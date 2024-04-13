«Солодовня»: зачем идти в новое культурное пространство в Хамовниках

В период создания завода и чуть позже, в последнюю треть XIX века, в этом районе появилось множество предпринимательских инициатив, которые дали городу много того, чем мы пользуемся до сих пор. Например, был построен клинический городок имени Сеченова, передовые на тот момент медицинские клиники, Высшие женские курсы Герье, где впервые в Москве женщины могли получать высшее образование — кстати, все это на частные деньги. В то же время здесь были и остаются тихие зеленые уголки, хранящие очарование уютной Москвы, такие как Дом-усадьба Льва Толстого.