Благоустроить лес: что происходит со столичными парками из‑за реновации

Случаи массовой вырубки отмечаются здесь с 2019 года. В январе 2023 года четыре гектара леса уничтожили, чтобы построить дорогу к ЖК «Сказочный лес», и еще четыре — для дороги от станции «Белокаменная» до ЖК «Лосиный Остров». В это же время по заказу Минобороны РФ часть леса «расчистили» для установки комплексов ПВО. Местные жители обратились с жалобами сразу в 15 инстанций, две из них переадресовали горожан в администрацию Лосиного Острова, остальные тянули с ответом, пока дороги не были построены. Администрация парка смогла сообщить только, что работы ведутся «в целях национальной безопасности». Пока полномасштабное благоустройство не началось — в планах на следующий год «освободить парк от мусора, привести [территорию] в порядок, сделать заповедные зоны и зоны более активного посещения граждан». Но примеры последних лет показывают, что навредить экологии можно, даже если ничего не строить.