Театр безопасности: почему рамки и камеры не помогли избежать теракта в «Крокусе»

Что такое театр безопасности и почему металлодетекторы не спасают от теракта
Театром безопасности называют демонстрацию заботы о гражданах, за которой не стоит реальная защита от преступлений. Не прекращающие издавать сигнал рамки в метро и на вокзалах, длинные ряды заборов и камеры на каждом шагу — все это ухудшает качество жизни, требует больших затрат и создает скопления людей, что только усугубляет ситуацию. Во время теракта 29 декабря 2013 года в Волгограде взрыв прогремел в очереди на досмотр, перед рамками металлодетекторов. «А во время стрельбы в школах часто именно заборы, закрытые двери и КПП мешают покинуть территорию», — отмечает урбанист Аркадий Гершман.
«Эффективность металлоискателей и других устройств, устанавливаемых в местах массовых скоплений людей, практически нулевая и не может обеспечить антитеррористическую безопасность. Существуют так называемые каменные бомбы, начиненные поражающими элементами, которые вообще не распознаются рассчитанными на металл датчиками. Однако эта деятельность достигает главной задачи: население видит, что государство его защищает, люди чувствуют себя спокойнее. Ведь цель теракта — вызвать у людей панику и расшатать веру во власть», — говорит вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.
Многие эксперты не считают установку металлических рамок и досмотры надежной защитой от преступлений. «Качественно досмотреть за 10 минут 1000 человек ни одна система не позволит, зато создаст много проблем всем вокруг и приведет к очередям. Собственно, даже в аэропорту Тель-Авива нет досмотра на входе, потому что при больших потоках это неэффективно. Поэтому упор всегда делают на раннее предотвращение, для этого и существуют спецслужбы. Из нормальных технических средств я бы выделил лишь датчики определения компонентов взрывчатки в воздухе, но для этого не нужен тотальный досмотр с очередями. Плюс патрулирование самых загруженных мест полицией, но никак не охранниками», — отмечает Аркадий Гершман.
В 2021 году Россия вышла на второе место в мире по темпам прироста числа камер видеонаблюдения — тогда их было 15,2 млн.
Социолог
Почему теракт в «Крокус Сити Холле» не удалось предотвратить?
«У театра безопасности есть несколько функций. Первая, которую декларируют, — это реальная защита. Мы знаем, что это иллюзия. Вторая — спокойствие граждан. И это работает: люди рассказывают в исследованиях, что они чувствуют себя более спокойно в пространстве, оснащенном камерами. Третья функция — создание высокорисковой среды для правонарушителей. Условно говоря, если в петербургском метро человек видит четыре камеры (я-то знаю, что ни одна из них толком не работает), он побоится нарушить закон. Особенно это касается спланированных опасных правонарушений: участники пьяных драк обычно не смотрят по сторонам. Но если это тщательно спланированное массовое преступление, то, как правило, организаторы о таких вещах задумываются.
Именно поэтому этот теракт был совершен за МКАД. Если бы преступники хотели добраться, например, до Большого Кремлевского дворца, у них было бы гораздо больше барьеров, им пришлось бы проехать мимо множества кордонов и не нашлось бы сельских дорог для объезда. Поэтому они выбрали самый крупный объект за пределами Москвы. Точно так же, как ХАМАС, которые совершили атаку на фестиваль „Нова“: если бы они попытались прорваться к Тель-Авиву, то им, скорее всего, не дали бы этого сделать. Плотность объектов, подлежащих защите, и количество правоохранителей за границами Москвы намного меньше. Если вы двигаетесь от Москвы к Брянску, вероятность встретить сотрудников ДПС ощутимо ниже, чем если вы едете по Кутузовскому проспекту. А количество камер и полицейских напрямую связано с количеством жителей.
Что касается оружия, то пронести его в концертный зал не так уж сложно. Во-первых, рамок просто может не быть. В России федеральное регулирование: контроль по закону вводится для всех объектов сразу. А теперь представьте, что, чтобы зайти в супермаркет, нужно будет проходить полноценный досмотр. Это запредельные экономические издержки. Их могут позволить себе аэропорты, где досмотры происходят более-менее по-настоящему, но не могут обычные магазины — иначе средняя стоимость условной капусты выросла бы на 15–20%, потому что нужно иметь в штате кучу квалифицированных людей. Даже в метро не удалось сделать это достаточно эффективно, а посещаемость торговых центров и супермаркетов еще выше. Во-вторых, всегда есть тысячи человек в желтых жилетах, которые занимаются обслуживанием площадки. Для них сделать закладку оружия вполне реально. Теракты такого типа в принципе очень плохо предотвращаются где угодно: он мог бы произойти на окраине Нью-Йорка с той же вероятностью, что и в Подмосковье. Тут вопрос только в том, какая точка более интересна террористам».
Стала ли Россия безопаснее?
«Представьте, что вы стоите на входе на станцию метро „Пушкинская“, ежедневно досматриваете по 600 человек и ни у кого не находите ничего опасного и запрещенного — день за днем, годами. Очевидно, в какой‑то момент вы станете относиться к работе менее добросовестно. С этой точки зрения ситуация только усугубилась. Да, камер стало больше, но эту систему можно мобилизовать разве что для отлова конкретных людей, например оппозиционеров перед митингами. Но это можно было сделать и просто раздав сотрудникам полиции фотографии. С этой точки зрения все ужасы системы распознавания лиц — это скорее изменение технологии работы. Но она по-прежнему не функционирует в режиме реального времени, если это не специальное задание, а помогает в расследовании уже совершенного преступления. Заранее с ее помощью ловят политических активистов, а кейсов, когда она позволяла вычислить террориста, я не знаю.
Понятно, что после любого теракта возникает моральная паника, активизация всех правоохранительных органов и более серьезное отношение к правилам. Но это продлится, на мой взгляд, пару месяцев. Как люди, заботящиеся о благе России, мы должны надеяться, что никаких системных мер не последует. Хорошо подготовленные террористы всегда смогут найти дырки в таких больших системах. Но можно создать очень много неудобств для обычных граждан».
Какие меры уже обсуждают после теракта в «Крокусе»?
Уже спустя полтора часа после начала стрельбы на концертной площадке и возникновения пожара Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском. Ведомство также попросило пассажиров приезжать заранее, так как досмотр может занимать больше времени, чем обычно. РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях. В чем именно заключается это усиление, не сообщалось. Отреагировал и Московский метрополитен: станции патрулируют сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, полиция и работники службы безопасности самого метрополитена. В сообщении ФГУП уточнили, что на входе пассажиры «проходят тщательный досмотр».
Ввели меры и в Петербурге: в Эрмитаж больше не пускают с рюкзаками, «Пассаж» обещает сотрудничать с группами быстрого реагирования, а во многих ресторанах уже появились сотрудники, которые следят за брошенными вещами.
Власти и руководство Союза торговых центров обсуждают введение вооруженной охраны на входах в ТЦ. Однако пока непонятно, реалистично ли это. В обороне торгового центра должно быть пять-шесть вооруженных людей, считает военный обозреватель Михаил Ходаренок. На 500 ТЦ в Москве необходимо примерно 45 тыс. бойцов. «Предлагаемые меры по усилению охраны и обороны торговых центров, школ, детских садов, объектов транспорта и энергетики могут вообще вывести всех здоровых и трудоспособных мужчин в стране из сферы производительного труда, где и так ощущается жесточайший дефицит рабочих рук», — считает эксперт.
Генпрокурор Игорь Краснов на совещании с Владимиром Путиным заявил, что масштаб теракта в «Крокусе» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. «С учетом значительного повышения уровня террористических угроз органам исполнительной власти субъектов необходимо дополнительно актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы сейчас это в ближайшее время сделаем», — сказал он.