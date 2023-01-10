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Районный масштаб

Космический завод, бобры и панельки. Что посмотреть в микрорайоне Филевская Пойма?

Елена Варламова
Сегодня в 19:00
Филевская Пойма вроде бы и находится недалеко от центра Москвы, но уклад жизни здесь тихий, поселковый. Въехать в микрорайон можно только по одной улице, от «большого города» его с трех сторон отделяет Москва-река, а с четвертой — огромная промышленная зона ракетно-космического Центра имени Хруничева.

Панельный оазис вместо аэродрома

До появления жилого массива на территории Филевской поймы находился аэродром. С 1920-х годов прошлого века здесь работал завод, на котором конструировали и испытывали самолеты. В 1960-е годы предприятие занялось строительством ракет и стало называться Заводом имени Хруничева (ЗИХ). Взлетная полоса потеряла свою актуальность, и участок земли на берегу Москвы-реки решили застроить жильем. Микрорайон был возведен за пару лет в начале 1980-х годов. Квартиры в нем получали сотрудники все того же завода имени Хруничева и те, кто стоял в очереди на жилье в районе Филевский парк.

Въехать в Филевскую Пойму, как и выехать из нее, можно только по одной дороге — Филевскому бульвару, который за границей микрорайона переходит в Новофилевский проезд. До ближайшей станции метро, «Фили», нужно добираться минут 15–20 на автобусе.

Проектируемый проезд № 2123
© moskva.pictures

Впрочем, проектировщики предусмотрели в районе всю социальную инфраструктуру, чтобы людям не приходилось ездить «на большую землю» по важным жизненным вопросам. Здесь сразу построили четыре детских сада, две школы, поликлинику и универсам. Все довольно вместительное и просторное, как было принято в советской архитектуре 1980-х годов.

В Филевской Пойме всего две улицы. Абсолютно все жители микрорайона имеют почтовые адреса по Филевскому бульвару. Вторая улица носит имя авиаконструктора Мясищева, и на ней нет ни одного жилого дома — она отделяет панельки от Ракетно-космического центра имени Хруничева. До 2003 года она была одним из московских проектируемых проездов.

Прогулка по району

На берегу Москвы-реки в 2003 году возвели деревянную церковь Серафима Саровского, а чуть позже рядом — каменную церковь Всех Святых. Сейчас это основные достопримечательности Филевской Поймы и единственные здания, которые отличаются по архитектуре от строгих форм панельного домостроения. Справа от церквей находится районная поликлиника. Пока она на капремонте, жителям микрорайона приходится ездить к врачам до метро «Молодежная».

Церковь Всех Святых
© Елена Варламова

Здесь всего сорок жилых зданий, пять из которых — многоподъездные, поставленные подковой. Остальные — одноподъездные башни. Каждый из домов-подков своими краями обнимает школу или садик, поставленные во дворе. Форма этих зданий словно повторяет русло Москвы-реки, которое точно также, подковой, окружает Филевскую Пойму. В архитектуре района представлена вся классика домостроительства 1980-х: облицованные плиткой панельные многоэтажки разной высоты и серий. К ним в начале 2000-х добавился монолитный ЖК.

Набережная Москвы-реки
© Елена Варламова

Дома на Филевской Пойме не ниже двенадцати этажей, многие и по двадцать два, а расставлены корпуса на непростительно больших по нынешним временам расстояниях друг от друга. Благодаря этому у многих жильцов есть возможность любоваться видами на Москву-реку, Мневниковскую пойму, район Хорошево-Мневники, расположенный на противоположном берегу реки, или на высотки Москвы-Сити вдалеке.

Центральную часть микрорайона занимает Универсам, в 1980-е это был огромный стеклянный павильон «берите сами», как это тогда называли москвичи. Правда, в то время брать в универсамах было особо уже нечего, габариты магазинов были рассчитаны на большие очереди и предполагаемое наступление всеобщего изобилия к 2000 году (по планам КПСС в это время должен был наступить коммунизм). Сейчас «Универсам» оброс пристройками и забит павильончиками. В его огромном здании размещается с десяток разных магазинов и лавочек, начиная от сетевой «Ленты», заканчивая мастерской по ремонту одежды. А в пристройке поместился ресторан «Совет в Филях».

Парк под присмотром москвичей

Если архитектура 1980-х вас не восхищает, можно сразу за церковью в конце Филевского бульвара спуститься в прибрежный парк. Это главное достояние микрорайона, место отдыха всех его жителей. Он больше похож на лес у воды в Подмосковье, чем на парк посреди мегаполиса. Здесь нет набережной, река находится в своих природных берегах. Вдоль кромки воды протоптаны тропинки. Благоустройство парка было проведено, кажется, еще в 1980-х, и исключительно силами самих жителей. Если здесь и есть лестница к воде, то сколоченная пловцами-моржами для спуска к полынье. Если воркаут-площадка, то сваренная из подручных средств народными умельцами. Центральную аллею украшают пластиковые домики-грибки и пластиковое же дерево с совой из поздних 1990-х.

© Елена Варламова

Официально прибрежная парковая зона в Филевской Пойме входит в состав природно-исторического парка «Москворецкий» и является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). При этом создается впечатление, что основной присмотр за зоной отдыха осуществляют жители района. На столбах развешаны самодельные плакаты с призывом к владельцам собак соблюдать чистоту и баки с пакетиками для уборки за питомцами. Емкости для пакетов сделаны из пластиковых бутылей для воды. В отличие от ящиков, которые расставляли городские власти в московских парках, филевские не пустуют. На плакаты, контейнеры и пакетики скидывались всем районом через чаты и соцсети.

То, что активистам Филевской Поймы не под силу, например, посыпать зимой все дорожки от наледи, остается так и не сделанным: в парке довольно скользко. Не очень хорошо обстоит дело и с уборкой.

Статус ООПТ накладывает ограничения, как в плане освещения, так и в плане благоустройства, в городском понимании этого слова. При этом людей в парке много, ведь он находится в жилом массиве. В итоге зеленая зона вдоль реки оказалась местом, мало подходящим для вечерних прогулок в одиночку. Освещение здесь проведено только по основной аллее, ближе к домам. А вдоль реки и в самом начале Филевского бульвара после захода солнца (а зимой это три — четыре часа дня) кромешная темень. Зато где еще в пяти шагах от дома в ЗАО встретишь белку или бобра? Только в Филевской Пойме!

© Елена Варламова

Жители и хотели бы облагородить свой досуг в парке, но боязнь потерять оазис дикой природы под окнами, печальный опыт других районов, прошедших «благоустройство» через тотальную вырубку, заставляет их поменьше напоминать властям о своих проблемах. Впрочем, проект благоустройства парка вдоль берега существует. И активисты района приложили немало усилий, чтобы этот уголок природы был сохранен в приближенном к первозданному виде. Но реализация проекта пока что отложена на неопределенный срок.

Как любые жители приречных районов, поймовцы привыкли отдыхать на воде и у воды. Летом это купание и катание на лодках, зимой — лыжи, коньки, санки с горки прямо на лед замерзшей речки. Поэтому никакие запреты и предупреждения не остановят желающих летом искупаться в зоне с необследованным дном, или пожарить шашлык на территории ОППТ. А зимой прокатиться по речному льду на коньках или лыжах.

Шлюз № 9
© Анастасия Диева/ТАСС

Одно из безопасных летних развлечений поймовцев на Москве-реке — наблюдение за шлюзованием кораблей, проходящих Карамышевское спрямление. Шлюз № 9 находится как раз напротив Филевской Поймы. В 1930-х годах было решено сократить фарватер и не пускать суда в обход Мневниковской поймы. Тем более что на противоположном ее конце была сооружена ГЭС, и судоходство стало невозможным. Это первый шлюз, который туристические корабли, отправляющиеся из центра Москвы, встречали на пути к Волге, поэтому строители оформили его особенно парадно. Руководил строительством шлюза архитектор Алексей Рухлядев — автор здания Северного речного вокзала.

Конец тупикового рая

В последние несколько лет жизнь на Филевской Пойме стала не такой уж тихой, как была раньше. Со всех сторон к району приближаются большие стройки, которые изменят его навсегда.

В начале Филевского бульвара прибрежный парк сейчас упирается в промзону, но вместо нее скоро возведут жилой комплекс «Береговой-2». С другой стороны зеленой зоны, в районе улицы Мясищева, строят мост через Москву-реку в Мневниковскую пойму. Раньше в этом месте район соединялся с Филевским парком, до которого можно было дойти берегом минут за 10–15. Сейчас же проход закрыт.

Филевский бульвар, улица Мясищева, строящийся Национальный космический центр
© moskva.pictures

Вопрос о мосте в Мневники стоял давно, но жители Филевской Поймы были категорически против сквозного движения через свой район. Они голосовали за проект пешеходного моста через Москву-реку. Но в итоге мост все же будет автомобильным — для движения транспорта запланировано четыре полосы. Он появится в 2025 году.

Еще одна большая стройка захватила Филевскую Пойму со стороны центра имени Хруничева. Здесь с позапрошлого года строится Национальный космический центр, в нем расположится офис госкорпорации «Роскосмос», отраслевые предприятия, учебные классы. Сейчас на въезде в район, напротив зеленого массива с голубятнями, почти достроена 47-этажная треугольная призма-небоскреб. Рядом расположились офисные здания поменьше. Всего в комплексе собираются трудоустроить до 20 тысяч человек — все они приедут работать в Филевскую Пойму.

Многолетний поселковый уклад этого московского района скоро станет историей. Поэтому, чтобы застать его особую атмосферу, лучше посетить его прямо сейчас.

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ГКНПЦ им.М.В.ХруничеваРоскосмосКПСС
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