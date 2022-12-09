Реклама
Добрые дела
Хлеб наш несущий. Как устроен фудшеринг в России прямо сейчас
Наталия Хомякова
Сегодня в 14:28
Продуктов в магазинах зачастую больше, чем люди покупают. Когда срок годности товаров истекает, их утилизируют, хотя многое можно спасти и отдать нуждающимся. Фудшеринг в ритейле у нас развивают недавно: безвозмездно передают продукты малоимущим за пару дней до конца срока годности. Рассказываем, как это работает прямо сейчас на примере проекта Х5.
© Павел Ткачук

В конце каждого рабочего дня сотрудники некоторых «Пятерочек» и «Перекрестков» сортируют хлебобулочные изделия: сегодняшний и вчерашний хлеб пока оставляют на полках, а продукты с истекающим через сутки-двое сроком годности откладывают в отдельную корзину. За упакованным хлебом с суммарным сроком годности в пять дней приедет волонтер благотворительного фонда, который бесплатно передаст буханки, батоны, булочки и сухари людям, которые не могут их купить.

Что такое фудшеринг

Движение food-sharing во всем мире существует не первый год — это практика по спасению еды: компании превентивно отбирают продукты, которые с большой вероятностью не будут проданы и через пару дней будут вынуждены пойти на утилизацию, и передают их на благотворительность. С лета этого года к движению присоединился крупнейший ритейлер страны — Х5 Group совместно с Банком еды «Русь» и АНО «Фудшеринг». Проект был запущен в июле, сейчас он развивается в нескольких городах: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Екатеринбург и Рязань. Пока бесплатно нуждающиеся люди могут получить только хлеб, но и это, по словам тех, кто получает помощь, уже большая поддержка.

«Вот возьмешь буханку черного хлеба, в котором еще семечки есть, нарежешь, яйцом зальешь, пожаришь, и вся семья довольная и сытая», — говорит волонтер банка еды «Русь» Марина Кулишова.

Как волонтеры получают хлеб и кому передают

Марина каждую субботу приезжает в «Пятерочку» недалеко от метро «Бабушкинская» в Москве, набирает сумку булочек и буханок из корзины, которую для нее уже подготовили сотрудники магазина, заполняет документы о количестве взятых продуктов, а затем едет в семьи, которые этот хлеб очень ждут.

© Павел Ткачук

— Мы вас ждали, — встречают Марину работники «Пятерочки», — Вот тут распишитесь, как всегда. Хлеб подготовили, проверьте, чтоб все сходилось.

Волонтер пересчитывает упаковки, аккуратно складывает их в шоппер.

«Иногда хлеба много — более 20 упаковок. Тогда я прикидываю, кому из семей нашего фонда сколько отвезти. Сколько булок передавать, зависит от количества людей. Например, есть пара пожилых людей, им мы привозим 3–4 буханки, а многодетным семьям — по 6–7», — рассказывает Марина.

У них с мужем пятеро детей: самому старшему — 15 лет, а младшему — три. Но на днях Марина узнала, что беременна. Надеется, что родится дочка — сейчас в семье только одна девочка и четверо мальчишек. Стать мамой шестерых детей в 41 год женщина не боится.

«Мы уже оставались без дома, без еды и денег, когда были многодетными. Так какая разница, с пятью на вокзале ночевать или с шестью ребятишками», — шутит она, осторожно шагая по льду до машины.

В 2014 году семья потеряла квартиру, потому что не могла платить валютную ипотеку. В течение восьми лет, пока шли суды, пока банкротился банк и велись разбирательства, своей крыши над головой у Кулишовых не было. Муж работал по мере возможности, в оформлении пособий госорганы отказывали по разным причинам. С продуктами семье помогали в благотворительном фонде «Банк еды «Русь», а с одеждой — в других благотворительных организациях.

Сейчас свою историю Марина рассказывает без слез, но всего несколько месяцев назад ей с трудом удавалось объяснить, как семья оказалась в такой сложной ситуации.

В августе этого года Марина с мужем, детьми и пожилыми бабушкой и дедушкой переехали в собственную трехкомнатную квартиру, которую им помогла получить уполномоченный по правам человека. Супруг устроился работать в ночные смены, пособия тоже наконец удалось оформить. Новый дом Кулишовых находится недалеко от той «Пятерочки», из которой Марина забирает хлеб — в 15 минутах езды на машине.

© Павел Ткачук

«Когда этот проект запустился, я собрала информацию по нашим чатам фонда, кому отвозить продукты. Сначала волонтерами были только мы с мужем — каждый день забирали и передавали хлеб. Это было очень сложно: с пятью детьми совсем ни на что не хватает времени. Родители нам помогать не могут, они люди пожилые, да и со здоровьем уже проблемы, мама у меня инвалид. Но теперь волонтеров семеро, за каждым закреплен определенный день недели и определенные семьи. Так что сейчас стало значительно проще», — объясняет Марина.

Как налоги мешают развитию фудшеринга

Пилотный проект Х5 показывает хорошие результаты, поэтому компания планирует расширить ассортимент товаров, которые будут передаваться бесплатно нуждающимся людям, и увеличить количество магазинов, где волонтеры смогут забирать еду. При этом пока перспективы масштабного развития фудшеринга в России неясны из‑за ограничений для бизнеса: НДС на товары, которые идут на благотворительность, организации должны платить так, будто продают их, а не отдают.

Эксперты отмечают, что утилизация обходится в 2-3,5 раза дешевле. Кроме того, для запуска пилота нужно организовать отдельный бизнес-процесс: сортировка продуктов, акты приема-передачи, проверки документов курьера, настройка IT-систем — это дополнительная нагрузка как для больших компаний, так и для маленьких.

Люди ждут еду всегда

Мы садимся в машину к Марине и ее мужу. Старенький Opel каждые выходные развозит хлеб нуждающимся. В тот день мучные изделия мы передавали семье пенсионеров.

— Андрей, мы выехали, встретите нас? — сказала волонтер в трубку телефона. Через 15 минут пожилой мужчина уже ждал Марину у своего подъезда.

Люди, которым волонтеры отвозят хлеб, всегда рады помощи. Хотя многие из них стесняются просить о какой‑либо поддержке и пытаются выживать на те средства, которые у них есть. А некоторые скромно отказываются:

— Нам и пары булочек хватит, отвезите лучше деткам в многодетные семьи, — попросил Андрей, к которому Кулишовы привезли хлеб.

Марина улыбается в ответ и обещает, что через несколько дней снова приедет. С едой.

© Павел Ткачук
Марина Кулишова готова отвозить продукты нуждающимся в любое свободное время и в любую погоду, потому что всего пару лет назад другие волонтеры помогали ей и ее семье.

Она понимает, насколько важно поддержать тех, кому сейчас не хватает еды, просто доброго слова и обнадеживающего: «Мы скоро снова к вам приедем и еще привезем продуктов!». И это обещание всегда выполняется, потому что добром хочется делиться, даже если кажется, что его мало.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»