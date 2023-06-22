В Москве заработал речной пассажирский транспорт

По Москве-реке начали ходить пассажирские речные трамвайчики. Запуск нового транспорта прошел 20 июня на Северном речном вокзале, в церемонии участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, говорится на mos.ru.
До 23 июня прокатиться на трамвайчиках можно бесплатно — как следствие, к ним выстраиваются огромные очереди.
В городской администрации говорят, что это первый в мире водный транспорт на электрическом ходу, который будет работать круглый год. На борту судов есть слоты для зарядок, места для велосипедов/самокатов и инвалидных колясок.
Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного ЖК на Шелепихинской набережной. Его протяженность 6,5 километра, и по маршруту ходят 8 судов.
Второй маршрут Автозаводский мост — Печатники длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. По словам московских властей, запуск речных трамвайчиков улучшит транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы.
Для пассажиров на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 и 16 метров, на которых вмещаются до 40 и 80 человек. В Мневниковской пойме и Нагатинском затоне будут созданы два пункта технического обслуживания флота.
В последующие несколько лет власти города планируют открыть еще три маршрута. С их появлением сеть трамвайчиков должна покрыть почти всю акваторию Москвы-реки в границах города.