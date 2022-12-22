Белье на веревке, елка из уличных фонарей: как украсили Россию к Новому году

На проспекте Пушкина повесили гирлянды в виде сохнущего нижнего белья. Светящиеся юбки, футболки, трусы и носки обошлись городу почти в 4 миллиона рублей. Украшения вызвали неоднозначную реакцию: некоторые сочли их оригинальными, но многие были возмущены. В мэрии Сочи объяснили, что новогодняя иллюминация отражает дух города и отсылает к истории. «В южных районах во всем мире часто сушат белье на виду у всех, и никто не стесняется. Много ли в России мест, где погодные условия в сочетании с местными традициями позволяют свободно вывесить семейные трусы на центральной улице? Переосмыслить местный колорит в новогодних украшениях — отличная идея», — говорит Александр Семенов. Из‑за недовольства горожан власти сняли с веревок трусы с якорями, но остальная светящаяся одежда осталась на месте.