Два маршрута для новогодних прогулок по Москве

Вокруг Чистых прудов
Чайный дом
Мясницкая, 19
«Китайская шкатулка» на Мясницкой улице появилась благодаря династии купцов Перловых. Семья поставляла чай к императорскому двору и владела магазинами не только по всей стране, но и в Европе. После смерти Василия Перлова его сыновья разделили бизнес и основали две отдельные компании, конкурировавшие друг с другом. Участок на Мясницкой достался младшему, Сергею Перлову. В 1893 году здесь возвели здание по проекту Романа Клейна, вместившее магазин на первом этаже и квартиры для сдачи в аренду на верхних. Однако в 1896 году по случаю приезда на коронацию Николая II канцлера Китайской империи Ли Хунчжана оно было срочно перестроено — с целью впечатлить влиятельного гостя и заключить более выгодные контракты. Финальный проект принадлежит другому архитектору из мастерской Клейна, Карлу Гиппиусу. Он стилизовал здание под китайскую пагоду и воплотил в нем свои представления о загадочном Востоке.
Меншикова башня
Архангельский пер., 15а, стр. 9
Башней в одном из переулков Чистопрудного бульвара на самом деле называют церковь Архангела Гавриила. Это одно из первых сохранившихся в Москве зданий в стиле петровского барокко и самое высокое строение в городе на момент возведения в 1704–1707 годах. Церковь существовала на этом месте и раньше, однако большей частью своего современного облика она обязана сподвижнику Петра I Александру Меншикову. Купив поблизости землю для строительства усадьбы, он решил перестроить ее и привлек к проекту зодчего Ивана Зарудного и группу итальянских мастеров, среди которых был, возможно, и Доменико Трезини. Кстати, идея очистки Поганых прудов, которые превратились в Чистые, также принадлежит Меншикову. В 1723 году в башню ударила молния, и верхний ярус обвалился. Работы по восстановлению церкви уже в конце XVIII века профинансировал известный член тайного масонского общества Гавриил Измайлов — именно благодаря ему в ее облике появились масонские символы, которые, впрочем, были демонтированы столетие спустя.
Дом со зверями
Чистопрудный б-р, 14
Одно из самых необычных зданий эпохи модерна появилось на Чистопрудном бульваре в 1909 году как доходный дом церкви Троицы на Грязех. Часть квартир община предоставила нуждающимся прихожанам, а другую сдавала в аренду. На вырученные деньги она содержала церковно-приходскую школу и поддерживала малоимущие семьи.
Третий и четвертый этажи здания украсили фигуры мифических животных и диковинных растений, благодаря чему оно и получило свое второе имя, Дом со зверями. На создание сказочных барельефов художника Сергея Вашкова вдохновил архитектурный декор Дмитриевского собора во Владимире, переданный в художественной интерпретации начала XX века. Верхние этажи изначально четырехэтажного здания были надстроены позднее, в середине XX века.
Доходный дом Рахманова
Покровка, 19
Еще один памятник модерна, расположенный совсем неподалеку, — доходный дом хлеботорговца Рахманова. Первый этаж здания, завершенного в 1899 году, занимала булочная, а выше располагались квартиры для сдачи и жилье владельца. По просьбе Рахманова архитектор Петр Дриттенпрейс усложнил типовой проект и украсил фасады розетками, бантами и растительным орнаментом, в частности, композициями из колосьев, символизирующих основное занятие торговца. Но самая примечательная деталь — модерновые женские и мужские маскароны на уровне четвертого этажа, в обрамлении дверей и угловых нишах.
Дворец Апраксина
Покровка, 22/1, стр. 1
Дворец на Покровке иначе называют Дом-комод, и этот эпитет довольно точно описывает его облик. В начале XVIII века на его месте располагалось не одно, а два здания с разными владельцами. Их объединил после покупки купец Михаил Турченинов, а после продал англичанину Джону Томсону, который решил построить здесь новое здание из камня. Однако возведение современного дворца началось только при следующем владельце, графе Матвее Апраскине. Начало работ связывают с его намерением вступить в брак, что отчасти объясняет пышность декора. Дворец был завершен к 1769 году и стал редким памятником барокко в Москве. Кто разработал его проект, до сих пор неизвестно, однако среди возможных авторов часто называют Растрелли и его учеников и архитектора Дмитрия Ухтомского.
Вокруг Китай-города
Дом Московского купеческого общества
Солянка, 2/1, стр. 1
«Серый дом» появился в Москве в 1912 году по заказу Московского купеческого общества. Проект шестиэтажного здания с сетью дворов-колодцев разработали архитекторы Владимир Шервуд, Иван Герман и Алексей Сергеев. Другое закрепившееся название Соляной дом, в свою очередь, отсылает к истории места. Прежде здесь располагался Соляной двор, снесенный в начале XX века. Однако торговое назначение сохранилось и у современного здания, построенного на их месте — двухуровневые подвалы также использовали как складские помещения для хранения соли.
Ивановская горка
Ивановской горкой принято называть всю территорию вокруг одного из семи московских холмов между Маросейкой, Покровкой и Солянкой. На вершине расположился давший ей имя Иоанно-Предтеченский монастырь, связанный со многими трагичными историями: здесь в качестве заключенных побывали жестокая помещица Дарья Салтыкова и тайная дочь Елизаветы Петровны Августа Тараканова, а в XX веке кельи служили тюрьмой для заключенных НКВД. Однако до появления обители территория носила название Кулишки или Куличики — об этом сегодня напоминает церковь Всех Святых на Кулишках с наклоненной колокольней. Согласно преданию, в несовершенстве конструкции виноват поселившийся неподалеку бес. В окрестностях Ивановской горки расположены старинные церкви, усадьбы и доходные дома, а еще московская синагога и лютеранский собор Петра и Павла.
Морозовский сад
Большой Трехсвятительский пер., 1
Сад, скрытый от посторонних глаз высокими стенами, расположен в самом сердце Ивановской горки. Попасть в него можно через незаметную калитку, а его территория оказывается как бы приподнята над уровнем улицы. Своим названием сад обязан купцам Морозовым, которые владели усадьбой на прилегающей территории. Их частыми гостями были Чехов и Шаляпин, а художник Левитан даже получил неподалеку собственный дом-мастерскую в Большом Трехсвятительском переулке. Городские сады располагались в этом месте еще со времен Ивана III, но память о большей части из них сохранилась лишь в городских топонимах. Территория современного сада совсем небольшая, а верхняя площадка и вовсе закрыта для посещения, зато с его террас открывается красивый вид на окрестности.
Палаты дьяка Украинцева и нотопечатня Юргенсона
Хохловский пер., 7
Каменные палаты в Хохловском переулке выстроил для себя видный дипломат и политический деятель Емельян Украинцев. Тогда пожалованный за успехи на службе участок находился в живописном и мало застроенном районе с видом на Кремль на берегу реки Рачки, которую в XVIII веке убрали в трубу. После смерти дьяка здание перешло князю Михаилу Голицыну, а затем функционировало как государственный архив дипломатических документов: познакомиться с ними приходили, например, Николай Карамзин и Александр Пушкин. В 1875 году здесь открылась типография Русского музыкального общества, которая обеспечивала нотами всю страну. Через два десятилетия места стало не хватать, и к палатам пристроили четырехэтажное здание по проекту архитектора Ивана Клименко.
Хитровская площадь
Хитровская площадь названа в честь генерал-майора Николая Хитрово, который занимался благоустройством территории после пожара 1812 года на собственные средства. Но наибольшую известность она получила благодаря сборнику очерков Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». В книге описан специфический колорит дворов, где на рубеже XIX и XX веков размещались ночлежки, дешевые кабаки и биржа труда для рабочих и бывших крестьян, после отмены крепостного права получивших возможность перебраться в город. Мрачная слава сохранялась за Хитровкой до 1920-х годов, пока ее не зачистили, чтобы превратить в новый зеленый сквер.