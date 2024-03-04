6 небанальных направлений для однодневной поездки из Петербурга

Приозерск
Тихий городок на Карельском перешейке. Сюда стоит ехать за северной природой и архитектурой в стиле национального финского романтизма. Дорога на электричке от Финляндского вокзала займет 2 часа 40 минут, на автомобиле — около 2 часов.
Если поедете на поезде, первой достопримечательностью для вас станет железнодорожный вокзал. Деревянное здание построено в 1916 году, вероятно, по эскизу архитектора Туре Хеллстрема, хотя есть версия, что типовые проекты и дизайн вокзалов в тот период разрабатывал главный архитектор финских железных дорог Бруно Лоренц Гренхольм. Сегодня это одно из немногих уцелевших деревянных зданий периода финского романтизма. Внутри смотреть нечего — оригинальные интерьеры до наших дней не дошли.
После вокзала стоит дойти до лютеранской кирхи Кякисалми. Здание в стиле финского романтизма построено в 1930 году по проекту архитектора Армаса Элиэля Линдгрена. Церковь, по замыслу зодчего, должна была напоминать крепость-детинец. Наружные стены отделаны цельными камнями красноватого гранита, напоминая о стенах крепости Корела. После Второй мировой здесь организовали городской дом культуры, а в 2001 году даже открыли ночной клуб с баром. В 2002 году в кирхе вспыхнул пожар, серьезно пострадали интерьеры и крыша. Здание восстановили, но до сих пор не передали лютеранской церкви, поэтому посмотреть можно только экстерьеры.
Рядом можно увидеть аутентичную деталь, скрытую в здании банка «Санкт-Петербург» на улице Ленина, 18. В операционном зале, на первом этаже, расположены четыре изразцовые печи с изображением цветов колокольчика по эскизу архитектора Уно Ульберга.
Затем отправляйтесь к церкви Всех Святых, которая является подворьем Валаамского монастыря. Здание из неоштукатуренного Валаамского кирпича построено по проекту архитектора Юхана Якоба Аренберга в 1892 году. В его облике можно обнаружить несколько разных стилей: древнерусский, готику, классицизм, барокко. Последний выдают декоративные полуколонны.
Главной достопримечательностью города считают крепость Корела на берегу Вуоксы. Ее построили новгородцы на рубеже XIII и XIV веков, а позже оборонительное сооружение несколько раз переходило от России к Швеции и Финляндии. Сегодня тут работает краеведческий музей, где хранятся археологические находки района: глиняная посуда, рыболовные снасти, ножи, топоры, украшения XII–XIV веков.
Тихвин
Тихвин появился еще в 1383 году, но, несмотря на почтенный возраст, у туристов он не популярен. Доехать удобнее всего на прямой «Ласточке» с Ладожского вокзала за 3 часа 45 минут, но время не очень комфортное — скоростная электричка отправляется в половину шестого утра. Есть более удобные варианты с пересадкой в Волховстрое, но путь займет чуть больше — 4 часа 30 минут. Примерно столько же времени потребуется, чтобы добраться до города на автомобиле.
Главная достопримечательность Тихвина — Богородичный Успенский мужской монастырь на берегу реки Тихвинки. Здесь — необычная пятишатровая звонница и собор, построенный в 1507–1515 годах как хранилище для Тихвинской иконы Божией Матери. Во время Второй мировой войны ее похитили, и спустя годы она оказалась в Чикаго. Вернули икону, по преданию написанную Лукой, только в нулевых. Внутри собора уцелели фрески XVII–XVIII веков.
Неподалеку на противоположном берегу расположен дом-музей Римского-Корсакова, где композитор жил и работал. Здание напоминает классическую дворянскую усадьбу первой половины XIX века с типичной планировкой — анфиладой комнат по фасаду, мезонином, одноэтажными постройками. Несмотря на революцию и войны, в нем уцелели исторические обои, белый дубовый паркет, печи, лепнина. В экспозиции представлены многие вещи композитора: рубашка, в которой крестили Римского-Корсакова, перчатки, партитуры с рабочими пометками. Главным артефактом считают подлинный рояль фирмы «Беккер», прослуживший композитору более 30 лет. На нем играли Мусоргский, Чайковский, Бородин, Лядов, Стравинский, Скрябин.
Волхов
Небольшой промышленный город образован из рабочего поселка Волховстрой в 1933 году. Обычно туристы обходят это место стороной, но на самом деле здесь есть что посмотреть. Доехать до Волхова можно на машине за 2 часа 50 минут. На электричке с Московского вокзала чуть быстрее — 2 часа 30 минут. Местный вокзал — удачный образец позднесталинской неоклассики по проекту архитектора Бронислава ХилькевичаОн же является автором московского «Дома с башенками» — жилого здания, построенного для работников железнодорожного транспорта у Белорусского вокзала..
Главная достопримечательность — старейшая из ныне действующих в России Волховская ГЭС. Шедевр конструктивизма возведен по проекту инженера Генриха Графтио. Станция была запущена 19 декабря 1926 года в день рождения супруги автора проекта. Она обеспечивала электричеством Ленинград во время Второй мировой войны. Важнейший энергоузел работает и сегодня. Внутрь можно попасть в составе экскурсионной группы.
Неподалеку, на правом берегу реки Волхов, расположен дом Генриха Графтио — небольшое деревянное здание, которое спроектировал он сам. Двухэтажный особняк представлял собой квартиру из семи комнат с гардеробной, застекленной галереей, открытой террасой и подвалом. В доме были установлены современные голландские печи, а в кабинете — беломраморный камин. В 1969 году здесь открыли музей развития железнодорожного транспорта, города и строительства Волховской ГЭС. Из любопытных экспонатов: персональный автомобиль инженера ГАЗ М 11–73 — один из первых легковых автомобилей, выпускаемых в стране.
Отличная смотровая площадка — остановка автобуса «Редакция „Волховские огни“», с нее открывается красивый вид на ГЭС. Можно доехать до микрорайона Плеханова, где расположена церковь Илии Пророка XIX века, узнаваемая по жемчужно-белым фасадам.
Приморск
Одно из старейших поселений на Карельском перешейке, основанное еще в 1268 году. Город расположен на побережье Финского залива между Петербургом и Выборгом. В разное время он был в составе Швеции, Финляндии и России. Свое нынешнее название получил лишь в 1948 году. Сюда можно доехать от станции метро «Парнас» на автобусе № 830 примерно за 2 часа 25 минут. На автомобиле путь займет чуть меньше — 1 час 40 минут.
Жемчужина города — кирха Святой Марии Магдалины. Здание в стиле финского национального романтизма построено в 1904 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека, автора неоготического краснокирпичного кафедрального собора в Миккели и церкви Преображения Господня в Зеленогорске. Стены выложены из местных пород гранита, в окнах западного и южного фасадов были витражи финского мастера Леннарта Сегерстроле — к сожалению, они утрачены. Сегодня в архитектурном памятнике работает краеведческий музей — в нем можно увидеть археологические находки, традиционные праздничные финские костюмы, дореволюционную вышивку.
Рядом расположен каменный мол, по которому приятно прогуляться в хорошую безветренную погоду. Еще один пирс, но уже более необычной формы — «Стакан». Причал в виде гигантской трубы построен в 1959 году для теста первого в мире атомного ледокола «Ленин». Испытание проходило так: ледокол причаливал к «Стакану» кормой, на него крепили цепь, затем он развивал полную мощность. Тяговое усилие проверяли с помощью огромного динамометра, все прошло успешно.
Колтуши
Это один из первых советских наукоградов и самый молодой город ЛенобластиСтатус города Колтуши получили в июне 2023 года.. Доехать до него можно на машине за 1 час 18 минут или с Ладожского вокзала на электричке всего за 23 минуты.
На осмотр главных достопримечательностей уйдет около часа. Здесь есть свой Биг-Бен — так местные жители назвали капромантичную башню с часами, установленную на площади возле торгового центра. Появился памятник к 510-летию первого упоминания Колтушей в 2010 году.
Пройдя мимо Колтушинского озера, вы увидите тот самый наукоград — Институт физиологии РАН имени академика И.П.Павлова. Именно сюда ученый приехал в 1924 году, чтобы построить биостанцию для исследования условных рефлексов, а сегодня это музей. На первом этаже работает постоянная экспозиция-коллаборация художников и ученых «Новая антропология» — первая в России, посвященная art & science. На втором — мемориальные помещения: кабинет ученого, гостиная, веранда. Одна из самых интересных частей экспозиции — бесшумная камера для изучения условных рефлексов. Посетить пространство можно со среды по субботу, с 10.45 до 17.30, касса работает до 16.00. Необходима предварительная запись по телефону.
Луга
Небольшой тихий город Ленобласти основан в XVIII веке. Добраться удобнее всего на «Ласточке» от Балтийского вокзала за 1 час 43 минуты. На автомобиле путь займет около 4 часов.
Одна из главных достопримечательностей — Римско-католический костел Святого Николая. Неоготическое здание построено в 1904 году по проекту архитектора Иосифа Дитриха. В 1937 году церковь отдали физкультурному обществу «Буревестник», а после войны в ней были дом культуры, танцплощадка, спортивный зал. Сегодня здесь проводят богослужения и органные концерты. Вечером можно можно погулять по благоустроенной набережной реки Луги.
На улице Тоси Петровой уцелел особняк Ильиных, в котором сейчас находится Дом ребенка. Здание в стиле швейцарского шале возведено в конце XIX века по проекту инженера Петра Балинского. Местные жители называют постройку домом с привидениями. Рассказывают, что у хозяйки была дочь, в которую влюбился подрядчик. Он пришел просить ее руки у матери, но та поставила условие: на согласие мужчина может рассчитывать только после окончания работ и отказавшись от оплаты. Но после завершения строительства он получил отказ и повесился. Впрочем, это не более чем городская легенда.