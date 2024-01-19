Сотни домов по всей России остались без отопления. Что происходит и как решить проблему?

Подмосковье: уличная акция и судебные разбирательства
5 января местные жители вышли на улицы Подольска — они обратились к местным властям с требованием наладить подачу отопления в домах микрорайона Климовск и наказать виновных в аварии на теплотрассе. Уже на следующий день в городе ввели режим чрезвычайной ситуации: в квартирах, оставшихся без тепла, было около 10 градусов, и людям приходилось идти в пункты обогрева. Всего пострадали жители около 170 домов.
10 января стало известно о задержании начальника котельной ЗАО «КСПЗ», а также замглавы администрации Подольска, отвечающего за ЖКХ — мужчины будут находиться под арестом до 7 и 9 марта соответственно. Родственники начальника котельной, Александра Чикова, уверены, что он не виновен в случившемся.
«Никто не стал разбираться в ситуации, за решетку отправили больного человека, обвинив в том, что система ЖКХ не выдержала, — рассказала журналистам супруга Чикова Галина Мухина. — Мой муж несколько лет писал руководству письма о неисправностях котельной. После аварии он вообще жил на работе, я ему передавала еду и лекарства. Мой муж не подписывал акт о вводе котельной в эксплуатацию в отопительный сезон. Никто не услышал эти доводы: ни следствие, ни суд». Мухина также отметила, что пребывание под арестом для ее мужа может быть опасно, так как он страдает гипертонией, атеросклерозом нижних конечностей и сахарным диабетом.
«Ошибкой» арест Чикова, которому теперь грозит до шести лет тюрьмы, назвала и его племянница Ольга. Она подчеркнула, что начальник котельной «еще летом» пытался предупредить руководство о неисправности оборудования, но так и не получил ответа. «Это не только трагедия нашей семьи. Это трагедия страны, что настоящих профессионалов и работяг могут так легко закрыть в СИЗО за их честный труд», — заявила она.
Что происходит в Подольске сейчас
Арест начальника котельной не решил проблемы в Подольске: в соцсетях местные жители продолжают сообщать об отсутствии тепла и новых авариях — прорывах труб в жилых домах и на теплотрассах. Местная жительница Валерия, проживающая в микрорайоне Силикатная, рассказала «Афише Daily», что в ее доме (адрес есть в распоряжении редакции — прим. Ред.) отопление поступает «с перебоями» с 10 января. Более того, женщина отмечает, что отопление «по сниженным параметрам» — то есть ниже предписанной законами нормы — «подается уже более 10 лет».
«В некоторых домах отопления в полном объеме не было ни разу с начала сезона. Они расположены по проспекту Юных Ленинцев: номера 88, 88а, 88б, 84, 84а, 84б», — перечисляет она. Перерасчеты, как говорит Валерия, делают крайне редко и в минимальном размере — сумму в квитанции снизили на 300 рублей, хотя «по факту отопления не было». Аварии происходили и после 10 января. Например, на улице 8 Марта, 5 «случился прорыв [трубы], кипяток хлестал так, что пробил гипсокартонную перегородку, пар стоял на все пять этажей и люди не могли выйти из квартир». Без тепла остался и детский сад.
«В сильные морозы температура в квартирах была критически низкой, и едва достигала отметки в 7 градусов. В среднем было от 13 до 15 градусов, — говорит Валерия, прилагая фотографии термометров. — Люди пользуются обогревателями, многие включают газовые плиты, так как не могут себе позволить оплачивать огромные счета за электричество и боятся, что проводка не выдержит такой нагрузки и случится пожар. Власти обещали бесплатные обогреватели, но, оказывается, это положено только пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям».
«Батареи и трубы в подъездах и на чердаках, впрочем, как и все остальные коммуникации, у нас давно в изношенном состоянии. В одном месте латают, а в другом случается прорыв, — говорит Валерия. — У нас более 40 домов в микрорайоне и всего три котельные. Одна из них новая, введена в эксплуатацию осенью 2023 года. Один мужчина в прошлом году на общем собрании правильно говорил, что „нам сердце поменяли, а сосуды лопаются“», — говорит Валерия. Котельные, по ее словам, «не тянут прогрев домов», а ситуации не помогает даже замена труб.
И она, и другие местные жители пытались добиться помощи администрации — «писали во всевозможные инстанции, начиная от УК „Подольск“ до Роспотребнадзора, депутатов и приемной губернатора Воробьева», но в ответ получили лишь «отписки, что все хорошо».
Похожие проблемы возникли и в других городах России
Проблемы с отоплением возникли и в других городах Подмосковья — например, в Электростали. «Отопления нет, дворы не чищены, пожилым людям из дома выйти невозможно, коляску с ребенком на улицу не выкатишь. Когда это прекратится?», — пишет в комментариях телеграм-канала «Город Электросталь» Елена. Согласно опросу в другом районном канале «Электросталь», у 65% подписчиков 8 января 2024 года в квартирах «было холодно».
Из‑за отсутствия отопления жителям Электростали даже пришлось жечь костры. Фотографии таких «народных сборищ» опубликовал телеграм-канал SHOT, отметив, что тепла в домах нет «с середины декабря», а температура в квартирах — около 10 градусов, из‑за чего жильцы спят «в двух штанах». Местные жители отмечают, что такая проблема в городе — как минимум, в его восточной части — «не первый год», а решить вопрос не помогло даже обращение к президенту.
С отключением отопления и горячей воды столкнулись и жители Химок — там 10 января без тепла остались более 200 домов. Причиной, как пишет Baza, стали «износ оборудования» и поломка на районной тепловой станции. Об аналогичных проблемах в январе 2024 года также сообщали жители Яхромы, Чеховского района, Балашихи и не только. Причем в некоторых случаях это происходит «намеренно» — к примеру, как отметили представители балашихинской администрации, чтобы предотвратить новые аварии.
Перебои с отоплением возникли и в других городах — например, в Новосибирске. Причиной стала вторая за месяц «коммунальная авария», из‑за которой дома, школы и местная туберкулезная больница лишились тепла в 26-градусный мороз. 17 января в Новосибирске не выдержала морозов и прорвалась проложенная 61 год назад труба. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до седьмого этажа. Народным героем в городе стал грузчик из Азербайджана, который построил переправу и вынес нескольких детей из зоны аварии на руках.
Также поломки теплосетей случались в Барнауле, Петербурге, Чебоксарах. 16 января центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с горячей водой. 12 человек получили ожоги, без отопления остались как минимум 20 многоквартирных домов, где живут более трех тысяч человек, и два социально значимых объекта. 17 января случилась еще одна авария, которая лишила отопления около 9,5 тысяч человек. Похожая ситуация возникла в другой части города и на следующий день.
Почему это происходит? Мнение экспертов
Генеральный директор АО «Трансэнерком»
Одна из основных причин проблем с отоплением — устаревшее оборудование и инфраструктура. В Московской области в 26 городских округах около 70-80% теплосетей — изношенные. В столице этот показатель по итогам 2021 года составил 43,9%. Не лучше обстоит ситуация в регионах. Чтобы решить проблему, необходимо обновлять и модернизировать системы отопления, чтобы они соответствовали современным стандартам и были более эффективными. Кроме того, в Госдуме озвучили идею передачи теплосетей в госсобственность.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
Проблема в том, что сектор ЖКХ — не конкурентный. Поставщик этой услуги в каждом конкретном микрорайоне является монополистом. Кроме того, нет прозрачных механизмов контроля трат средств, которые собирают с населения, а людей не вовлекают в оценку реализации проектов в сфере ЖКХ с госфинансированием. Люди не видят позитивных изменений и не понимают, почему стоимость услуг повышается. Все знают, что выделять деньги из бюджета на модернизацию не имеет смысла, так как большая их часть не дойдет до адресата.
На уровне самоорганизации можно решить проблему уборки в доме, вывоза мусора, но серьезные вопросы, в том числе связанные с отоплением, завязаны на другой уровень. В Москве также, судя по жалобам, поступающим в КонфОП, в этом году есть проблемы с отоплением.
Что делать, если нет отопления: советы адвоката
Адвокат
Согласно нормам, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — +20. Правилами также установлены требования к временным срокам перерыва отопления. Они допускаются:
- продолжительностью не более 24 часов (суммарно) в течение месяца;
- не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12;
- не более восьми часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12;
- не более четырех часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10.
Коммунальные услуги по теплоснабжению оказывают как управляющие организации, так и непосредственно ресурсоснабжающие организации. Если в период отопительного сезона температура воздуха в квартире ниже установленной нормы, то следует обратиться в диспетчерскую службу УК, ТСЖ или РСО, сотрудники которых обязаны устранить нарушения. Если после ремонта температура воздуха в помещении не изменилась, можно написать жалобу в Госжилинспекцию. Если все это не помогло, вы вправе обратиться в суд. К иску следует приложить замеры температуры в помещении, которые провел независимый частный эксперт. Если по результатам рассмотрения жалоб и судебного спора будет установлено, что температура в помещении не соответствовала норме, вы вправе требовать перерасчет платы за отопление.