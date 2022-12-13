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Добрые дела
14 новогодних благотворительных акций
Елизавета Папазова
Сегодня в 16:36
Новый год — время, когда уязвимые люди становятся только уязвимее. Вы можете подарить им и себе ощущение праздника, став Дедом Морозом для детей-сирот, подопечных хосписов или бездомных животных. «Афиша Daily» собрала благотворительные новогодние акции, принять участие в которых можно прямо сейчас.

«Ночлежка»: «Мандаринка и тушенка»

Кому помогают: бездомным и малоимущим людям в Москве и Петербурге.

Как принять участие в акции:

  • купить что‑нибудь из списка необходимых вещей (сахар, чай, носки, мыло и т. д.);
  • привезти по указанным адресам.

Срок проведения: до 26 декабря 2022 года.

«Старость в радость»: «Новый год как надежда»

Кому помогают: пожилым людям и инвалидам.

Как принять участие в акции:

  • сделать пожертвование на сбор новогоднего стола, сладкие гостинцы и другие подарки для подопечных фонда.

Срок проведения: до 27 декабря 2022 года.

Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап»: «Наполним сани чудесами!»

Кому помогают: людям с синдромом Дауна.

Как принять участие в акции:
— выбрать на сайте акции слот и сделать пожертвование.

Средства пойдут на оплату образовательных программ: консультации со специалистами для семей, в которых родился ребенок с синдромом Дауна; занятия по профориентации; подготовку к школе; занятия с логопедом и дефектологом; закупку специальной литературы по воспитанию и развитию ребенка с синдромом Дауна.

Срок проведения: до 31 января 2023 года.

Сбор мандаринов для фонда помощи хосписам «Вера»

Кому помогают: пациентам хосписов и их близким, самим хосписам и их сотрудникам.

Как принять участие в акции:

  • привезти мандарины в любом количестве в хосписы, которым помогает фонд. Также можно сделать заказ через «Самокат» и «Яндекс.Лавку», но предварительно нужно связаться с координатором, чтобы курьера встретили.

Срок проведения: до 30 декабря 2022 года.

Фонд «Подсолнух»: «Каникулы мечты»

Кому помогают: детям и взрослым с первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными заболеваниями.

Как принять участие в акции:

  • сделать пожертвование на жизненно важные лекарства подопечным и генетические исследования для постановки точного диагноза;
  • записать мини-экскурсию по своему городу для подопечных фонда, которые по состоянию здоровья вынуждены проводить праздники в больнице или дома;
  • выложить экскурсию на YouTube;
  • прислать ссылку через форму обратной связи на странице проекта;
  • жюри из подопечных фонда выберут лучшие видео, авторы получат призы и дипломы от организаторов.

Срок проведения: до 26 декабря 2022 года.

Фонд «Собаки, которые любят»: благотворительная елка

© Фонд «Собаки, которые любят»

Кому помогают: бездомным кошкам и собакам.

Как принять участие в акции:

  • кликнуть по карточке понравившегося питомца (на сайте представлены 50 подопечных собак и кошек) и добавить товар в корзину;
  • выбрать «Самовывоз» и пункт выдачи Ozon по адресу: «Лосино-Петровский, улица Гоголя, 21»;
  • в данных получателя указывайте номер телефона +7 925 227 56 66. Все подарки по окончании акции волонтеры и сотрудники НКО заберут из пункта выдачи и развезут животным из приютов.

Срок проведения: до 15 января 2023 года.

«Дорога жизни»: «Теплая открытка»

Кому помогают: детям-сиротам и детям, изъятым из асоциальных семей.

Как принять участие в акции:

  • выбрать открытку, нарисованную подопечным фонда;
  • отправить пожертвование и получить открытку.

Срок проведения: не указано.

«Преданное сердце»: «Миска корма вместо сувениров»

Кому помогают: бездомным животным.

Как принять участие в акции:

  • сделать пожертвование на сайте на корм животным. Участвовать можно в одиночку, а также школьным, студенческим или рабочим коллективом. Для корпоративного участия нужно написать на электронную почту predannoe.smi@gmail.com.

Срок проведения: до 31 января 2023 года.

Фонд «Рэй»: «Время творить чудеса!»

Кому помогают: бездомным животным.

Как принять участие в акции:

  • выбрать карточку животного;
  • сделать пожертвование на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других вещей для животных в приютах и стать Дедом Мурррозом или Снегмур-мурочкой.

Дата проведения: до 15 января 2023 года.

Фонд «Система»: «Лифт без отказа»

Кому: детям-сиротам.

Как принять участие в акции:

  • выберите новогоднюю игрушку на елке желаний;
  • внесите пожертвование на выбранную программу: из собранных средств детям будут оплачивать занятия с репетиторами для подготовки к экзаменам.

Дата проведения: до 30 декабря 2022 года.

«Лавка радостей»: «Елка радостей»

© CHUTTERSNAP/Unsplash

Кому помогают: беженцам, многодетным и малоимущим семьям, семьям пострадавших от пожара, а также семьям в трудной жизненной ситуации.

Как принять участие в акции:

  • привезти в пункт сбора новогодние украшения (елочные игрушки, гирлянды, фонарики), искусственные елки (и большие, и маленькие), подарки для детей (новые игрушки, коньки, ватрушки, ледянки) или подарки для взрослых (наборы косметики, технику).

Срок проведения: до 23 декабря.

Адрес: Москва, Складочная, 1, стр. 7 (ежедневно и круглосуточно); Малый Сухаревский пер., 7, ежедневно с 11.00 до 21.00; Тимура Фрунзе, 11, стр. 44, ежедневно с 11.00 до 21.00; Покровка, 45, корп. 4, ежедневно с 11.00 до 21.00.

Фонд «Облака»: «Письмо Деду Морозу»

Кому помогают: многодетным малоимущим семьям, сиротам, одиноким матерям, бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Как принять участие в акции:

  • выбрать мечту ребенка из списка «Ждем Деда Мороза»;
  • заполнить форму обратной связи;
  • передать подарок лично или заказать доставку подарка с любого удобного маркетплейса: WB, OZON, «Сбермаркет» и пр. на адрес фонда: г. Барнаул, Анатолия, 97, 2-й этаж, фонд «Облака».

Срок проведения: до 20 декабря 2022 года.

Адрес: г. Барнаул, Анатолия, 97, фонд «Облака». Режим работы: пн-пт 9.30–17.00; Пролетарская, 56 (цокольный этаж); Лазурная, 19, 1-й этаж; ул. 280-летия Барнаула, 16, 1-й этаж.

Фонд «САМЮ Сосьяль Москва»: «Согревай»

Кому помогают: бездомным людям.

Как принять участие в акции:

  • передать фонду новые или б/у теплые вещи (шапки, варежки, шарфы) или подарочную карту на покупку в крупном розничном магазине;
  • заказать теплые вещи в одном из интернет-магазинов с доставкой в московский офис фонда либо перевести средства на покупку теплых вещей через форму пожертвований на сайте.
    Любую помощь можно передать по предварительной договоренности с сотрудниками фонда по телефону +7 926 518 99 19.

Срок проведения: до 27 декабря 2022 года.

Адрес: г. Москва, Шаболовка, 31, стр. Б.

Фонд «Милосердие»: «Поезд милосердия»

Кому помогают: нуждающимся людям из шести регионов России — тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям, многодетным семьям.

Как принять участие в акции:

  • выбрать, какой категории нуждающихся вы хотите помочь;
  • внести любое пожертвование анонимно или после регистрации на сайте.

Срок проведения: до 19 января 2023.

Фонд «Подари жизнь»: «Подари заботу»

Кому помогают: детям с онкологическими заболеваниями, которые встретят Новый год в больнице.

Как принять участие в акции:

  • выбрать подарок среди вещей, которые хотят дети, и оплатить. Перед Новым годом фонд направит их в семь московских больниц, где лечатся их подопечные;
  • подробная инструкция участия в акции через «Ozon Фреш» и «Ozon Забота».

Срок проведения: до 29 декабря 2022.

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