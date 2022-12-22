Белье на веревке, елка из уличных фонарей: как украсили Россию к Новому году

Москва
У станции метро «Новокузнецкая» установили «архитектурную» елку. На ней висят украшения с изображениями музея-усадьбы «Остафьево», павильона «Грот» из усадьбы Кусково, арки главного входа ВДНХ и Северного речного вокзала, Дома Наркомфина и «ГЭС-2». На каждом есть QR-код, который ведет на статью об объекте на портале «Узнай Москву».
Вот такую новогоднюю инсталляцию установили в Щукине. Новогодний шар с манекеном внутри оценили не все горожане. Некоторые пользователи соцсети отмечают, что арт-объект жутковат: девочка одета в летнее платье, без шапки, шарфа, перчаток — «есть впечатление, будто ей плохо». В комментариях пишут, что похожую фигуру можно было найти в районе Строгино.
ВДНХ и парк Горького украсили Z-символикой. У парка, который некогда был символом новой городской среды, появились надписи «Zа победу» и «Сила V правде».
Петербург
На Дворцовой площади установили два сердца с надписями «Петербург» и «Мариуполь»: города объявили побратимами этим летом. Объект не простоял и недели: горожане написали на нем обвинения и лозунги, которые отечественный суд мог бы счесть дискредитацией Вооруженных сил. Его убрали, отмыли, но потом снова вернули на Дворцовую.
Невский проспект украсили в имперском стиле. «Символика в оформлении города продолжает тему, начатую в 2021 году. Тогда самодержавные мотивы объясняли подготовкой к 350-летию со дня рождения Петра I. Юбилей празднуем второй год. Возможно, кто‑то просто очень любит короны, скипетры, державы», — отмечает искусствовед, автор телеграм-канала «Клизма романтизма» Александр Семенов в разговоре с «Афишей Daily».
У Большого Гостиного Двора поставили световые тумбы с елками. Украшения для них сделали дети на межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе «Праздничный Петербург. Елочная игрушка».
Сочи
На проспекте Пушкина повесили гирлянды в виде сохнущего нижнего белья. Светящиеся юбки, футболки, трусы и носки обошлись городу почти в 4 миллиона рублей. Украшения вызвали неоднозначную реакцию: некоторые сочли их оригинальными, но многие были возмущены. В мэрии Сочи объяснили, что новогодняя иллюминация отражает дух города и отсылает к истории. «В южных районах во всем мире часто сушат белье на виду у всех, и никто не стесняется. Много ли в России мест, где погодные условия в сочетании с местными традициями позволяют свободно вывесить семейные трусы на центральной улице? Переосмыслить местный колорит в новогодних украшениях — отличная идея», — говорит Александр Семенов. Из‑за недовольства горожан власти сняли с веревок трусы с якорями, но остальная светящаяся одежда осталась на месте.
Чита
В Забайкальском крае на центральной площади установили 24 ледяные и пластиковые фигуры солдат. Стоимость фигур вошла в общий бюджет строительства ледового городка, который составил 8,6 миллиона рублей.
Архангельск
На Красной пристани поставили трактор. Мезенское дорожное управление подарило городу арт-объект в прошлом году. Размеры украшения такие же, как у настоящей машины: по 4 метра — в длину и высоту, 2 — в ширину. Инсталляция создана из 300 кг металла, 350 метров гирлянд и 200 метров светового шнура.
Неподалеку специалисты Горсвета установили елку из фонарей. Она сделана из 62 светильников, демонтированных при модернизации сетей. Декор стал не только украшением, но и напоминанием об экологичном образе жизни.
Рязань
Сотрудники кардиологического диспансера украсили медучреждение самодельными фигурками оленей из дерева. «Сотрудники — люди креативные, способные своим творчеством создать праздничную атмосферу. Ведь положительные эмоции пациентов — лучший союзник доктора в борьбе с болезнью», — отметил главврач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов. Арт-объект вызвал неоднозначную реакцию у горожан: кто‑то даже нашел в нем «намек на руководителей».
Татарстан
В Нижнекамске в парке «Семья» установили желтую ель. Она украшает город уже несколько лет. Тем не менее горожане неоднозначно оценили конструкцию: кто‑то даже сравнил ее с гигантской кукурузой. После желтой в регионе появилась еще и красная елка.
Нижний Новгород
Город украсили целым оркестром снеговиков — один из них барабанщик. Его музикальный инструмент напоминает щит одного из героев комиксов. «Рождественский Капитан Америка — хорошая идея для Голливуда. Только что он делает в России?» — недоумевает Александр Семенов.
Рыбинск
В Рыбинске к празднику украсили ель, которая, по словам местных властей, «не очень хорошо себя чувствует». Она высажена частником пару лет назад, но плохо прижилась. Для пущей красоты дерево окружили серыми заборами. Часть горожан отмечают, что даже «развешанные золотые шары не спасают от чувства тлена и тоски». Другие хвалят дерево за «волю к жизни» и призывают не сдаваться. А мы считаем, что эта елка прекрасно отражает наше состояние в конце 2022 года.
Орел
В Орле установили елку из разноцветных подарочных коробок, а вместо звезды сверху водрузили вертолет. Горожане остались недовольны: они называют украшение «свалкой ненужных вещей» и «чудовищем».
Как могли бы украсить Россию?
Арт-директор школы визуальной культуры и современных профессий Bang Bang Education
Городские инсталляции потрясают своими масштабами, но из года в год мы видим одни и те же сюжеты: шарики, елки, колокольчики, игрушки, светящиеся фасады и арки. Иллюминация — эффективный способ кардинально преобразить локации, расставить нужные акценты. Если освещение в городе страдает, никакие декорации без подсветки не будут видны в 80% времени. Референсами для классных дизайнерских решений могли бы стать ковер из светодиодных фонарей австрийского художника Эрвина Редля в Madison Square Park в Нью-Йорке, «Thermally Speaking» в Торонто, инсталляция «Prismatica», которая выставлялась в нескольких городах мира, или «Ziggy» — серия сооружений, по которым можно карабкаться. А классным интерактивом могли бы стать ледяные скульптуры или снежные горки, с которыми горожане точно будут взаимодействовать, тем более, что во многих городах страны снега вполне достаточно.