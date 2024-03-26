Театр безопасности: почему рамки и камеры не помогли избежать теракта в «Крокусе»

Что касается оружия, то пронести его в концертный зал не так уж сложно. Во-первых, рамок просто может не быть. В России федеральное регулирование: контроль по закону вводится для всех объектов сразу. А теперь представьте, что, чтобы зайти в супермаркет, нужно будет проходить полноценный досмотр. Это запредельные экономические издержки. Их могут позволить себе аэропорты, где досмотры происходят более-менее по-настоящему, но не могут обычные магазины — иначе средняя стоимость условной капусты выросла бы на 15–20%, потому что нужно иметь в штате кучу квалифицированных людей. Даже в метро не удалось сделать это достаточно эффективно, а посещаемость торговых центров и супермаркетов еще выше. Во-вторых, всегда есть тысячи человек в желтых жилетах, которые занимаются обслуживанием площадки. Для них сделать закладку оружия вполне реально. Теракты такого типа в принципе очень плохо предотвращаются где угодно : он мог бы произойти на окраине Нью-Йорка с той же вероятностью, что и в Подмосковье. Тут вопрос только в том, какая точка более интересна террористам».