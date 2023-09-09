«19:01 на Кристалле»: гид по новому креативному пространству в Лефортово

«19:01 на Кристалле» — это временное поп-ап пространство, задача которого — реактивировать территорию бывшего завода и показать его потенциал. Название отсылает к году появления «Кристалла», тогда — Винного казенного склада № 1. После открытия творческого пространства площадь вокруг центрального фонтана из транзитной зоны превратилась в полноценное место отдыха, рядом установили удобные стулья, столики и шезлонги. С пятницы по воскресенье здесь проходят вечеринки, концерты, мастер-классы и занятия спортом. За еду и напитки отвечают Burger Heroes, Nest и «Ровесник». Каждое заведение разработало специальное меню со своими хитами в новой интерпретации, а также авторские барные карты.