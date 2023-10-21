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Планы на выходные

10 идей для необычных свиданий в Москве

Маргарита Косолапова
Сегодня в 18:00
Рассказываем, куда отправиться вместе, чтобы открыть что‑то новое в своем партнере — и в себе.

Иммерсивный театр

© Иммерсивный спектакль «Зеркало Карлоса Сантоса»

Иммерсивный театр похож на обычный, только граница между актерами и зрителями стирается, а сценой становится все пространство. Например, спектакль-променад «Зеркало Карлоса Сантоса» разворачивается на площади в 1000 квадратных метров, в 12 комнатах, 24 актера играют всего для 12 зрителей, а в конце всех участников ждет совместный ужин. Другое шоу, «Заблудшие», Проходит в отеле «Националь», где спектакль рассказывает истории бывших знаменитых постояльцев и дает возможность заглянуть в обычно закрытые от гостей уголки отеля

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Драйв-ин

© Jona/Unsplash

Автокинотеатр — главный романтический символ американских фильмов 1950-х и 1960-х. Почувствовать себя героями кино можно и в Москве: на кинопаркинге под открытым небом, где можно посмотреть фильмы прямо в своей машине. Фильм крутится на 15-метровом экране, а звуковая дорожка транслируется по радио. А еще прямо там можно заказать еду навынос.

Экскурсии

Северное Чертаново
© Музей современного искусства «Гараж»

Экскурсии — это гораздо больше, чем автобусный тур по городу. Вместе с гидами можно больше узнать о столичных легендах, индустриальном прошлом Москвы и работе метро, заново открыть для себя Чертаново или посетить Дом Наркомфина — список доступных опций получится действительно длинным. Такие прогулки есть, например, у «Гаража» и Музея Москвы, а также у нескольких независимых проектов, объединяющих любителей урбанистики и архитектуры. Если маршрут известен заранее, можно заказать столик в ресторане рядом с конечной точкой, чтобы согреться и обсудить впечатления.

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Парк аттракционов и аркадные автоматы

© Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Никаких ограничений на мороженое и сахарную вату: в руках карточка с безлимитным билетом на аттракционы, а впереди — целый день вместе. Устроить «скоростной полет по подземным линиям Нью-Йорка» или побывать в зловещем заброшенном особняке можно на «Острове мечты». Еще один вариант — парк развлечений в торговом центре, где можно сразиться в турнире в аэрохоккей, обогнать друг друга в виртуальных мотогонках или успеть за всеми движениями танца на экране под каверы хитов 2000-х.

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Керамическая мастерская

© Cheschhh/Getty Images

Работа с глиной — очень тактильный опыт. Можно экспериментировать с формой, рисовать смешные узоры и выбирать оттенки глазури, а после обязательно останется что‑то на память, даже если та самая чашка выйдет неидеальной. К тому же это красиво — гончарные студии обычно продуманы до мелочей, а атмосфера располагает к творчеству. Попробовать себя в гончарном деле можно, например, в Soil Studio, мастерской Volna или Frenkel. Главное — относиться к процессу с юмором и не бояться ошибок. Все как в жизни!

Прогулке по реке

© Valeria Nikitina/Unsplash

Увидеть город с воды и оставить за бортом повседневность — всегда отличный план. Тем более что яхты и речные трамвайчики курсируют по Москве-реке не только в теплый сезон. Всепогодные круизы есть у «Рэдиссон Ройал», они отправляются от причала в парке Горького. Прокатиться можно и по нескольким открытым в 2023 году маршрутам, интегрированным в систему московского транспорта. Современные электротрамвайчики ходят от причала «Сердце столицы» до Киевского вокзала и от ЗИЛа до Печатников с остановкой на недавно реконструированном Южном речном вокзале.

Лекции

© Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В лектории Третьяковки рассказывают о главных направлениях в живописи, мастерах авангарда и связи современного искусства с классической традицией, а в Пушкинском есть программы об искусстве фотографии и ее отношениях с правдой, границами и удовольствием, мифах Древнего Египта или классический путеводитель по искусству от барокко до постмодернизма. Можно выбрать одно посещение или абонемент — если захочется сделать такие походы приятной совместной традицией. Еще один лайфхак — исследовать программы выставок, чтобы найти необычные способы провести время в музее. Например, посетить мастер-класс по цианотипии или научиться искусству кинцуги.

Блошиный рынок

© Nikola Đuza/Unsplash

Главная локация, где собираются торговцы винтажными и антикварными предметами, — Измайлово. Сюда можно вместе отправиться искать сокровища из забытых на чердаке сундуков, рассматривать лица на фотографиях полувековой давности, любоваться хрустальными вазами, тарелками и старыми елочными игрушками, выбирать книги и думать, кому были адресованы слова на полях. Раз в месяц торговцы антиквариатом собираются на маркете «Блошинка», за его расписанием можно следить на сайте, а ярмарка «Левша», одна из самых больших и самых старых в Москве, работает каждые выходные в Новоподрезкове. Оттуда сложно уйти без пары приятных мелочей — и хороших воспоминаний.

Чайная церемония

© Oriento/Unsplash

Чайная церемония дает редкую в большом городе возможность погрузиться в атмосферу другой культуры, замедлиться и расслабиться. Отправиться на церемонию можно в один из московских чайных клубов (например, «Дом белого журавля», где есть настоящий японский чайный домик) или в Музей Востока.

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Кулинарный класс

© Le Creuset/Unsplash

Еще одно творческое занятие с почти терапевтическим эффектом, которое будет отличным поводом для неформального общения. Можно научиться готовить лучшее мясо, например, в Кулинарную академию Goodman, семифредо с манго в «Человеке и еде» или домашнюю выпечку в «Кулинарной студии Юлии Высоцкой». Приятный бонус — совместная трапеза в конце.

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