Где кататься на горных лыжах в Петербурге и Ленобласти? 10 курортов и комплексов

«Охта-парк»
На территории всесезонного курорта девять трасс различного уровня сложности. Длина самой экстремальной — 390 метров, а перепад высот местами достигает 55. Для начинающих — как детей, так и взрослых — работает учебный склон, а снаряжение выдают напрокат: для взрослых — 1100 р. в час в будни, 1500 р. в выходные; для детей — 700 р. в будни, 900 р. в выходные.
Еще в «Охта-парке» можно покататься на тюбинге, сноуборде, коньках и санях, поплавать в открытых подогреваемых бассейнах с видом на склоны и сосновый лес.
Адрес
Людмилы Кедриной, 1а
График работы
пн-пт с 11.00 до 22.30, сб-вс и праздничные дни с 9.00 до 22.30
Стоимость
взрослый ски-пасс — 1100 р. за час (в выходные — 1500 р.); детский — 700 р. (в выходные — 1100 р.)
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«Игора»
Всесезонный курорт работает с 2006 года, и за это время он стал одним из самых популярных у петербуржцев. Здесь девять горнолыжных склонов — и для продвинутых, и для начинающих. Работает экстрим-парк для сноубордистов. У самой длинной трассы протяженность 1200 м, а перепад высот 11 м.
За отдельную плату предусмотрены занятия с инструктором: индивидуальные от 2600 р. за час, групповые — от 2200 р. Можно приехать налегке: прокат горнолыжного снаряжения в будни для взрослых стоит 900 р. за час (в выходные — 1200 р.), для детей — 500 р. (в выходные — 700 р.).
А вообще на территории большой выбор развлечений и услуг: тюбинг, керлинг, крытый каток, баня, спа.
Адрес
Всесезонная, 1, к. 88
График работы
пн-пт с 11.00 до 22.00, сб с 10.00 до 23.00, вс с 10.00 до 21.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 2000 р. за 8 проходов, детский (до 12 лет) — 1700 р.
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«Красное озеро»
У крупнейшего горнолыжного курорта в Ленинградской области 18 трасс: основная, учебные, сложные, экстремальные и для проведения профессиональных соревнований. Аренда горнолыжного комплекта обойдется взрослому в 1100 р. за час (в выходные — 1200 р.), детям — 700 р. (в выходные — 900 р.).
Для тренировки сноубордистских и лыжных freestyle-трюков есть надувная подушка, имитирующая приземление на трамплине. Попасть сюда может любой посетитель, предварительно проверив свой инвентарь у сотрудника курорта, ознакомившись с правилами пользования и подписав специальное соглашение. Стоимость посещения подушки — 1000 р. за час.
Адрес
Приозерский р-н, вблизи пос. Коробицыно
График работы
пн-пт с 12.00 до 22.00, сб-вс с 10.00 до 22.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 900 р. за час (в выходные — 1200 р.); детский — 700 р. (в выходные — 900 р.)
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«Туутари-парк»
На курорте у подножия горы Кирхгоф пять склонов и шесть трасс, две из которых учебные. Самая короткая трасса — 400 метров, самая длинная — 600. За дополнительную плату проводятся занятия для начинающих сноубордистов и горнолыжников: в будни за час — от 3500 р., в выходные — от 4000 р. Стоимость проката снаряжения для взрослых — 900 р. в час, для детей — 600 р.
В «Туутари-парке» также работает каток и спуск для катания на ватрушках, а еще на территории можно покататься на беговых лыжах.
Адрес
дер. Ретселя, 14
График работы
пн-пт с 12.00 до 22.00, сб-вс с 10.00 до 22.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 900 р. за час (в выходные — 1200 р.); детский — 700 р. (в выходные — 900 р.)
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«Золотая долина»
Курорт расположен в центре Карельского перешейка на самом крутом склоне горы Залесной. Это 12 трасс для новичков и профессионалов с перепадом высот от 10 до 130 метров и протяженностью от 50 до 1100 метров. Есть сноупарк для лыж и сноубордов с разными фигурами, боксами, рейлами, трубами и трамплинами. Аренда горнолыжного комплекта для взрослых стоит 1100 р. в час, для детей — 700 р.
Адрес
Приозерский р-н, пос. Коробицыно, Васильево
График работы
пн, вт, чт с 12.00 до 21.00, ср и пт с 12.00 до 22.00, сб с 9.00 до 22.00, вс с 9.00 до 21.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 900 р. за час (в выходные — 1300 р.); детский — 700 р. (в выходные — 900 р.)
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«Северный склон»
Комплекс расположен у подножия высоких холмов в поселке Токсово на берегу озера Хепоярви. Здесь известный склон для начинающих под названием «Балетный» — длинный и широкий, он имеет равномерный уклон в 15 градусов. Есть крутой, основной и малый склоны — длина у всех не более километра. Аренда горнолыжного комплекта обойдется взрослому в будний день за 800 р. за первый час, в выходной — 1100 р. Последующие часы дешевле. Также работает экстрим-парк с аэроподушками, где можно оттачивать трюки, каток и ватрушечная трасса.
Адрес
пос. Токсово, Офицерская, 17б
График работы
пн-чт с 12.00 до 22.00, пт-сб с 10.00 до 23.00, вс с 10.00 до 22.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 800 р. за 10 подъемов (в выходные — 1100 р.); детский (до 12 лет) — 600 р. (в выходные — 800 р.)
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«Лазурные озера»
Семейный горнолыжный комплекс имеет всего две трассы протяженностью до 400 метров — основная и учебная (детская). Этот вариант подойдет для тех, кто еще неуверенно стоит на лыжах. За отдельную плату предусмотрены занятия с инструктором: индивидуальное — от 2900 р., групповое — от 1800 р. Ски-пасс включен в стоимость. Прокат горнолыжного снаряжения — 600–900 р. за час.
Адрес
Всеволожский р-н, пос. Малое Манушкино
График работы
вт-пт с 13.00 до 21.00; сб-вс с 11.00 до 21.00
Стоимость
ски-пасс — 600 р. за час (в выходные — 900 р.); для детей до 7 лет и пенсионеров действует скидка 10%
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«Снежный»
Горнолыжный курорт работает с 1999 года и насчитывает 14 трасс разной сложности, не похожих друг на друга по рельефу и конфигурации. Например, «Крокодил» предназначен для лыжников и сноубордистов, имеет любительские и профессиональные фигуры и завершается трамплином. Склон «Молния» — только для посетителей с высоким уровнем подготовки. Для начинающих — «Учебный» с бесплатным подъемником. Прокат лыжного инвентаря стоит 1100 р. за час.
Адрес
Приозерский р-н, пос. Коробицыно
График работы
пн-пт с 12.00 до 21.00, сб с 9.00 до 23.00, вс с 9.00 до 21.00
Стоимость
взрослый ски-пасс — 900 р. за час (в выходные — 1300 р.); детский (до 12 лет) — 700 р. (в выходные — 900 р.)
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«Юкки-парк»
В спортивном комплексе неподалеку от Юкковской возвышенности две трассы: учебная и основная. Перепад высот небольшой — от 15 до 45 метров, а склоны довольно короткие — до 300 метров. Пожалуй, один из лучших вариантов для семейного отдыха в нашей подборке.
Адрес
дер. Юкки, Ленинградское ш., 90
График работы
вт-вс с 10.00 до 20.30
Стоимость
700 р. за 1,5 часа
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«Пухтолова гора»
Горнолыжный курорт в окружении соснового леса расположен у горы Пухтолова под Зеленогорском. Здесь четыре трассы, в том числе учебный склон. Самой крутой считают вторую, с уклоном в 10,5 градуса. Аренда горнолыжного комплекта обойдется примерно в 1000 р. Также здесь можно покататься на тюбинге.
Адрес
ул. Пухтолова Гора, 1, лит. Е
График работы
ежедневно, круглосуточно
Стоимость
взрослый ски-пасс — 450 р. за пять подъемов (в выходные — 850 р.); детский (до 12 лет) — 325 р. (в выходные — 450 р.)
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