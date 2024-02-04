9 неочевидных, но классных музеев Москвы: блокчейны, заводные куклы, российская эмиграция

Пожалуй, самый современный и интерактивный музей Москвы. Здесь пять больших разделов — закладывайте часа три на спокойное изучение всех экспонатов, их действительно очень много. Вы узнаете историю шифрования от древних времен до современности, но в обратном порядке. То есть сперва зал, где все знакомо: вылетают пуши, доставляются письма, объясняется, что такое NFT и блокчейн. Затем вы оказываетесь в индустриальной эпохе и домашинной типографии, а заканчиваете основную экспозицию протокриптографией — временами, когда зародилась сама идея письменной коммуникации между людьми.