8 открытых бассейнов Петербурга, которые работают зимой

А еще в 2023 году в «Охта-парке» открыли новый спа-комплекс Ohtakai. Здесь три подогреваемых бассейна: 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывныхТо есть бассейн находится частично в здании, а частично — на улице. — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Также тут есть банный комплекс с саунами, хаммамами и кедровой парной, снежная комната с купелью и индивидуальные спа-капсулы. Главный принцип здесь — расслабление и непринужденная атмосфера, поэтому шумной компанией отдохнуть не получится, и даже телефоны просят перевести в беззвучный режим. Зато полный релакс.