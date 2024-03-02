Чем заняться в Москве в марте: ЛСП, «Макулатура», «Когти в печень» и еще 22 события

Два выступления, посвященные пробуждению от зимнего сна. В программе, как всегда, яркое световое шоу и хиты «Люди», «Вы», «Впереди», «Лучшее», «Друг» и другие. На первый день билеты уже закончились, но на второй шанс попасть все еще есть.