8 открытых бассейнов Петербурга, которые работают зимой

«Охта-парк»
На территории всесезонного курорта «Охта-парк» есть открытый подогреваемый бассейн. Рядом с ним — панорамная финская сауна с видом на склоны и сосновый лес.
А еще в 2023 году в «Охта-парке» открыли новый спа-комплекс Ohtakai. Здесь три подогреваемых бассейна: 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывныхТо есть бассейн находится частично в здании, а частично — на улице. — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Также тут есть банный комплекс с саунами, хаммамами и кедровой парной, снежная комната с купелью и индивидуальные спа-капсулы. Главный принцип здесь — расслабление и непринужденная атмосфера, поэтому шумной компанией отдохнуть не получится, и даже телефоны просят перевести в беззвучный режим. Зато полный релакс.
Адрес
Людмилы Кедриной, 1А
График работы
ежедневно с 11.00 до 22.30, 31 декабря с 9.00 до 19.30, 1 января с 12.00 до 22.30, 2–8 января с 9.00 до 23.00. Спа-комплекс Ohtakai: ежедневно с 10.00 до 22.00, 31 декабря с 9.00 до 19.30, 1 января с 12.00 до 22.00.
Стоимость
для взрослых — 1800 р., для детей — 1000 р. С 30 декабря по 8 января взрослый билет — 2300 р., детский — 1250 р. Спа-комплекс Ohtakai: 7500 р. за три часа, с 30 декабря по 8 января — 9500 р. за три часа
Сайт
«Терийоки»
Единственный открытый подогреваемый бассейн вблизи Петербурга, наполненный соленой водой, расположен в спа-комплексе в Зеленогорске. Его длина — 23 метра, а температура воды всегда — +27–29 градусов. Здесь также есть хаммам, финская парная, фитобочка. Не проживая в «Терийоки», посетить спа-комплекс можно строго по предварительной записи в промежутки с 12.00 до 15.00, с 15.00 до 18.00 и с 18.00 до 21.00. По пятницам и субботам здесь проводят занятия по дайвингу. Для гостей комплекса стоимость пробного погружения составит 3500 рублей, для остальных — 5000.
Адрес
Зеленогорск, Гаванная, 1
График работы:
ежедневно с 9.00 до 23.00
Стоимость
пн-чт — 2000 р., в праздничные и выходные дни — 2500 р. Для детей — 1000 р. в любой день. Для проживающих в отеле — от 300 р. до 600 р.
Сайт
«Хюгге на озере»
В четырехзвездочном спа-комплексе в черте города тоже есть собственный открытый подогреваемый бассейн. Посетить его могут только гости отеля — он включен в стоимость. Также тут есть финская сауна, джакузи, массаж и кабинет косметологии.
Адрес
Выборгское ш., 156, корп. 5
График работы
ежедневно, круглосуточно
Стоимость
бесплатно для гостей отеля. Проживание — от 2400 р.
Сайт
Загородный клуб «Скандинавия»
Пятизвездочный отель с вайбом дореволюционной загородной жизни расположен на берегу Финского залива. Открытый подогреваемый бассейн с джакузи посетить могут только проживающие — он включен в стоимость. Сестрорецкие лечебные грязи, массаж, финская сауна, русская баня, парение с ледяной крошкой — отличная программа на весь уик-энд.
Адрес
Сестрорецк, Парковая, 16
График работы
ежедневно с 9.00 до 0.00
Стоимость
бесплатно для гостей отеля. Проживание — от 8500 р.
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«Камыши»
Эстетичное банное пространство расположено в 30 минутах на автомобиле от центра города. На территории есть два небольших подогреваемых бассейна по типу купелей. Здесь богатый выбор спа-ритуалов: хаммам, две русские парные, несколько видов массажа и скраба, соляная комната. Работает кафе, где готовят как легкие закуски вроде зеленого салата и супов, так и сытные блюда вроде бефстроганов. Алкоголь в «Камышах» запрещен.
Адрес
Энколово, Хуторская, 3А
График работы
ежедневно с 11.00 до 22.00
Стоимость
от 3600 р. за три часа
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Открытый плавательный бассейн спортивной школы № 2
При спортивной школе в районе Охты работает круглогодичный открытый подогреваемый бассейн. Можно прийти как просто поплавать, так и на уроки — они проводятся и для детей, и для взрослых. Недавно этот бассейн отремонтировали. При себе нужно иметь справку от терапевта, подтверждающую отсутствие противопоказаний.
Адрес
Большая Пороховская, 38, корп. 2
График работы
ежедневно с 9.00 до 21.30
Стоимость
от 500 р. Подробности можно узнать тут
Круглые бани
Здание в стиле конструктивизма возвели по проекту советского архитектора Александра Никольского в 1927–1930 годах. Концепция изначально предусматривала не только бани, но и бассейн во дворе и солярий на крыше. Последнее так и не реализовали из‑за нехватки средств. Но открытый бассейн с подогревом пользуется популярностью у горожан по сей день. В комплексе есть турецкая и русская бани, финская сауна.
Адрес
ул. Карбышева, 29А
График работы
пн-ср и пт-вс с 9.00 до 20.00
Стоимость
от 800 р.