Хлеб наш несущий. Как устроен фудшеринг в России прямо сейчас

В конце каждого рабочего дня сотрудники некоторых «Пятерочек» и «Перекрестков» сортируют хлебобулочные изделия: сегодняшний и вчерашний хлеб пока оставляют на полках, а продукты с истекающим через сутки-двое сроком годности откладывают в отдельную корзину. За упакованным хлебом с суммарным сроком годности в пять дней приедет волонтер благотворительного фонда, который бесплатно передаст буханки, батоны, булочки и сухари людям, которые не могут их купить.
Что такое фудшеринг
Движение food-sharing во всем мире существует не первый год — это практика по спасению еды: компании превентивно отбирают продукты, которые с большой вероятностью не будут проданы и через пару дней будут вынуждены пойти на утилизацию, и передают их на благотворительность. С лета этого года к движению присоединился крупнейший ритейлер страны — Х5 Group совместно с Банком еды «Русь» и АНО «Фудшеринг». Проект был запущен в июле, сейчас он развивается в нескольких городах: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Екатеринбург и Рязань. Пока бесплатно нуждающиеся люди могут получить только хлеб, но и это, по словам тех, кто получает помощь, уже большая поддержка.
Как волонтеры получают хлеб и кому передают
Марина каждую субботу приезжает в «Пятерочку» недалеко от метро «Бабушкинская» в Москве, набирает сумку булочек и буханок из корзины, которую для нее уже подготовили сотрудники магазина, заполняет документы о количестве взятых продуктов, а затем едет в семьи, которые этот хлеб очень ждут.
— Мы вас ждали, — встречают Марину работники «Пятерочки», — Вот тут распишитесь, как всегда. Хлеб подготовили, проверьте, чтоб все сходилось.
Волонтер пересчитывает упаковки, аккуратно складывает их в шоппер.
«Иногда хлеба много — более 20 упаковок. Тогда я прикидываю, кому из семей нашего фонда сколько отвезти. Сколько булок передавать, зависит от количества людей. Например, есть пара пожилых людей, им мы привозим 3–4 буханки, а многодетным семьям — по 6–7», — рассказывает Марина.
У них с мужем пятеро детей: самому старшему — 15 лет, а младшему — три. Но на днях Марина узнала, что беременна. Надеется, что родится дочка — сейчас в семье только одна девочка и четверо мальчишек. Стать мамой шестерых детей в 41 год женщина не боится.
«Мы уже оставались без дома, без еды и денег, когда были многодетными. Так какая разница, с пятью на вокзале ночевать или с шестью ребятишками», — шутит она, осторожно шагая по льду до машины.
В 2014 году семья потеряла квартиру, потому что не могла платить валютную ипотеку. В течение восьми лет, пока шли суды, пока банкротился банк и велись разбирательства, своей крыши над головой у Кулишовых не было. Муж работал по мере возможности, в оформлении пособий госорганы отказывали по разным причинам. С продуктами семье помогали в благотворительном фонде «Банк еды «Русь», а с одеждой — в других благотворительных организациях.
Сейчас свою историю Марина рассказывает без слез, но всего несколько месяцев назад ей с трудом удавалось объяснить, как семья оказалась в такой сложной ситуации.
В августе этого года Марина с мужем, детьми и пожилыми бабушкой и дедушкой переехали в собственную трехкомнатную квартиру, которую им помогла получить уполномоченный по правам человека. Супруг устроился работать в ночные смены, пособия тоже наконец удалось оформить. Новый дом Кулишовых находится недалеко от той «Пятерочки», из которой Марина забирает хлеб — в 15 минутах езды на машине.
«Когда этот проект запустился, я собрала информацию по нашим чатам фонда, кому отвозить продукты. Сначала волонтерами были только мы с мужем — каждый день забирали и передавали хлеб. Это было очень сложно: с пятью детьми совсем ни на что не хватает времени. Родители нам помогать не могут, они люди пожилые, да и со здоровьем уже проблемы, мама у меня инвалид. Но теперь волонтеров семеро, за каждым закреплен определенный день недели и определенные семьи. Так что сейчас стало значительно проще», — объясняет Марина.
Как налоги мешают развитию фудшеринга
Пилотный проект Х5 показывает хорошие результаты, поэтому компания планирует расширить ассортимент товаров, которые будут передаваться бесплатно нуждающимся людям, и увеличить количество магазинов, где волонтеры смогут забирать еду. При этом пока перспективы масштабного развития фудшеринга в России неясны из‑за ограничений для бизнеса: НДС на товары, которые идут на благотворительность, организации должны платить так, будто продают их, а не отдают.
Эксперты отмечают, что утилизация обходится в 2-3,5 раза дешевле. Кроме того, для запуска пилота нужно организовать отдельный бизнес-процесс: сортировка продуктов, акты приема-передачи, проверки документов курьера, настройка IT-систем — это дополнительная нагрузка как для больших компаний, так и для маленьких.
Люди ждут еду всегда
Мы садимся в машину к Марине и ее мужу. Старенький Opel каждые выходные развозит хлеб нуждающимся. В тот день мучные изделия мы передавали семье пенсионеров.
— Андрей, мы выехали, встретите нас? — сказала волонтер в трубку телефона. Через 15 минут пожилой мужчина уже ждал Марину у своего подъезда.
Люди, которым волонтеры отвозят хлеб, всегда рады помощи. Хотя многие из них стесняются просить о какой‑либо поддержке и пытаются выживать на те средства, которые у них есть. А некоторые скромно отказываются:
— Нам и пары булочек хватит, отвезите лучше деткам в многодетные семьи, — попросил Андрей, к которому Кулишовы привезли хлеб.
Марина улыбается в ответ и обещает, что через несколько дней снова приедет. С едой.
Она понимает, насколько важно поддержать тех, кому сейчас не хватает еды, просто доброго слова и обнадеживающего: «Мы скоро снова к вам приедем и еще привезем продуктов!». И это обещание всегда выполняется, потому что добром хочется делиться, даже если кажется, что его мало.