Благоустроить лес: что происходит со столичными парками из‑за реновации

Лосиный Остров
Почему строительство ЖК рядом с парком — плохой признак?
Национальный парк «Лосиный Остров» — самый большой зеленый массив в Москве. Закон, вступивший в силу в июле 2023 года, разрешает вести в нем строительные работы, возводить инфраструктурные объекты, автомобильные дороги и проводить масштабное благоустройство. Сергей Собянин «убеждает и клянется», что, хотя закон и подразумевает масштабное строительство, власти Москвы не собираются злоупотреблять положением, а только «аккуратно обустроят и приведут в порядок» территорию национального парка. Каким должен быть порядок в лесу и как его представляет себе столичное правительство, пока неизвестно.
История благоустройства парка тянется уже 10 лет. С 2013 по 2023 год Росавтодор боролся за право вырубить 120 гектаров леса для постройки дублера Щелковского шоссе, и только в марте этого года проект был отменен окончательно. В 2019 году рядом с парком начали строить ЖК на четыре корпуса высотой до 26 этажей со школой и детским садом. Несмотря на протесты местных жителей, письма президенту и судебные разбирательства, строительство ведется до сих пор, дома будут сданы к концу 2023 года. Такие работы даже рядом с парком нарушают половину положений по защите особо охраняемых природных территорий (ООПТ): шумовое и световое загрязнение вредит привычному укладу жизни животных, строительный мусор отравляет почву и воду, стройка меняет природный ландшафт и течение грунтовых вод.
Случаи массовой вырубки отмечаются здесь с 2019 года. В январе 2023 года четыре гектара леса уничтожили, чтобы построить дорогу к ЖК «Сказочный лес», и еще четыре — для дороги от станции «Белокаменная» до ЖК «Лосиный Остров». В это же время по заказу Минобороны РФ часть леса «расчистили» для установки комплексов ПВО. Местные жители обратились с жалобами сразу в 15 инстанций, две из них переадресовали горожан в администрацию Лосиного Острова, остальные тянули с ответом, пока дороги не были построены. Администрация парка смогла сообщить только, что работы ведутся «в целях национальной безопасности». Пока полномасштабное благоустройство не началось — в планах на следующий год «освободить парк от мусора, привести [территорию] в порядок, сделать заповедные зоны и зоны более активного посещения граждан». Но примеры последних лет показывают, что навредить экологии можно, даже если ничего не строить.
Парк «Покровское-Стрешнево»
Может ли протест горожан повлиять на планы властей?
Свежий пример похожего благоустройства — реабилитация ООПТ «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы. В июле 2022 года мэрия заявила о начале работ, и, несмотря на протесты горожан, вставших палаточным лагерем на месте вырубки, к маю 2023 года все планы были реализованы. В парке использовали тяжелую технику, а старые деревья срубали, чтобы проложить в лесу асфальтированные дорожки. Жители района до сих пор ведут судебные разбирательства по ряду нарушений, замеченных в ходе работ, — и это только по тем искам, которые добрались до суда.
Яркая черта московского благоустройства — полная секретность. В открытом доступе не найти ни официальных документов, ни проектных предложений — крупицы информации появились, только когда активисты вышли на защиту парка. Слушаний по проекту тоже не проводилось, его сразу выдвинули на голосование. Затем на сайте Сергея Собянина появились своеобразные «до» и «после» с объяснениями, зачем нужно строительство. Три фотографии парка «до» — изрисованный бетонный забор, лужи и старая скамейка. В качестве альтернативы — рендеры, на которых нарисованные человечки со счастливыми улыбками расхаживают по полям свежеуложенной плитки.
Тогда ООПТ не передали другому ведомству, как в случае с Лосиным Островом. Работы были поручены Департаменту жилищного хозяйства Москвы, который через подрядчика сделал и воплотил план благоустройства. По словам защитников парка, в результате работ «были уничтожены несколько гектаров плодородной лесной почвы и подлеска, обрублены корни сотням деревьев, затронута гидрология территории. Работы велись круглосуточно с превышением нормативов по шуму. Животному, растительному и грибному миру был нанесен существенный урон». При этом в Покровском-Стрешнево обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу.
Исследования показывают, что строительство наносит серьезный урон флоре и фауне парков. Например, рулонные газоны, которые укладывают на облагороженных территориях, нужно косить 21 раз за сезон, обычно в период гнездования. Это приводит к гибели гнезд и птенцов, а также животных и насекомых, которыми они питаются. В результате популяция птиц может упасть более чем вполовину. Привычный режим и распорядок жизни обитателей зеленых зон нарушаются световыми пушками и шумом строительной техники.
Битцевский лес
Это второй по величине зеленый массив Москвы, ставший уже хрестоматийным примером борьбы экоактивистов с благоустройством. Новости о защите ООПТ появляются регулярно с 2007 года. Осенью 2020 года стало известно о новых планах провести «реабилитацию экосистемы». Для этого решили построить «локальный рекреационный центр „Парадный вход в лес“, киоск с напитками и небольшое кафе для семейного отдыха, 60 километров дорожек, 19,2 километра велодорожек, более 90 спортивных площадок и около 100 современных детских площадок» и 10 километров ливневой канализации. Как и обустройство Покровского-Стрешнево, этот проект курирует Департамент капитального ремонта, а не Департамент природопользования или другие ведомства, связанные с охраной природы.
В 2021 году в лесу со стороны Ясенево установили информационный павильон, в котором власти собирались рассказать о проекте заинтересованным гражданам. Но, столкнувшись с неодобрением, павильон убрали и перешли к активным действиям. После этого волонтерские дружины стали регулярно патрулировать территорию леса, стараясь не допустить строительство. Активисты с переменным успехом выходили на пикеты и препятствовали въезду бульдозеров — при проведении подобных работ использование тяжелой техники законодательно запрещено. В итоге работы начали вести вручную, а по раскопанному периметру стояли охранники — люди в гражданском, без документов или эмблем ЧОП. Вскоре столкновения обострились — молодые люди спортивного вида применяли силу, а полицейские разгоняли и регулярно задерживали экоактивистов. Например, в конце 2022-го в Москве задержали пятерых защитников Битцевского леса, летом 2023 года — еще четверых. Рабочие тоже не всегда были готовы слушать волонтеров и иногда затевали драки.
В ходе «реабилитации» строители вырубают деревья, асфальтируют грунтовые дорожки, ставят фонари и копают рвы для электрокабелей. Все это приводит к фрагментации мест обитания — животные и растения оказываются изолированными на небольших островках между дорожками или рвами, что снижает разнообразие внутри вида и, как правило, приводит к его исчезновению. Специалисты отмечают, что «искусственное освещение нарушает естественный ритм жизни растений и животных, замена лужаек на газоны приводит к снижению биоразнообразия — например, к исчезновению редких насекомых». Уменьшение площади естественной почвы способствует вымиранию растений, а с ними — полевок, лягушек и тритонов. Все это нарушает биологические цепочки: улетают птицы, размножаются комары и энцефалитные клещи. Сейчас, по официальным сообщениям, «реабилитация» леса окончена, но волонтеры и активисты отмечают, что строительство все еще продолжается.