннего неоклассицизма, клуб фабрики „Буревестник“ работы Винникова. В конце концов, парк „Сокольники“».
Евгений Коноплев: «Есть тут, конечно, отдельные кластеры, где расцвела современная жизнь. Их жильцы могут и в Сад им. Баумана ходить гулять, и дальний от метро конец улицы Красносельской сейчас в активной фазе ревитализации. Потенциальные покупатели жилья уже не воспринимают этот угол как депрессивный. Но это островки на общем фоне большой территории, где о комфорте городской среды на этапе планирования думали в последнюю очередь. Одним словом, сказать „я живу на Красносельской“ — звучит даже немножко гордо, но реалии гордость едва ли оправдывают: это не тот район, где есть все нужное мне для жизни; погулять, в театры и в рестораны жители района наверняка поедут или в центр, или в недалеко расположенные „Сокольники“».
Анастасия Славская: «Район режется Садовым кольцом, и за пределами Садового начинается переплетение кучи дорог, железнодорожных путей, вокзалов — эта часть района кажется очень сложной для постоянного проживания с семьей. Из приятного в этой части района могу вспомнить разве что „Депо“ у площади трех вокзалов и парочку семейных заведений. Да и в целом это центр Москвы. Жаловаться можно разве что на плохую экологию и не всегда безопасную среду».