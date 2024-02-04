9 неочевидных, но классных музеев Москвы: блокчейны, заводные куклы, российская эмиграция

Музей криптографии
Пожалуй, самый современный и интерактивный музей Москвы. Здесь пять больших разделов — закладывайте часа три на спокойное изучение всех экспонатов, их действительно очень много. Вы узнаете историю шифрования от древних времен до современности, но в обратном порядке. То есть сперва зал, где все знакомо: вылетают пуши, доставляются письма, объясняется, что такое NFT и блокчейн. Затем вы оказываетесь в индустриальной эпохе и домашинной типографии, а заканчиваете основную экспозицию протокриптографией — временами, когда зародилась сама идея письменной коммуникации между людьми.
Интересно здесь будет как взрослым, так и детям — тысячи экспонатов, многие из которых можно трогать, крутить и вертеть. Кстати, именно здесь можно увидеть знаменитую немецкую шифровальную машину «Энигма» (про нее снят фильм «Игра в имитацию»).
Музей русского импрессионизма
Все начинается со строения — цилиндр с прямоугольным параллелепипедом на крыше. Это бывшая кондитерская фабрика «Большевик», которую в нулевые вывезли за пределы города, а реставрация здания ее мукомольного склада началась только в 2012-м британским архитектурным бюро John McAslan + Partners.
Сейчас здесь работают три выставочных зала, есть основная экспозиция с работами выдающихся российских художников Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского и Николая Богданова-Бельского. Временные экспозиции обновляются нечасто (в среднем они идут по три-пять месяцев), но радуют наполнением и интерактивом. Особенно мы советуем выставку «Группа „13“. В переулках эпохи», которая откроется 8 февраля и расскажет о судьбе отечественного искусства 1930-х годов
Музей создает доступную среду для всех групп посетителей — некоторые работы оснащены тактильными станциями, помогающими людям с нарушением зрения понять сюжет полотна, а другие имеют специально разработанный парфюмерами аромат, переносящий гостей в атмосферу картины.
Музей Востока
Он был основан в 1918 году и несколько раз менял название и местоположение, но с 1984 года уверенно располагается в «Доме Луниных» — городской усадьбе первой четверти XIX века на Никитском бульваре. В музее около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Представляете, сколько времени нужно на осмотр?
Здесь вы узнаете об искусстве Японии, Индии, Китая, Кореи, Афганистана и не только. Кроме основных залов можно посмотреть и временные выставки: об искусстве народов, проживающих от Северного Кавказа до Чукотки, от Каспия до берегов Тихого океана; о путешествиях тверского купца Афанасия Никитина; о книжном искусстве Ирана.
После посещения такого музея наверняка захочется съесть чего‑то в похожем стиле — в пешей доступности ресторан японской кухни Tokyo и паназиатской Lucky Izakaya Bar.
Всероссийский музей декоративного искусства
Он находится в историческом центре Москвы в комплексе зданий конца XVIII–XX веков. Изначально здесь была загородная усадьба бояр Стрешневых, в 1782-м она перешла по наследству к графу Ивану Андреевичу Остерману, а в советские годы тут располагалось общежитие для делегатов съездов Советов. В музей здание перевоплотилось лишь в 1981-м.
Тренд на культурный код в последние годы только набирает обороты, а этот музей — хорошая возможность разобраться в истоках, направлениях и мастерах. На просмотр основной экспозиции, в которой около 250 тысяч предметов, может уйти немало времени — здесь представлены коллекции декоративно-прикладного и народного искусства из разных эпох и регионов России, а на временных экспозициях можно встретить и современные элементы декора.
Музей кино
Тема кинематографа встречается в районе ВДНХ не раз — здесь и ВГИК, и улица Сергея Эйзенштейна, и Киностудия имени М.Горького (где летом откроется музей, а сейчас идет временная выставка о кинопроизводстве «За кадром: есть что посмотреть»), и Музей кино.
Эта институция появилась в 1989 году, а обновленный музей открылся на территории ВДНХ в 2017-м. Сейчас здесь находится основная экспозиция, временные выставки (до 12 апреля советуем предаться ностальгии и сходить на «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая»), три кинозала, аудитории для проведения лекций по истории и теории киноискусства.
В фондах музея хранятся костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника и личные вещи деятелей российского кинематографа — всего около 200 тысяч экспонатов. Отдельное место в музее занимает научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, где можно увидеть оригиналы его рисунков и рукописей и личные вещи.
Павильон № 34 «Космонавтика и авиация»
Еще одно место на ВДНХ, которое точно стоит посетить, если соберетесь гулять по северо-востоку Москвы. Масштабная экспозиция центра состоит из трех разделов, отвечающих на самые разные вопросы о космонавтике: как питаться в космосе, насколько тяжелый скафандр, как выглядели орбитальные станции (здесь есть макет одной из таких — в натуральную величину и весом в 30 тонн).
Интересна и история павильона, который был построен в 1939 году и изначально не имел ничего общего с космосом. Впоследствии он несколько раз перестраивался, а с 1967 по 1991 год здесь размещались две выставки — «Космос» и «Машиностроение». В 90-е тут, как и полагалось, были ларьки, а в 2018-м открылся уже обновленный центр. Истории павильона отведена отдельная экспозиция — с архитектурными рисунками, фотографиями и видео.
Дом русского зарубежья имени А.И.Солженицына
В экспозиции представлены многочисленные вещи, которые передавали сами эмигранты и их потомки. Первая часть выставки — «В изгнании» — рассказывает об истории возникновения эмиграции и жизни за рубежом: падение Российской империи, трагедия Российской армии в Первую мировую войну, «Философский пароход», работа и творчество покинувших страну. Вторая часть — «В послании» — посвящена эмигрантам, которые внесли вклад в развитие мировой науки и культуры: Владимиру Набокову, Игорю Сикорскому, Владимиру Зворыкину и многим другим. А для самого Солженицына отведен отдельный раздел экспозиции 1-го этажа, где представлены личные вещи, документы и фрагменты архива писателя.
Помимо основной экспозиции, здесь часто проходят временные выставки. Например, фотодокументальный проект «Новый год и Рождество в русском зарубежье. По страницам журнала „Иллюстрированная Россия“. 1924–1939 годы» о парижском журнале на русском языке; «Этнография Македонии и Печёр. Акварели и фотографии Марии Малаховой» о судьбе и творчестве художника Марии Малаховой; «Прикоснувшиеся к Солнцу. В поисках стиля: авангард и реализм в среднеазиатском искусстве. 1920–1960-е годы» о восточном авангардном колорите.
Если захотите заглянуть в местную библиотеку, то сделать это можно без покупки билета в музей — достаточно лишь паспорта. Здесь хранится коллекция эмигрантских газет и журналов, а также книги из личных библиотек видных деятелей русского зарубежья.
«Огни Москвы»
Задумывались ли вы, как выглядела Москва раньше, когда вокруг не было бесчисленных фонарей, света ресторанов и ярких вывесок? Получить примерное представление об этом и узнать историю появления света в столице можно в «Огнях Москвы». С 1980 года музей расположен в боярских палатах XVII века, где в советские годы были мастерские и коммунальные квартиры.
Здесь старинные масляные, керосиновые и электрические фонари, ручные и уличные, светец с лучиной, разнообразные лампы и светильники, пульты управления наружным освещением, большое количество фотографий с видами столицы. Причем некоторые экспонаты разрешено трогать руками.
Если проголодаетесь, то после музея можно пойти в сторону Кривоколенного переулка — здесь россыпь ресторанов на разный вкус и кошелек. Например, Flaner с израильской кухней или бистро «Ладо». А если хочется чего поинтереснее — всегда можно забежать на рюмку настойки в «Широкую на широкую» или в велокафе Lim, расположенное в гараже.
«Собрание»
Музей открылся недавно — в 2018 году, но подготовка к этому была долгой. Еще в 90-е годы меценат Давид Якобашвили познакомился с шведским бизнесменом Биллом Линдваллом, который на протяжении 40 лет собирал старинные механические инструменты. В 2000-м швед серьезно заболел и предложил другу купить его коллекцию, чтобы тот сделал музей. В итоге более пятнадцати лет ушло на формирование художественного фонда, подбор и реставрацию экспонатов, проектирование и строительство здания музея, здорово вписавшегося в архитектурный ансамбль Солянки.
Что можно встретить в этом музее: самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны. Фанатам звука и музыки будет где разгуляться: здесь есть бумажные ролы, на которые путем перфорации наносились музыкальные произведения, восковые валики для фонографов, граммофонные пластинки начала ХХ века из шеллака, бумажные перфорированные и металлические диски, более современные виниловые пластинки.
Познавательный ретровечер можно продолжить в баре Bambule, который расположен в Соляном доме и тоже полон старинных предметов, или в «Джинституте», где довольно легко на практике ознакомиться с историей джина.