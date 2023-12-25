Петербург

8 открытых бассейнов Петербурга, которые работают зимой

Мария Агафонова
Сегодня в 19:00
У нас есть курорт дома: если поехать в теплые страны не получилось, можно поплавать в бассейне под открытым небом и в зимнем Петербурге. С видом на заснеженный лес, с морской водой или в памятнике конструктивизма: «Афиша Daily» собрала лучшие места.

«Охта-парк»

© «Охта Парк»

На территории всесезонного курорта «Охта-парк» есть открытый подогреваемый бассейн. Рядом с ним — панорамная финская сауна с видом на склоны и сосновый лес.

А еще в 2023 году в «Охта-парке» открыли новый спа-комплекс Ohtakai. Здесь три подогреваемых бассейна: 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывныхТо есть бассейн находится частично в здании, а частично — на улице. — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Также тут есть банный комплекс с саунами, хаммамами и кедровой парной, снежная комната с купелью и индивидуальные спа-капсулы. Главный принцип здесь — расслабление и непринужденная атмосфера, поэтому шумной компанией отдохнуть не получится, и даже телефоны просят перевести в беззвучный режим. Зато полный релакс.

Адрес

Людмилы Кедриной, 1А

График работы

ежедневно с 11.00 до 22.30, 31 декабря с 9.00 до 19.30, 1 января с 12.00 до 22.30, 2–8 января с 9.00 до 23.00. Спа-комплекс Ohtakai: ежедневно с 10.00 до 22.00, 31 декабря с 9.00 до 19.30, 1 января с 12.00 до 22.00.

Стоимость

для взрослых — 1800 р., для детей — 1000 р. С 30 декабря по 8 января взрослый билет — 2300 р., детский — 1250 р. Спа-комплекс Ohtakai: 7500 р. за три часа, с 30 декабря по 8 января — 9500 р. за три часа

Сайт

ohtapark.ru; ohtakai.ru

«Терийоки»

© «Терийоки»

Единственный открытый подогреваемый бассейн вблизи Петербурга, наполненный соленой водой, расположен в спа-комплексе в Зеленогорске. Его длина — 23 метра, а температура воды всегда — +27–29 градусов. Здесь также есть хаммам, финская парная, фитобочка. Не проживая в «Терийоки», посетить спа-комплекс можно строго по предварительной записи в промежутки с 12.00 до 15.00, с 15.00 до 18.00 и с 18.00 до 21.00. По пятницам и субботам здесь проводят занятия по дайвингу. Для гостей комплекса стоимость пробного погружения составит 3500 рублей, для остальных — 5000.

Адрес

Зеленогорск, Гаванная, 1

График работы:

ежедневно с 9.00 до 23.00

Стоимость

пн-чт — 2000 р., в праздничные и выходные дни — 2500 р. Для детей — 1000 р. в любой день. Для проживающих в отеле — от 300 р. до 600 р.

Сайт

yct.su

«Хюгге на озере»

© «Хюгге на озере»

В четырехзвездочном спа-комплексе в черте города тоже есть собственный открытый подогреваемый бассейн. Посетить его могут только гости отеля — он включен в стоимость. Также тут есть финская сауна, джакузи, массаж и кабинет косметологии.

Адрес

Выборгское ш., 156, корп. 5

График работы

ежедневно, круглосуточно

Стоимость

бесплатно для гостей отеля. Проживание — от 2400 р.

Сайт

hyggenaozere.ru

Загородный клуб «Скандинавия»

© «Скандинавия»

Пятизвездочный отель с вайбом дореволюционной загородной жизни расположен на берегу Финского залива. Открытый подогреваемый бассейн с джакузи посетить могут только проживающие — он включен в стоимость. Сестрорецкие лечебные грязи, массаж, финская сауна, русская баня, парение с ледяной крошкой — отличная программа на весь уик-энд.

Адрес

Сестрорецк, Парковая, 16

График работы

ежедневно с 9.00 до 0.00

Стоимость

бесплатно для гостей отеля. Проживание — от 8500 р.

Сайт

skandinavia.ru

«Камыши»

© «Камыши»

Эстетичное банное пространство расположено в 30 минутах на автомобиле от центра города. На территории есть два небольших подогреваемых бассейна по типу купелей. Здесь богатый выбор спа-ритуалов: хаммам, две русские парные, несколько видов массажа и скраба, соляная комната. Работает кафе, где готовят как легкие закуски вроде зеленого салата и супов, так и сытные блюда вроде бефстроганов. Алкоголь в «Камышах» запрещен.

Адрес

Энколово, Хуторская, 3А

График работы

ежедневно с 11.00 до 22.00

Стоимость

от 3600 р. за три часа

Сайт

kamishi.space

Открытый плавательный бассейн спортивной школы № 2

© Спортивная школа №2

При спортивной школе в районе Охты работает круглогодичный открытый подогреваемый бассейн. Можно прийти как просто поплавать, так и на уроки — они проводятся и для детей, и для взрослых. Недавно этот бассейн отремонтировали. При себе нужно иметь справку от терапевта, подтверждающую отсутствие противопоказаний.

Адрес

Большая Пороховская, 38, корп. 2

График работы

ежедневно с 9.00 до 21.30

Стоимость

от 500 р. Подробности можно узнать тут

Круглые бани

© «Батенинские Бани»

Здание в стиле конструктивизма возвели по проекту советского архитектора Александра Никольского в 1927–1930 годах. Концепция изначально предусматривала не только бани, но и бассейн во дворе и солярий на крыше. Последнее так и не реализовали из‑за нехватки средств. Но открытый бассейн с подогревом пользуется популярностью у горожан по сей день. В комплексе есть турецкая и русская бани, финская сауна.

Адрес

ул. Карбышева, 29А

График работы

пн-ср и пт-вс с 9.00 до 20.00

Стоимость

от 800 р.

Сайт

batbani.ru/bani/kruglye

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