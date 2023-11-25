Самые очевидные варианты
ВДНХ
Уже открыт
В этот раз ледовые дорожки обустроили не на главной аллее, а рядом с павильонами «Космос» и «Транспорт СССР». Выбор места обусловлен темой нового зимнего сезона — «Полет во времени»: каток располагается рядом с макетом ракеты-носителя «Восток». Это, по задумке организаторов, должно ассоциироваться «с мечтами о космических полетах и стремлением к высоким достижениям».
На протяжении всего сезона здесь будут проходить концерты и вечеринки, утренние зарядки и мастер-классы. Обещают шесть кафе и точек с горячими напитками, причем блюда либо имеют региональную привязку, либо отсылают к традиционной кухне: блины с сахалинской красной икрой, ярославским сыром, мурманской семгой или алтайским медом, московские плюшки, гречневые ломти с мраморной говядиной, русские колоски с сахарной пудрой.
Подсветка на катке мощная: более 16 тысяч лампочек вдоль дорожек. Приходить можно и с детьми: на внутреннем круге есть зона «тихого катания», где соблюдают безопасную для всех посетителей скорость.
Адрес
просп. Мира, 119
Режим работы
вт-пт 11.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 (ежедневный перерыв с 15 до 17)
Стоимость
детские билеты от 600 до 1100 р., взрослые — от 1200 до 1700 р.
Дополнительные услуги
прокат коньков — 500 р., заточка — 400 р.
Парк Горького
Уже открыт
В этом году организаторы обещают еще больше ледовых дорожек, чем обычно. Дополнять их будут праздничная иллюминация, живые музыкальные выступления в «Медиарубке» — арт-объекте у центрального павильона — и атмосферные фотозоны. На территории катка расположено несколько фуд-кортов с девятнадцатью киосками, кафе и ресторанами. Из еды — чуррос, немецкие колбаски, хот-доги, пончики, итальянское кафе «Меркато», «Сыроварня», «Чё? Харчо!»; из напитков — горячий чай и шоколад, глинтвейн, коктейли с пряностями.
У катка шесть павильонов проката: четыре обычных, один детский и один повышенной комфортности. А помимо ледовых дорожек, есть хоккейная коробка (ее можно забронировать на группу до 15 человек, это стоит от 13 до 22 тысяч рублей), аллея керлинга и зона отдыха «Очаг».
Адрес
Крымский Вал, 9
Режим работы
вт-вс 10.00–23.00 (ежедневный перерыв с 15.00 до 17.00)
Стоимость
детские билеты от 250 до 450 р., взрослые — от 400 до 850 р.
Дополнительные услуги
прокат коньков — 400 р., заточка коньков — 500 р.
ГУМ-каток
С 30 ноября
Самый праздничный и центральный каток Москвы — на Красной площади. Как обычно, рядом будет проходить ГУМ-ярмарка, оформленная в стилистике гжельской росписи. Ее темой в этом году стали народные промыслы, поэтому там будут не только горячий глинтвейн, панкейки и венские вафли, но и ароматный сбитень, русские блины и тульские пряники.
Еще одна отличительная черта ГУМ-катка — обязательное участие звезд фигурного катания. В этом году двенадцать мастер-классов проведет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Еще намечены занятия от тренеров фигурного катания из школы Анастасии Гребенкиной и хоккейные мастер-классы по российской программе подготовки хоккеистов «Красная машина». Занятия бесплатные, но для того, чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на сайте.
Адрес
Красная пл., 3
Режим работы
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Стоимость
детские билеты — от 300 до 400 р., взрослые — от 700 до 800 р.
Дополнительные услуги
прокат коньков — от 250 до 500 р., заточка — 1000 р.
Сад им. Баумана
Уже открыт
Считается одним из самых уютных катков Москвы. Он небольшой (примерно в пятнадцать раз меньше катка в Лужниках) и атмосферный: находится в глубине сада рядом с полукруглой эстрадой, а в вечернее время его освещают фонари и ретролампочки.
Кататься можно и в плюсовую температуру (до +10), для переодевания предусмотрен теплый шатер, а билеты покупаются только онлайн.
Адрес
ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4
Режим работы
ежедневно 10.00–22.00 (с тремя часовыми перерывами)
Стоимость
Дополнительные услуги
прокат коньков — 300 р., заточка — 200 р.
Сад «Эрмитаж»
Частично работает
Еще один известный каток в центре Москвы, где можно покататься в камерной обстановке. По размерам он сопоставим с катком в Саду им. Баумана и, возможно, не подойдет любителем погонять на коньках.
В саду есть и другой каток — он в четыре раза больше, и лед на нем натуральный, а не искусственный, поэтому сроки его открытия зависят от погоды. По традиции он будет расположен в теневой части сада, рядом с детской площадкой.
Куда зайти, чтобы согреться и перекусить? Вариантов много: например, милая кофейня «1554» у самого входа в сад, кафе Silvano рядом с катком, ресторан «Веранда 32.05» в центре «Эрмитажа».
Адрес
Каретный Ряд, 3, стр. 7
Режим работы
ежедневно 10.00–23.00 (с тремя часовыми перерывами)
Стоимость
Дополнительные услуги
прокат коньков — 200 р./час, камера хранения — 500 р.
«Южный полюс» в Лужниках
С декабря
Один из самых больших катков Москвы. Он не поделен на дорожки или маршруты — это одно огромное ледовое пространство под открытым небом, по размерам схожее с футбольным полем. Поэтому здесь можно хорошенько разогнаться и кататься в разных направлениях, а не только по часовой стрелке. А если вы не очень уверенно стоите на коньках или пришли с детьми — обратите внимание на специальную зону для детского катания.
Адрес
ул. Лужники, 24, стр. 4в
Режим работы
вт-пт 16.00–18.30,19.30–22.00, сб-вс 13.00–15.30, 16.30–19.00, 20.00–22.30
Стоимость
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Менее очевидные варианты
«City-каток» на Красной Пресне
Уже открыт
Он располагается в парке «Красная Пресня» и открывает посетителям виды на небоскребы Москва-Сити. Каток состоит из двух не самых больших ледовых площадок, освещенных неоном, — по периметру даже стоят неоновые кубы. Организаторы подчеркивают, что так они воспроизводят «драйв города».
Из других развлечений, помимо катания на коньках и фотозон, — восьмиметровая неоновая горка для тюбингов.
Адрес
ул. Мантулинская, 5, стр. 4
Режим работы
пн-чт 10.00–22.00, пт-вс 10.00–23.00 (каждый день три часовых перерыва)
Стоимость
Дополнительные услуги
Прокат коньков — от 300 до 350 р., заточка — 400 р.
«Сияние льда» в Таганском парке
Уже открыт
Довольно просторный каток, где проводятся тренировки по фигурному катанию и матчи любительских хоккейных команд. Этот каток считается не самым популярным, так что вряд ли вы столкнетесь с тем, что здесь вам не хватит места для скоростных заездов или не очень ловких попыток научиться кататься.
Адрес
ул. Таганская, 40–42
Режим работы
ежедневно 10.00–23.00 (с тремя часовыми перерывами)
Стоимость
«Сокольники»
Частично работает
В «Сокольниках» два катка: «Лед» и «Гигант». Первый — с современной системой подморозки льда, он уже открыт. Второй — с натуральным льдом, он занимает весь Большой круг парка и 1-ю Лучевую просеку, но о сроках его заливки пока ничего неизвестно. Также еще есть отдельная хоккейная площадка.
«Лед» залит на Фестивальной площади — он не такой крупный, как «Гигант», но все равно в несколько раз больше, например, бауманского и эрмитажного катков, поэтому здесь есть где развернуться. При этом шанс попасть в шумную толпу невелик. Кататься можно и в плюсовую погоду (до +8–10 градусов), бортики подсвечены неоном, а медиафасад имитирует северное сияние.
Адрес
ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Режим работы
ежедневно 10.00–00.00 (с четырьмя часовыми перерывами)
Стоимость
Сеть Mega Ice
Частично работает
В Москве два крытых катка этой сети — в ТЦ «Авиапарк» и «Павелецкой плазе». Первый уже открыт, второй заработает 25 ноября.
Этот вариант подойдет тем, кто не хочет кататься на морозе. Сеанс длится 60 минут, можно приобрести абонемент от 6 до 16 посещений. Также есть опция индивидуальных и групповых занятий с тренером как для детей, так и для взрослых — по фигурному катанию и хоккею. Самая интересная фишка сети — прокат айс-байков. Это велосипеды, похожие на трехколесные, только вместо задних колес — лезвия. Аренда стоит 200 рублей за 15 минут и 300 — за 30.
Адреса
Ходынский б-р, 4; Павелецкая пл., 3
Режим работы
вс-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00
Стоимость
Дополнительные услуги
прокат коньков — 250 р., заточка — 300 р.
The Rink в Сколкове
Уже открыт
Вариант для тех, кто хочет совместить катание на коньках с выездом в ближайшее Подмосковье. Организаторы обещают «атмосферу загородного отдыха».
У катка необычная извилистая форма, напоминающая букву «я», в центре расположена зона для игры в керлинг — участвовать могут до восьми команд одновременно. Сеанс рассчитан на два часа. А рядом с катком, на территории спортивной площадкой The Rink Fitness, находится большое кафе.
Адрес
Сколково, ул. Новая, 100
Режим работы
пн-пт 7.00–23.00, сб-вс 8.00–22.00
Стоимость
детские билеты — от 500 до 700 р., взрослые — от 500 до 1500 р.
Дополнительные услуги
Прокат коньков — 500 р.
«Коломенское»
Со 2 декабря
Он будет расположен на Ярмарочной площади и станет, возможно, первым открытым в этом сезоне катком с натуральным льдом. Обычно он празднично украшен — гирляндами и милыми лампочками — и оборудован теплыми раздевалками и камерами хранениями.
Если устанете от коньков, то поблизости есть горки для катания на санках, ватрушках и шестиместном надувном «банане», а также лыжные маршруты и, конечно, выставки и экспозиции музея-заповедника.
Адрес
просп. Андропова, 39
Режим работы
пн-пт 11.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 (каждый день три часовых перерыва)
Стоимость
детские билеты — от 150 до 210 р., взрослые — от 250 до 350 р.
Дополнительные услуги
прокат коньков — от 200 до 400 р., заточка — 350 р.