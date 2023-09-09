«19:01 на Кристалле»: гид по новому креативному пространству в Лефортово

19:01
«19:01 на Кристалле» — это временное поп-ап пространство, задача которого — реактивировать территорию бывшего завода и показать его потенциал. Название отсылает к году появления «Кристалла», тогда — Винного казенного склада № 1. После открытия творческого пространства площадь вокруг центрального фонтана из транзитной зоны превратилась в полноценное место отдыха, рядом установили удобные стулья, столики и шезлонги. С пятницы по воскресенье здесь проходят вечеринки, концерты, мастер-классы и занятия спортом. За еду и напитки отвечают Burger Heroes, Nest и «Ровесник». Каждое заведение разработало специальное меню со своими хитами в новой интерпретации, а также авторские барные карты.
Проект инициирован девелоперской компанией Asterus, а программой преобразования территории занималась команда Citymakers, которая уже работала над кластером «ЭМА» в Большом Николоворобинском переулке, парком «Зарядье» и территорией «ЗИЛ-Юг». Они взяли на себя создание новой концепции благоустройства «19:01 на Кристалле», разработали архитектуру малых форм и арт-объектов.
Чем интересен «Кристалл»
Историк промышленной архитектуры, гид по заводу «Кристалл» проектов «Москва глазами инженера» и «МосПромАрт»
Экспериментальный проект начала XX века
Знаменитый московский водочный завод «Кристалл» был задуман еще в конце XIX века как Винный казенный склад № 1 — флагман производства отечественного алкоголя. На высоком берегу Яузы появился незаурядный с точки зрения организации, образцовый в технологическом и эстетическом плане, а также самый масштабный архитектурный ансамбль для производства водки в Российской империи. Задачу проектирования комплекса зданий поручили московским архитекторам Николаю Фалееву и Виктору Величкину, которые уже имели опыт творческого партнерства при строительстве винных складов в Рогожской слободе.
Сегодня «Кристалл» — редкий для Москвы пример сохранности почти не тронутого поздними вмешательствами ансамбля. Здания принадлежат руке одних и тех же мастеров, а построенные в середине XX века спиртохранилища в стиле советского ар-деко никак не нарушили эклектичной декоративности комплекса, и даже разнообразили его своими диковинными формами. Огромный завод удивительным образом кажется компактным, соразмерным человеку, хочется бродить по этому лабиринту, изучая затейливо расположенные цеха, трубы, котельные, мастерские, заросшие железнодорожные пути и платформы.
Советские мозаики и история русской водки
На девяти гектарах расположено около 40 бывших промышленных объектов, большая их часть представляет интерес как образец краснокирпичного индустриального стиля. Но одни из самых интересных деталей относятся уже к советскому периоду. Успешное предприятие, поставлявшее продукцию в Кремль, имело возможность богато декорировать общественные пространства. Прекрасно сохранились два служебных подъезда с масштабными мозаичными панно с первого по третий этаж с сюжетами на тему старой Москвы и истории русской водки, а также запечатленные в мозаике этикетки легендарных брендов: «Пшеничная», «Запеканка», «Клюковка», «Зубровка», «Анисовая», — гордость «Кристалла».
В интерьерах также можно найти следы работы советских технологов и художников. Например, цех ректификации после демонтажа колонн стал похож на гигантский заброшенный колодец. А в административном корпусе скрывается гризайльРоспись, сделанная в оттенках серого или другого нейтрального цвета. и лепнина эпохи сталинского ампира. Многие детали скрыты от глаз, и увидеть их получится только на экскурсии — это исторические стропила, метлахская плитка, чугунные галереи, исторические перекрытия, подлинная расстекловка и дореволюционные кирпичные клейма.
Стрит-арт на «Кристалле»
В XXI веке мелкие советские постройки деликатно украсили уличные художники. Это наследие нескольких фестивалей современного искусства особо ценно работами топовых райтеров, среди которых — Покрас Лампас, Zoom, Max Hikm, Ксюша Послушай, Toй, Vova Nootk, Amber, Basil и Misha Most.
«Кристалл» как креативный кластер
В 2013 году производство завода было перевезено в Московскую область. Следующие 10 лет на его территории проходили фестивали «Форма», Seasons of life, Stay Hungry Backyard, SecretKitchen, «Афиша–Рассвет» и действовала мастерская стрит-арт проекта «Коробка».
Сейчас завод становится полноценным креативным пространством. Первый шаг — открытие «19:01 на Кристалле». Сюда стоит прийти, чтобы позаниматься йогой на деревянном настиле у фонтана, побывать на вечеринке на фоне индустриального пейзажа или увидеть работы уличных художников на экскурсии.
Событийная программа «19:01 на Кристалле» построена как коллекция впечатлений: каждому дню присваивают свое название — например, «День, когда меняется ветер» или «День, когда не надо слов». В программе ближайших недель — шоукейсы бара «Ровесник» и Радио ⅝ , перформансы, спектакли Театра сторителлинга Константина Кожевникова и «Невидимого театра», классы йоги и экскурсии от проекта «Москва глазами инженера». Полную афишу можно найти здесь.