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Новый год-2023

Два маршрута для новогодних прогулок по Москве

Маргарита Косолапова
Сегодня в 13:00
«Афиша Daily» собрала два коротких, но насыщенных маршрута, чтобы вы успели насладиться городом, но не успели замерзнуть.

Вокруг Чистых прудов

Чайный дом

Мясницкая, 19

«Китайская шкатулка» на Мясницкой улице появилась благодаря династии купцов Перловых. Семья поставляла чай к императорскому двору и владела магазинами не только по всей стране, но и в Европе. После смерти Василия Перлова его сыновья разделили бизнес и основали две отдельные компании, конкурировавшие друг с другом. Участок на Мясницкой достался младшему, Сергею Перлову. В 1893 году здесь возвели здание по проекту Романа Клейна, вместившее магазин на первом этаже и квартиры для сдачи в аренду на верхних. Однако в 1896 году по случаю приезда на коронацию Николая II канцлера Китайской империи Ли Хунчжана оно было срочно перестроено — с целью впечатлить влиятельного гостя и заключить более выгодные контракты. Финальный проект принадлежит другому архитектору из мастерской Клейна, Карлу Гиппиусу. Он стилизовал здание под китайскую пагоду и воплотил в нем свои представления о загадочном Востоке.

Меншикова башня

Архангельский пер., 15а, стр. 9

Башней в одном из переулков Чистопрудного бульвара на самом деле называют церковь Архангела Гавриила. Это одно из первых сохранившихся в Москве зданий в стиле петровского барокко и самое высокое строение в городе на момент возведения в 1704–1707 годах. Церковь существовала на этом месте и раньше, однако большей частью своего современного облика она обязана сподвижнику Петра I Александру Меншикову. Купив поблизости землю для строительства усадьбы, он решил перестроить ее и привлек к проекту зодчего Ивана Зарудного и группу итальянских мастеров, среди которых был, возможно, и Доменико Трезини. Кстати, идея очистки Поганых прудов, которые превратились в Чистые, также принадлежит Меншикову. В 1723 году в башню ударила молния, и верхний ярус обвалился. Работы по восстановлению церкви уже в конце XVIII века профинансировал известный член тайного масонского общества Гавриил Измайлов — именно благодаря ему в ее облике появились масонские символы, которые, впрочем, были демонтированы столетие спустя.

Дом со зверями

Чистопрудный б-р, 14

Доходный дом церкви Троицы на Грязех на Чистопрудном бульваре
© Александр Зеликов/ТАСС

Одно из самых необычных зданий эпохи модерна появилось на Чистопрудном бульваре в 1909 году как доходный дом церкви Троицы на Грязех. Часть квартир община предоставила нуждающимся прихожанам, а другую сдавала в аренду. На вырученные деньги она содержала церковно-приходскую школу и поддерживала малоимущие семьи.

Третий и четвертый этажи здания украсили фигуры мифических животных и диковинных растений, благодаря чему оно и получило свое второе имя, Дом со зверями. На создание сказочных барельефов художника Сергея Вашкова вдохновил архитектурный декор Дмитриевского собора во Владимире, переданный в художественной интерпретации начала XX века. Верхние этажи изначально четырехэтажного здания были надстроены позднее, в середине XX века.

Доходный дом Рахманова

Покровка, 19

Еще один памятник модерна, расположенный совсем неподалеку, — доходный дом хлеботорговца Рахманова. Первый этаж здания, завершенного в 1899 году, занимала булочная, а выше располагались квартиры для сдачи и жилье владельца. По просьбе Рахманова архитектор Петр Дриттенпрейс усложнил типовой проект и украсил фасады розетками, бантами и растительным орнаментом, в частности, композициями из колосьев, символизирующих основное занятие торговца. Но самая примечательная деталь — модерновые женские и мужские маскароны на уровне четвертого этажа, в обрамлении дверей и угловых нишах.

Дворец Апраксина

Покровка, 22/1, стр. 1

Дворец на Покровке иначе называют Дом-комод, и этот эпитет довольно точно описывает его облик. В начале XVIII века на его месте располагалось не одно, а два здания с разными владельцами. Их объединил после покупки купец Михаил Турченинов, а после продал англичанину Джону Томсону, который решил построить здесь новое здание из камня. Однако возведение современного дворца началось только при следующем владельце, графе Матвее Апраскине. Начало работ связывают с его намерением вступить в брак, что отчасти объясняет пышность декора. Дворец был завершен к 1769 году и стал редким памятником барокко в Москве. Кто разработал его проект, до сих пор неизвестно, однако среди возможных авторов часто называют Растрелли и его учеников и архитектора Дмитрия Ухтомского.

Вокруг Китай-города

Хитровская площадь, Подколокольный переулок, «Трансинжстрой»
© moskva.pictures

Дом Московского купеческого общества

Солянка, 2/1, стр. 1

«Серый дом» появился в Москве в 1912 году по заказу Московского купеческого общества. Проект шестиэтажного здания с сетью дворов-колодцев разработали архитекторы Владимир Шервуд, Иван Герман и Алексей Сергеев. Другое закрепившееся название Соляной дом, в свою очередь, отсылает к истории места. Прежде здесь располагался Соляной двор, снесенный в начале XX века. Однако торговое назначение сохранилось и у современного здания, построенного на их месте — двухуровневые подвалы также использовали как складские помещения для хранения соли.

Ивановская горка

Ивановской горкой принято называть всю территорию вокруг одного из семи московских холмов между Маросейкой, Покровкой и Солянкой. На вершине расположился давший ей имя Иоанно-Предтеченский монастырь, связанный со многими трагичными историями: здесь в качестве заключенных побывали жестокая помещица Дарья Салтыкова и тайная дочь Елизаветы Петровны Августа Тараканова, а в XX веке кельи служили тюрьмой для заключенных НКВД. Однако до появления обители территория носила название Кулишки или Куличики — об этом сегодня напоминает церковь Всех Святых на Кулишках с наклоненной колокольней. Согласно преданию, в несовершенстве конструкции виноват поселившийся неподалеку бес. В окрестностях Ивановской горки расположены старинные церкви, усадьбы и доходные дома, а еще московская синагога и лютеранский собор Петра и Павла.

Морозовский сад

Большой Трехсвятительский пер., 1

Сад, скрытый от посторонних глаз высокими стенами, расположен в самом сердце Ивановской горки. Попасть в него можно через незаметную калитку, а его территория оказывается как бы приподнята над уровнем улицы. Своим названием сад обязан купцам Морозовым, которые владели усадьбой на прилегающей территории. Их частыми гостями были Чехов и Шаляпин, а художник Левитан даже получил неподалеку собственный дом-мастерскую в Большом Трехсвятительском переулке. Городские сады располагались в этом месте еще со времен Ивана III, но память о большей части из них сохранилась лишь в городских топонимах. Территория современного сада совсем небольшая, а верхняя площадка и вовсе закрыта для посещения, зато с его террас открывается красивый вид на окрестности.

Палаты дьяка Украинцева и нотопечатня Юргенсона

Хохловский пер., 7

Каменные палаты в Хохловском переулке выстроил для себя видный дипломат и политический деятель Емельян Украинцев. Тогда пожалованный за успехи на службе участок находился в живописном и мало застроенном районе с видом на Кремль на берегу реки Рачки, которую в XVIII веке убрали в трубу. После смерти дьяка здание перешло князю Михаилу Голицыну, а затем функционировало как государственный архив дипломатических документов: познакомиться с ними приходили, например, Николай Карамзин и Александр Пушкин. В 1875 году здесь открылась типография Русского музыкального общества, которая обеспечивала нотами всю страну. Через два десятилетия места стало не хватать, и к палатам пристроили четырехэтажное здание по проекту архитектора Ивана Клименко.

Хитровская площадь

Хитровская площадь названа в честь генерал-майора Николая Хитрово, который занимался благоустройством территории после пожара 1812 года на собственные средства. Но наибольшую известность она получила благодаря сборнику очерков Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». В книге описан специфический колорит дворов, где на рубеже XIX и XX веков размещались ночлежки, дешевые кабаки и биржа труда для рабочих и бывших крестьян, после отмены крепостного права получивших возможность перебраться в город. Мрачная слава сохранялась за Хитровкой до 1920-х годов, пока ее не зачистили, чтобы превратить в новый зеленый сквер.

Подробности по теме
Где гулять в Москве? Лучшие маршруты от «Афиши Daily»
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