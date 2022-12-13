14 новогодних благотворительных акций

Кому помогают: бездомным и малоимущим людям в Москве и Петербурге.
Как принять участие в акции:
- купить что‑нибудь из списка необходимых вещей (сахар, чай, носки, мыло и т. д.);
- привезти по указанным адресам.
Срок проведения: до 26 декабря 2022 года.
Кому помогают: пожилым людям и инвалидам.
Как принять участие в акции:
- сделать пожертвование на сбор новогоднего стола, сладкие гостинцы и другие подарки для подопечных фонда.
Срок проведения: до 27 декабря 2022 года.
Кому помогают: людям с синдромом Дауна.
Как принять участие в акции:
— выбрать на сайте акции слот и сделать пожертвование.
Средства пойдут на оплату образовательных программ: консультации со специалистами для семей, в которых родился ребенок с синдромом Дауна; занятия по профориентации; подготовку к школе; занятия с логопедом и дефектологом; закупку специальной литературы по воспитанию и развитию ребенка с синдромом Дауна.
Срок проведения: до 31 января 2023 года.
Сбор мандаринов для фонда помощи хосписам «Вера»
Кому помогают: пациентам хосписов и их близким, самим хосписам и их сотрудникам.
Как принять участие в акции:
- привезти мандарины в любом количестве в хосписы, которым помогает фонд. Также можно сделать заказ через «Самокат» и «Яндекс.Лавку», но предварительно нужно связаться с координатором, чтобы курьера встретили.
Срок проведения: до 30 декабря 2022 года.
Кому помогают: детям и взрослым с первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными заболеваниями.
Как принять участие в акции:
- сделать пожертвование на жизненно важные лекарства подопечным и генетические исследования для постановки точного диагноза;
- записать мини-экскурсию по своему городу для подопечных фонда, которые по состоянию здоровья вынуждены проводить праздники в больнице или дома;
- выложить экскурсию на YouTube;
- прислать ссылку через форму обратной связи на странице проекта;
- жюри из подопечных фонда выберут лучшие видео, авторы получат призы и дипломы от организаторов.
Срок проведения: до 26 декабря 2022 года.
Кому помогают: бездомным кошкам и собакам.
Как принять участие в акции:
- кликнуть по карточке понравившегося питомца (на сайте представлены 50 подопечных собак и кошек) и добавить товар в корзину;
- выбрать «Самовывоз» и пункт выдачи Ozon по адресу: «Лосино-Петровский, улица Гоголя, 21»;
- в данных получателя указывайте номер телефона +7 925 227 56 66. Все подарки по окончании акции волонтеры и сотрудники НКО заберут из пункта выдачи и развезут животным из приютов.
Срок проведения: до 15 января 2023 года.
Кому помогают: детям-сиротам и детям, изъятым из асоциальных семей.
Как принять участие в акции:
- выбрать открытку, нарисованную подопечным фонда;
- отправить пожертвование и получить открытку.
Срок проведения: не указано.
Кому помогают: бездомным животным.
Как принять участие в акции:
- сделать пожертвование на сайте на корм животным. Участвовать можно в одиночку, а также школьным, студенческим или рабочим коллективом. Для корпоративного участия нужно написать на электронную почту predannoe.smi@gmail.com.
Срок проведения: до 31 января 2023 года.
Кому помогают: бездомным животным.
Как принять участие в акции:
- выбрать карточку животного;
- сделать пожертвование на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других вещей для животных в приютах и стать Дедом Мурррозом или Снегмур-мурочкой.
Дата проведения: до 15 января 2023 года.
Кому: детям-сиротам.
Как принять участие в акции:
- выберите новогоднюю игрушку на елке желаний;
- внесите пожертвование на выбранную программу: из собранных средств детям будут оплачивать занятия с репетиторами для подготовки к экзаменам.
Дата проведения: до 30 декабря 2022 года.
Кому помогают: беженцам, многодетным и малоимущим семьям, семьям пострадавших от пожара, а также семьям в трудной жизненной ситуации.
Как принять участие в акции:
- привезти в пункт сбора новогодние украшения (елочные игрушки, гирлянды, фонарики), искусственные елки (и большие, и маленькие), подарки для детей (новые игрушки, коньки, ватрушки, ледянки) или подарки для взрослых (наборы косметики, технику).
Срок проведения: до 23 декабря.
Адрес: Москва, Складочная, 1, стр. 7 (ежедневно и круглосуточно); Малый Сухаревский пер., 7, ежедневно с 11.00 до 21.00; Тимура Фрунзе, 11, стр. 44, ежедневно с 11.00 до 21.00; Покровка, 45, корп. 4, ежедневно с 11.00 до 21.00.
Кому помогают: многодетным малоимущим семьям, сиротам, одиноким матерям, бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Как принять участие в акции:
- выбрать мечту ребенка из списка «Ждем Деда Мороза»;
- заполнить форму обратной связи;
- передать подарок лично или заказать доставку подарка с любого удобного маркетплейса: WB, OZON, «Сбермаркет» и пр. на адрес фонда: г. Барнаул, Анатолия, 97, 2-й этаж, фонд «Облака».
Срок проведения: до 20 декабря 2022 года.
Адрес: г. Барнаул, Анатолия, 97, фонд «Облака». Режим работы: пн-пт 9.30–17.00; Пролетарская, 56 (цокольный этаж); Лазурная, 19, 1-й этаж; ул. 280-летия Барнаула, 16, 1-й этаж.
Кому помогают: бездомным людям.
Как принять участие в акции:
- передать фонду новые или б/у теплые вещи (шапки, варежки, шарфы) или подарочную карту на покупку в крупном розничном магазине;
- заказать теплые вещи в одном из интернет-магазинов с доставкой в московский офис фонда либо перевести средства на покупку теплых вещей через форму пожертвований на сайте.
Любую помощь можно передать по предварительной договоренности с сотрудниками фонда по телефону +7 926 518 99 19.
Срок проведения: до 27 декабря 2022 года.
Адрес: г. Москва, Шаболовка, 31, стр. Б.
Кому помогают: нуждающимся людям из шести регионов России — тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям, многодетным семьям.
Как принять участие в акции:
- выбрать, какой категории нуждающихся вы хотите помочь;
- внести любое пожертвование анонимно или после регистрации на сайте.
Срок проведения: до 19 января 2023.
Кому помогают: детям с онкологическими заболеваниями, которые встретят Новый год в больнице.
Как принять участие в акции:
- выбрать подарок среди вещей, которые хотят дети, и оплатить. Перед Новым годом фонд направит их в семь московских больниц, где лечатся их подопечные;
- подробная инструкция участия в акции через «Ozon Фреш» и «Ozon Забота».
Срок проведения: до 29 декабря 2022.