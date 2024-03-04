Планы на выходные

6 небанальных направлений для однодневной поездки из Петербурга

Сегодня в 19:10
Фото: IgorDymov/Getty Images
Уверены, в Выборге, Петергофе и Пушкине вы уже были. Вот в какие еще города можно отправиться на однодневную прогулку из Петербурга, чтобы увидеть финский романтизм, экспозицию-коллаборацию художников и ученых и конструктивистскую ГЭС.

Приозерск

© Zoya_Avenirovna/Getty Images

Тихий городок на Карельском перешейке. Сюда стоит ехать за северной природой и архитектурой в стиле национального финского романтизма. Дорога на электричке от Финляндского вокзала займет 2 часа 40 минут, на автомобиле — около 2 часов.

Если поедете на поезде, первой достопримечательностью для вас станет железнодорожный вокзал. Деревянное здание построено в 1916 году, вероятно, по эскизу архитектора Туре Хеллстрема, хотя есть версия, что типовые проекты и дизайн вокзалов в тот период разрабатывал главный архитектор финских железных дорог Бруно Лоренц Гренхольм. Сегодня это одно из немногих уцелевших деревянных зданий периода финского романтизма. Внутри смотреть нечего — оригинальные интерьеры до наших дней не дошли.

После вокзала стоит дойти до лютеранской кирхи Кякисалми. Здание в стиле финского романтизма построено в 1930 году по проекту архитектора Армаса Элиэля Линдгрена. Церковь, по замыслу зодчего, должна была напоминать крепость-детинец. Наружные стены отделаны цельными камнями красноватого гранита, напоминая о стенах крепости Корела. После Второй мировой здесь организовали городской дом культуры, а в 2001 году даже открыли ночной клуб с баром. В 2002 году в кирхе вспыхнул пожар, серьезно пострадали интерьеры и крыша. Здание восстановили, но до сих пор не передали лютеранской церкви, поэтому посмотреть можно только экстерьеры.

Рядом можно увидеть аутентичную деталь, скрытую в здании банка «Санкт-Петербург» на улице Ленина, 18. В операционном зале, на первом этаже, расположены четыре изразцовые печи с изображением цветов колокольчика по эскизу архитектора Уно Ульберга.

Затем отправляйтесь к церкви Всех Святых, которая является подворьем Валаамского монастыря. Здание из неоштукатуренного Валаамского кирпича построено по проекту архитектора Юхана Якоба Аренберга в 1892 году. В его облике можно обнаружить несколько разных стилей: древнерусский, готику, классицизм, барокко. Последний выдают декоративные полуколонны.

Главной достопримечательностью города считают крепость Корела на берегу Вуоксы. Ее построили новгородцы на рубеже XIII и XIV веков, а позже оборонительное сооружение несколько раз переходило от России к Швеции и Финляндии. Сегодня тут работает краеведческий музей, где хранятся археологические находки района: глиняная посуда, рыболовные снасти, ножи, топоры, украшения XII–XIV веков.

Тихвин

© NataliaNaberezhnaia/Getty Images

Тихвин появился еще в 1383 году, но, несмотря на почтенный возраст, у туристов он не популярен. Доехать удобнее всего на прямой «Ласточке» с Ладожского вокзала за 3 часа 45 минут, но время не очень комфортное — скоростная электричка отправляется в половину шестого утра. Есть более удобные варианты с пересадкой в Волховстрое, но путь займет чуть больше — 4 часа 30 минут. Примерно столько же времени потребуется, чтобы добраться до города на автомобиле.

Главная достопримечательность Тихвина — Богородичный Успенский мужской монастырь на берегу реки Тихвинки. Здесь — необычная пятишатровая звонница и собор, построенный в 1507–1515 годах как хранилище для Тихвинской иконы Божией Матери. Во время Второй мировой войны ее похитили, и спустя годы она оказалась в Чикаго. Вернули икону, по преданию написанную Лукой, только в нулевых. Внутри собора уцелели фрески XVII–XVIII веков.

Неподалеку на противоположном берегу расположен дом-музей Римского-Корсакова, где композитор жил и работал. Здание напоминает классическую дворянскую усадьбу первой половины XIX века с типичной планировкой — анфиладой комнат по фасаду, мезонином, одноэтажными постройками. Несмотря на революцию и войны, в нем уцелели исторические обои, белый дубовый паркет, печи, лепнина. В экспозиции представлены многие вещи композитора: рубашка, в которой крестили Римского-Корсакова, перчатки, партитуры с рабочими пометками. Главным артефактом считают подлинный рояль фирмы «Беккер», прослуживший композитору более 30 лет. На нем играли Мусоргский, Чайковский, Бородин, Лядов, Стравинский, Скрябин.

Волхов

© Azylber/Wikimedia Commons

Небольшой промышленный город образован из рабочего поселка Волховстрой в 1933 году. Обычно туристы обходят это место стороной, но на самом деле здесь есть что посмотреть. Доехать до Волхова можно на машине за 2 часа 50 минут. На электричке с Московского вокзала чуть быстрее — 2 часа 30 минут. Местный вокзал — удачный образец позднесталинской неоклассики по проекту архитектора Бронислава ХилькевичаОн же является автором московского «Дома с башенками» — жилого здания, построенного для работников железнодорожного транспорта у Белорусского вокзала..

Главная достопримечательность — старейшая из ныне действующих в России Волховская ГЭС. Шедевр конструктивизма возведен по проекту инженера Генриха Графтио. Станция была запущена 19 декабря 1926 года в день рождения супруги автора проекта. Она обеспечивала электричеством Ленинград во время Второй мировой войны. Важнейший энергоузел работает и сегодня. Внутрь можно попасть в составе экскурсионной группы.

Неподалеку, на правом берегу реки Волхов, расположен дом Генриха Графтио — небольшое деревянное здание, которое спроектировал он сам. Двухэтажный особняк представлял собой квартиру из семи комнат с гардеробной, застекленной галереей, открытой террасой и подвалом. В доме были установлены современные голландские печи, а в кабинете — беломраморный камин. В 1969 году здесь открыли музей развития железнодорожного транспорта, города и строительства Волховской ГЭС. Из любопытных экспонатов: персональный автомобиль инженера ГАЗ М 11–73 — один из первых легковых автомобилей, выпускаемых в стране.

Отличная смотровая площадка — остановка автобуса «Редакция „Волховские огни“», с нее открывается красивый вид на ГЭС. Можно доехать до микрорайона Плеханова, где расположена церковь Илии Пророка XIX века, узнаваемая по жемчужно-белым фасадам.

Приморск

© Gogiya/Getty Images

Одно из старейших поселений на Карельском перешейке, основанное еще в 1268 году. Город расположен на побережье Финского залива между Петербургом и Выборгом. В разное время он был в составе Швеции, Финляндии и России. Свое нынешнее название получил лишь в 1948 году. Сюда можно доехать от станции метро «Парнас» на автобусе № 830 примерно за 2 часа 25 минут. На автомобиле путь займет чуть меньше — 1 час 40 минут.

Жемчужина города — кирха Святой Марии Магдалины. Здание в стиле финского национального романтизма построено в 1904 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека, автора неоготического краснокирпичного кафедрального собора в Миккели и церкви Преображения Господня в Зеленогорске. Стены выложены из местных пород гранита, в окнах западного и южного фасадов были витражи финского мастера Леннарта Сегерстроле — к сожалению, они утрачены. Сегодня в архитектурном памятнике работает краеведческий музей — в нем можно увидеть археологические находки, традиционные праздничные финские костюмы, дореволюционную вышивку.

Рядом расположен каменный мол, по которому приятно прогуляться в хорошую безветренную погоду. Еще один пирс, но уже более необычной формы — «Стакан». Причал в виде гигантской трубы построен в 1959 году для теста первого в мире атомного ледокола «Ленин». Испытание проходило так: ледокол причаливал к «Стакану» кормой, на него крепили цепь, затем он развивал полную мощность. Тяговое усилие проверяли с помощью огромного динамометра, все прошло успешно.

Колтуши

© Замир Усманов/ТАСС

Это один из первых советских наукоградов и самый молодой город ЛенобластиСтатус города Колтуши получили в июне 2023 года.. Доехать до него можно на машине за 1 час 18 минут или с Ладожского вокзала на электричке всего за 23 минуты.

На осмотр главных достопримечательностей уйдет около часа. Здесь есть свой Биг-Бен — так местные жители назвали капромантичную башню с часами, установленную на площади возле торгового центра. Появился памятник к 510-летию первого упоминания Колтушей в 2010 году.

Пройдя мимо Колтушинского озера, вы увидите тот самый наукоград — Институт физиологии РАН имени академика И.П.Павлова. Именно сюда ученый приехал в 1924 году, чтобы построить биостанцию для исследования условных рефлексов, а сегодня это музей. На первом этаже работает постоянная экспозиция-коллаборация художников и ученых «Новая антропология» — первая в России, посвященная art & science. На втором — мемориальные помещения: кабинет ученого, гостиная, веранда. Одна из самых интересных частей экспозиции — бесшумная камера для изучения условных рефлексов. Посетить пространство можно со среды по субботу, с 10.45 до 17.30, касса работает до 16.00. Необходима предварительная запись по телефону.

Луга

© Bunbury Natalia/Wikimedia Commons

Небольшой тихий город Ленобласти основан в XVIII веке. Добраться удобнее всего на «Ласточке» от Балтийского вокзала за 1 час 43 минуты. На автомобиле путь займет около 4 часов.

Одна из главных достопримечательностей — Римско-католический костел Святого Николая. Неоготическое здание построено в 1904 году по проекту архитектора Иосифа Дитриха. В 1937 году церковь отдали физкультурному обществу «Буревестник», а после войны в ней были дом культуры, танцплощадка, спортивный зал. Сегодня здесь проводят богослужения и органные концерты. Вечером можно можно погулять по благоустроенной набережной реки Луги.

На улице Тоси Петровой уцелел особняк Ильиных, в котором сейчас находится Дом ребенка. Здание в стиле швейцарского шале возведено в конце XIX века по проекту инженера Петра Балинского. Местные жители называют постройку домом с привидениями. Рассказывают, что у хозяйки была дочь, в которую влюбился подрядчик. Он пришел просить ее руки у матери, но та поставила условие: на согласие мужчина может рассчитывать только после окончания работ и отказавшись от оплаты. Но после завершения строительства он получил отказ и повесился. Впрочем, это не более чем городская легенда.

Подробности по теме
Непарадный Петербург: пять маршрутов за пределами центра
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+