Где кататься на горных лыжах в Петербурге и Ленобласти? 10 курортов и комплексов

Комплекс расположен у подножия высоких холмов в поселке Токсово на берегу озера Хепоярви. Здесь известный склон для начинающих под названием «Балетный» — длинный и широкий, он имеет равномерный уклон в 15 градусов. Есть крутой, основной и малый склоны — длина у всех не более километра. Аренда горнолыжного комплекта обойдется взрослому в будний день за 800 р. за первый час, в выходной — 1100 р. Последующие часы дешевле. Также работает экстрим-парк с аэроподушками, где можно оттачивать трюки, каток и ватрушечная трасса.