6 небанальных направлений для однодневной поездки из Петербурга

Тихвин появился еще в 1383 году, но, несмотря на почтенный возраст, у туристов он не популярен. Доехать удобнее всего на прямой «Ласточке» с Ладожского вокзала за 3 часа 45 минут, но время не очень комфортное — скоростная электричка отправляется в половину шестого утра. Есть более удобные варианты с пересадкой в Волховстрое, но путь займет чуть больше — 4 часа 30 минут. Примерно столько же времени потребуется, чтобы добраться до города на автомобиле.