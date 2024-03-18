Сверху видно всё: 9 мест, с которых можно любоваться панорамами Петербурга

Solaris Lab
Курляндская, 49
Кофейня на территории бывшего солодовенного завода, спроектированного архитектором Эммануилом Юргенсом в 1876 году. Чтобы попасть на крышу, нужно поблуждать по коридорам и лестницам, но вид того стоит. С террасы открывается впечатляющий панорамный вид на верфи Адмиралтейского района, крыши и мосты Петербурга. Можно выпить чашку кофе с десертом внутри кофейни или насладиться видом за столиком на улице (обязательно попросите плед). А еще летом тут проходят крутые вечеринки!
Колокольня Владимирского собора
Владимирский просп., 20д
На колокольне собора Владимирской иконы Божией Матери находится одна из самых высоких смотровых площадок города. Здесь открывается восхитительный вид на Адмиралтейство, Михайловский замок и «Лахта-центр» с интересного ракурса (взгляд архитектора Джакомо Кваренги). Можно взять аудиогид, послушать колокольный звон и даже самостоятельно «позвенеть». Вход на колокольню за донейшен 300 рублей наличными. Колокола звонят ежедневно в 17.50.
«Небо и вино»
Пер. Пирогова, 18
Винный бар в Коломне с большой террасой и видом на Исаакиевский собор. В меню — закуски, пицца и паста. Про кухню мнения расходятся — кто‑то говорит что она весьма средняя — а вот винную карту хвалят все: здесь больше ста позиций по демократичным ценам. Кстати, терраса тут работает круглогодично — в зимний сезон поужинать можно в небольшом стеклянном домике. Их всего три, каждый вмещает до четырех гостей. Отличный вариант для свидания или торжественного события!
Zarenkov Gallery
Социалистическая, 21
Арт-галерея на десятом этаже апарт-отеля Yes. Здесь проходят выставки современных художников и лекции об искусстве. Еще в галерее работает кофейня Amazing Cacao с горячими напитками и шоколадками. С террасы открывается вид на крыши города, шпиль Петропавловской крепости и Спас на Крови. На площадке можно отдохнуть за столиками или спрятаться от ветра в прозрачных куполах. Стоимость билета в галерею 400 рублей, включая террасу.
Звонница Смольного собора
Растрелли, 1
На вершине Смольного собора есть звонница, а прямо на ней смотровая площадка с чудесным видом на Неву. Это самая высокая обзорная площадка в городе: ее высота около пятидесяти метров. Звонница открыта для посещения ежедневно, за пожертвования храму от 300 рублей. На смотровой площадке можно воспользоваться биноклем, послушать аудиоэкскурсию и рассмотреть детали храма — например, скульптуры ангелочков, которые выглядывают слева и справа от башни.
Фотосалон Карла Буллы
Невский просп., 54
Камерный музей-фотосалон имени Карла Буллы — русско-немецкого портретиста и мастера документальной фотографии. В 1908 году художник приобрел фотоателье на Невском проспекте, сейчас здесь находится действующий фотосалон и проходят выставки. С балкона музея открывается вид на пересечение Невского проспекта и Садовой улицы, Гостиный двор и Думскую башню. Стоимость билета 150 рублей.
Думская башня
Думская, 1-3
Здание городской думы на Невском проспекте с небольшой смотровой площадкой и отличным видом на город. Отсюда видны Исаакиевский и Казанский соборы и Дом Зингера с высоты птичьего полета. У башни, спроектированной итальянским архитектором Джакомо Феррари, богатая история, поэтому советуем подняться на вершину в компании аудиогида. Кроме экскурсионного сопровождения, здесь регулярно проходят выставки, а в марте башню украсили 5000 тюльпанов. Стоимость билета от 300 рублей.
Ресторан L’eclat
Пестеля, 1/12
На крыше отеля «Оболенский» в весенне-летний сезон открывается красивейшая терраса ресторана L’eclat. Здесь можно полюбоваться видом на Академию Штиглица и Пантелеймоновскую церковь, выпить коктейль и послушать музыку. В теплое время тут проходят музыкальные концерты, вечеринки и мастер-классы, а в сезон новогодних праздников на террасе работает ярмарка с глинтвейном, елкой и милыми сувенирами.
F11 Sky Bar & Restaurant
Лермонтовский просп., 43/11
На 18 этаже отеля Azimut работает панорамный ресторан авторской кухни F11 Sky Bar & Restaurant. Из окон открывается вид на Исаакиевский собор, Пять углов и «Лахта-центр». Здесь можно позавтракать с подругой, пообедать с коллегами или красиво поужинать в кругу друзей. А еще на высоте можно послушать живую музыку — джазовые мотивы или DJ-сет от популярных петербургских исполнителей.