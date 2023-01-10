Космический завод, бобры и панельки. Что посмотреть в микрорайоне Филевская Пойма?

Если архитектура 1980-х вас не восхищает, можно сразу за церковью в конце Филевского бульвара спуститься в прибрежный парк. Это главное достояние микрорайона, место отдыха всех его жителей. Он больше похож на лес у воды в Подмосковье, чем на парк посреди мегаполиса. Здесь нет набережной, река находится в своих природных берегах. Вдоль кромки воды протоптаны тропинки. Благоустройство парка было проведено, кажется, еще в 1980-х, и исключительно силами самих жителей. Если здесь и есть лестница к воде, то сколоченная пловцами-моржами для спуска к полынье. Если воркаут-площадка, то сваренная из подручных средств народными умельцами. Центральную аллею украшают пластиковые домики-грибки и пластиковое же дерево с совой из поздних 1990-х.