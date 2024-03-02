Чем заняться в Москве в марте: ЛСП, «Макулатура», «Когти в печень» и еще 22 события

Концерты
«Тролль гнет ель»
6 марта, Урбан, 16+
Третий концерт-фестиваль «Тролль-Гнет-Ельник», который, как всегда, пройдет в уникальном формате. Музыканты исполнят тридцать любых песен из десяти своих альбомов по заявкам зрителей, а еще на сцену выйдут десять секретных гостей. Важная часть вечера: традиционный коллективный хоровод под «пивной фолк» от «Тролль гнет ель».
«Последние танки в Париже»
9 марта, «Урбан», 16+
Группа, которая уже почти три десятилетия радует энергичной и бунтарской музыкой. На сцене ожидаются популярные панк-хиты, не теряющие актуальности. К слову, в этом году знаковому альбому ПТВП «2084» исполняется 20 лет.
Слава Марлоу
10 марта, Atmosphere, 12+
Первое большое выступление рэпера в этом году в Москве. В этот день со сцены прозвучат самые популярные треки Марлоу. В том числе с последнего альбома «Тузик», сентиментально названного в честь детской игрушки, которую ему много лет назад подарили родители.
Петр Налич
10 марта, ЗИЛ, 6+
Добрая и теплая атмосфера и старые и новые песни о жизни, любви, мечтах и надежде. В этот день Налич также представит несколько номеров из грядущего музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка» на стихи Юлия Кима.
«Макулатура»
15 марта, ДК «Кристалл», 16+
Выступление экзистенциальных рэперов в честь выхода альбома «Эпилог», записанного совместно с Павлом Додоновым — музыкантом и соавтором Дельфина. По словам рэперов, в эту пластинку они вложили все свое сердце, нежность и ненависть.
«ЛСП»
15 и 16 марта, MTC Live Холл, 16+
Два больших концерта «ЛСП» в обновленном составе. «Они пройдут в рамках тура «Несчастные люди» в поддержку одноименного альбома. А еще точно прозвучат песни «Белый танец», «Смертельная любовь», «Обреченная романтика», «Элегантная нежность» и «Обнаженная дерзость».
Кстати, прямо сейчас в нашем телеграме мы разыгрываем два билета на концерт «ЛСП». Спешите поучаствовать!
«Дайте танк (!)»
30 и 31 марта, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium), 16+
Два выступления, посвященные пробуждению от зимнего сна. В программе, как всегда, яркое световое шоу и хиты «Люди», «Вы», «Впереди», «Лучшее», «Друг» и другие. На первый день билеты уже закончились, но на второй шанс попасть все еще есть.
Вечеринки
День 303
3 марта, арт-пространство «Угол», 16+
Вечер посвящен культовому синтезатору Roland TB-303, который оказал большое влияние на мир электронной музыки. Ожидается не только шумная вечеринка, но еще и лекция об истории инструмента и небольшой мастер-класс. Вход бесплатный!
Куколки Applique
8 марта, Gazgolder, 18+
Ночь в стиле «Барби на рейве», и вот что говорят о ней организаторы: «Мы собрали кукольный домик из любимого клуба, забукировали лучших Кенов и Стейси и красиво расставили барменов по углам. Из симпатии к океану пластик заменили масштабным световым сетапом».
В лайнапе — Stas Exstas (live), Ella & Zatagin (live), Matvey Schetinkin, Julia Konor, Hipushit, Mark S, Digital Ivan, Cancelled, Sche, Natali F, LDR и Levandowskiy.
«Молодость простит!»
8 марта, 1930 Moscow, 18+
Вечеринка, пропитанная атмосферой MTV нулевых. Ведущим вечера будет блогер Илья Куруч в образе DJ FeniXXX, а за пульт встанут MC Baga и DJ Gridi. Дресс-код: сумасшедший розовый, цветы и блестки.
«2000-е были временем экспериментов и смелых образов. Вы можете пережить эти времена, нарядившись в яркие, безумные наряды, которые характеризовали это десятилетие», — гласит описание мероприятия.
«Диско-клуб» × «ЛХК»
8 марта, «Яуза», 18+
Два танцпола «Яузы», лайв Mirele, поздравительные сеты Биклы, DJ Stonik1917 и Turbosh, а также секретные гости на праздничной вечеринке «Диско-клуба „Радуга“» и «Ленинградского Хаус Клуба». Дресс-код пока не раскрывается.
«Шабаш»
16 марта, Arbat 21, 16+
«Зиме суждено кончиться!» — уверяют организаторы и по такому случаю предлагают пуститься в знаменующий возрождение от холодного оцепенения танец. На сцене Arbat 21 выступят Shadowraze, Booker, Стинт, Маломира, RAY!, а за пульт встанут Коля Редькин, FirstFeel, Антон Савенко и Инст Рина.
Escape
29 марта, «Баунс», 18+
Шумный фестиваль хулиганской электроники. В лайнапе — «Лауд», The Dawless, Raw Takes, Kovyazin D, Arkadich, Skrpump, Getmioud, Sub Imperium, Aryaxz, Roks, Horny, Altruck, Madi, Volchok, Angel Vox, VJ Tina Anderson, Light Demian Cezelskiy.
Спектакли
«Похороните меня за плинтусом»
3, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 29 и 31 марта, Театр комедии, основная сцена
Современная интерпретация истории мальчика Саши из знаменитой повести Павла Санаева. Его мать нашла себе нового мужа, оставив маленького сына на попечение бабушке и дедушке. В спектакле задействованы Юрий Чернов, Иван Латушко, Марина Дюжева, Валентина Абрамова, Александр Бордуков, Юрий Внуков, Ольга Гринштейн, Сергей Варчук.
«Когти в печень (никто не вечен)»
5 и 6 марта, «Практика», 18+
Постановка Сергея Карабаня, которая поражает своей абсурдностью. По сюжету в тринадцатом интернате происходит неожиданное отключение света. Пытаясь разобраться в ситуации, весь административный состав учреждения оказывается заперт в кабинете директора с непонятным инвалидным креслом. Теперь им нужно выяснить, кто его подбросил и зачем.
«Мадам Бовари»
6 и 30 марта, МДМ, 16+
Трагедия о пустоте чувств и бессмысленности жизни от режиссера спектаклей «Петровы в гриппе» и «Буковски» в «Гоголь-центре», а также сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Антона Федорова. У него «Мадам Бовари» становится мостиком между прошлым и настоящим и заставляет задуматься о действительно важных для всего человечества ценностях.
«Веселые ребята»
12 и 13 марта, Театр на Таганке, 12+
Современное воплощение классической музыкальной комедии, которая завоевала сердца зрителей еще 90 лет назад. В постановке режиссер Денис Азаров исследует эволюцию юмора и важность смеха в нашей жизни, а также влияние советских произведений на сознание сегодня.
«Папа»
30 марта, Театр Эстрады, 16+
Сильная и глубокая семейная драма о борьбе за душевное равновесие и память. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова играют отца и дочь, перенося зрителей в мир, где реальность становится неуловимой и память практически мгновенно тает.
«Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью?» — говорится в описании постановки, в основе которой лежит знаменитая пьеса Флориана Зеллера.
Выставки
«Егор Кошелев. Второй тайм»
до 17 марта, Выставочное пространство Vladey
Выставка представляет собой необычный взгляд на современность через призму искусства. В своих работах художник вдохновляется творчеством Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и переосмысливает их в контексте нашего времени. В рамках «Второго тайма» представлены картины, не вошедшие в музейную экспозицию и спрятанные от глаз зрителей в инсталляции «Хранилище».
«Плюс-минус»
До 31 марта, М2
Название выставки намекает на вечное противостояние между классикой и современностью. Экспозиция сосредоточена на связи художников с прошлым и преломлении их творческих идей в современном мире. Для лучшего понимания перехода между эпохами использовались различные медиумы — от новых медиа и фотографии до живописи и графики.
«Искусство манга»
До 31 марта, Центр современного искусства «Винзавод»
Здесь собраны более 2000 экспонатов разных эпох, рассказывающих об истории манги и ее связи с современностью. Речь идет о рукописях, аниме-постерах, редких работах 1960–1970-х годов, японских гравюрах XVIII–XIX века и других работах.
Art Russia
С 28 по 31 марта, Гостиный двор, 6+
Международная ярмарка, объединяющая 200 галеристов и независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка. В пятом выпуске Art Russia впервые будут представлены видеоигры и комиксы.
Среди спикеров ярмарки — цифровой и NFT-художник Руслан Вяльцев, попечительница Третьяковской галереи Наталья Басманова, основательница галереи Arslongga Вероника Ермичёва, основательница SAS Metagallery Стелла Лабужская, совладелец компании «Арт-почта» Игорь Сложенко и другие.
«Ира Ленсберр. В тишине города»
До 7 апреля, Sistema Gallery
Новая выставка Иры Ленсберр с 13 картинами, погружающими в меланхолию и серую эстетику повседневности. В своих работах художница исследует тему одиночества, ностальгии и скрытых эмоций, которые присутствуют в тусклых и унылых городских пейзажах.
Работы Ленсберр отражают атмосферу загадочности и мистики, присущую большим мегаполисам, и заставляют зрителя задуматься о скрытых историях, происходящих за окнами многоэтажных домов.
«Роман Резницкий. Нескромное обаяние»
До 7 апреля, ГУМ-Red-Line
Персональная выставка Романа Резницкого с яркими картинами, написанными в последние годы. В своем творчестве художник смешивает элементы моды, поп-культуры и изобразительного искусства, создавая яркие и запоминающиеся произведения. Особое внимание он уделяет технике дот-арта, где множество точек создают оптический эффект растровой печати.
И еще кое‑что
«Ламбада-маркет»
2–3 марта, «Три вокзала. Депо»
Масштабный маркет в формате фестиваля. 3 марта на нем выступит дуэт Lavblast — Полина Фаворрская и Наташа Бай. А за пульт встанут Миша Политковский, Никита Заболоцкий, Андрей Жилин, Аня Захарова и Shiny Boots.
Среди участников маркета представлены только устойчивые локальные проекты, у которых можно найти совершенно любой подарок для себя или близких. Если нужны конкретные имена, то вот они: Argentum Lilium, Slow Life Concept , Birka Cases, «Четыре ветра», «Дивное», Dochhe, «Никита Грузовик», Blik.Bag, «Мыломания», Sasha Lotus и другие.