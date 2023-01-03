Два маршрута для новогодних прогулок по Москве

Башней в одном из переулков Чистопрудного бульвара на самом деле называют церковь Архангела Гавриила. Это одно из первых сохранившихся в Москве зданий в стиле петровского барокко и самое высокое строение в городе на момент возведения в 1704–1707 годах. Церковь существовала на этом месте и раньше, однако большей частью своего современного облика она обязана сподвижнику Петра I Александру Меншикову. Купив поблизости землю для строительства усадьбы, он решил перестроить ее и привлек к проекту зодчего Ивана Зарудного и группу итальянских мастеров, среди которых был, возможно, и Доменико Трезини. Кстати, идея очистки Поганых прудов, которые превратились в Чистые, также принадлежит Меншикову. В 1723 году в башню ударила молния, и верхний ярус обвалился. Работы по восстановлению церкви уже в конце XVIII века профинансировал известный член тайного масонского общества Гавриил Измайлов — именно благодаря ему в ее облике появились масонские символы, которые, впрочем, были демонтированы столетие спустя.