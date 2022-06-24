Музей современного искусства «Гараж» запустил новый сезон архитектурных прогулок. Автор маршрута искусствовед и экскурсовод музея Маша Яшкина подготовила специальный гид по району Крылатское для «Афиши Daily».

© Михаил Гребенщиков/Музей современного искусства «Гараж»

История района Впервые эти земли упоминаются в духовной грамоте Московского князя Василия I в 1417 году. Согласно документу, территория перешла во владения великой княгини Софьи. Название района Крылатское произошло от одноименного старинного села, стоявшего на правом берегу Москвы-реки. Одни историки считают, что село было названо так из‑за особенностей ландшафта: здешние овраги с высоты птичьего полета напоминают рисунок крыльев. Другие склоняются к тому, что это производное от слова «крыльцо». В селе отдыхали возвращавшиеся из странствий великие князья, и местность встречала их как крыльцо в Москву.

В XIX веке здесь были дачи, иметь участок в Крылатском считалось престижным. На крутом склоне близ современного горнолыжного спуска находились дачи архитектора Федора Шехтеля и кинематографиста Александра Ханжонкова. Последний продюсировал фильмы, для которых это место послужило натурой для съемок, — «Русалка» (1910), «Волга и Сибирь» (1914). В начале XX века в Крылатском собирались члены музыкально-литературного кружка под эгидой Ивана Сурикова, поэта — выходца из крестьян. Сергей Есенин, вступивший в кружок в начале 1900-х, читал здесь свои стихи, а в Москве-реке плавал Владимир Маяковский.

Массовое знакомство с районом произошло в период проведения XXII летних Олимпийских игр в 1980 году. Именно это событие стало финальным шагом в процессе присоединения села Крылатское и близлежащих пригородных территорий к Москве. Кунцевская птицефабрика Начнем путешествие с западной части Крылатского. С 1950-х по 1970-е здесь располагалась Кунцевская птицефабрика , ее возвели в 1950 году. Предприятие было небольшим, но именно оно первым в СССР стало выводить молодых особей круглогодично и показывало рекордные результаты. К 1956-му фабрика производила 9 миллионов яиц и 300 тонн мяса в год, что было не сильно меньше показателей гигантов отрасли — Томилинской, Братцевской, Глебовской фабрик. Тогда птицефабрика включала десять больших корпусов, инкубатор и даже свой рабочий поселок. Из‑за строительства олимпийской велотрассы во второй половине 1970-х фабрика переехала. А в 1980-е здесь был отстроен экспериментальный панельный жилой фонд — сейчас это улицы Осенний бульвар, Осенняя, Рублевское шоссе.

© Михаил Гребенщиков/Музей современного искусства «Гараж»

Один из первых и самых интересных по сей день экспериментальных домов располагается на улице Осенняя, дома 2 и 4, корпус 1. Двойной адрес здание получило из‑за своей структуры — фактически это два дома, соединенные крытыми переходами-балконами. Строительство длилось с 1974 по 1986 год, заказчиком был Евгений Чазов, основоположник советской кардиологической службы, с 1976 года возглавлявший Всесоюзный кардиологический научный центр Академии медицинских наук. В честь него сооружение получило свое название — «чазовский дом», или «дом кардиологов». Жили здесь врачи НМИЦ — Национального медицинского исследовательского центра.

Прообразом дома стало Северное Чертаново — в 1972–1985 годах его создали по проекту Михаила Посохина, главного архитектора Москвы. В этих домах более сорока вариантов планировки квартир, в том числе двухуровневые, у каждой есть кашпо для индивидуального озеленения. Первый этаж нежилой — здесь располагаются просторный холл, прачечная, пункт хранения сезонных вещей и продуктовые магазины, также есть подземный гараж. Автор «чазовского дома» Евгений Стамо упростил исходный образец: он оставил двухуровневые квартиры только в одном из корпусов, не включил мобильные перегородки, значительно сократил количество кашпо. Однако в остальном дом полностью повторяет свой прообраз. По некоторым источникам, такими домами собирались застроить весь район, но план отменили из‑за дороговизны.

© Михаил Гребенщиков/Музей современного искусства «Гараж»

Скромнее с точки зрения архитектуры, но легендарнее по составу жильцов — строение по адресу улица Осенняя, дом 4, корпус 2. Здесь хотели разместить клинику и реабилитационный центр. Но в итоге на этот дом упал глаз Бориса Ельцина: он был удачно расположен в отдалении от плотной застройки, при этом от него недолго ехать до Кремля и резиденции в Барвихе. С начала 1990-х первый президент России был здесь прописан, хотя на деле либо не жил совсем, либо жил недолго, предпочитая дом за городом. Также здесь был прописан ближний круг Ельцина — Лужков, Гайдар, Грачев, Ресин, Черномырдин.

Дом оброс легендами. Одна из них связана с метро-2 — линией секретного метро, связанной с бункером для руководства Политбюро и ЦК КПСС, а также членов их семей на случай войны. Якобы через этот дом можно было попасть туда напрямую. Кирпичной отделкой и размахом внутренних площадей пятиэтажное строение напоминает дома, созданные специально для крупных представителей номенклатуры — членов ЦК КПСС, сотрудников КГБ, министерских работников. Здесь размещается девятнадцать квартир, бассейн, сауна и тренажерный зал, а во дворе оборудован теннисный корт. К сожалению, войти во внутренний двор невозможно, территория охраняется. Бывшая первая леди страны Наина Иосифовна Ельцина до сих пор прописана именно здесь.

© Михаил Гребенщиков/Музей современного искусства «Гараж»

Остальная часть района застроена чуть менее интересными, но также экспериментальными панельными домами. Чтобы рассмотреть их внимательнее, двигаемся в сторону Осеннего бульвара, дом 5, корпус 1. Основной жилищный массив Крылатского представляют крупнопанельные дома серии П. Они возводятся легко и быстро — благодаря этому была решена проблема нехватки жилья в Москве. Район начал застраиваться после Олимпиады, в 1982-м, в основном типовыми П-43 и П-44 (отличаются типом панелей и планировками квартир). В эти жилые дома встроен социальный сектор — прачечные, пункты хранения вещей, продуктовые магазины.

Молодой экспериментальный район с прекрасным расположением среди природных памятников создавался для представителей номенклатуры — членов КПСС, дипломатов, кагэбэшников. До 1990-х простые граждане купить здесь квартиру не могли.

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Далее движемся в сторону Осеннего бульвара, дом 12, корпус 1, к самому известному магазину района — универсаму у станции метро «Крылатское». Он был построен из типовых конструкций. Это модульная система, разработанная выпускниками московского архитектурного института в 1969 году. С ее помощью можно было создавать разнообразные композиции из многогранников. Но известность универсаму принесла не модульная система, а визит премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она посетила СССР весной 1987 года по приглашению Михаила Горбачева.

Крылатское стало местом демонстрации советского благополучия.

Олимпийские объекты

Теперь движемся через ландшафтный парк «Крылатские холмы». Это место до сих пор выдает в Крылатском раздолье пригородных территорий, к которым когда‑то относился район. Здесь в 1979 году появилась самая крупная в стране велотрасса длиной 14 км. На олимпийской гонке победу одержал отечественный спортсмен Сергей Сухорученков. После Олимпиады здесь проводили чемпионат Европы, молодежный чемпионат мира, чемпионаты России, велогонку «Пять колец Москвы».

© ITAR-TASS

Со стороны холмов открывается панорама Москвы. Отсюда видно возведенный в 2007 году Живописный мост, построенный президентом Союза архитекторов России и главным архитектором института Метрогипротранс Николаем Шумаковым. Спустя десять лет он стал первым российским обладателем премии Огюста ПерреЕе присуждают каждые три года зодчим, которые внесли выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуре. Среди обладателей — Норман Фостер, Сигэру Бан, Фрай Отто, Ренцо Пьяно.. С районом Шумакова связывает не только мост: он также был в группе архитекторов, которые создали проект станции метро «Крылатское».

Рядом находится эффектный ансамбль спортивной застройки олимпийского и постолимпийского периода. Ледовый дворец «Крылатское» (2003-2004) по адресу улица Крылатская, дом 16, — это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длиной 400 метров. Пологий изгиб кровли здания вторит волнообразным нахлестам крыши крытого велотрека (1976–1979) на Крылатской улице, 10. Велотрек в форме эллипса, ставший в то время самым большим в Европе, был построен по проекту советского инженера Виктора Ханджи. Здесь было установлено немало мировых рекордов. В 1990-е годы зданию угрожала разруха, так как его невозможно было приспособить под коммерческие нужды. К счастью, этот уникальный пример объединения функциональности и красоты удалось спасти.

© Михаил Гребенщиков/Музей современного искусства «Гараж»

На противоположном берегу, на улице Островная, дом 7, находится Дворец спорта «Динамо», или «Баскет-холл» (2005–2006), на 5000 зрителей. Каплевидная остекленная форма гармонично вписывается в окружающую среду и вторит разливающейся со всех сторон воде Татарской поймы. Вплотную к спортивному комплексу расположен финальный пункт нашего путешествия — Гребной канал (1973). Это первое спортивное сооружение, появившееся в этих местах, здесь в том же 1973 году прошел чемпионат Европы по академической гребле. К Олимпиаде его привели в порядок и усовершенствовали. «Если олимпийские объекты демонстрируют мощь тяжелоатлета, то трибуна Гребного канала — это упругая легкость бегуна. Запоздалый шедевр хрущевской оттепели, которая мечтала «догнать и перегнать» Америку, а не запугать. Легкость, открытость, прозрачность — ключевые понятия «павильонной архитектуры» 1960-х — обретают в комплексе Гребного канала прямой смысл: «спорт как честное состязание» — пишет в путеводителе-справочнике по Москве историк архитектуры Анна Броновицкая. Здесь планировали разбить гидропарк для всех возможных водных видов спорта и всесоюзный палаточный лагерь. Но планы не осуществились. Вместо гидропарка возвели жилой район, и только в 2014 году на канале, впервые после Олимпиады, прошло масштабное соревнование — чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня здесь проводятся заплывы и регаты.

Крылатское — удивительный район Москвы, который прошел путь от полудикой природной местности до городка — символа спортивных достижений СССР. Он до сих пор сохраняет статус одного из самых спортивных районов Москвы, где можно покататься на чем угодно, от велосипеда и самоката до каяка и байдарки. А предельная концентрация зелени обеспечит полноценный отдых вдали от городской суеты.