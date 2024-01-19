Сотни домов по всей России остались без отопления. Что происходит и как решить проблему?

« Батареи и трубы в подъездах и на чердаках, впрочем, как и все остальные коммуникации, у нас давно в изношенном состоянии . В одном месте латают, а в другом случается прорыв, — говорит Валерия. — У нас более 40 домов в микрорайоне и всего три котельные. Одна из них новая, введена в эксплуатацию осенью 2023 года. Один мужчина в прошлом году на общем собрании правильно говорил, что „нам сердце поменяли, а сосуды лопаются“», — говорит Валерия. Котельные, по ее словам, «не тянут прогрев домов», а ситуации не помогает даже замена труб.