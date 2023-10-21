10 идей для необычных свиданий в Москве

Работа с глиной — очень тактильный опыт. Можно экспериментировать с формой, рисовать смешные узоры и выбирать оттенки глазури, а после обязательно останется что‑то на память, даже если та самая чашка выйдет неидеальной. К тому же это красиво — гончарные студии обычно продуманы до мелочей, а атмосфера располагает к творчеству. Попробовать себя в гончарном деле можно, например, в Soil Studio, мастерской Volna или Frenkel. Главное — относиться к процессу с юмором и не бояться ошибок. Все как в жизни!