Сверху видно всё: 9 мест, с которых можно любоваться панорамами Петербурга

Винный бар в Коломне с большой террасой и видом на Исаакиевский собор. В меню — закуски, пицца и паста. Про кухню мнения расходятся — кто‑то говорит что она весьма средняя — а вот винную карту хвалят все: здесь больше ста позиций по демократичным ценам. Кстати, терраса тут работает круглогодично — в зимний сезон поужинать можно в небольшом стеклянном домике. Их всего три, каждый вмещает до четырех гостей. Отличный вариант для свидания или торжественного события!