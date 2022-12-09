Хлеб наш несущий. Как устроен фудшеринг в России прямо сейчас

Движение food-sharing во всем мире существует не первый год — это практика по спасению еды: компании превентивно отбирают продукты, которые с большой вероятностью не будут проданы и через пару дней будут вынуждены пойти на утилизацию, и передают их на благотворительность. С лета этого года к движению присоединился крупнейший ритейлер страны — Х5 Group совместно с Банком еды «Русь» и АНО «Фудшеринг». Проект был запущен в июле, сейчас он развивается в нескольких городах: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Екатеринбург и Рязань. Пока бесплатно нуждающиеся люди могут получить только хлеб, но и это, по словам тех, кто получает помощь, уже большая поддержка .