14 новогодних благотворительных акций

Новый год — время, когда уязвимые люди становятся только уязвимее. Вы можете подарить им и себе ощущение праздника, став Дедом Морозом для детей-сирот, подопечных хосписов или бездомных животных. «Афиша Daily» собрала благотворительные новогодние акции, принять участие в которых можно прямо сейчас.