«Солодовня»: зачем идти в новое культурное пространство в Хамовниках

От основания до закрытия легендарного завода
Здание овинаХозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой., в котором разместился Центр современной культуры «Солодовня», было возведено в 1880–1882 годах по проекту архитектора Дмитрия Гущина для Хамовнического пиво-медоваренного завода, появившегося здесь немногим раньше, в 1863-м. Основатель предприятия, купец Влас Ярославцев, построил на улице Льва Толстого (тогда Долго-Хамовнической) комплекс, от которого до настоящего времени сохранились несколько построек, в том числе архитектурная доминанта — сама солодовня с узнаваемой трубой вытяжки духовой печи.
Чтобы понять важность пивоваренного завода в истории района, достаточно представить, какой эта местность была до конца XIX века. Это была почти окраина, застроенная загородными усадьбами. Среди прочих здесь находился дом самого знаменитого жителя Хамовников Льва Толстого. Появление промышленных производств, заводов и фабрик привело к масштабным изменениям всего района: здесь выросли здания университетов и больниц, в том числе клинический городок Московского университета, открылась Шелапутинская мужская гимназия и первые в Москве Высшие женские курсы.
С начала 1870-х до 1890-х предприятие значительно расширилось: количество рабочих выросло с 24 до 270. Солод на завод поставляла специально созданная солодорастильня, хмель закупали, а воду получали из собственных артезианских скважин. Здесь варили «Богемское», «Пильзенское» и «Черное» пиво.
В 1902 году завод получил царский знак качества — звание поставщика двора Его Императорского Величества. Во время Первой мировой войны пивоварение здесь остановили из‑за введения в стране сухого закона. Помещения в Долго-Хамовническом переулке заняло хамовническое отделение главного военного хозяйственного склада. После революции завод был национализирован и к 1941 году стал исключительно пивоваренным.
В 1990-е предприятие получило новое имя: ГУП «Экспериментальный завод напитков в Хамовниках» Российской академии сельскохозяйственных наук. В 2005 году, не выдержав конкуренции, он закрылся, просуществовав, таким образом, больше ста двадцати лет. В мае 2012 года начался снос производственных зданий, а самый известный его продукт, пиво «Хамовники», стала выпускать Московская пивоваренная компания. Территорию отдали под строительство жилого квартала «Литератор» и офисного центра.
Дом Л.Н.Толстого в Хамовниках
Лев Толстой на веранде своего дома в Хамовниках
Представители 1-й Конной армии, прибывшие на празднование 3-й годовщины Великого Октября.
Фабрика «Красная Роза». Физкультурные занятия.
Фабрика «Красная Роза», 1930 г.
Реконструкция
Проектом адаптации здания «Солодовни» под новые функции, как и работой над всем комплексом, занималось архитектурное бюро «Сергей Киселев и партнеры».
Архитектор
«Здание солодовни хоть и не памятник архитектуры, но важный объект для истории города. Мы старались сохранить его роль в окружающей застройке — объемно-пространственную композицию, высотные отметки, фасадные решения. Удалось сохранить и сводчатые перекрытия подвалов. Другие элементы — межэтажные перекрытия и собственно внутренняя планировка — были изменены под новые функции.
В портфолио нашей мастерской кроме „Солодовни“ есть и другие работы, связанные с адаптацией старых промышленных объектов под новые функции. Это, например, квартал „Красная Роза“, бизнес-квартал „Арма“, „Хлебозавод № 9“».
Дизайн-проект для этого центра разработало бюро Office1234. «Главный принцип проектирования, которого мы придерживаемся во всех проектах, — бережное отношение к историческому контексту и, как следствие, минимальное вмешательство в существующие конструкции. Мы сохранили старинную кирпичную кладку и общую структуру помещений и стремились создать комфортное пространство, где будет ощущаться удивительная историческая атмосфера», — рассказал архитектор бюро Стас Титов.
Новая жизнь «Солодовни»
Открытие культурного пространства, согласно замыслу его основателей, должно показать преемственность традиций меценатства: строительство нового офисного центра и жилого квартала внесет свой вклад в развитие территории, как когда‑то это сделал пивоваренный завод. На первом и втором этаже здания расположились частные офисы, а третий был отдан культурному центру. Здесь планируют развивать «программу персональных выставок московских и региональных художников с акцентом на дискуссионной и образовательной деятельности».
«Остров Хамовники»
До 19 мая в «Солодовне» можно увидеть первую выставку «Остров Хамовники». Построенная как исследование, она рассказывает о районе с точки зрения истории, географии и культуры, а также о самой солодовне и важности предпринимательских инициатив в развитии города.
Экспозиция состоит из четырех частей: исследования географии и исторического контекста, рассказа об истории Хамовнического пиво-медоваренного завода, раздела о культуре пития и пиве как символе времени, а также о самой солодовне как важном узле в производственной цепочке изготовления напитка. Выставка включает архивные фото, документы и артефакты бывших жителей района — от Толстого и Ильи Эренбурга до рабочих шелкоткацких и пивовареных фабрик, посетителей медицинских клиник и студенток Высших женских курсов. Также в нее вошли работы современных авторов, которые позволяют увидеть историю под другим углом: это, например, «голова Толстого» Ирины Кориной, масштабная инсталляция с солодом или карта Москвы 1885 года.
Куратор выставочного проекта
«Выставка „Остров Хамовники“ — о месте на пересечении культурных, географических и личных координат. Точка отсчета — Хамовнический пивоваренный завод, а сейчас Центр современной культуры „Солодовня“. На выставке можно потрогать, понюхать, попробовать солод, буквально заглянуть в прошлое, выглянув в окно, познакомиться с устройством пивного автомата 1990-х, узнать, как проводил время на районе сосед „Солодовни“ Лев Толстой, увидеть фотографии труда и быта работниц комбината „Красная Роза“ 1940-х, и это далеко не весь список.
В период создания завода и чуть позже, в последнюю треть XIX века, в этом районе появилось множество предпринимательских инициатив, которые дали городу много того, чем мы пользуемся до сих пор. Например, был построен клинический городок имени Сеченова, передовые на тот момент медицинские клиники, Высшие женские курсы Герье, где впервые в Москве женщины могли получать высшее образование — кстати, все это на частные деньги. В то же время здесь были и остаются тихие зеленые уголки, хранящие очарование уютной Москвы, такие как Дом-усадьба Льва Толстого.
На мой взгляд, выставка интересна благодаря своему разностороннему подходу: можно увидеть район не как точку на плоскости, а в объеме, многогранно. Мы говорим о месте современным языком, включая в экспозицию помимо текстов и фотографий объекты современного искусства, инсталляцию из пивного солода, артефакты эпохи, саунд-дизайн и не только.
Самым волнительным было то, как у нас получится инсталляция: это всё же полторы тонны солода, которым засыпана часть экспозиционного пространства! Думаю, нам удалось создать выставку, которая вызывает желание „заглянуть под асфальт“».
В рамках публичной программы «Солодовня» организует лекции о пиве (в том числе с дегустацией), прогулки-экскурсии по Хамовникам, книжный клуб и концерт-реконструкцию. Зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.