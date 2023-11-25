Один из самых больших катков Москвы. Он не поделен на дорожки или маршруты — это одно огромное ледовое пространство под открытым небом, по размерам схожее с футбольным полем. Поэтому здесь можно хорошенько разогнаться и кататься в разных направлениях, а не только по часовой стрелке. А если вы не очень уверенно стоите на коньках или пришли с детьми — обратите внимание на специальную зону для детского катания.